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DTF

The Verge: Windows 11 выйдет 20 октября — дату заметили на нескольких промо ОС Статьи редакции

Официально релиз намечен на осень.

30 30 комментариев
1240 просмотров
  • На то, что дата 20 октября несколько раз появлялась во время презентации обновлённой операционной системы, обратили внимание журналисты The Verge;
  • Возможный месяц релиза упоминается на экране в одном из сообщений на панели уведомлений. В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».
  • Точную дату можно увидеть на нескольких промо-скриншотах рабочего стола — на панели задач указано «20 октября 2021-го, 11:11»;
  • Источники The Verge отдельно подтвердили изданию, что в настоящее время Microsoft собирается выпустить Windows 11 в октябре, хотя сотрудники компании не уточняли это в презентации;
  • Октябрь также упоминается в описании нескольких ноутбуков на Windows 10 на сайте американской сети Walmart. Там говорится, что обновиться до следующей версии ОС можно будет с октября, однако есть приписка, что дата может измениться;

Кроме того, в сети появилось несколько скриншотов Windows 11 с тёмной темой, меню настроек и «Проводником». Их опубликовал в своём твиттере сотрудник Microsoft, однако вскоре удалил.

На одном из изображений можно заметить, что ОС запущена на процессоре, которого нет в списке поддерживаемых официально. Однако это может ни о чём не говорить, так как скриншоты сделаны не в релизном билде Windows.

Microsoft представила Windows 11 — с новым…
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
tjournal.ru

#новости #microsoft #windows

30 30 комментариев
7
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30 комментариев
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Woody Johnson

9

Сразу пересяду с 10-ки на 11 из-за новых функций, которые никогда не буду использовать, но гордо буду заявлять, что я обновился

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Бесконечный Кирилл

Woody
3

Не забывай еще клеймить десятошников отсталыми ретроградами или нищебродами ☝️

Ответить

Woody Johnson

Бесконечный
2

у кого семерка буду сцать в лицо

Ответить

Обыкновенный щит

Woody
0

у кого восьмерка просто а не 8.1 тоже

Ответить

Иван Грозный

Woody
0

юзаю утёкшую версию - мне все нравится

Ответить

Woody Johnson

Иван
0

первый пошел

Ответить

Обыкновенный щит

Иван
0

как там с дровами амд и стимом

Ответить

Солнечный вентилятор

Woody
0

лучше чем наоборот

Ответить

Федор Казаков

9

7-я иллюстрация огонь

Ответить

Цивилизованный алмаз

Федор
0

В ориге на дтф кстати нет этой картинки

Ответить

Дамир Камалетдинов

Цивилизованный
2

это эксклюзивная пасхалка для юзеров тж

Ответить

Федор Казаков

Дамир
0

А почему тогда не «ты пидор»?

Ответить

Дамир

Федор
1

Потому что 

Ответить

Комплексный холод

3

Чот похуй

Ответить

Антон Лисин

1

Надо брать 

Ответить

Обыкновенный щит

1

бля да чувак для скриншота просто рандомно тыкнул дату , а вы уже везде даты релиза Half Life 3 ищете

Ответить

Dmitry R.

Обыкновенный
0

ну они так-то ее сами осенью и заявляли.

Ответить

Вечный будильник

1

Красиво) но моё ведро слишком старо, нужно будет ждать какую- нибудь облегчённую сборку.

Ответить

Hambala Fully

Вечный
0

Чел, что у тебя там за ведро такое, которое не тянет 10ку с переделанным интерфейсом?

Ответить

Вечный будильник

Hambala
0

Десятку вроде тянет, но это тоже облегчённая сборка

Ответить

Вечный будильник

Hambala
0

Это ж ноутбук)

Ответить

Dmitry R.

Вечный
0

мб с бубном и потянет. на сколько я понялл все их ограничения по процам сейчас достаточно условные и в перспективе лечатся изменением пары настроек в биосе. моего i7 на haswell к слову в перечне тоже нет.

Ответить

Адмирал Ламбер

1

Выйдет эксклюзивно на PS5 

Ответить

Миша Копейкин

1

 В нём одни из ведущих инженеров линейки планшетов Surface Стиви Батич желает удачи директору по продукту Windows Паносу Панаю и говорит, что «ждёт не дождётся октября».

Жаль что не Ноября

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Да и хуй с ней

Ответить

Странный

0

Интересно какой вообще процент пользователей подходит под требования новой винды? И как быстро они их отменят когда увидят, что никто не переходит на 11 винду? Или я ошибаюсь и у всех новые компы? Сейчас даже при желании особо не обновишься за нормальные деньги. Классное время они выбрали для повышения требований.

Ответить

Peeled Banana

Странный
0

Будет как было всегда, ничего нового

Ответить

Marselin

Странный
0

А там высокие требования? 4 ОЗУ в 2021 думаю у каждого есть

Ответить

Обыкновенный щит

Marselin
0

в телефоне

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Солнечный вентилятор

0

да и какая разница, 2021 год

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