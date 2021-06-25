Сетевые хранилища Western Digital атаковал вирус, удаляющий файлы. Компания предложила отключить устройства от сети Статьи редакции
Пользователи не могут попасть в хранилища My Book Live и рискуют потерять все данные.
Пользователи сетевых хранилищ (NAS) Western Digital My Book Live по всему миру сообщают об атаке неизвестного вируса, который удаляет все данные с накопителя. Предположительно, вирус сбрасывает состояние хранилища до заводского. Жалобы на пропажу данных пользователи опубликовали на официальном форуме Western Digital.
Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента. Они считают, что устройства взламывает неизвестный вирус, потому что последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году и происходящее не может быть её виной.
Сетевые хранилища My Book Live предназначены для домашних пользователей и малых предприятий. Они подключаются к компьютерам через USB или Ethernet, их официальная поддержка прекращена в 2015 году.
Ну в облаке таки надёжнее, потому что там получше будет система защиты, есть бекапы и всё такое. А эти устройства — они не совсем облако в полном смысле, а всего лишь простенький компьютер с не самой надёжной операционкой, подключённый к сети.
Да-да оч надежно, проверено несколькими десятками политзаключенных из разных стран)
Так храни в облаке нюдсы, а не планы по свержению власти
Типа нюдсами шантажировать нельзя? А по каким-то докам нельзя людей сторонних привлечь к допросам? Смишно
Что плохого в красивом теле? Если слить нюдсы Соболь, то даже отпетые ватники начнут поддерживать смачную бабёнку (оценочное суждение)
Объективизация!
Так стоп, почему сразу хим оружие и план по захвату власти? Будто люди, которых с помощью этих сервисов закрывали только это там и хранят?
Касаемо технички - ты видел серваки на которых это все лежит? Уверен, что они гарантированно лучше домашних? Начнем с того, что это бизнес в первую очередь, а значит, им нужно оптимизировать затраты. А закончим тем, что тот же ядиск использует б/у серваки.
Самое смешное, что это даже не облако, nas стоят дома у людей и wd к ним доступа не имеет.
В общем, towardsahead рассказал как получить единственно верный nas.
wd, zyxel и тд оставляют возможность удаленного доступа в прошивке, видимо это и сыграло злую шутку
Поддержка операционки прекратилась, но это достаточно популярный линукс-сервер, для которого регулярно публикуются эксплойты. Просто фильтруешь их по дате, выбираешь самый простой и получаешь доступ ко всем устройствам. Когда ништяки все скачаны, форматируешь все в заводские настройки, удаляя следы своего пребывания.
Это не облако, а интернет-сервер на пятом Дебиане, поддержка которого прекратилась годы назад, что противоречит стандарту безопасности для интернет-серверов: операционная система должна поддерживаться вендором и регулярно получать актуальные патчи безопасности.
Дыра есть, патча нет, взлом и массовая атака - вопрос времени.
Ничего. Там 5 дебиан. Ссш по-умолчанию отключен, вот и вся защита.
последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году и происходящее не может быть её виной
Именно поэтому происходящее и является следствием того, что последняя прошивка вышла в 2015-м. Забили болт в WD на свои устройства.
Ок, сверху на системник кладем диск с OpenBSD :)
Потребление и габариты будут явно выше заводского исполнения. Или, если делать самому по красоте, затратишь времени столько, что 4 уже мог бы купить за заработанные за это время деньги.
По юности такой хуйней страдал - делал из старых пк. Но нормальный заводской NAS они не заменят
Возрастной волк
Были бы Synology с i7/Xeon, чтобы нормально виртуалки гонять, а то все равно приходится сбоку еще один ящик ставить
Зачем RAID-контроллер?
Чтобы данные не потерять однажды?
Использовать железный рейд в 2021? Софт рейд на ZFS или mdadm гораздо приятнее.
Не говоря о том, что "не потерять" это скорее задача бэкапов, избыточность лишь позволяет пережить отказ диска(ов) без необходимости восстановления.
И ещё перезагрузите, ага
WD уже не в первый раз с дырками проблемы имеют. Сколько-то там лет назад я искал сетевые хранилища WD через шодан и оставлял тхт-шники в папках у владельцев ради фана
Не пользуюсь продуктами от WD. Это коснулось только тех, кто хранил свои данные в облаке? Или тех, кто хранил свои данные на локальной NAS, но просто был подключен к сервису WD?
В каком еще облаке? Вы на картинку из статьи гляньте, там все ответы.
Не понял ничего по картинке, потому и спросил.
Та коробочка на картинке и есть хранилище My Book Live. Внутри - один диск HDD 3.5". Подключается к сети пользователя и смотрит наружу. Вирус его находит и атата. Чтобы не было атата, WD просит юзера отключить нахер это хранилище от сети.
опять русские хакеры?)
Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента.
we recommend you disconnect your My Book Live from the Internet to protect your data on the device
Не надо так
Облачный сервис на этом нас работает отвратно (белый ip, если что). Проще ssh/sftp нужный файл забрать удаленно.
Системы изначально не делают безопасными, а просто прикручивают костыли. Вот и результат.