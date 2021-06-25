Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Технологии
Никита Логинов

Сетевые хранилища Western Digital атаковал вирус, удаляющий файлы. Компания предложила отключить устройства от сети Статьи редакции

Пользователи не могут попасть в хранилища My Book Live и рискуют потерять все данные.

Пользователь не может войти в настройки My Book Live под своим паролем Скриншот с официального форума Western Digital

Пользователи сетевых хранилищ (NAS) Western Digital My Book Live по всему миру сообщают об атаке неизвестного вируса, который удаляет все данные с накопителя. Предположительно, вирус сбрасывает состояние хранилища до заводского. Жалобы на пропажу данных пользователи опубликовали на официальном форуме Western Digital.

Один из пользователей нашёл свидетельства сброса хранилища до заводских настроек, причём без разрешения пользователя Скриншот с официального форума Western Digital

Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента. Они считают, что устройства взламывает неизвестный вирус, потому что последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году и происходящее не может быть её виной.

Сетевые хранилища My Book Live предназначены для домашних пользователей и малых предприятий. Они подключаются к компьютерам через USB или Ethernet, их официальная поддержка прекращена в 2015 году.

#компьютеры #вирусы #взломы #новости

2492 просмотров
57 57 комментариев
20
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043c\u043f\u044c\u044e\u0442\u0435\u0440\u044b","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u044b","\u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u044b"], "comments": 57, "likes": 20, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 401410, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Jun 2021 12:12:27 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Обыкновенный Илья

21

«Храните данные в облаке – это надёжно!»

Ответить

Alexander Personazhe

Обыкновенный
8

Ну в облаке таки надёжнее, потому что там получше будет система защиты, есть бекапы и всё такое. А эти устройства — они не совсем облако в полном смысле, а всего лишь простенький компьютер с не самой надёжной операционкой, подключённый к сети.

Ответить

Иван Дмитриев

Alexander
0

Да-да оч надежно, проверено несколькими десятками политзаключенных из разных стран)

Ответить

Федя Прозоров

Иван
3

Так храни в облаке нюдсы, а не планы по свержению власти

Ответить

Иван Дмитриев

Федя
0

Типа нюдсами шантажировать нельзя? А по каким-то докам нельзя людей сторонних привлечь к допросам? Смишно

Ответить

Федя Прозоров

Иван
0

Что плохого в красивом теле? Если слить нюдсы Соболь, то даже отпетые ватники начнут поддерживать смачную бабёнку (оценочное суждение)

Ответить

Иван Дмитриев

Федя
0

Объективизация!

Ответить

Федя

Иван
0

Да, но в жутко зашоренном обществе, как в России, это безотказно работает

Ответить

Alexander

Иван
0

Так стоп, речь шла о том, чтобы данные в облаке не наебнулись? Или о том, что ты в облаке хочешь хранить инструкции по созданию химического оружия и не хочешь, чтобы эта инфа была доступна товарищу майору?

Ответить

Иван Дмитриев

Alexand…
0

Так стоп, почему сразу хим оружие и план по захвату власти? Будто люди, которых с помощью этих сервисов закрывали только это там и хранят? 
Касаемо технички - ты видел серваки на которых это все лежит? Уверен, что они гарантированно лучше домашних? Начнем с того, что это бизнес в первую очередь, а значит, им нужно оптимизировать затраты. А закончим тем, что тот же ядиск использует б/у серваки.

Ответить

Андрей

Обыкновенный
2

Самое смешное, что это даже не облако, nas стоят дома у людей и wd к ним доступа не имеет.
В общем, towardsahead рассказал как получить единственно верный nas.

Ответить

Sergiy Sev

Андрей
1

wd, zyxel и тд оставляют возможность удаленного доступа в прошивке, видимо это и сыграло злую шутку

Ответить

S. W.

Sergiy
0

Поддержка операционки прекратилась, но это достаточно популярный линукс-сервер, для которого регулярно публикуются эксплойты. Просто фильтруешь их по дате, выбираешь самый простой и получаешь доступ ко всем устройствам. Когда ништяки все скачаны, форматируешь все в заводские настройки, удаляя следы своего пребывания.

Ответить

Leha Shum

Андрей
1

Как?

Ответить

S. W.

Обыкновенный
2

Это не облако, а интернет-сервер на пятом Дебиане, поддержка которого прекратилась годы назад, что противоречит стандарту безопасности для интернет-серверов: операционная система должна поддерживаться вендором и регулярно получать актуальные патчи безопасности.

Дыра есть, патча нет, взлом и массовая атака - вопрос времени.

Ответить

Сергей Сергеич

Обыкновенный
0

Кто такое сказал, позовика-ка его сюда?

Ответить

Знакомый пистолет

12

потому что последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году и происходящее не может быть её виной.

Ахуенная формулировка. Чо по системам защиты?

Ответить

супрематизм 2.0

Знакомый
8

Ничего.  Там 5 дебиан. Ссш по-умолчанию отключен, вот и вся защита.

Ответить

Илья Гераськин

Знакомый
4

их официальная поддержка прекращена в 2015 году.

Ответить

Вася Пражкин

10

последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году и происходящее не может быть её виной

Именно поэтому происходящее и является следствием того, что последняя прошивка вышла в 2015-м. Забили болт в WD на свои устройства.

Ответить

Срочный дым

7

Покупаем самый дешевый системник на селероне, ставим RAID-контроллер от Adaptec, суем винты, ставим на это дело линукс - самый безопасный в мире нас готов.

Ответить

Никита Логинов

Срочный
2

Для самого безопасного в мире нужна OpenBSD :)

Ответить

Вася Пражкин

Никита
16

Ок, сверху на системник кладем диск с OpenBSD :)

Ответить

Антон Лисин

Вася
3

Книгу не забудь

Ответить

Срочный дым

Никита
1

Ну, там уже на вкус и цвет)

Ответить

супрематизм 2.0

Срочный
3

Потребление и габариты будут явно выше заводского исполнения. Или, если делать самому по красоте, затратишь времени столько, что 4 уже мог бы купить за заработанные за это время деньги.
По юности такой хуйней страдал - делал из старых пк. Но нормальный заводской NAS они не заменят

Ответить

Никита Логинов

супрематизм
1

Можно на ARM собрать...

Ответить

Возрастной волк

супрематизм
0

Были бы Synology с i7/Xeon, чтобы нормально виртуалки гонять, а то все равно приходится сбоку еще один ящик ставить

Ответить

Щячло Попячтса

Срочный
1

Зачем RAID-контроллер?

Ответить

Илья Синица

Щячло
2

Чтобы данные не потерять однажды?

Ответить

Щячло Попячтса

Илья
7

Использовать железный рейд в 2021? Софт рейд на ZFS или mdadm гораздо приятнее.
Не говоря о том, что "не потерять" это скорее задача бэкапов, избыточность лишь позволяет пережить отказ диска(ов) без необходимости восстановления.

Ответить

Стас Фарбер

Щячло
2

mdadm топ

Ответить

гачик

Срочный
1

Вариант для тех кто время экономит - покупаем synology, отключаем quick connect для безопасности и наслаждаемся намного более юзер френдли решением чем свой nas костылить.

Ответить

Подобный звук

Срочный
1

Ссылку на статью на хабре

Ответить

Илья Гераськин

Срочный
1

Безопасный? может быть. Надёжный? ни разу

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

И ещё перезагрузите, ага

Ответить

Никита Логинов

Небольшой
1

И обратитесь к системному администратору.

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
0

через рдп

Ответить

Артём Дидык

3

хорошо что я не купил их хранилище

Ответить

Имя И Фамилия

2

WD уже не в первый раз с дырками проблемы имеют. Сколько-то там лет назад я искал сетевые хранилища WD через шодан и оставлял тхт-шники в папках у владельцев ради фана

Ответить

Павел Зюкин

1

Не пользуюсь продуктами от WD. Это коснулось только тех, кто хранил свои данные в облаке? Или тех, кто хранил свои данные на локальной NAS, но просто был подключен к сервису WD?

Ответить

Вася Пражкин

Павел
1

В каком еще облаке? Вы на картинку из статьи гляньте, там все ответы.

Ответить

Павел Зюкин

Вася
1

Не понял ничего по картинке, потому и спросил.

Ответить

Вася Пражкин

Павел
2

Та коробочка на картинке и есть хранилище My Book Live. Внутри - один диск HDD 3.5". Подключается к сети пользователя и смотрит наружу. Вирус его находит и атата. Чтобы не было атата, WD просит юзера отключить нахер это хранилище от сети.

Ответить

Никита Логинов

Павел
1

 Или тех, кто хранил свои данные на локальной NAS, но просто был подключен к сервису WD?

This.

Ответить

Трудящийся Данила

1

https://www.truenas.com/

TrueNAS Open Storage | ZFS for the Home to the…
TrueNAS Open Storage | ZFS for the Home to the Data Center - TrueNAS Open Storage | ZFS for the…
www.truenas.com
Ответить

супрематизм 2.0

Трудящийся
1

Я собирал обычно на ubuntu server

Ответить

Эпапа

1

опять русские хакеры?)

Ответить

Rodion Kutsaev

Эпапа
1
Ответить

Илья Гераськин

1

Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента.

we recommend you disconnect your My Book Live from the Internet to protect your data on the device

Не надо так

Ответить

супрематизм 2.0

1

Облачный сервис на этом нас работает отвратно (белый ip, если что). Проще ssh/sftp нужный файл забрать удаленно.

Ответить

Romula Daraa

1

Системы изначально не делают безопасными, а просто прикручивают костыли. Вот и результат.

Ответить

Федя Прозоров

1

А я только задумался о приобретении их NAS

Ответить

Василий Дробовский

1

Интересно.
Где вирус "исполнился" ? Не в прошивке хранилища же ?

Ответить

Maxim Naumov

1

Ни одного письма эти пидорасы не прислали. Classic! 

Ответить

Temp Temper

0
Ответить

alexferman

Temp
0

Это они так bug 12309 в линуксах обыграли?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Актёр Егор Бероев прикрепил к груди жёлтую звезду и выступил с речью против дискриминации непривитых
Пользователей соцсетей возмутило сравнение ограничений во время пандемии с геноцидом евреев.
360
Новости
В Ленинградской области разбился вертолёт Росгвардии
По предварительным данным, погибли три члена экипажа.
278
Новости
ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле говорят, что всё уже исправили
Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды.
291
Популярное за три дня
Технологии
Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», дизайном интерфейса и Android-приложениями в магазине
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
316
Новости
Cоздателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере
Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.
165
Twitter
37
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Город Дмитриев

Илью Яшина сняли с довыборов в…

3AHO3A

Про макс

Павел Каташев

«Стучать на детей я не буду…

Дмитрий Алексеевич

Тред: Как справляться с жарой

Имя И Фамилия

Илью Яшина сняли с довыборов в…

alexferman

Сетевые хранилища Western…

Павел Каташев

«Стучать на детей я не буду…
null