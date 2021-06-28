Microsoft выпустила Windows 11 для предварительного теста. Как её установить и что обнаружили в новой ОС Статьи редакции
Дизайн изменился, как и обещали, а вот поддержки Android-приложений пока ещё нет.
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows 11 в Dev-канале по программе раннего тестирования Windows Insider. Участники уже могут загрузить новую систему и частично изучить её возможности до релиза осенью 2021 года. TJ рассказывает, как установить систему уже сейчас и что в ней успели заметить журналисты.
Как установить Windows 11 Insider Edition
В первую очередь нужно проверить, соответствует ли компьютер системным требованиям новой системы. Вопреки оптимистичным заявлениям Microsoft после презентации, Windows 11 требует не только 64-битных процессоров с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12, есть и множество нюансов.
Журналисты The Verge заметили в системных требованиях к новой системе поддержку аппаратного модуля TPM, UEFI и Secure Boot. TPM расшифровывается как Trusted Platform Module и представляет собой стандарт криптопроцессоров для ПК, UEFI — «прослойка» между железом и ОС, пришедшая на замену BIOS, а Secure Boot — протокол, который запрещает загрузку компьютера с неподписанными драйверами.
К примеру, TPM может быть не отдельным процессором, а оказаться встроенным в чип или быть реализован в виде прошивки, но при этом зачастую он отключён по умолчанию. Для проверки компьютера на совместимость с Windows 11 Microsoft выпустила отдельную программу.
Если компьютер подходит для новой ОС, и на нём установлена Windows 10, то для установки достаточно вступить в программу Windows Insider — обновление будет бесплатным. К программе может присоединиться любой желающий: для этого понадобиться лишь аккаунт Microsoft.
Затем нужно зайти в настройки — «обновление и безопасность» — Windows Insider, и нажать «приступить». Система попросит выбрать аккаунт, который присоединят к программе тестирования, а затем предложит на выбор каналы обновлений. Всего их три: Dev (для разработчиков, которые получают версии самыми первыми), Beta (для энтузиастов, которые любят тестировать ПО) и Release Preview (самые стабильные и предрелизные версии). Windows 11 пока доступна только в канале для разработчиков.
После этого останется лишь согласиться с требованиями приватность и перезагрузить компьютер. Устройство позволит загрузить новую систему через Центр обновлений, как любую новую версию Windows.
Что уже заметили в предварительной версии Windows 11
Большая часть из того, что пообещала Microsoft на презентации, уже работает. К примеру, можно оценить новый дизайн окон и интерфейса, обновлённые темы, виджеты, панель задач, функцию Snap Layouts, которая запоминает расстановку и размеры в мультиоконном режиме, а также обновлённый «Проводник».
Как заметили на TechCrunch, новый дизайн панели задач можно отменить и вернуть всё как было: если не нравится, её можно как и раньше расположить в левом нижнем углу. В меню «пуск» также появился новый раздел «рекомендованные», в котором Windows подсвечивает недавно установленные приложения и часто используемые файлы.
Среди заметных визуальных изменений журналисты также отметили новый «проводник» и виджеты, которые можно запустить с панели задач. Среди доступных вариантов — календарь, погода, данные о пробках, Microsoft To Do и данные об акциях, последние фотографии из OneDrive, спортивные и кибеспортивные новости, а также персонализированная новостная лента.
В Windows 11 также избавились от путаницы с меню «настроек». До сих пор в системе было два параллельных меню: «современное» и «классическое». Теперь компания оставила только обновлённые «настройки», которые можно вызвать через кнопку «пуск».
Изменения в дизайне — лишь часть нововведений Windows 11. Microsoft называет систему «крупнейшим обновлением в истории ОС»: она стала первой новой Windows за последние шесть лет. Пока журналисты и разработчики только начали изучать новые возможности, а официальный выпуск системы намечен на конец 2021 года. The Verge назвало возможной датой релиза 20 октября.
Иконки на панели задач подпрыгивают. Совсем бессовестно слупили.
Мне как макосеру единственное что нравится - это запоминание layout из коробки.
Но почти уверен оно не будет нормально работать в режиме ноутбук portable/external monitor. Хотя это была бы ультраполезная фича.
есть и множество нюансов.
вспомнился анекдот
Они убрали панель управления? Ясно, win11 идёт лесом. Только панель и спасала от этих криворуких, бесполезных, запутанных и вырвиглазных "параметров".
Любая настройка переезжавшая в них полностью без дублирования в панели управления лечилась только откапыванием внутренних служб винды, реестром, а часто вообще становилась кривой данностью, которую приходилось терпеть.
Идут по пути мака с их лоченной системой, но в отличии от мака у них система кривая и не вылизанная в мелочах. На Винде это всегда можно было исправить самостоятельно тонкой настройкой. Начиная с win10 эту настройку начали кастрировать и запрещать.
куда без неё)
Красиво.
Но куча компов идет нахуй с новой виндой, это вот говно какое-то.
Чего?
Да пофиг. Надо ещё всякое легаси говно из новой винды выкинуть и тогда может заживём наконец.
Без TPM предварительную версию не поставить?