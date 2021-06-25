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Новости vc.ru

В Москве началась выдача QR-кодов — без них с 28 июня невозможно свободно посещать кафе и рестораны Статьи редакции

QR-коды доступны как для россиян, так и для иностранцев.

44 44 комментария
2258 просмотров

QR-код можно получить на сайте mos.ru. Для этого нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Также сертификат могут получить иностранные граждане, для которых в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.

Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки». За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.

В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.

#новости

44 44 комментария
4
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Небольшой жёлтый робат

10

На работе начали ковидобесы шантаж уже, твари

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Строгий Гоша

Небольшой
3

Денуклезируй их

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Строгий
2

А мне уапще пох, я жы робат! А вот коллеги попали

Ответить

Предварительный

Небольш…
1

Вдруг в тебя Маккафи под шумок поставят

Ответить

Небольшой

Предвар…
1

Если я перестану комментить, значит, меня на переплавку сдали. И это не я! 

Ответить

Владислав Недзвецкий

4

ура, опять коды

Ответить

Строгий Гоша

Владислав
11

ур********оды

Ответить

Ваша Закладко

Строгий
0

намордник с кодом

Ответить

Строгий Гоша

5

в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

Спасибо, теперь пробка перед ним на мкаде будет не на половину, а на весь мкад

Ответить

Заслуженный хот-дог

4

Скиньте по-братски на всякий случай, вдруг деньги появятся

Ответить

Строгий Гоша

Заслуженный
1
Ответить

Строгий Гоша

Строгий
0

Проходка в любое место в Москве. Забирайте

Ответить

Заслуженный

Строгий
1

От души, если это не рикрол, а что то другое

Ответить

Владислав Недзвецкий

Строгий
0
Ответить

Строгий Гоша

Владисл…
1

Идеально зацикленная гифка

Ответить

Олег Донецкий

1

Продам код для Москвичей

Ответить

Антон Лисин

Олег
3

Москвичи нищие. Откуда у них деньги. Они по ресторанам и кафе в с кредитками ходят 

Ответить

Заслуженный хот-дог

Антон
0

Ты глупый или что то

Ответить

Антон Лисин

Заслуже…
1

Сразу видно москвич напрягся и написал ответ 

Ответить

Заслуженный

Антон
0

Тест на знания интернета не пройден

Ответить

Alexandra Guseva

2

А если я россиянка, но вакцинировалась зарубежом иностранной вакциной, как мне QR код получить?

Ответить

Садовый колос

Alexandra
1

...очень хороший вопрос, на самом деле: стоит им нагрузить линию поддержки мэрии и подготовить все необходимые справки с переводами их на русский - ежели всё равно не пошлют колоться отечественными вакцинами, естественно (в идеале - однокомпонентным Спутник-Лайт).
Ну, и естественно - по результату сообщить, что да как.

Ответить

Исходный магнит

Alexandra
1

как мне QR код получить

Никак. ПЦР тесты делай или дома сиди

Ахахахахаха (злобный смех).

А по факту оперштаб сказал, что qr коды будут выдаваться на основе данных о привитых ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ в РФ вакцинами. Поскольку иностранные у нас не зарегистрированы, вы сидите по домам.
Ну хотя бы утешайте себя, что вы не спутником чипировались, как мы :(

Ответить

Татарский ГОСТ

Alexandra
0

К сожалению никак.
Из тг московского оперштаба:
❓Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?

❗️Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.

Ответить

Садовый колос

Татарский
0

❗️Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин.

Материал по ссылке ниже, конечно, устарел (в последний раз обновлялся 25 февраля), но на тот момент временная или экстренная регистрация в РФ была у вакцин от CanSino и AstraZeneca, т.е. если ничего не изменилось с тех пор - по ним могут и выдать.

Абсолютно исчерпывающий (и постоянно…
О том, какие вакцины от вируса SARS-CoV-2 разрабатываются в мире, чем они отличаются…
meduza.io
Ответить

Татарский ГОСТ

Садовый
0

К сожалению всё не совсем так, и регистрации у Астразенеки нет и не было. В статье медузы говорится лишь о проведении испытаний в России, но они проводятся без регистрации. Более того, Астразенека сейчас производится российской компанией р-фарм, но только на экспорт, без выхода на российский рынок, что очень показательно.
(https://meduza.io/news/2021/05/12/v-rossii-nachnut-proizvodit-vaktsinu-astrazeneca-ona-prednaznachena-tolko-dlya-eksporta)

Ответить

Алексей Куликов

Alexandra
0

Делать ПЦР каждые 3 дня, проговаривая благодарность мэру.

Ответить

Marat Khamadeev

Alexandra
0

Я бы на вашем месте просто привился спутником. Если у вас есть антитела, вакцинация пройдет безболезненно. В теории

Ответить

Имя Фамилия

1

Если приехал беларус в Москву привитый спутником, то как ему попасть в кафе?

Ответить

Ленинград Amsterdam

Имя
2
Ответить

Подобный звук

Ленинград
5

и эти люди говорят что украинцы нацисты

Ответить

Алексей Куликов

Подобный
0

А он рассчитывал найти понимание в своём великом горе невозможности похода в кафе?

Ответить

Подобный звук

Алексей
0

ну на русский марш попасть в твиттере он не рассчитывал явно

Ответить

Neketa Fo

Ленинград
0

Только вчера был в поликлинике там везде висят инструкции как без проблем привиться жителям других стран

Ответить

Строгий Гоша

Имя
3

1. Свергнуть Лукашенко
2. Получить куаркод

Ответить

Основной холод

2

ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххаха

Ответить

Предварительный хот-дог

2

Ну зато готовить научатся

Ответить

Вертикальный каякер

1

Также сертификат могут получить иностранные граждане, для которых в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

Ну это конечно хуйня полная.
Хочешь вакцинировать всех вакцинируй бесплатно. 

Ответить

Имя Фамилия

0

Что мешает пользоваться одним QR кодом неограниченному количеству людей?

Ответить

Садовый колос

Имя
1

Необходимость делать на них всех неограниченное число идентичных паспортов.

Ответить

Имя Фамилия

Садовый
3

Но, ведь никто не похож на своё фото в паспорте!

Ответить

Садовый колос

Имя
3

Это когда-нибудь останавливало вахтёров?

Ответить

Ivan

0

спасибо, получил

Ответить

Neketa Fo

0

Прикольно это все конечно. Куаркод выдают только после второго укола, то есть сейчас вот почти все мои сотрудники ужалились впервые, а значит выйти на работу они не могут. Только одна барменша привитая полностью. Шо делать-то? Я и сам не смогу в свой бар попасть.

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