В Москве началась выдача QR-кодов — без них с 28 июня невозможно свободно посещать кафе и рестораны Статьи редакции
QR-коды доступны как для россиян, так и для иностранцев.
QR-код можно получить на сайте mos.ru. Для этого нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
Также сертификат могут получить иностранные граждане, для которых в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».
16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки». За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.
На работе начали ковидобесы шантаж уже, твари
Строгий Гоша
Денуклезируй их
А мне уапще пох, я жы робат! А вот коллеги попали
ура, опять коды
Строгий Гоша
Строгий Гоша
Проходка в любое место в Москве. Забирайте
Продам код для Москвичей
Москвичи нищие. Откуда у них деньги. Они по ресторанам и кафе в с кредитками ходят
Заслуженный хот-дог
Ты глупый или что то
Сразу видно москвич напрягся и написал ответ
А если я россиянка, но вакцинировалась зарубежом иностранной вакциной, как мне QR код получить?
Садовый колос
...очень хороший вопрос, на самом деле: стоит им нагрузить линию поддержки мэрии и подготовить все необходимые справки с переводами их на русский - ежели всё равно не пошлют колоться отечественными вакцинами, естественно (в идеале - однокомпонентным Спутник-Лайт).
Ну, и естественно - по результату сообщить, что да как.
Исходный магнит
как мне QR код получить
Никак. ПЦР тесты делай или дома сиди
Ахахахахаха (злобный смех).
А по факту оперштаб сказал, что qr коды будут выдаваться на основе данных о привитых ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ в РФ вакцинами. Поскольку иностранные у нас не зарегистрированы, вы сидите по домам.
Ну хотя бы утешайте себя, что вы не спутником чипировались, как мы :(
Татарский ГОСТ
К сожалению никак.
Из тг московского оперштаба:
❓Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?
❗️Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.
Садовый колос
❗️Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин.
Материал по ссылке ниже, конечно, устарел (в последний раз обновлялся 25 февраля), но на тот момент временная или экстренная регистрация в РФ была у вакцин от CanSino и AstraZeneca, т.е. если ничего не изменилось с тех пор - по ним могут и выдать.
Татарский ГОСТ
К сожалению всё не совсем так, и регистрации у Астразенеки нет и не было. В статье медузы говорится лишь о проведении испытаний в России, но они проводятся без регистрации. Более того, Астразенека сейчас производится российской компанией р-фарм, но только на экспорт, без выхода на российский рынок, что очень показательно.
(https://meduza.io/news/2021/05/12/v-rossii-nachnut-proizvodit-vaktsinu-astrazeneca-ona-prednaznachena-tolko-dlya-eksporta)
Я бы на вашем месте просто привился спутником. Если у вас есть антитела, вакцинация пройдет безболезненно. В теории
Если приехал беларус в Москву привитый спутником, то как ему попасть в кафе?
Подобный звук
и эти люди говорят что украинцы нацисты
А он рассчитывал найти понимание в своём великом горе невозможности похода в кафе?
Что мешает пользоваться одним QR кодом неограниченному количеству людей?
Необходимость делать на них всех неограниченное число идентичных паспортов.
Но, ведь никто не похож на своё фото в паспорте!
Прикольно это все конечно. Куаркод выдают только после второго укола, то есть сейчас вот почти все мои сотрудники ужалились впервые, а значит выйти на работу они не могут. Только одна барменша привитая полностью. Шо делать-то? Я и сам не смогу в свой бар попасть.