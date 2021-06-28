The Verge: Windows 11 выйдет 20 октября — дату заметили на нескольких промо ОС Статьи редакции
Официально релиз намечен на осень.
- На то, что дата 20 октября несколько раз появлялась во время презентации обновлённой операционной системы, обратили внимание журналисты The Verge;
- Возможный месяц релиза упоминается на экране в одном из сообщений на панели уведомлений. В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».
- Точную дату можно увидеть на нескольких промо-скриншотах рабочего стола — на панели задач указано «20 октября 2021-го, 11:11»;
- Источники The Verge отдельно подтвердили изданию, что в настоящее время Microsoft собирается выпустить Windows 11 в октябре, хотя сотрудники компании не уточняли это в презентации;
- Октябрь также упоминается в описании нескольких ноутбуков на Windows 10 на сайте американской сети Walmart. Там говорится, что обновиться до следующей версии ОС можно будет с октября, однако есть приписка, что дата может измениться;
Кроме того, в сети появилось несколько скриншотов Windows 11 с тёмной темой, меню настроек и «Проводником». Их опубликовал в своём твиттере сотрудник Microsoft, однако вскоре удалил.
На одном из изображений можно заметить, что ОС запущена на процессоре, которого нет в списке поддерживаемых официально. Однако это может ни о чём не говорить, так как скриншоты сделаны не в релизном билде Windows.
Сразу пересяду с 10-ки на 11 из-за новых функций, которые никогда не буду использовать, но гордо буду заявлять, что я обновился
Бесконечный Кирилл
Не забывай еще клеймить десятошников отсталыми ретроградами или нищебродами ☝️
у кого семерка буду сцать в лицо
юзаю утёкшую версию - мне все нравится
7-я иллюстрация огонь
Цивилизованный алмаз
В ориге на дтф кстати нет этой картинки
это эксклюзивная пасхалка для юзеров тж
Чел, что у тебя там за ведро такое, которое не тянет 10ку с переделанным интерфейсом?
В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».
Жаль что не Ноября
Интересно какой вообще процент пользователей подходит под требования новой винды? И как быстро они их отменят когда увидят, что никто не переходит на 11 винду? Или я ошибаюсь и у всех новые компы? Сейчас даже при желании особо не обновишься за нормальные деньги. Классное время они выбрали для повышения требований.