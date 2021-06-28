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Технологии
Никита Логинов

В Австралии создали бинты нового поколения — с нановолокнами, которые уничтожают бактерии и светятся при инфекции Статьи редакции

Они примерно в 20 раз дешевле антибактериальных повязок на основе серебра.

Флюоресцентные нановолокна бинта светятся в ультрафиолете, если в ране начинают размножаться бактерии Фото Мельбурнского королевского технологического университета

Специалисты Мельбурнского королевского технологического университета разработали новый тип «умных» бинтов с нановолокнами из гидроксида магния. Они подавляют размножение бактерий, включая золотистый стафилококк, а также грибков вроде Candida auris, которые вызывают молочницу. Об этом учёные сообщили на сайте университета и в рецензируемом журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Нановолокна также выполняют функцию индикатора заживления раны. В норме среда раны слегка кислая, но при размножении бактерий она меняется на умеренно щелочную. Нановолокна реагируют на это изменение флюоресценцией — они начинают светиться под ультрафиолетом. Благодаря этому травмированный пациент или его врач смогут оперативно принять меры и остановить заражение.

Нановолокна из гидроксида магния, увеличенные в 15 тысяч раз Фото Мельбурнского королевского технологического университета

Бинты с антибактериальным эффектом — не новое изобретение, но обычно их делают на основе серебра, а это приводит к высокой цене. Гидроксид магния куда доступнее — по оценкам учёных, бинты на его основе будут в 20 раз дешевле «серебряных». К тому же, существующие антибактериальные повязки теряют свойства уже через несколько дней, а новые бинты можно не менять целую неделю.

#медицина #новости

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Легендарный лолипоп

5

В потребительских товарах ждать примерно никогда

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Адмирал Ламбер

Легендарный
6

Особенно в Казахстане ))

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Поверхностный звук

Адмирал
3

Казахстан великий страна, номер адин

Ответить

alexferman

Адмирал
1

В Казахстане изобрели бинты из коровьих лепёшек.

Ответить

Адмирал Ламбер

Легендарный
4

Я без негатива если что прости 

Ответить

Поверхностный звук

Легендарный
2

Ни при Путине точно

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Александр Батрак

3

Хорошать разработка

Ответить

Судебный коктейль

3

Чтобы болеть красиво!

Ответить

ouxen

2

через сколько десятков лет это будет в аптеке за углом?

Ответить

No Good

ouxen
1

Если ты живешь в Европе, то намного быстрее, чем в Барнаульской области.

Ответить

Судебный коктейль

No
1

а если не в области?

Ответить

No Good

Судебный
1

Да

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New

No
0

Net

Ответить

No Good

New
0

Anglichanina otvet.

Ответить

New

No
0

Ti ahuel?

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No Good

New
0

Yes, sovhoz

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New

No
0

I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler, homey
I got the product, narcotics for the customers, homey
Fiend's open, they be smoking like a muffler, homey
N***s phony so I only got a couple of homies

Ответить

No Good

New
0

And your panic stricken, blood will thicken up, tonight
Cause I don't want you, to forgive me,
You'll follow me down, you'll follow me down,
You'll follow me down

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Иван Прохоров

ouxen
0

Арбидол будет

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MEGAtraXXXer666

1

В Австралии создали блины нового поколения — с нановолокнами, которые уничтожают бактерии и светятся при инфекции

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

игровые бинты с лгбт-подсветкой!

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New

Небольшой
0

Тебе это ни к чему
Не засоряй голову всякой ерундой

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