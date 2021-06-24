Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.

Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система начнёт занимать на 40% меньше места на диске и работать быстрее чем раньше благодаря оптимизации фоновых процессов;

Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider и зимой для всех остальных. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10 начиная с осени и до 2022 года. Минимальные системные требования — 64-битные компьютеры с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12.