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Дамир Камалетдинов

Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и улучшениями производительности Статьи редакции

Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.

125 125 комментариев
7867 просмотров

24 июня стартовала презентация Microsoft What's Next for Windows. На ней компания представила Windows 11, но многие пользователи не смогли её посмотреть — трансляция на сайте Microsoft упала в первые минуты.

Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.

Это обновляемая публикация. Если хотите узнать все подробности в одном месте — зайдите чуть позже.

Интерфейс

Windows 11 получила новое меню «Пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. Сами «окна» в Windows 11 стали более закруглёнными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми.

В новой версии ОС также представили Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.

Производительность

Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Игры

  • Microsoft назвала 11-ю версию системы «лучшей Windows для игр»;
  • В Windows 11 встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;
  • В ОС добавили Direct Storage — технологию, позволяющую загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для её работы потребуется высокопроизводительный NVMe SSD и специальные драйвера.
  • Производители устройств будут помечать оптимизированные для DirectStorage компьютеры и ноутбуки отдельной наклейкой;

Что изменилось для разработчиков

  • Компания переработала интерфейс собственного магазина приложений Windows Store, в систему добавили поддержку Android-приложений «из коробки»;
  • Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платёжную систему, то смогут получить до 100% прибыли от своих программ;

Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Система будет работать на 64-битных компьютерах, минимум с 4 Гб оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10.

#новости #windows11 #microsoft

Статья дополняется
125 125 комментариев
1
60
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125 комментариев
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Небесный супер_стар

68

Пусть на торренты сразу кидают, там разберёмся

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Далекий месяц

Небесный
2

она вроде итак бесплатная

Ответить

Artem Kondratev

Далекий
0

Обновление для владельцев 10ки бесплатное

Ответить

Далекий месяц

Artem
11

значит сначала я поставлю пиратскую десятку

Ответить

Махарадж

Далекий
1

ды с чего это?

Ответить

Reggae Addict

Махарадж
5

с торрентов!

Ответить

Далекий месяц

Махарадж
1

для владельцев десятки точно бесплатно

Ответить

Денис Лисовски

Небесный
2

Уже
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Искренний супер_стар

Небесный
–1

Её уже две недели назад, как слили, уже все поставили, обплевались и снесли

Ответить

Вечный пришелец

Искренний
3

Не очень умно плеваться с недоработанного продукта, альфа-версию которого даже ещё не анонсировали.

Ответить

Slam Dunk

16

Introducing Windows 11

Ответить

Roman Sapon

Slam
0

Ностальгия, правда не про 10, которая теперь 11

Ответить

Иван Эртель

Slam
0

Хорошо, что верны своим традициям!

Ответить

гачик

8

Пока что кажется что старая традиция чередования "хорошая винда, дерьмовая винда" продолжается!

Ответить

Громкий Мика

гачик
0

Т.е. 11-я будет хорошей? ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

гачик

Громкий
0

Пока по презентации так не скажешь

Ответить

Громкий Мика

гачик
2

Ну просто для меня 7 — хорошая, 8 — дерьмо, 8.1 — ну ок, 10 — дерьмо ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Громкий
2

8.1 недооценённая винда

Ответить

Официальный завод

0

Какая же она стремная

Ответить

Dmitry R.

0

почти никто не смог её посмотреть

я сейчас смотрю.

Ответить

Умный будильник

Dmitry
19

А вот и сотрудники Майкрософт

Ответить

Dmitry R.

Умный
1

если бы.

Ответить

Dmitry R.

Dmitry
1

ну вот, теперь и у меня зависло🥴

Ответить

ГномГномыч

Dmitry
0

уволен

Ответить

Dmitry R.

ГномГно…
4

плоти 3 оклада.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Dmitry
2
Ответить

Территориальный огонь

–4

мммм, хуетааа

Ответить

Территориальный огонь

Территориальный
1

чё дизы ставите, ёбла?
а я про интерфейс говорю, реально хуета же

Ответить

Владимир Климов

Территориальный
1

тебя не спросили 

Ответить

Территориальный

Владимир
3

и правильно сделали

Ответить

johny64 XZ

5

Индусы еще плюсы не освоили, а вы про rtmp

Ответить

Neketa Fo

3

что тут происходит? слева меню пуск? его можно зачем-то развернуть на весь экран? меню слева а пуск теперь по середине? у браузера не вместилось в одну линю поле поиска вместе с кнопками закры/развернуть/свернуть, а у ворда вместилось? А что из индикаторов у иконок на нижней панели что обозначает? 

Ответить

Вечный пришелец

Neketa
4

Слева Меню с виджетами, а не "Пуск". В весеннем обновлении W10 примерно такое же появилось

Ответить

Roman Sapon

Neketa
2

Альфа-версию не критикуй почем зря, допилят

Ответить

Павел Стоянов

1

Все у MacBook слизали

Ответить

Владимир Филатов

Павел
9

настолько яблочник, что не знаешь как система называется?)

Ответить

Schizoid Man

Павел
0

И слава богу!

Ответить

Roman Sapon

0

Видновс7 - вы тут есть? Можно перейти бесплатно

Ответить

Вечный пришелец

Roman
12

Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной

Ответить

Отличный звук

Вечный
1

Им Майкрософт по почте почте право на использование скидывал ?
Или как она могла стать лицензионной ?

Ответить

Roman Sapon

Вечный
0

Привет =)

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Кто не пропустил момент, тот на цифровой лицензии, это даёт бесконечный виндовс, с 10 на 11 будет просто обновлением, а с 11 на 12 тоже и т.д.

Ответить

Ближний Женя

Roman
2

 бесконечный виндовс

пока мать не сменишь

Ответить

Владимир Климов

Вечный
0

это официально можно было так сделать

Ответить

Shenmue

Вечный
0

Я примерно в 2011 покупал лицензию ХР PRO примерно за 5К и обновлял ключом хрюши до Семёры PRO

Ответить

Dmitry R.

Вечный
–1

было такое. мб и сейчас есть.

Ответить

Семен Разносолов

Roman
0

На 10ку можно было до недавного времени, посмотри гайды. 

Ответить

Roman Sapon

Семен
1

Сделал это 5 лет назад

Ответить

Семен Разносолов

Roman
0

Я думал, ты спрашиваешь

Ответить

Roman Sapon

Семен
0

В соседней ветке можешь плюсануть этот коммент
"Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной"

Ответить

Семен Разносолов

Roman
1

Мало ли кто кого в Химках видал

Ответить

neimovirne

–1

юзлесс говнина, которую никогда не допилят до нормального вида. впрочем, никто даже и не надеялся

Ответить

Ближний Женя

2

Совершенно ничего против ранних обновлений не имею, но почему-то самого пока не тянет. Возможно, из-за того что я ожидал всю мишуру в Win10 21H2, и теперь как-то обидно за покинутую десятку. К тому же живые плитки мне нравятся, у меня там погода и новости вертятся.

Впрочем пока не обновлю комп, особого смысла ставить 11 и нет - вот когда поставлю норм проц, современную видюху и SSD на PCIe 4, тогда и от Direct Storage толк появится.

Ну и для норм хдра нужен как минимум олед телик.

Ответить

neimovirne

Ближний
0

лайв плитку погоды они ведь сами давно сломали, и так и не починили(

Ответить

Вечный пришелец

neimovirne
2

Работает нормально

Ответить

Владимир Климов

Вечный
0

подтверждаю, вертится крутится обновляется 

Ответить

Ближний Женя

neimovirne
1

хз, у меня всё работает

Ответить

Baileys

neimovirne
0

У меня и плитка работает, и в insider версиях погода всегда показывается в трее.
А поховеру там псевдовиджеты которые нихуя не настраиваются

Ответить

Владимир Климов

Ближний
0

как ты 10ку то покинул?  21H2 это же 10ка

Ответить

Ближний Женя

Владимир
0

майкрософтом покинутую, а не мной

Ответить

Alex Nevi

Ближний
0

Тогда уж когда DDR5 на 03У выйдет

Ответить

Ближний Женя

Alex
0

ну это всё вместе да

Ответить

Argumenta Ambigua

2

game pass встроили наконец по людски, уже круто

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.

На этом можно было и заканчивать

Ответить

мЕдь

1

Они так просто намекают.

Ответить

Николай Николаевич

мЕдь
3

как пройдет стрим так и будет работать?

Ответить

upup _

1

Вот что-то про эпл говорят вечно, дизайн поменяли и все. В каждой новости про этот сраный пуск и что он изменился, серьёзно это так важно?🤔

Ответить

Dmitry R.

upup
2

серьезно думаешь что в новой версии винды изменился только пуск?

Ответить

upup _

Dmitry
0

В каждой новости, что я видел первое что пишут, что изменился Пуск

Ответить

Dmitry R.

upup
3

да похуй на этот пуск. уверен, что боллшинство пользователей вернет его сразу же в левый угол.

Ответить

upup _

Dmitry
0

Да даже в этой это первое предложение

Ответить

Dmitry R.

upup
0

когда кто-то показывает пальцем на небо, дурак смотрит на палец.

Ответить

Официальный завод

1
Ответить

Neketa Fo

Официальный
0

и тут скайрим?

Ответить

Вечный пришелец

Neketa
2

Зря, что ли, Беседку купили?

Ответить

Maf

Официальный
0

После того как этот Панос начал рассказывать про свой уютный дом, махая перед камерой золотыми? браслетами и кольцами на руках, я подумал ну вот сейчас точно предложит купить настоящий персидский ковер со встроенным 5G и беспроводной зарядкой ;)

Ответить

Имя И Фамилия

1

У Engadget норм стрим, им видимо просто готовый видос отдали и они на ютубе его крутят

Ответить

цорiк

1
Ответить

Илья Синица

–9

улучшениями производительности

Кто его просил ухудшать то?
Почему XP на средненьком компе работало лучше, чем грёбаная десятка на новом?
Это не история из разряда "трава зеленее", однако

Ответить

Вечный пришелец

Илья
2

Потому что XP умела гораздо меньше

Ответить

Илья Синица

Вечный
–3

Вот не докопаться ради, на винде не работаю хренову гору лет, но сталкиваться приходится и горит адски.
Чего это десятка такого умеет не отключаемого и жизненно важного, чего не умела делать XP?

Ответить

alexferman

Илья
8

ХР - глючная дырявая вырвиглазная дрисня, которая толком не умеет в многоядерность и 64 бита, и вообще не умеет в SSD.

Ответить

Dmitry R.

alexfer…
7

он телегу с автомобилем сравнивает, не мешай.

Ответить

Илья Синица

alexfer…
1

Речь идет о временах, когда эксплуатировалась XP, а не о нынеших.
Большая у тебя потребность была в x64 и, в особенности, SSD в 2007 году?

Ответить

alexferman

Илья
4

Даже в те времена ХР неплохо тормозила на большинстве компов (особенно спустя несколько месяцев после установки), из-за чего всякие твикеры-оптимизаторы-дефрагментаторы пользовались большой популярностью.

А сейчас современные ОС на современном железе летают реактивно. Все тормоза - чисто от прикладухи вроде жирнючих браузеров, которые горазды всю оперативку сожрать.

Ответить

Илья Синица

alexfer…
1

Да, я же из-за прикладухи доебался тут.
LTSC стоит, загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования. Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?

Ответить

Рыжий

Илья
1

 загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования

Посмотри что в автозапуске стоит. LTSC это вообще самая легкая-быстрая из десяток официальных

Ответить

alexferman

Илья
0

загружается хрен пойми почему-то минуту

У тебя HDD что ли?

Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?

Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.

Ответить

Илья

alexfer…
1

m2 SSD

Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.

Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата

Ответить

alexferman

Илья
0

m2 SSD

Тогда удивительно, как ты смог такого добиться.

Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата

Система существует для пользователя, а не пользователь для системы. Если система требует особого подхода, чтобы просто не разваливаться - это не система, а говно.

Ответить

Илья

alexfer…
1

Ты серьезно сейчас? Не засирать систему, не стягивать всякую херню с невменяемых торрент трекеров (ну на них не зайдешь уже, РКН постарался, ведь он, как и винда, знает как лучше пользователю) - это "особый подход"?

Ответить

alexferman

Илья
0

Чтобы ХР не тормозила и не сдыхала от червей и прочей заразы - на неё нужно установить не больше пары-тройки лицензионных программ, напрочь отрубить интернет и не подключать никаких переносных устройств. Иначе сдохнет.

Ответить

Илья

alexfer…
0

Заебись диалог, понятно 

Ответить

Рыжий

Илья
0

 m2 SSD

Запускал CrystalDisk, тестил скорости ? Может, с ssd что-то не так

Ответить

Илья

Рыжий
0

Так вторая система стоит, все ок с ней

Ответить

Рыжий

Илья
0

Я так понял, что рабочий стол грузится, но все лагает?
Можно загрузиться в безопасном режиме в этой глючной винде. Если будет грузиться ок - тогда смотреть, что стоит в автозагрузке в обычном режиме. Я бы сразу после загрузки запустил диспетчер задач и отсортировал процессы по времени процессора по убыванию. Смотрел бы, какие процессы в первую минуту нагружают комп.
Еще можно за использованием диска понаблюдать в эту же первую минуту после загрузки.

Ответить

Илья

Рыжий
0

Да, про рабочий стол верно. 
Ну и сам лоадер долговато крутится, субъективно.

Не, я сам мамкин виндовоз из нулевых, все понимаю про процессы и прочее. Но блин, это LTSC же, а не home, или как он там.
Чисто субъективно, я как пользователь, пусть и продвинутый, не хочу пожинать эти дела, в 2021 году то.

Ответить

Рыжий

Илья
2

LTSC отличается лишь тем, что выключена Кортана (и еще часть телеметрии, но не вся) , нет магазина MS, ну и вроде больше опций для администрирования. 
Просто голая LTSC без софта вообще за секунды считанные грузится на m2 nvme. 
Дело не в винде же самой (скорее всего)

Ответить

Илья

Рыжий
0

Вот из уважении к тебе займусь этим вопросом, есть же адекватные люди.
Как же на XP жили без кортаны, телеметрии, магазина MS и прочей полезной херни? (не к тебе вопрос)

Ответить

Вечный пришелец

Илья
2

Для начала: разделение на уровне драйверов слоёв изображений и звуков от разных программ (мне очень не хватало, когда смотришь хоррор, а там Касперский свиньёй визгнет, или аська о-окнет)
А DX12 - услада после 9

Ответить

Илья Синица

Вечный
1

Отлично, не поспоришь. Чего ещё есть?

Ответить

Вечный пришелец

Илья
0

Мне лень углубляться

Ответить

Alex Nevi

Вечный
0

Э, чем 9 то не угодил?! Вполне годнота для тех времён. Да и до сих пор играю в Call of Duty: Modern Warfare 2😑

Ответить

Илья Синица

Alex
1

ой, ну ты чего телегу с машиной сравниваешь

Ответить

Громкий Мика

Илья
0

Ставь LTSC, если нужна эпизодически. Разница в перфе радикальная на не самом быстром железе или в виртуалке

Ответить

Илья Синица

Громкий
1

Благодарю, так и делаю. 

Ответить

Дмитрий Пелипас

0

В микрософте изобрели док? 🤣

Ответить

stikerman

–3

Обновился я как-то на 10ку, потом пришлось вернуться на 8ку, считаю ее самой удобной, а эти перерисовки плит, пусть зумеры поюзают

Ответить

Вечный пришелец

stikerman
2

Надеюсь, что ты шутишь.

Ответить

stikerman

Вечный
0

только ты никому не говори больше... 

Ответить

aliftin

0

Тоже жара виновата? 

Ответить

Scentedcreatorfan

0

Готов протестить вашу хуйню, жду в центре обновлений 

Ответить

Сплошной диод

0

-40% что они там порезали, x86 что ли

Ответить

Argumenta Ambigua

0

интегрировали тик ток блттт

Ответить

Argumenta Ambigua

0

короче, разбудите меня, когда он скажет про полную совместимость с W10 приложениями и озвучит дату релиза

Ответить

Картошка Фри

0

Классненька, виджеты полная шляпа походу

Ответить

DratuTi

0

Авто хдр и авто сторадж, судя по описанию очень крутая фича. Жду их. Визуальные изменения - вкусовщина. Мало интересует.

Ответить

Владимир Климов

0

Наконец-то что-то нормальное, а не всякое говно от эппл 

Ответить

Крошечный рубин

0

Пришло время перестанавливать швиндоуз

Ответить

Владимир Климов

Крошечный
0

осенью выйдет

Ответить

Картошка Фри

0

Стошнило от всего этого булшит-маркетинга

Ответить

Грубый паркур

0

одним словом KDE

Ответить

Семен Разносолов

0

Пукс

Ответить

Влад Пряшников

0

Когда там переход намечается?

Ответить

Alex Nevi

Влад
0

Что значит когда?! Уже!

Ответить
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