В Австралии создали бинты нового поколения — с нановолокнами, которые уничтожают бактерии и светятся при инфекции Статьи редакции
Они примерно в 20 раз дешевле антибактериальных повязок на основе серебра.
Специалисты Мельбурнского королевского технологического университета разработали новый тип «умных» бинтов с нановолокнами из гидроксида магния. Они подавляют размножение бактерий, включая золотистый стафилококк, а также грибков вроде Candida auris, которые вызывают молочницу. Об этом учёные сообщили на сайте университета и в рецензируемом журнале ACS Applied Materials and Interfaces.
Нановолокна также выполняют функцию индикатора заживления раны. В норме среда раны слегка кислая, но при размножении бактерий она меняется на умеренно щелочную. Нановолокна реагируют на это изменение флюоресценцией — они начинают светиться под ультрафиолетом. Благодаря этому травмированный пациент или его врач смогут оперативно принять меры и остановить заражение.
Бинты с антибактериальным эффектом — не новое изобретение, но обычно их делают на основе серебра, а это приводит к высокой цене. Гидроксид магния куда доступнее — по оценкам учёных, бинты на его основе будут в 20 раз дешевле «серебряных». К тому же, существующие антибактериальные повязки теряют свойства уже через несколько дней, а новые бинты можно не менять целую неделю.
Особенно в Казахстане ))
через сколько десятков лет это будет в аптеке за углом?
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а если не в области?
В Австралии создали блины нового поколения — с нановолокнами, которые уничтожают бактерии и светятся при инфекции
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