Телефон поступит в продажу 10 сентября.

2405 просмотров

Фото Reliance Jio

Выпуск смартфона анонсировал на AGM Reliance Industries основатель компании Reliance Jio миллиардер Мукеш Амбани. Jio — это первая в стране 4G-сеть с VoLTE-коммуникациями.

Reliance Jio и Google начали сотрудничество в 2020 году. Тогда Google инвестировала в развитие провайдера 4,5 миллиарда долларов. Сделка также включала в себя план по созданию недорогого телефона с поддержкой 4G.

В Индии есть почти 300 миллионов пользователей, которые не могут избежать неэффективных услуг 2G, потому что даже базовый смартфон 4G им не по карману. В прошло году мы с Сундаром Пичаи договорились, что разработаем многофункциональный и при этом доступный смартфон нового поколения. Мукеш Амбани основатель компании Jio Platforms

Мукеш Амбани представляет смартфон на конференции

Смартфон JioPhone Next будет работать на операционной системе Android, оптимизированной специально для индийского рынка.

Sundar Pichai @sundarpichai

https://blog.google/around-the-globe/google-asia/new-android-smartphone-and-5g-partnership-jio/ Excited to announce the next steps in our partnership with @RelianceJio to accelerate India's digitization, starting with a new affordable Jio smartphone with an optimized @Android experience, and a 5G collaboration between Jio & @GoogleCloud.

По словам Амбани, в телефон будут встроены:

голосовой помощник;



функция автоматического чтения и перевода текста;

камера с HDR.

Амбани утверждает, что JioPhone Next станет «ультрадоступным смартфоном не только в Индии, но и во всём мире», хотя не сказал его стоимость.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также заявил, что облачное подразделение Alphabet Google Cloud заключило партнёрство с Reliance Jio для создания инфраструктуры 5G в Индии.

Это поможет более чем миллиарду индийцев подключиться к более быстрому и лучшему интернету и помочь Jio создать новые услуги в таких секторах, как здравоохранение, образование и других. Это заложит основу для следующего этапа цифровизации Индии. Сундар Пичаи генеральный директор Google

В 2018 году компания Reliance Jio уже выпускала телефон — тогда это был кнопочный JioPhone 2. Его оснастили экраном 2,5 дюйма, задней камерой 2 Мп, фронтальной 0,3 Мп и 4 ГБ встроенной памяти. Стоил смартфон 45 долларов США.