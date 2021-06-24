Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.

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24 июня стартовала презентация Microsoft What's Next for Windows. На ней компания представила Windows 11, но многие пользователи не смогли её посмотреть — трансляция на сайте Microsoft упала в первые минуты.

Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.

Это обновляемая публикация. Если хотите узнать все подробности в одном месте — зайдите чуть позже.

Интерфейс

Windows 11 получила новое меню «Пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. Сами «окна» в Windows 11 стали более закруглёнными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми.

В новой версии ОС также представили Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.

Производительность

Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно чем раньше благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами.

Игры

Microsoft назвала 11-ю версию системы «лучшей Windows для игр»;

В Windows 11 встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;

В ОС добавили Direct Storage — технологию, позволяющую загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для её работы потребуется высокопроизводительный NVMe SSD и специальные драйвера.

Производители устройств будут помечать оптимизированные для DirectStorage компьютеры и ноутбуки отдельной наклейкой;

Что изменилось для разработчиков

Компания переработала интерфейс собственного магазина приложений Windows Store, в систему добавили поддержку Android-приложений «из коробки»;

Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платёжную систему, то смогут получить до 100% прибыли от своих программ;

Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Система будет работать на 64-битных компьютерах, минимум с 4 Гб оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10.