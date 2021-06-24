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Технологии
yannlll

Google и крупнейший провайдер Индии Jio представили «ультрадоступный» смартфон JioPhone Next с поддержкой 4G Статьи редакции

Телефон поступит в продажу 10 сентября.

42 42 комментария
2405 просмотров
Фото Reliance Jio

Выпуск смартфона анонсировал на AGM Reliance Industries основатель компании Reliance Jio миллиардер Мукеш Амбани. Jio — это первая в стране 4G-сеть с VoLTE-коммуникациями.

Reliance Jio и Google начали сотрудничество в 2020 году. Тогда Google инвестировала в развитие провайдера 4,5 миллиарда долларов. Сделка также включала в себя план по созданию недорогого телефона с поддержкой 4G.

В Индии есть почти 300 миллионов пользователей, которые не могут избежать неэффективных услуг 2G, потому что даже базовый смартфон 4G им не по карману. В прошло году мы с Сундаром Пичаи договорились, что разработаем многофункциональный и при этом доступный смартфон нового поколения.

Мукеш Амбани
основатель компании Jio Platforms
Мукеш Амбани представляет смартфон на конференции

Смартфон JioPhone Next будет работать на операционной системе Android, оптимизированной специально для индийского рынка.

Sundar Pichai @sundarpichai
Excited to announce the next steps in our partnership with @RelianceJio to accelerate India's digitization, starting with a new affordable Jio smartphone with an optimized @Android experience, and a 5G collaboration between Jio & @GoogleCloud.
https://blog.google/around-the-globe/google-asia/new-android-smartphone-and-5g-partnership-jio/

По словам Амбани, в телефон будут встроены:

  • голосовой помощник;
  • функция автоматического чтения и перевода текста;
  • камера с HDR.

Амбани утверждает, что JioPhone Next станет «ультрадоступным смартфоном не только в Индии, но и во всём мире», хотя не сказал его стоимость.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи также заявил, что облачное подразделение Alphabet Google Cloud заключило партнёрство с Reliance Jio для создания инфраструктуры 5G в Индии.

Это поможет более чем миллиарду индийцев подключиться к более быстрому и лучшему интернету и помочь Jio создать новые услуги в таких секторах, как здравоохранение, образование и других. Это заложит основу для следующего этапа цифровизации Индии.

Сундар Пичаи
генеральный директор Google

В 2018 году компания Reliance Jio уже выпускала телефон — тогда это был кнопочный JioPhone 2. Его оснастили экраном 2,5 дюйма, задней камерой 2 Мп, фронтальной 0,3 Мп и 4 ГБ встроенной памяти. Стоил смартфон 45 долларов США.

Цифровая платформа Jio нефтяного магната Мукеша Амбани запустилась в 2016 году. Оператор предлагает бесплатные звонки и дешёвые тарифы на мобильный интернет. За два года с момента запуска Jio 4G-интернет стал доступен на 99% территории страны для 1,3 млрд человек— Индия поднялась со 155-го на первое место в мире по потреблению трафика.

#новости #индия #смартфоны #google

42 42 комментария
6
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Умный будильник

56

хотя не сказал его стоимость

скинул цену в директ

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Дизайнер Павленко

11

еще больше тупых видосов в тикток

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Сергей Низовцев

Дизайнер
0

Он там забанен с прошлого года.

Ответить

Тюремный паркур

6

Будут раздавать бесплатно в обмен на пользовательские данные, анализы и просмотр рекламы не менее 30 минут в день

Ответить

Nick Rosenberg

Тюремный
7

Какой смысл обрабатывать рекламой нищебродов которые даже нормальный смартфон не могут купить?

Ответить

Дмитрий Григорьев

Nick
3

С миру по нитке. Самые большие деньги крутятся в самых массовых сегментах. Пятёрочки и Магниты куда прибыльнее Азбук Вкуса.

Бедный же не совсем без денег. Они у него есть, просто мало. Зато самих бедных очень много, куда больше, чем богатых.

Ответить

Andrew Muralov

Дмитрий
1

Конечно прибыльные. Наценка на всякое говно может быть и 1000% в отличие от лакшери-товаров. 

Ответить

Тогдашний

Дмитрий
1

Бедные глупее и легче расстаются с деньгами. Покажи им попит и они сразу бегут его покупать, лол

Ответить

Академический файл

Nick
3

Кредитка от тинькофф

Ответить

Алексей Приловский

Nick
1

на любую аудиторию найдётся своя реклама

Ответить

Andrew Muralov

Nick
1

А как же реклама микрозаймов? 

Ответить

Сергей Низовцев

Nick
0

Смартфон купить не могут, зато всю жизнь на свадьбу детей копят. Найдется что продать.

Ответить

Роман Александров

Тюремный
3

При вакцинации

Ответить

Имя И Фамилия

3

Cutting edge по-индийски

Ответить

Alexander Personazhe

Имя
3

Ну если он будет стоить меньше $100, то вполне себе Cutting Edge за такие деньги. У многих производителей наушники больше стоят.

Ответить

Илья Гераськин

Alexander
1

Цена не имеет ничего общего с "новейшестью" фич. Они ни разу не новейшие

Ответить

Alexander

Илья
0

В этом ценовом сегменте — вообще впервые представленные. Раньше за эти деньги можно было купить разве что кнопочную звонилку.

Ответить

Илья Гераськин

Alexand…
0

Ну это как рекламировать калину "Новыейшие технологии - 4 подушки безопасности". Что является новостью для калины, но нифига не новейшие в принципе. Просто неправильное использование термина

Ответить

Имя И Фамилия

Alexander
0

Ну а если не будет, то и не будет

Ответить

Dmitry Pasyutin

Имя
1

"Cutting edge" - отрезанный край чего-то?

Ответить

Имя И Фамилия

Dmitry
1

Передовой

Ответить

Andrew Muralov

Dmitry
1

Плоти. 

Ответить

Dmitry Pasyutin

Andrew
0

всё встало на свои места

Ответить

Киевский ключ

Dmitry
0

Режущая кромка

Ответить

Андрей Галицкий

4

рад за индусов

Ответить

Alexander Personazhe

2

Смартфон JioPhone Next будет работать на операционной системе Android, оптимизированной специально для индийского рынка.

Типа в списке быстрых ответов на сообщение первым пунктом будет танец?

Ответить

Удивительный рубин

Alexander
0

В телефонной книге будет 500 номеров доверчивых пенсов из США для скама.

Ответить

Зарегистрировался только что

0

какие там характеристики?

Ответить

Николай Николаевич

Зарегистрировал…
5

топ за свои деньги

Ответить

Случайный щит

1

आपके पैसे के लिए शीर्ष

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Это прорыв 

Ответить

Artyom Sidorov

0

Так Амбани или Албании (лол)?

Ответить

Подозрительный Кот

Artyom
1

Абмани

Ответить

Ivan Rybkin

0

Pixel 6

Ответить

мЕдь

0

Новый Freedom 251?

Ответить

Саша Александров

0

Смогут ли его позволить себе россияне?

Ответить

Dmitry Sursin

Саша
0

Кредит возьмут.
Не в первой. Мы с каждым годом бьём свой же рекорд по выданным кредитам в банке.

Ответить

Подозрительный Кот

0

а почему нельзя решить экономические проблемы чтобы были доступны обычные смартфоны?

Ответить

Alex Nevi

Подозрительный
0

Сложно, не интересно

Ответить

aliftin

0

Чем это отличается от телефонов пятилетней давности? Почему нельзя чуть понизить аппетиты операционной системы и оптимизировать приложения и тем самым сделать доступный телефон? 

Ответить

Some Dude

0

уже был доступный 4г телефон. micromax q415. в рф заблочен под мегафон, но прошивался без проблем. покупал такой в 16 году примерно за 3тр. до сих пор живой, у отца доп спидометром работает (не знаю зачем, не спрашивайте).
 и да, микромакс - индийская компания как бы
 
https://market.yandex.ru/product--smartfon-micromax-q415/13341951

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Scentedcreatorfan

–1

Он даже выглядит как говно мамонта, страшно представить, как на нем даже интерфейс будет лагать

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