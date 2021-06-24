Google и крупнейший провайдер Индии Jio представили «ультрадоступный» смартфон JioPhone Next с поддержкой 4G Статьи редакции
Телефон поступит в продажу 10 сентября.
Выпуск смартфона анонсировал на AGM Reliance Industries основатель компании Reliance Jio миллиардер Мукеш Амбани. Jio — это первая в стране 4G-сеть с VoLTE-коммуникациями.
Reliance Jio и Google начали сотрудничество в 2020 году. Тогда Google инвестировала в развитие провайдера 4,5 миллиарда долларов. Сделка также включала в себя план по созданию недорогого телефона с поддержкой 4G.
Смартфон JioPhone Next будет работать на операционной системе Android, оптимизированной специально для индийского рынка.
По словам Амбани, в телефон будут встроены:
- голосовой помощник;
- функция автоматического чтения и перевода текста;
- камера с HDR.
Амбани утверждает, что JioPhone Next станет «ультрадоступным смартфоном не только в Индии, но и во всём мире», хотя не сказал его стоимость.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи также заявил, что облачное подразделение Alphabet Google Cloud заключило партнёрство с Reliance Jio для создания инфраструктуры 5G в Индии.
В 2018 году компания Reliance Jio уже выпускала телефон — тогда это был кнопочный JioPhone 2. Его оснастили экраном 2,5 дюйма, задней камерой 2 Мп, фронтальной 0,3 Мп и 4 ГБ встроенной памяти. Стоил смартфон 45 долларов США.
Цифровая платформа Jio нефтяного магната Мукеша Амбани запустилась в 2016 году. Оператор предлагает бесплатные звонки и дешёвые тарифы на мобильный интернет. За два года с момента запуска Jio 4G-интернет стал доступен на 99% территории страны для 1,3 млрд человек— Индия поднялась со 155-го на первое место в мире по потреблению трафика.
еще больше тупых видосов в тикток
Какой смысл обрабатывать рекламой нищебродов которые даже нормальный смартфон не могут купить?
С миру по нитке. Самые большие деньги крутятся в самых массовых сегментах. Пятёрочки и Магниты куда прибыльнее Азбук Вкуса.
Бедный же не совсем без денег. Они у него есть, просто мало. Зато самих бедных очень много, куда больше, чем богатых.
Конечно прибыльные. Наценка на всякое говно может быть и 1000% в отличие от лакшери-товаров.
Тогдашний
Бедные глупее и легче расстаются с деньгами. Покажи им попит и они сразу бегут его покупать, лол
Смартфон купить не могут, зато всю жизнь на свадьбу детей копят. Найдется что продать.
Cutting edge по-индийски
Ну если он будет стоить меньше $100, то вполне себе Cutting Edge за такие деньги. У многих производителей наушники больше стоят.
Цена не имеет ничего общего с "новейшестью" фич. Они ни разу не новейшие
Ну это как рекламировать калину "Новыейшие технологии - 4 подушки безопасности". Что является новостью для калины, но нифига не новейшие в принципе. Просто неправильное использование термина
"Cutting edge" - отрезанный край чего-то?
Плоти.
Смартфон JioPhone Next будет работать на операционной системе Android, оптимизированной специально для индийского рынка.
Типа в списке быстрых ответов на сообщение первым пунктом будет танец?
Удивительный рубин
В телефонной книге будет 500 номеров доверчивых пенсов из США для скама.
какие там характеристики?
Так Амбани или Албании (лол)?
Смогут ли его позволить себе россияне?
Кредит возьмут.
Не в первой. Мы с каждым годом бьём свой же рекорд по выданным кредитам в банке.
а почему нельзя решить экономические проблемы чтобы были доступны обычные смартфоны?
Чем это отличается от телефонов пятилетней давности? Почему нельзя чуть понизить аппетиты операционной системы и оптимизировать приложения и тем самым сделать доступный телефон?
уже был доступный 4г телефон. micromax q415. в рф заблочен под мегафон, но прошивался без проблем. покупал такой в 16 году примерно за 3тр. до сих пор живой, у отца доп спидометром работает (не знаю зачем, не спрашивайте).
и да, микромакс - индийская компания как бы
https://market.yandex.ru/product--smartfon-micromax-q415/13341951
Он даже выглядит как говно мамонта, страшно представить, как на нем даже интерфейс будет лагать