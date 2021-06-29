Учёные предложили худеть с помощью магнитного замка — он не даёт раскрыть рот больше, чем на два миллиметра Статьи редакции
По задумке новозеландских медиков, замок позволит человеку есть только жидкую пищу.
Медицинские сотрудники Университета Отаго представили «первую в мире неинвазивную, обратимую и безопасную» альтернативу хирургическим способам похудения, заставляющую человека придерживаться жидкой диеты. Это магнитный замок, который надевается на зубы и блокирует раскрытие рта более чем на несколько миллиметров. Своё изобретение учёные описали в журнале Nature.
Исследование подтвердило эффективность устройства: в среднем за две недели испытуемые потеряли около 5% массы тела. При этом участники исследования «лишь изредка» испытывали проблемы с произношением некоторых слов, а также чувствовали напряжение и «лёгкое смущение». Устройство не оказало влияния на вкусовые ощущения и не причиняло дискомфорта при питье.
Учёные заявили, что испытуемые «выразили заинтересованность» в устройстве и оказались довольны результатами, однако в твиттере их изобретение раскритиковали. «Челюстной замок» называли «злом», «полным ненависти», «внушающим тревогу» и «средством для пыток».
В ответ учёные поспешили объяснить, что устройство нацелено на срочное снижение веса для людей, которые даже не могут прибегнуть к операции. «Через две или три недели они смогут отключить магниты и вернуться к поэтапному похудению».
Любая пища = Жидкая пища
В жопу ещё замок вставьте
Кожаные, вы такие чудные, я в ахуе ахах
Ну ок, а зубы как чистить?
Ничтожный Денис
Или чихать, или зевать, или кашлять
Зачем вам зубы, если будете питаться только жидкой пищей?
Я люблю жевать
Я думаю, не сложнее чем со скобами
Мб как с эластичными тягами — разблокируешь, чистишь, блокируешь взад (тяги соответственно снимаешь, чистишь, надеваешь новую)
Это не будет иметь эффекта. Для зависимого от еды человека будет точно также легко разблокировать магниты для еды, как и для чистки
так же как и с брекетами, когда надеты резинки
Пояс верности для рта
однако в твиттере их изобретение раскритиковали
Твиттерские порвались на пустом месте, никогда такого не было и вот опять.
И это не новость ИА Панорама.
Казалось бы, что может быть проще - следи за калориями, не ешь больше нормы.
Нет, бля, вот вам замок магнитный.