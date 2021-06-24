Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и улучшениями производительности Статьи редакции
Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.
24 июня стартовала презентация Microsoft What's Next for Windows. На ней компания представила Windows 11, но многие пользователи не смогли её посмотреть — трансляция на сайте Microsoft упала в первые минуты.
Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.
Это обновляемая публикация. Если хотите узнать все подробности в одном месте — зайдите чуть позже.
Интерфейс
Windows 11 получила новое меню «Пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. Сами «окна» в Windows 11 стали более закруглёнными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми.
В новой версии ОС также представили Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.
Производительность
Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.
Игры
- Microsoft назвала 11-ю версию системы «лучшей Windows для игр»;
- В Windows 11 встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;
- В ОС добавили Direct Storage — технологию, позволяющую загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для её работы потребуется высокопроизводительный NVMe SSD и специальные драйвера.
- Производители устройств будут помечать оптимизированные для DirectStorage компьютеры и ноутбуки отдельной наклейкой;
Что изменилось для разработчиков
- Компания переработала интерфейс собственного магазина приложений Windows Store, в систему добавили поддержку Android-приложений «из коробки»;
- Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платёжную систему, то смогут получить до 100% прибыли от своих программ;
Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Система будет работать на 64-битных компьютерах, минимум с 4 Гб оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10.
Далекий месяц
она вроде итак бесплатная
Обновление для владельцев 10ки бесплатное
Introducing Windows 11
Пока что кажется что старая традиция чередования "хорошая винда, дерьмовая винда" продолжается!
почти никто не смог её посмотреть
я сейчас смотрю.
Территориальный огонь
чё дизы ставите, ёбла?
а я про интерфейс говорю, реально хуета же
тебя не спросили
что тут происходит? слева меню пуск? его можно зачем-то развернуть на весь экран? меню слева а пуск теперь по середине? у браузера не вместилось в одну линю поле поиска вместе с кнопками закры/развернуть/свернуть, а у ворда вместилось? А что из индикаторов у иконок на нижней панели что обозначает?
Слева Меню с виджетами, а не "Пуск". В весеннем обновлении W10 примерно такое же появилось
Все у MacBook слизали
Видновс7 - вы тут есть? Можно перейти бесплатно
Вечный пришелец
Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной
Отличный звук
Им Майкрософт по почте почте право на использование скидывал ?
Или как она могла стать лицензионной ?
Привет =)
Кто не пропустил момент, тот на цифровой лицензии, это даёт бесконечный виндовс, с 10 на 11 будет просто обновлением, а с 11 на 12 тоже и т.д.
На 10ку можно было до недавного времени, посмотри гайды.
Сделал это 5 лет назад
Я думал, ты спрашиваешь
В соседней ветке можешь плюсануть этот коммент
"Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной"
юзлесс говнина, которую никогда не допилят до нормального вида. впрочем, никто даже и не надеялся
Совершенно ничего против ранних обновлений не имею, но почему-то самого пока не тянет. Возможно, из-за того что я ожидал всю мишуру в Win10 21H2, и теперь как-то обидно за покинутую десятку. К тому же живые плитки мне нравятся, у меня там погода и новости вертятся.
Впрочем пока не обновлю комп, особого смысла ставить 11 и нет - вот когда поставлю норм проц, современную видюху и SSD на PCIe 4, тогда и от Direct Storage толк появится.
Ну и для норм хдра нужен как минимум олед телик.
лайв плитку погоды они ведь сами давно сломали, и так и не починили(
Вечный пришелец
Работает нормально
У меня и плитка работает, и в insider версиях погода всегда показывается в трее.
А поховеру там псевдовиджеты которые нихуя не настраиваются
как ты 10ку то покинул? 21H2 это же 10ка
Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.
На этом можно было и заканчивать
Они так просто намекают.
Вот что-то про эпл говорят вечно, дизайн поменяли и все. В каждой новости про этот сраный пуск и что он изменился, серьёзно это так важно?🤔
и тут скайрим?
После того как этот Панос начал рассказывать про свой уютный дом, махая перед камерой золотыми? браслетами и кольцами на руках, я подумал ну вот сейчас точно предложит купить настоящий персидский ковер со встроенным 5G и беспроводной зарядкой ;)
У Engadget норм стрим, им видимо просто готовый видос отдали и они на ютубе его крутят
улучшениями производительности
Кто его просил ухудшать то?
Почему XP на средненьком компе работало лучше, чем грёбаная десятка на новом?
Это не история из разряда "трава зеленее", однако
Потому что XP умела гораздо меньше
Вот не докопаться ради, на винде не работаю хренову гору лет, но сталкиваться приходится и горит адски.
Чего это десятка такого умеет не отключаемого и жизненно важного, чего не умела делать XP?
ХР - глючная дырявая вырвиглазная дрисня, которая толком не умеет в многоядерность и 64 бита, и вообще не умеет в SSD.
Речь идет о временах, когда эксплуатировалась XP, а не о нынеших.
Большая у тебя потребность была в x64 и, в особенности, SSD в 2007 году?
Даже в те времена ХР неплохо тормозила на большинстве компов (особенно спустя несколько месяцев после установки), из-за чего всякие твикеры-оптимизаторы-дефрагментаторы пользовались большой популярностью.
А сейчас современные ОС на современном железе летают реактивно. Все тормоза - чисто от прикладухи вроде жирнючих браузеров, которые горазды всю оперативку сожрать.
Да, я же из-за прикладухи доебался тут.
LTSC стоит, загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования. Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?
загружается хрен пойми почему-то минуту
У тебя HDD что ли?
Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?
Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.
m2 SSD
Тогда удивительно, как ты смог такого добиться.
Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата
Система существует для пользователя, а не пользователь для системы. Если система требует особого подхода, чтобы просто не разваливаться - это не система, а говно.
Чтобы ХР не тормозила и не сдыхала от червей и прочей заразы - на неё нужно установить не больше пары-тройки лицензионных программ, напрочь отрубить интернет и не подключать никаких переносных устройств. Иначе сдохнет.
Я так понял, что рабочий стол грузится, но все лагает?
Можно загрузиться в безопасном режиме в этой глючной винде. Если будет грузиться ок - тогда смотреть, что стоит в автозагрузке в обычном режиме. Я бы сразу после загрузки запустил диспетчер задач и отсортировал процессы по времени процессора по убыванию. Смотрел бы, какие процессы в первую минуту нагружают комп.
Еще можно за использованием диска понаблюдать в эту же первую минуту после загрузки.
Да, про рабочий стол верно.
Ну и сам лоадер долговато крутится, субъективно.
Не, я сам мамкин виндовоз из нулевых, все понимаю про процессы и прочее. Но блин, это LTSC же, а не home, или как он там.
Чисто субъективно, я как пользователь, пусть и продвинутый, не хочу пожинать эти дела, в 2021 году то.
Для начала: разделение на уровне драйверов слоёв изображений и звуков от разных программ (мне очень не хватало, когда смотришь хоррор, а там Касперский свиньёй визгнет, или аська о-окнет)
А DX12 - услада после 9
Отлично, не поспоришь. Чего ещё есть?
Громкий Мика
Ставь LTSC, если нужна эпизодически. Разница в перфе радикальная на не самом быстром железе или в виртуалке
Обновился я как-то на 10ку, потом пришлось вернуться на 8ку, считаю ее самой удобной, а эти перерисовки плит, пусть зумеры поюзают
короче, разбудите меня, когда он скажет про полную совместимость с W10 приложениями и озвучит дату релиза
Авто хдр и авто сторадж, судя по описанию очень крутая фича. Жду их. Визуальные изменения - вкусовщина. Мало интересует.
Когда там переход намечается?