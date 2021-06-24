Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и Android-приложениями в магазине Статьи редакции
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
24 июня Microsoft на презентации What's Next for Windows представила Windows 11. Многие пользователи не смогли увидеть начало мероприятия, поскольку трансляция на сайте перестала работать.
Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.
Интерфейс
- Windows 11 получила новое меню «пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. «Окна» в Windows 11 стали закруглёнными, а остальные элементы интерфейса упростили;
- Microsoft убрала «живые плитки» в разделе «пуск», а в системе появился раздел «Виджеты» с персонализированной лентой новостей на основе машинного обучения, браузером Edge, погодой, календарём и другими приложениями;
- В новой версии ОС появились Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать расположение и предложит расставить окна в том же порядке;
- Функция Desktops позволит создавать отдельные пространства для разных сценариев жизни — для работы, игр или учёбы. Между ними можно будет переключаться, чтобы сохранять фокус на чём-то одном;
- Чаты из Microsoft Teams интегрировали в панель задач — пользователи смогут сразу общаться в мессенджере с помощью текста, чатов, голосовых сообщений и видеосвязи;
- Windows 11 получила более полную поддержку планшетных ПК без клавиатуры — система подстраивается под сенсорные экраны, «раздвигая» иконки приложений на панели задач, увеличивая отдельные элементы и изменяя размеры окон. Пользователи также смогут получить виброотдачу от взаимодействия с системой и использовать жесты.
Производительность и безопасность
Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система начнёт занимать на 40% меньше места на диске и работать быстрее чем раньше благодаря оптимизации фоновых процессов;
- Microsoft назвала Windows 11 «самой безопасной Windows из всех». В систему встроили безопасность «от чипа до облака», к примеру аппаратную изоляцию процессов, шифрование и превентивную борьбу с вирусами. Компания продолжит работать с производителями процессоров, чтобы постоянно улучшать безопасность компьютеров;
Игры
- Microsoft назвала 11-ю версию системы «лучшей Windows для игр»;
- В Windows 11 встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;
- В ОС добавили Direct Storage — технологию, позволяющую загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для её работы потребуется высокопроизводительный NVMe SSD и специальные драйвера;
- Оптимизированные для DirectStorage компьютеры и ноутбуки будут помечать отдельной наклейкой, чтобы пользователям не пришлось самим вникать в характеристики.
Новый Windows Store с Android-приложениями и нулевой комиссией для разработчиков
- Компания переработала интерфейс собственного магазина приложений Windows Store, в систему впервые добавили поддержку Android-приложений «из коробки». Загружать их можно будет через Amazon Appstore, подробности обещали раскрыть позже;
- Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платёжную систему, то смогут получить до 100% прибыли от своих программ. При использовании платежей от Microsoft, компания заберёт себе 15% комиссии;
- Магазин Windows Store начнёт поддерживать приложения, написанные для разных платформ — Win32, Progressive Web App (PWA) и Universal Windows App (UWP).
Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider и зимой для всех остальных. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10 начиная с осени и до 2022 года. Минимальные системные требования — 64-битные компьютеры с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12.
Искренний супер_стар
Её уже две недели назад, как слили, уже все поставили, обплевались и снесли
Вечный пришелец
Не очень умно плеваться с недоработанного продукта, альфа-версию которого даже ещё не анонсировали.
Далекий месяц
она вроде итак бесплатная
Обновление для владельцев 10ки бесплатное
Уже
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Introducing Windows 11
Пока что кажется что старая традиция чередования "хорошая винда, дерьмовая винда" продолжается!
Т.е. 11-я будет хорошей? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ну просто для меня 7 — хорошая, 8 — дерьмо, 8.1 — ну ок, 10 — дерьмо ¯\_(ツ)_/¯
Что не так с 10?
А что с ней так?
Загружается моментально, приложения работают быстро и вполне стабильно.
У меня xps 9570, свап рабочих столов как из 2010
юзлесс говнина, которую никогда не допилят до нормального вида. впрочем, никто даже и не надеялся
почти никто не смог её посмотреть
я сейчас смотрю.
Территориальный огонь
чё дизы ставите, ёбла?
а я про интерфейс говорю, реально хуета же
тебя не спросили
Все у MacBook слизали
настолько яблочник, что не знаешь как система называется?)
Подловил.
Я так написал, ведь не все знают про macOS
что тут происходит? слева меню пуск? его можно зачем-то развернуть на весь экран? меню слева а пуск теперь по середине? у браузера не вместилось в одну линю поле поиска вместе с кнопками закры/развернуть/свернуть, а у ворда вместилось? А что из индикаторов у иконок на нижней панели что обозначает?
Вечный пришелец
Слева Меню с виджетами, а не "Пуск". В весеннем обновлении W10 примерно такое же появилось
Видновс7 - вы тут есть? Можно перейти бесплатно
Вечный пришелец
Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной
Привет =)
Кто не пропустил момент, тот на цифровой лицензии, это даёт бесконечный виндовс, с 10 на 11 будет просто обновлением, а с 11 на 12 тоже и т.д.
Ближний Женя
бесконечный виндовс
пока мать не сменишь
так она потому и цифровая, что привязывается к аккаунту, а не железу, это не OEM-лицензия
Отличный звук
Им Майкрософт по почте почте право на использование скидывал ?
Или как она могла стать лицензионной ?
На 10ку можно было до недавного времени, посмотри гайды.
Сделал это 5 лет назад
Я думал, ты спрашиваешь
В соседней ветке можешь плюсануть этот коммент
"Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной"
Мало ли кто кого в Химках видал
Такое себе обновление. Надеялся на лучшее, а получилось как всегда. Слегка обновили интерфейс (причем даже проводник не показали, видимо он вообще не изменился). Никаких принципиально новых и полезных функций не показали. Могли бы реализовать добавление множеств рабочих столов с отдельными наборами папок и ярлыков. Могли бы внедрить на уровне системы отображение в миниатюрах файлов их содержимое. Например множество форматов, таких как psd, ai, pdf, eps - тупо отображаются иконками, и чтобы узнать что в файле приходится открывать целое приложение. Могли бы сделать удобную синхронизацию с andoid и ios, чтобы можно было прям из коробки получать уведомления на комп со своих устройств, чтобы можно было обмениваться файлами и т.д.. Могли бы внедрить фишку записи экрана, чтобы не приходилось ставить отдельный софт для этого. Этот список можно продолжать бесконечно.
Просмотр миниатюр можно сейчас через PowerToys включить. Я надеялся, что в новом апдейте его в систему встроят. Ну а пока так.
Запись экрана можно через панель Xbox включить (Win+G)
Можно установить Quicklook - по пробелу предпросмотр файлов открывает, как на MacOS. Фото, видео, аудио, psd, архивы, pdf точно может. В магазине винды бесплатно.
суть в том, что поставить можно все что угодно, но я не хочу ничего ставить, а хочу из коробки все это
Немыслимый химик
Могли бы внедрить фишку записи экрана, чтобы не приходилось ставить отдельный софт для этого.
Запись в десятке давно есть же.
Убожество. Взяли десятку, натянули туда наработки из 10X и назвали это Windows 11. Все надеялись, что они наконец то запилят полностью новый дизайн и вырежут все легаси говно, что кочует из версии в версию со времён Windows Vista или даже XP.
Даже плазма 5 из коробки выглядит куда лучше.
Вечный пришелец
Легаси-говно тянется для совместимости. Тут из двух зол приходится выбирать.
Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.
На этом можно было и заканчивать
Вот что-то про эпл говорят вечно, дизайн поменяли и все. В каждой новости про этот сраный пуск и что он изменился, серьёзно это так важно?🤔
улучшениями производительности
Кто его просил ухудшать то?
Почему XP на средненьком компе работало лучше, чем грёбаная десятка на новом?
Это не история из разряда "трава зеленее", однако
Потому что XP умела гораздо меньше
Вот не докопаться ради, на винде не работаю хренову гору лет, но сталкиваться приходится и горит адски.
Чего это десятка такого умеет не отключаемого и жизненно важного, чего не умела делать XP?
ХР - глючная дырявая вырвиглазная дрисня, которая толком не умеет в многоядерность и 64 бита, и вообще не умеет в SSD.
Речь идет о временах, когда эксплуатировалась XP, а не о нынеших.
Большая у тебя потребность была в x64 и, в особенности, SSD в 2007 году?
Даже в те времена ХР неплохо тормозила на большинстве компов (особенно спустя несколько месяцев после установки), из-за чего всякие твикеры-оптимизаторы-дефрагментаторы пользовались большой популярностью.
А сейчас современные ОС на современном железе летают реактивно. Все тормоза - чисто от прикладухи вроде жирнючих браузеров, которые горазды всю оперативку сожрать.
Да, я же из-за прикладухи доебался тут.
LTSC стоит, загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования. Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?
загружается хрен пойми почему-то минуту
У тебя HDD что ли?
Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?
Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.
m2 SSD
Тогда удивительно, как ты смог такого добиться.
Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата
Система существует для пользователя, а не пользователь для системы. Если система требует особого подхода, чтобы просто не разваливаться - это не система, а говно.
Чтобы ХР не тормозила и не сдыхала от червей и прочей заразы - на неё нужно установить не больше пары-тройки лицензионных программ, напрочь отрубить интернет и не подключать никаких переносных устройств. Иначе сдохнет.
норм антивирус
Это какой?)
Я Eset пользовался и Касперским. Ну в те годы, условный 2007ой, норм было. Базы обновляешь = вирусов нет. А в ПТУ касперский был корпоративный, но с истекшим ключом (базы не обновлялись), и там было полно вирусов-троянов. Но там уже 7ка стояла.
После компов ПТУшных вставляешь флешку в свой комп домашний - сразу автоудаление троянов всяких запускается
Понятно, что ХР это не система для людей, а кривое поделие, которое требует задротства, чтобы не развалиться, да и то нет никаких гарантий, что оно не развалится. В отличие от десятки, которая просто работает без всякого задротства, при всей её жирности и набитости зондами.
Вечный
Я даже курсовую писал: "Тонкая настройка Windows XP", потому что задалбывался доводить XP до нормального состояния каждый раз, как она слетала. Сейчас сижу на 10 с дня релиза - особо в реестр и групповые полити не лазил, полностью сменил железо, клонировав системный диск с HDD на SSD - всё работает замечательно, BSOD недавно увидел второй раз за время работы операционки: я на горячую хотел отключить диск, но отключил не тот, а на котором файл подкачки.
Я так понял, что рабочий стол грузится, но все лагает?
Можно загрузиться в безопасном режиме в этой глючной винде. Если будет грузиться ок - тогда смотреть, что стоит в автозагрузке в обычном режиме. Я бы сразу после загрузки запустил диспетчер задач и отсортировал процессы по времени процессора по убыванию. Смотрел бы, какие процессы в первую минуту нагружают комп.
Еще можно за использованием диска понаблюдать в эту же первую минуту после загрузки.
Да, про рабочий стол верно.
Ну и сам лоадер долговато крутится, субъективно.
Не, я сам мамкин виндовоз из нулевых, все понимаю про процессы и прочее. Но блин, это LTSC же, а не home, или как он там.
Чисто субъективно, я как пользователь, пусть и продвинутый, не хочу пожинать эти дела, в 2021 году то.
Для начала: разделение на уровне драйверов слоёв изображений и звуков от разных программ (мне очень не хватало, когда смотришь хоррор, а там Касперский свиньёй визгнет, или аська о-окнет)
А DX12 - услада после 9
Отлично, не поспоришь. Чего ещё есть?
Громкий Мика
Ставь LTSC, если нужна эпизодически. Разница в перфе радикальная на не самом быстром железе или в виртуалке
Совершенно ничего против ранних обновлений не имею, но почему-то самого пока не тянет. Возможно, из-за того что я ожидал всю мишуру в Win10 21H2, и теперь как-то обидно за покинутую десятку. К тому же живые плитки мне нравятся, у меня там погода и новости вертятся.
Впрочем пока не обновлю комп, особого смысла ставить 11 и нет - вот когда поставлю норм проц, современную видюху и SSD на PCIe 4, тогда и от Direct Storage толк появится.
Ну и для норм хдра нужен как минимум олед телик.
лайв плитку погоды они ведь сами давно сломали, и так и не починили(
Вечный пришелец
Работает нормально
У меня и плитка работает, и в insider версиях погода всегда показывается в трее.
А поховеру там псевдовиджеты которые нихуя не настраиваются