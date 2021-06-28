Дизайн изменился, как и обещали, а вот поддержки Android-приложений пока ещё нет.

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Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows 11 в Dev-канале по программе раннего тестирования Windows Insider. Участники уже могут загрузить новую систему и частично изучить её возможности до релиза осенью 2021 года. TJ рассказывает, как установить систему уже сейчас и что в ней успели заметить журналисты.

Как установить Windows 11 Insider Edition

В первую очередь нужно проверить, соответствует ли компьютер системным требованиям новой системы. Вопреки оптимистичным заявлениям Microsoft после презентации, Windows 11 требует не только 64-битных процессоров с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12, есть и множество нюансов.

Журналисты The Verge заметили в системных требованиях к новой системе поддержку аппаратного модуля TPM, UEFI и Secure Boot. TPM расшифровывается как Trusted Platform Module и представляет собой стандарт криптопроцессоров для ПК, UEFI — «прослойка» между железом и ОС, пришедшая на замену BIOS, а Secure Boot — протокол, который запрещает загрузку компьютера с неподписанными драйверами.

Этим требованиям соответствуют не все ПК.

К примеру, TPM может быть не отдельным процессором, а оказаться встроенным в чип или быть реализован в виде прошивки, но при этом зачастую он отключён по умолчанию. Для проверки компьютера на совместимость с Windows 11 Microsoft выпустила отдельную программу.

Если компьютер подходит для новой ОС, и на нём установлена Windows 10, то для установки достаточно вступить в программу Windows Insider — обновление будет бесплатным. К программе может присоединиться любой желающий: для этого понадобиться лишь аккаунт Microsoft.

Затем нужно зайти в настройки — «обновление и безопасность» — Windows Insider, и нажать «приступить». Система попросит выбрать аккаунт, который присоединят к программе тестирования, а затем предложит на выбор каналы обновлений. Всего их три: Dev (для разработчиков, которые получают версии самыми первыми), Beta (для энтузиастов, которые любят тестировать ПО) и Release Preview (самые стабильные и предрелизные версии). Windows 11 пока доступна только в канале для разработчиков.

После этого останется лишь согласиться с требованиями приватность и перезагрузить компьютер. Устройство позволит загрузить новую систему через Центр обновлений, как любую новую версию Windows.

Что уже заметили в предварительной версии Windows 11

Большая часть из того, что пообещала Microsoft на презентации, уже работает. К примеру, можно оценить новый дизайн окон и интерфейса, обновлённые темы, виджеты, панель задач, функцию Snap Layouts, которая запоминает расстановку и размеры в мультиоконном режиме, а также обновлённый «Проводник».

Некоторых заявленных возможностей пока ещё нет. К примеру, одной из самых ожидаемых — поддержки Android-приложений, а также встроенного мессенджера Teams на панели задач.

Как заметили на TechCrunch, новый дизайн панели задач можно отменить и вернуть всё как было: если не нравится, её можно как и раньше расположить в левом нижнем углу. В меню «пуск» также появился новый раздел «рекомендованные», в котором Windows подсвечивает недавно установленные приложения и часто используемые файлы.

Среди заметных визуальных изменений журналисты также отметили новый «проводник» и виджеты, которые можно запустить с панели задач. Среди доступных вариантов — календарь, погода, данные о пробках, Microsoft To Do и данные об акциях, последние фотографии из OneDrive, спортивные и кибеспортивные новости, а также персонализированная новостная лента.

В Windows 11 также избавились от путаницы с меню «настроек». До сих пор в системе было два параллельных меню: «современное» и «классическое». Теперь компания оставила только обновлённые «настройки», которые можно вызвать через кнопку «пуск».