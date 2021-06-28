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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft выпустила Windows 11 для предварительного теста. Как её установить и что обнаружили в новой ОС Статьи редакции

Дизайн изменился, как и обещали, а вот поддержки Android-приложений пока ещё нет.

22 22 комментария
966 просмотров

Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows 11 в Dev-канале по программе раннего тестирования Windows Insider. Участники уже могут загрузить новую систему и частично изучить её возможности до релиза осенью 2021 года. TJ рассказывает, как установить систему уже сейчас и что в ней успели заметить журналисты.

Как установить Windows 11 Insider Edition

В первую очередь нужно проверить, соответствует ли компьютер системным требованиям новой системы. Вопреки оптимистичным заявлениям Microsoft после презентации, Windows 11 требует не только 64-битных процессоров с 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой с поддержкой DirectX 12, есть и множество нюансов.

Журналисты The Verge заметили в системных требованиях к новой системе поддержку аппаратного модуля TPM, UEFI и Secure Boot. TPM расшифровывается как Trusted Platform Module и представляет собой стандарт криптопроцессоров для ПК, UEFI — «прослойка» между железом и ОС, пришедшая на замену BIOS, а Secure Boot — протокол, который запрещает загрузку компьютера с неподписанными драйверами.

Этим требованиям соответствуют не все ПК.

К примеру, TPM может быть не отдельным процессором, а оказаться встроенным в чип или быть реализован в виде прошивки, но при этом зачастую он отключён по умолчанию. Для проверки компьютера на совместимость с Windows 11 Microsoft выпустила отдельную программу.

Если компьютер подходит для новой ОС, и на нём установлена Windows 10, то для установки достаточно вступить в программу Windows Insider — обновление будет бесплатным. К программе может присоединиться любой желающий: для этого понадобиться лишь аккаунт Microsoft.

Затем нужно зайти в настройки — «обновление и безопасность» — Windows Insider, и нажать «приступить». Система попросит выбрать аккаунт, который присоединят к программе тестирования, а затем предложит на выбор каналы обновлений. Всего их три: Dev (для разработчиков, которые получают версии самыми первыми), Beta (для энтузиастов, которые любят тестировать ПО) и Release Preview (самые стабильные и предрелизные версии). Windows 11 пока доступна только в канале для разработчиков.

После этого останется лишь согласиться с требованиями приватность и перезагрузить компьютер. Устройство позволит загрузить новую систему через Центр обновлений, как любую новую версию Windows.

Что уже заметили в предварительной версии Windows 11

Большая часть из того, что пообещала Microsoft на презентации, уже работает. К примеру, можно оценить новый дизайн окон и интерфейса, обновлённые темы, виджеты, панель задач, функцию Snap Layouts, которая запоминает расстановку и размеры в мультиоконном режиме, а также обновлённый «Проводник».

Некоторых заявленных возможностей пока ещё нет. К примеру, одной из самых ожидаемых — поддержки Android-приложений, а также встроенного мессенджера Teams на панели задач.

Как заметили на TechCrunch, новый дизайн панели задач можно отменить и вернуть всё как было: если не нравится, её можно как и раньше расположить в левом нижнем углу. В меню «пуск» также появился новый раздел «рекомендованные», в котором Windows подсвечивает недавно установленные приложения и часто используемые файлы.

Среди заметных визуальных изменений журналисты также отметили новый «проводник» и виджеты, которые можно запустить с панели задач. Среди доступных вариантов — календарь, погода, данные о пробках, Microsoft To Do и данные об акциях, последние фотографии из OneDrive, спортивные и кибеспортивные новости, а также персонализированная новостная лента.

В Windows 11 также избавились от путаницы с меню «настроек». До сих пор в системе было два параллельных меню: «современное» и «классическое». Теперь компания оставила только обновлённые «настройки», которые можно вызвать через кнопку «пуск».

Изменения в дизайне — лишь часть нововведений Windows 11. Microsoft называет систему «крупнейшим обновлением в истории ОС»: она стала первой новой Windows за последние шесть лет. Пока журналисты и разработчики только начали изучать новые возможности, а официальный выпуск системы намечен на конец 2021 года. The Verge назвало возможной датой релиза 20 октября.

Microsoft представила Windows 11 — с новым…
«Окна» стали круглыми, «пуск» переместили в центр экрана, а производительность значительно улучшили.
tjournal.ru

#новости #windows11

22 22 комментария
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Ударный файл

3

классный заг, текст не читал

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Дамир Камалетдинов

Ударный
5

ну ты мне льстишь

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ouxen

Дамир
0

достиг мастерства в профессии с помощью заголовков

Ответить

мЕдь

3

Иконки на панели задач подпрыгивают. Совсем бессовестно слупили.

Ответить

Николай Николаевич

мЕдь
1

Мне как макосеру единственное что нравится - это запоминание layout из коробки.

Но почти уверен оно не будет нормально работать в режиме ноутбук portable/external monitor. Хотя это была бы ультраполезная фича.

Ответить

ouxen

2

есть и множество нюансов.

вспомнился анекдот

Ответить

мЕдь

ouxen
2

За Петьку тут, конечно, пользователи. 

Ответить

ouxen

мЕдь
1

а за ВиЧа владельцы форума

Ответить

Иван Пахомов

2

Шесть лет уже прошло с десятки...

Ответить

Kir Kirsky

1

Они убрали панель управления? Ясно, win11 идёт лесом. Только панель и спасала от этих криворуких, бесполезных, запутанных и вырвиглазных "параметров".
Любая настройка переезжавшая в них полностью без дублирования в панели управления лечилась только откапыванием внутренних служб винды, реестром, а часто вообще становилась кривой данностью, которую приходилось терпеть.
Идут по пути мака с их лоченной системой, но в отличии от мака у них система кривая и не вылизанная в мелочах. На Винде это всегда можно было исправить самостоятельно тонкой настройкой. Начиная с win10 эту настройку начали кастрировать и запрещать.

Ответить

Fire K

Kir
1

Ваше предложение рассмотрено. В следующей бета версии вернём панель управления.
Ваш персональный менеджер из Microsoft

Ответить

Fire K

Fire
0

Мне тут доложили, что Ваш запрос был встроен в текущую сборку обновлением по-воздуху

Ответить

Kir Kirsky

Fire
0

рассмотрено

отказано

Ответить

Temp Temper

Kir
0

куда без неё) 

Ответить

Kir Kirsky

Temp
0

Ну значит они ещё не в конец ебанулись

Ответить

мЕдь

Kir
0

Сразу шёл туда.

Потом окажется, что она там есть, просто доступ через жопу. 

Ответить

Алексей Егоров

0

Красиво.

Но куча компов идет нахуй с новой виндой, это вот говно какое-то.

Ответить

Woody Johnson

Алексей
0

Чего?

Ответить

Алексей Егоров

Woody
0

Почитай про требования к тем же процам в тексте.

Ответить

Роман Новиков

Алексей
–1

Да пофиг. Надо ещё всякое легаси говно из новой винды выкинуть и тогда может заживём наконец.

Ответить

Spid3r

0

Без TPM предварительную версию не поставить?

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Влад Тыщенко

Spid3r
0

скорее всего можно, люди как то умудряются обходить

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