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Технологии
DTF

В Windows 11 не встроят Internet Explorer — этого браузера не будет в ОС впервые с 1997 года Статьи редакции

Как и ожидалось, стандартным браузером будет Edge.

46 46 комментариев
1460 просмотров

На презентации Windows 11, которую Microsoft провела 24 июня, объявили о том, что Internet Explorer отключат в операционной системе. 25 июня Microsoft уточнила, что браузер в целом не будут интегрировать в ОС — его заменит Edge.

Пользователи Windows 11 при этом смогут запускать в Edge специальный режим IE Mode, в котором страницы будут загружаться на MSHTML— старом движке Interner Explorer.

В сборке Windows 11, которая утеклаперед презентацией системы, Internet Explorer запустить нельзя

В августе 2021 года поддержка Internet Exporer закончится в Microsoft 365 и иных приложениях, а через год, 15 июня 2022-го, Microsoft полностью перестанет поддерживать браузер.

Microsoft полностью прекратит поддержку Internet…
Его дозор почти окончен.
tjournal.ru

Первая версия Internet Explorer вышла в 1995 году. Начиная с четвёртой версии, которая вышла в 1997 году, браузер стали интегрировать в Windows.

#microsoft #новости #windows

46 46 комментариев
11
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46 комментариев
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мЕдь

11

F

Мой первый браузер, каким бы он ни был. 

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Андрей Охапкин

мЕдь
18

Он у всех был первым браузером. По крайней мере первые несколько минут использования компьютера, пока скачиваешь другой браузер

Ответить

Первоначальный Женя

мЕдь
8

первый браузер благодаря которому можно было после установки зайти в инет и качнуть норм браузер. Спасибо ему за это

Ответить

мЕдь

Первоначальный
4

Году в 2006 я им действительно пользовался, после чего перекатился на оперу. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
5

Лол, уже три человека под этим комментом одну шутку пошутили фактически.

Ответить

Eugard

мЕдь
0

Это не шутка

Ответить

Владимир Филатов

мЕдь
1

Помню, оперу им скачивал. Ах, времена...

Ответить

супрематизм 2.0

4

при этом смогут запускать в Edge специальный режим IE Mode,

Т.е. нихуя не поменялось. И сейчас, при  "удалении" IE  в системе остается его движок. Просто теперь он "удален" будет по-умолчанию.

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Товарищ Колбасный

супрематизм
11

И не поменяется ещё много-много лет. Ибо если удалить COM-компонент WebBrowser на базе движка Trident, то несколько тысяч программ превратятся в тыкву. Особенно, корпоративных. Так что никто никуда не денется, будут и поддерживать, и выпускать обновления ещё долгие годы. Корпоративный сектор – это основная дойная корова для Microsoft.

Другой вопрос, что Microsoft годами забивала на многочисленные баги этого компонента, чем вынудила многих разработчиков корпоративного ПО таскать в сборке “свой браузер” на базе форков Gecko и WebKit. Это отдельный большой зоопарк глюков и мегабайт 50 лишних библиотек, но зато предсказуемость и свобода от версии IE/Windows. Правда, тут ещё подумаешь, что хуже… 😆 

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Дмитрий Семёнов

Товарищ
0

Ага, мне вот тоже всё равно, "удалят" IE из Win11 или нет. А вот если разработчики Microsoft на самом деле удалят COM-компонент WebBrowser из операционной системы - это будет серьезная проблема, придется искать решение для наших программных продуктов. То есть браузер никому не нужен, но его движок еще много где используется, это правда.

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badResistor

Дмитрий
0

я не десктоп разраб, больше с серверами, иногда веб, иногда низкоуровневое. Можете кратко сказать нафига всё затачивать под былую ошибку MS интеграции браузера во всю систему? или может я не понимаю и просто этот com-компонент это просто часть системы которая используется в браузере.(пример моего не понимания  я описал выше, где чтобы работать с приложением надо было включать систему интеграции в IE итп )

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Товарищ

badResi…
3

Все просто: легаси-код. Цикл жизни корпоративного ПО составляет десятки лет. Вы удивитесь, на чем работают огромные корпорации. Даже сейчас, в 2021-м году можно встретить работающие системы, разработанные на Фортране и Коболе в семидесятые годы.

Приведу более близкий пример из наших реалий: 1С. Система, спроектированная в начале 90-х годов, до эпохи юникода и многоядерных серверов, настолько глубоко интегрирована во все ведомства, что тянет с собой особенности той архитектуры уже четверть века. Все плачут, бьются головой о стену, но сделать ничего нельзя: слишком дорого менять то, что работает. 

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badResistor

Товарищ
0

я под вин 95 на работе кое-где сижу, как раз из-за совместимости(цена аналога современного просто космическая, а разницы в работе особо не будет, еще вариант ручками собирать всё, но платить никто даже за это не захотели, так что сидим на 95й винде).
Но делая новые приложения - зачем использовать вот эти легаси вещи?

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Товарищ

badResi…
0

Иногда просто наплевать, иногда программист так видит, иногда руководству нужно дешевле. Иногда показали прототип на базе готового старого решения, а когда проект утвердили, оказалось, что ни денег, ни времени переписывать нет и пошло в таком виде. Иногда просто старость программистов. Я иногда вижу сайты новых компаний в кодировке Windows1251 — откуда они берутся в 2021-м году? Кто-то выгорел за годы работы, кому-то пофигу, кто-то взял старый сайт, поменял логотип и сдал проект «на отвали». Много чудес :)

Ответить

Ночной хот-дог

Дмитрий
0

На D*F больше жалоб, что легаси-код тянут в винде

Ответить

badResistor

Товарищ
0

Только вчера коллеги просили поставить на комп какой-то очередной аналог зум(scopia) для совещания(администрация города какую то подписку купила), и вот одно из требования как раз был IE с его разрешенной системой интеграции. 
Вопрос нафига так делать... почему сразу в браузер не встроить ну или электрон на жирный конец, зачем вся эта муть...

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Товарищ

badResi…
0

Затем, что Internet Explorer встраивается двумя кликами и великолепно документирован за долгие годы. А встраивание альтернативного движка – это реально путь самурая. До недавнего времени это было сопряжено с качанием мутных форков с гитхаба и попытками отладить их работу в своём ПО. Бесконечные утечки памяти – самое лёгкое, с чем приходилось сталкиваться. Там же огромное количество кода на разных языках в этих DLL, скажем, если у вас приложение .Net (C#), то вы получаете несколько слоев обёрток поверх кода на C/C++которые непонятно кто написал и как правило, очень плохо документированных. 

Ответить

badResistor

Товарищ
1

Бесконечные утечки памяти – самая лёгкое, с чем приходилось сталкиваться

Боюсь тут вообще всё этим страдает.

приложение .Net (C#),

непонятно кто написал и как правило, очень плохо документированных. 

что то дело рук MS, что это...

Ладно, вот все равно для этой скопии надо было залазить на вручную вбиваемый IP, т.е. где то ставили серв итп. Чем просто веб морда помешала? неужели прикрутить веб морду сложнее чем вот это всё?(я не доколупаться хочу, мне реально интересно)

Ответить

Товарищ

badResi…
1

> что то дело рук MS, что это...

Я скорее о том, что в долгое время не существовало «нативного» для VisualStudio способа встроить в свою программу движок на базе WebKit/Gecko. Но были многочисленные проекты, которые предлагали набор .Net интерфейсов к скомпилированным движкам. И вот именно тут начинался филиал ада, поскольку никакой внятной документации и поддержки к ним не было. Готовые простые примеры, как правило, хорошо работали, а вот когда нужно было возиться с печатью из этих компонентов или понять, куда течёт память при уничтожении окна, начинались сюрпризы. 

Ответить

badResistor

Товарищ
0

время не существовало «нативного» для VisualStudio способа встроить в свою программу движок на базе WebKit/Gecko.

Мда, это прямо в духе MS середины 2000х

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Ночной

badResi…
0

MS предоставили хотя бы как-то просто интегрировать возможности Web в свои программы. Никто не мешал использовать другие движки.

Ответить

Лига порвах

Товарищ
0

Зачем вообще там нужен браузерный движок?
Ну и как бы ты убиваешь кроссплатформенность сразу, выбрав такой вариант

Ответить

Иной Никита

4

Удалено по просьбе Билла Гейтса

Ответить

alexferman

2

Чем теперь в винде браузеры скачивать?

Ответить

мЕдь

alexferman
2

Эджем же. 

Ответить

Необыкновенный Абдужаббор

мЕдь
3

кстати сижу на Эдже и вообще норм. Все расширения от хрома работают - а зачем тогда хром нужен? Эдж - норм!

Ответить

Дмитрий Дорожкин

Необыкн…
0

Ты хоть в курсах что он на хромиуме работает или не особо?

Ответить

Необыкновенный

Дмитрий
2

я тебе про то и сказал - зачем ставить хром оригинальный если есть Эдж на хромиуме который работает точно так же.

Ответить

Ночной хот-дог

Дмитрий
0

Хром, хромиум, эдж, опера, хуёпера... Какая разница?

Ответить

Sloowbruh

2

Да и самой Windows 11 у многих не будет из за системных требований.

Ответить

Военный танк88

2

Да что вы там все скачивали?
Во времена диалапа, при установке Винды, все программы брали с диска «1000 программ», или с Реаниматора

Ответить

Ночной хот-дог

Военный
0

О! У меня Экстрематор сохранился до сих пор. А с IE на Opera перешёл с диска Игромании.

Ответить

Антигравитационный торт

1
Ответить

Земельный паук например

0

ну будет эдж

Ответить

Земельный паук например

Земельный
1

вообще немножечко пиздёж , потому что основные либы эксплорера идут еще со времен пятого NT , а они в свою очередь нужны для работы проводника

Ответить

Славянский кофе

0

лайк

Ответить

ООО ААА

0

Тендеры rip

Ответить

Ночной хот-дог

ООО
0

Отставить Тендеры rip!

Ответить

Ночной хот-дог

ООО
0

Кстати, тендеры вполне нормально работают в Firefox

Ответить

Семен Петров

0

Отличный был браузер для скачивания хрома.

Ответить

Андрей Охапкин

0

Я только сейчас узнал, что на десятке он тоже есть. Думал его давно заменил edge

Ответить

Onetwo Threefour

0

А как же будет жить весь заточенный на работу в IE софт?) 

Ответить

Ночной хот-дог

Onetwo
0

Статью не читай - сразу комменты строчи.
Пользователи Windows 11 при этом смогут запускать в Edge специальный режим IE Mode, в котором страницы будут загружаться на MSHTML— старом движке Interner Explorer.

Ответить

Украденная жизнь

0

Ну и кто без IE её купит? Совсем страх потеряли.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0
Ответить

Егор Владимирович

0

Майкрософт, конечно, уникальные клоуны. Я их так ненавижу, я даже профессию поменял, чтоб больше не связываться с ними, эти дурацкий сервера, восьмерка, интернет эксплорер со всякими надстройками мудацкими, всякие мудаки которые продолжают это поддерживать, две панели управления, плитки, идиотизм на каждом шагу, как можно столько лет делать ОС, чтоб делать хуже и хуже. Дурацкие виртуалки, Ctr Alt Del, переключения языка с лагом, такое количество архаики и бреда. Я не думаю, что у такого вообще может быть будущее. 

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