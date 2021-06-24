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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и Android-приложениями в магазине Статьи редакции

«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.

197 197 комментариев
14 360 просмотров

24 июня Microsoft на презентации What's Next for Windows представила Windows 11. Многие пользователи не смогли увидеть начало мероприятия, поскольку трансляция на сайте перестала работать.

Компания представила Windows 11 с фокусом на упрощении интерфейса, новым магазином приложений Windows Store, и улучшениями производительности и многозадачности. TJ рассказывает главное, что известно о новой системе.

Интерфейс

  • Windows 11 получила новое меню «пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана. «Окна» в Windows 11 стали закруглёнными, а остальные элементы интерфейса упростили;
  • Microsoft убрала «живые плитки» в разделе «пуск», а в системе появился раздел «Виджеты» с персонализированной лентой новостей на основе машинного обучения, браузером Edge, погодой, календарём и другими приложениями;
  • В новой версии ОС появились Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране. Система будет сама запоминать расположение и предложит расставить окна в том же порядке;
  • Функция Desktops позволит создавать отдельные пространства для разных сценариев жизни — для работы, игр или учёбы. Между ними можно будет переключаться, чтобы сохранять фокус на чём-то одном;
  • Чаты из Microsoft Teams интегрировали в панель задач — пользователи смогут сразу общаться в мессенджере с помощью текста, чатов, голосовых сообщений и видеосвязи;
  • Windows 11 получила более полную поддержку планшетных ПК без клавиатуры — система подстраивается под сенсорные экраны, «раздвигая» иконки приложений на панели задач, увеличивая отдельные элементы и изменяя размеры окон. Пользователи также смогут получить виброотдачу от взаимодействия с системой и использовать жесты.

Производительность и безопасность

  • Одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система начнёт занимать на 40% меньше места на диске и работать быстрее чем раньше благодаря оптимизации фоновых процессов;

  • Microsoft назвала Windows 11 «самой безопасной Windows из всех». В систему встроили безопасность «от чипа до облака», к примеру аппаратную изоляцию процессов, шифрование и превентивную борьбу с вирусами. Компания продолжит работать с производителями процессоров, чтобы постоянно улучшать безопасность компьютеров;

Игры

  • Microsoft назвала 11-ю версию системы «лучшей Windows для игр»;
  • В Windows 11 встроили Auto-HDR для «тысяч игр»: функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox — позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR;
  • В ОС добавили Direct Storage — технологию, позволяющую загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для её работы потребуется высокопроизводительный NVMe SSD и специальные драйвера;
  • Оптимизированные для DirectStorage компьютеры и ноутбуки будут помечать отдельной наклейкой, чтобы пользователям не пришлось самим вникать в характеристики.

Новый Windows Store с Android-приложениями и нулевой комиссией для разработчиков

  • Компания переработала интерфейс собственного магазина приложений Windows Store, в систему впервые добавили поддержку Android-приложений «из коробки». Загружать их можно будет через Amazon Appstore, подробности обещали раскрыть позже;
  • Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платёжную систему, то смогут получить до 100% прибыли от своих программ. При использовании платежей от Microsoft, компания заберёт себе 15% комиссии;
  • Магазин Windows Store начнёт поддерживать приложения, написанные для разных платформ — Win32, Progressive Web App (PWA) и Universal Windows App (UWP).

Microsoft выпустит превью-версию Windows 11 в последних числах июня для участников программы бета-тестирования Windows Insider и зимой для всех остальных. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10 начиная с осени и до 2022 года. Минимальные системные требования — 64-битные компьютеры с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12.

#новости #windows #microsoft

197 197 комментариев
2
95
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197 комментариев
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Небесный супер_стар

109

Пусть на торренты сразу кидают, там разберёмся

Ответить

Искренний супер_стар

Небесный
–5

Её уже две недели назад, как слили, уже все поставили, обплевались и снесли

Ответить

Вечный пришелец

Искренний
18

Не очень умно плеваться с недоработанного продукта, альфа-версию которого даже ещё не анонсировали.

Ответить

Далекий месяц

Небесный
3

она вроде итак бесплатная

Ответить

Artem Kondratev

Далекий
0

Обновление для владельцев 10ки бесплатное

Ответить

Далекий месяц

Artem
28

значит сначала я поставлю пиратскую десятку

Ответить

DarkFire

Artem
1

у меня ключ на вин ХР есть, будем надеяться, что и мне тоже бесплатно обновят 

Ответить

Joke Rofler

DarkFire
1

У меня так было с семёркой, сама обновилась до 8

Ответить

Max Mayers

Artem
0

И семёрки

Ответить

Махарадж

Далекий
2

ды с чего это?

Ответить

Reggae Addict

Махарадж
6

с торрентов!

Ответить

Далекий месяц

Махарадж
1

для владельцев десятки точно бесплатно

Ответить

Денис Лисовски

Небесный
2

Уже
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Ann Partovi

Денис
0

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Аяз Умбатов

Небесный
0

Твои слова рутрекеру в уши

Ответить

Slam Dunk

32

Introducing Windows 11

Ответить

Иван Эртель

Slam
2

Хорошо, что верны своим традициям!

Ответить

Eugene Arbatsky

Slam
1

Края должны быть закруглённые

Ответить

Roman Sapon

Slam
0

Ностальгия, правда не про 10, которая теперь 11

Ответить

гачик

12

Пока что кажется что старая традиция чередования "хорошая винда, дерьмовая винда" продолжается!

Ответить

Громкий Мика

гачик
2

Т.е. 11-я будет хорошей? ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

гачик

Громкий
0

Пока по презентации так не скажешь

Ответить

Громкий Мика

гачик
0

Ну просто для меня 7 — хорошая, 8 — дерьмо, 8.1 — ну ок, 10 — дерьмо ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Vyacheslav Gorin

Громкий
13

8.1 недооценённая винда

Ответить

Эдуард Суровый

Громкий
3

Что не так с 10?

Ответить

Woody Johnson

Эдуард
0

А что с ней так?

Ответить

Эдуард Суровый

Woody
2

Загружается моментально, приложения работают быстро и вполне стабильно. 

Ответить

Технологич

Эдуард
1

У меня xps 9570, свап рабочих столов как из 2010

Ответить

Эдуард

Техноло…
0

На 8 все идеально?

Ответить

Технологич

Эдуард
0

Это вопрос?

Ответить

Эдуард

Техноло…
0

Возможно.

Ответить

Woody

Эдуард
0

У меня на win7 тоже самое и че? запускается как папка открывается, при том, что компьютер ниже среднего по производительности

Ответить

Эдуард

Woody
0

Семерку уже полтора года не поддерживают, увы.

Ответить

Woody

Эдуард
0

это хорошо, а то через обновления какие-то косяки постоянно вылазят, а сча стабильно норм

Ответить

Эдуард

Woody
1

Рад за тебя.

Ответить

конгруэ́нтный

Эдуард
0

нормальная винда  

Ответить

Антон Лисин

Громкий
0

Пиздатой

Ответить

neimovirne

6

юзлесс говнина, которую никогда не допилят до нормального вида. впрочем, никто даже и не надеялся

Ответить

Лига тупых

neimovirne
3

И как твой комментарий соотносится с картинкой?

Ответить

Эдуард Суровый

neimovirne
0

Обещали все поправить к релизу.

Ответить

Andrey Petrov

neimovirne
0

Без менюшки вверху экрана и часов вид какой-то неполноценный

Ответить

Dmitry R.

0

почти никто не смог её посмотреть

я сейчас смотрю.

Ответить

Умный будильник

Dmitry
35

А вот и сотрудники Майкрософт

Ответить

Dmitry R.

Умный
0

если бы.

Ответить

Dmitry R.

Dmitry
2

ну вот, теперь и у меня зависло🥴

Ответить

ГномГномыч

Dmitry
1

уволен

Ответить

Dmitry R.

ГномГно…
6

плоти 3 оклада.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Dmitry
7
Ответить

Территориальный огонь

–18

мммм, хуетааа

Ответить

Территориальный огонь

Территориальный
–10

чё дизы ставите, ёбла?
а я про интерфейс говорю, реально хуета же

Ответить

Владимир Климов

Территориальный
5

тебя не спросили 

Ответить

Территориальный

Владимир
6

и правильно сделали

Ответить

Павел Стоянов

1

Все у MacBook слизали

Ответить

Владимир Филатов

Павел
21

настолько яблочник, что не знаешь как система называется?)

Ответить

Павел Стоянов

Владимир
0

Подловил.
Я так написал, ведь не все знают про macOS

Ответить

3AHO3A

Павел
1

Catalina, Yosemite, Mojave… и т.д. Может не все знают, но Mac OS…
Совсем ёбо-бо?

Ответить

Eugene Arbatsky

Владимир
0

"Да как не знать то, Apple ОС"

Ответить

Schizoid Man

Павел
0

И слава богу!

Ответить

Антон Лисин

Павел
0

У меня бы слезали 

Ответить

Официальный завод

0

Какая же она стремная

Ответить

Neketa Fo

4

что тут происходит? слева меню пуск? его можно зачем-то развернуть на весь экран? меню слева а пуск теперь по середине? у браузера не вместилось в одну линю поле поиска вместе с кнопками закры/развернуть/свернуть, а у ворда вместилось? А что из индикаторов у иконок на нижней панели что обозначает? 

Ответить

Вечный пришелец

Neketa
4

Слева Меню с виджетами, а не "Пуск". В весеннем обновлении W10 примерно такое же появилось

Ответить

Roman Sapon

Neketa
2

Альфа-версию не критикуй почем зря, допилят

Ответить

Roman Sapon

0

Видновс7 - вы тут есть? Можно перейти бесплатно

Ответить

Вечный пришелец

Roman
15

Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной

Ответить

oldTV

Вечный
12

А видел ли ты такое, во что мы, люди, просто не поверим? Штурмовые корабли в огне на подступах к Ориону?. Видел ли ты, как Си-лучи мерцают во тьме близ врат Тангейзера? Все эти мгновения исчезли во времени, как слёзы под дождём? Какое пришло время?

Ответить

Roman Sapon

Вечный
0

Привет =)

Ответить

Roman Sapon

Roman
2

Кто не пропустил момент, тот на цифровой лицензии, это даёт бесконечный виндовс, с 10 на 11 будет просто обновлением, а с 11 на 12 тоже и т.д.

Ответить

Ближний Женя

Roman
5

 бесконечный виндовс

пока мать не сменишь

Ответить

Влад Победнов

Ближний
2

так она потому и цифровая, что привязывается к аккаунту, а не железу, это не OEM-лицензия

Ответить

Roman Sapon

Ближний
0

Я мать свою не сменю никогда!

Ответить

Владимир Климов

Вечный
1

это официально можно было так сделать

Ответить

Отличный звук

Вечный
1

Им Майкрософт по почте почте право на использование скидывал ?
Или как она могла стать лицензионной ?

Ответить

Shenmue

Вечный
0

Я примерно в 2011 покупал лицензию ХР PRO примерно за 5К и обновлял ключом хрюши до Семёры PRO

Ответить

Дмитрий Зуев

Вечный
0

У меня так же вышло пару лет назад

Ответить

Dmitry R.

Вечный
–1

было такое. мб и сейчас есть.

Ответить

Семен Разносолов

Roman
0

На 10ку можно было до недавного времени, посмотри гайды. 

Ответить

Roman Sapon

Семен
1

Сделал это 5 лет назад

Ответить

Семен Разносолов

Roman
0

Я думал, ты спрашиваешь

Ответить

Roman Sapon

Семен
0

В соседней ветке можешь плюсануть этот коммент
"Я видал, как пиратскую W7 обновляли до W10, и она становилась лицензионной"

Ответить

Семен Разносолов

Roman
1

Мало ли кто кого в Химках видал

Ответить

Вячеслав Андреев

Семен
0

ебал

Ответить

Семен

Вячеслав
1

🤫

Ответить

johny64 XZ

5

Индусы еще плюсы не освоили, а вы про rtmp

Ответить

Alex Blake

5

Такое себе обновление. Надеялся на лучшее, а получилось как всегда. Слегка обновили интерфейс (причем даже проводник не показали, видимо он вообще не изменился). Никаких принципиально новых и полезных функций не показали. Могли бы реализовать добавление множеств рабочих столов с отдельными наборами папок и ярлыков. Могли бы внедрить на уровне системы отображение в миниатюрах файлов их содержимое. Например множество форматов, таких как psd, ai, pdf, eps - тупо отображаются иконками, и чтобы узнать что в файле приходится открывать целое приложение. Могли бы сделать удобную синхронизацию с andoid и ios, чтобы можно было прям из коробки получать уведомления на комп со своих устройств, чтобы можно было обмениваться файлами и т.д.. Могли бы внедрить фишку записи экрана, чтобы не приходилось ставить отдельный софт для этого. Этот список можно продолжать бесконечно. 

Ответить

Денис Сенькин

Alex
0

Ну запись экрана и сейчас можно делать

Ответить

Дмитрий Польных

Alex
0

Просмотр миниатюр можно сейчас через PowerToys включить. Я надеялся, что в новом апдейте его в систему встроят. Ну а пока так.
Запись экрана можно через панель Xbox включить (Win+G)

Ответить

Паша Сасковец

Alex
0

Можно установить Quicklook - по пробелу предпросмотр файлов открывает, как на MacOS. Фото, видео, аудио, psd, архивы, pdf точно может. В магазине винды бесплатно.

Ответить

artemykairyak

Паша
0

суть в том, что поставить можно все что угодно, но я не хочу ничего ставить, а хочу из коробки все это

Ответить

Паша Сасковец

artemyk…
0

Конечно так будет лучше, просто вдруг пригодится :)

Ответить

Немыслимый химик

Alex
0

Могли бы внедрить фишку записи экрана, чтобы не приходилось ставить отдельный софт для этого.

Запись в десятке давно есть же.

Ответить

Mladen Jovičić

0

Убожество. Взяли десятку, натянули туда наработки из 10X и назвали это Windows 11. Все надеялись, что они наконец то запилят полностью новый дизайн и вырежут все легаси говно, что кочует из версии в версию со времён Windows Vista или даже XP.

Даже плазма 5 из коробки выглядит куда лучше.

Ответить

Вечный пришелец

Mladen
4

Легаси-говно тянется для совместимости. Тут из двух зол приходится выбирать.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Начало трансляции многие не увидели — презентация на сайте компании перестала работать.

На этом можно было и заканчивать

Ответить

цорiк

4
Ответить

upup _

2

Вот что-то про эпл говорят вечно, дизайн поменяли и все. В каждой новости про этот сраный пуск и что он изменился, серьёзно это так важно?🤔

Ответить

Dmitry R.

upup
4

серьезно думаешь что в новой версии винды изменился только пуск?

Ответить

upup _

Dmitry
2

В каждой новости, что я видел первое что пишут, что изменился Пуск

Ответить

Dmitry R.

upup
4

да похуй на этот пуск. уверен, что боллшинство пользователей вернет его сразу же в левый угол.

Ответить

Woody Johnson

Dmitry
8

Лучше этого пуска уже не сделать

Ответить

upup _

Dmitry
1

Да даже в этой это первое предложение

Ответить

Dmitry R.

upup
0

когда кто-то показывает пальцем на небо, дурак смотрит на палец.

Ответить

Argumenta Ambigua

3

game pass встроили наконец по людски, уже круто

Ответить

Илья Синица

–15

улучшениями производительности

Кто его просил ухудшать то?
Почему XP на средненьком компе работало лучше, чем грёбаная десятка на новом?
Это не история из разряда "трава зеленее", однако

Ответить

Вечный пришелец

Илья
5

Потому что XP умела гораздо меньше

Ответить

Илья Синица

Вечный
–4

Вот не докопаться ради, на винде не работаю хренову гору лет, но сталкиваться приходится и горит адски.
Чего это десятка такого умеет не отключаемого и жизненно важного, чего не умела делать XP?

Ответить

alexferman

Илья
14

ХР - глючная дырявая вырвиглазная дрисня, которая толком не умеет в многоядерность и 64 бита, и вообще не умеет в SSD.

Ответить

Dmitry R.

alexfer…
10

он телегу с автомобилем сравнивает, не мешай.

Ответить

Илья Синица

alexfer…
2

Речь идет о временах, когда эксплуатировалась XP, а не о нынеших.
Большая у тебя потребность была в x64 и, в особенности, SSD в 2007 году?

Ответить

alexferman

Илья
6

Даже в те времена ХР неплохо тормозила на большинстве компов (особенно спустя несколько месяцев после установки), из-за чего всякие твикеры-оптимизаторы-дефрагментаторы пользовались большой популярностью.

А сейчас современные ОС на современном железе летают реактивно. Все тормоза - чисто от прикладухи вроде жирнючих браузеров, которые горазды всю оперативку сожрать.

Ответить

Илья Синица

alexfer…
3

Да, я же из-за прикладухи доебался тут.
LTSC стоит, загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования. Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?

Ответить

Рыжий

Илья
1

 загружается хрен пойми почему-то минуту до вменяемого использования

Посмотри что в автозапуске стоит. LTSC это вообще самая легкая-быстрая из десяток официальных

Ответить

alexferman

Илья
0

загружается хрен пойми почему-то минуту

У тебя HDD что ли?

Понавверчено какой-то хуйни в виде недоантивирусов и прочего дерьма, зачем это все?

Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.

Ответить

Илья

alexfer…
2

m2 SSD

Чтобы система не сдыхала от полной жопы вирусни, как ХР.

Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата

Ответить

alexferman

Илья
2

m2 SSD

Тогда удивительно, как ты смог такого добиться.

Система сдыхала из-за долбоёба в кабине, уж в этом XP не виновата

Система существует для пользователя, а не пользователь для системы. Если система требует особого подхода, чтобы просто не разваливаться - это не система, а говно.

Ответить

Илья

alexfer…
3

Ты серьезно сейчас? Не засирать систему, не стягивать всякую херню с невменяемых торрент трекеров (ну на них не зайдешь уже, РКН постарался, ведь он, как и винда, знает как лучше пользователю) - это "особый подход"?

Ответить

alexferman

Илья
0

Чтобы ХР не тормозила и не сдыхала от червей и прочей заразы - на неё нужно установить не больше пары-тройки лицензионных программ, напрочь отрубить интернет и не подключать никаких переносных устройств. Иначе сдохнет.

Ответить

Рыжий

alexfer…
1

Лол. Ставишь норм антивирус (вроде бы свой defender у MS появился только в 8ке) и не паришься. Для своего времени XP очень норм система была

Ответить

alexferman

Рыжий
0

норм антивирус

Это какой?)

Ответить

Рыжий

alexfer…
0

Я Eset пользовался и Касперским. Ну в те годы, условный 2007ой, норм было. Базы обновляешь = вирусов нет. А в ПТУ касперский был корпоративный, но с истекшим ключом (базы не обновлялись), и там было полно вирусов-троянов. Но там уже 7ка стояла.
После компов ПТУшных вставляешь флешку в свой комп домашний - сразу автоудаление троянов всяких запускается 

Ответить

Илья

alexfer…
0

Заебись диалог, понятно 

Ответить

alexferman

Илья
1

Понятно, что ХР это не система для людей, а кривое поделие, которое требует задротства, чтобы не развалиться, да и то нет никаких гарантий, что оно не развалится. В отличие от десятки, которая просто работает без всякого задротства, при всей её жирности и набитости зондами.

Ответить

Илья

alexfer…
3

Пришёл на TJ, а попал на LOR 

Ответить

alexferman

Илья
0
Ответить

Вечный

alexfer…
1

Я даже курсовую писал: "Тонкая настройка Windows XP", потому что задалбывался доводить XP до нормального состояния каждый раз, как она слетала. Сейчас сижу на 10 с дня релиза - особо в реестр и групповые полити не лазил, полностью сменил железо, клонировав системный диск с HDD на SSD - всё работает замечательно, BSOD недавно увидел второй раз за время работы операционки: я на горячую хотел отключить диск, но отключил не тот, а на котором файл подкачки.

Ответить

Рыжий

Илья
0

 m2 SSD

Запускал CrystalDisk, тестил скорости ? Может, с ssd что-то не так

Ответить

Илья

Рыжий
0

Так вторая система стоит, все ок с ней

Ответить

Рыжий

Илья
0

Я так понял, что рабочий стол грузится, но все лагает?
Можно загрузиться в безопасном режиме в этой глючной винде. Если будет грузиться ок - тогда смотреть, что стоит в автозагрузке в обычном режиме. Я бы сразу после загрузки запустил диспетчер задач и отсортировал процессы по времени процессора по убыванию. Смотрел бы, какие процессы в первую минуту нагружают комп.
Еще можно за использованием диска понаблюдать в эту же первую минуту после загрузки.

Ответить

Илья

Рыжий
0

Да, про рабочий стол верно. 
Ну и сам лоадер долговато крутится, субъективно.

Не, я сам мамкин виндовоз из нулевых, все понимаю про процессы и прочее. Но блин, это LTSC же, а не home, или как он там.
Чисто субъективно, я как пользователь, пусть и продвинутый, не хочу пожинать эти дела, в 2021 году то.

Ответить

Рыжий

Илья
3

LTSC отличается лишь тем, что выключена Кортана (и еще часть телеметрии, но не вся) , нет магазина MS, ну и вроде больше опций для администрирования. 
Просто голая LTSC без софта вообще за секунды считанные грузится на m2 nvme. 
Дело не в винде же самой (скорее всего)

Ответить

Илья

Рыжий
0

Вот из уважении к тебе займусь этим вопросом, есть же адекватные люди.
Как же на XP жили без кортаны, телеметрии, магазина MS и прочей полезной херни? (не к тебе вопрос)

Ответить

Вечный пришелец

Илья
4

Для начала: разделение на уровне драйверов слоёв изображений и звуков от разных программ (мне очень не хватало, когда смотришь хоррор, а там Касперский свиньёй визгнет, или аська о-окнет)
А DX12 - услада после 9

Ответить

Илья Синица

Вечный
1

Отлично, не поспоришь. Чего ещё есть?

Ответить

Вечный пришелец

Илья
0

Мне лень углубляться

Ответить

Alex Nevi

Вечный
0

Э, чем 9 то не угодил?! Вполне годнота для тех времён. Да и до сих пор играю в Call of Duty: Modern Warfare 2😑

Ответить

Илья Синица

Alex
1

ой, ну ты чего телегу с машиной сравниваешь

Ответить

Громкий Мика

Илья
0

Ставь LTSC, если нужна эпизодически. Разница в перфе радикальная на не самом быстром железе или в виртуалке

Ответить

Илья Синица

Громкий
1

Благодарю, так и делаю. 

Ответить

Ближний Женя

2

Совершенно ничего против ранних обновлений не имею, но почему-то самого пока не тянет. Возможно, из-за того что я ожидал всю мишуру в Win10 21H2, и теперь как-то обидно за покинутую десятку. К тому же живые плитки мне нравятся, у меня там погода и новости вертятся.

Впрочем пока не обновлю комп, особого смысла ставить 11 и нет - вот когда поставлю норм проц, современную видюху и SSD на PCIe 4, тогда и от Direct Storage толк появится.

Ну и для норм хдра нужен как минимум олед телик.

Ответить

neimovirne

Ближний
0

лайв плитку погоды они ведь сами давно сломали, и так и не починили(

Ответить

Вечный пришелец

neimovirne
3

Работает нормально

Ответить

Владимир Климов

Вечный
1

подтверждаю, вертится крутится обновляется 

Ответить

Ближний Женя

neimovirne
1

хз, у меня всё работает

Ответить

Baileys

neimovirne
0

У меня и плитка работает, и в insider версиях погода всегда показывается в трее.
А поховеру там псевдовиджеты которые нихуя не настраиваются

Ответить