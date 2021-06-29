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Технологии
Никита Логинов

Учёные предложили худеть с помощью магнитного замка — он не даёт раскрыть рот больше, чем на два миллиметра Статьи редакции

По задумке новозеландских медиков, замок позволит человеку есть только жидкую пищу.

38 38 комментариев
1154 просмотров
Магнитный замок для похудения от новозеландских учёных Фото Университета Отаго

Медицинские сотрудники Университета Отаго представили «первую в мире неинвазивную, обратимую и безопасную» альтернативу хирургическим способам похудения, заставляющую человека придерживаться жидкой диеты. Это магнитный замок, который надевается на зубы и блокирует раскрытие рта более чем на несколько миллиметров. Своё изобретение учёные описали в журнале Nature.

Исследование подтвердило эффективность устройства: в среднем за две недели испытуемые потеряли около 5% массы тела. При этом участники исследования «лишь изредка» испытывали проблемы с произношением некоторых слов, а также чувствовали напряжение и «лёгкое смущение». Устройство не оказало влияния на вкусовые ощущения и не причиняло дискомфорта при питье.

Учёные заявили, что испытуемые «выразили заинтересованность» в устройстве и оказались довольны результатами, однако в твиттере их изобретение раскритиковали. «Челюстной замок» называли «злом», «полным ненависти», «внушающим тревогу» и «средством для пыток».

Katjo Buissink ✏️ @proletarikat
@otago a holistic solution to obesity that focuses on its socio-economic roots and promotes access (time, cost, etc) to healthy, sustainable diets? no, let's bolt fatties' mouths shut and put them on a forced juice cleanse!
«Комплексное решение проблемы ожирения, которое фокусируется на его социально-экономических корнях и облегчает доступ к здоровому и устойчивому питанию? нет, давай закроем рты толстушкам и вынудим их худеть на соках!»
Giovanni Tiso @gtiso
@otago A world-first and world-last, I sincerely hope. This is a torture device and you should be embarrassed to be promoting it, let alone to be associated with it.
«Я искренне надеюсь, что это устройство будет первым и последним в мире. Это орудие пыток, и вам должно быть стыдно продвигать его, не говоря уже о том, чтобы быть связанным с ним»
BarbsNZGarden @BarbsNZgarden
@otago I am stunned this got through NZ ethics committee. Appalling
«Я ошеломлён, что это прошло через новозеландский комитет по этике. Ужасающе»
Amy Jones @Light42Lime
@otago https://t.co/6NXQXKORWR

В ответ учёные поспешили объяснить, что устройство нацелено на срочное снижение веса для людей, которые даже не могут прибегнуть к операции. «Через две или три недели они смогут отключить магниты и вернуться к поэтапному похудению».

#медицина #здоровье #новости

38 38 комментариев
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38 комментариев
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Иностранный рак

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Владислав Микк

10

Любая пища = Жидкая пища 

Ответить

Никита Логинов

Владислав
2

А если пельмени туда засыпать?

Ответить

Владислав Микк

Никита
8

мазиком залей 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

7

В жопу ещё замок вставьте 

Ответить

Иностранный рак

Небольшой
5

Это наоборот для тех, кто хочет набрать вес

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
4

Кожаные, вы такие чудные, я в ахуе ахах

Ответить

Коренной Макс

Небольшой
1

В неё тоже можно белки закачивать, че как не родной

Ответить

Head Hunter

8

Новозеландские медики в процессе работы, фото в цвете

Ответить

Александра Утёнкова

5

Ну ок, а зубы как чистить? 

Ответить

Ничтожный Денис

Александра
9

Или чихать, или зевать, или кашлять 

Ответить

Andrew Muralov

Ничтожный
5

Вместо этого будете больше пердеть.

Ответить

Александра Утёнкова

Ничтожный
1

Воооооот

Ответить

Andrew Muralov

Александра
4

Зачем вам зубы, если будете питаться только жидкой пищей?

Ответить

Александра Утёнкова

Andrew
0

Я люблю жевать

Ответить

Серьезный кубок

Алексан…
0

мууууу

Ответить

Brown Zweig

Серьезн…
0

@Коровка говорит мууу 

Ответить

Даулет Тургалиев

Александра
1

Я думаю, не сложнее чем со скобами

Ответить

Александра Утёнкова

Даулет
2

Думаю сложнее 

Ответить

Andre Macareno

Александра
1

Мб как с эластичными тягами — разблокируешь, чистишь, блокируешь взад (тяги соответственно снимаешь, чистишь, надеваешь новую)

Ответить

Александра Утёнкова

Andre
2

Это не будет иметь эффекта. Для зависимого от еды человека будет точно также легко разблокировать магниты для еды, как и для чистки

Ответить

Серьезный кубок

Алексан…
0

не переживай, а то будешь опять заедать

Ответить

Automatique

Александра
0

так же как и с брекетами, когда надеты резинки 

Ответить

Александра Утёнкова

Automatique
0

Я не в курсе что это

Ответить

Адмирал Ламбер

6

Пояс верности для рта

Ответить

Владимир Филатов

Адмирал
0

ну да, минет тоже не сделать, да и лизнуть

Ответить

Народный шмель

1

Бе
Да и какая разница, включать/отключать магниты или есть/не есть - та же сила воли нужна )

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Народный
0

Представляю, как ебало в мрт разорвёт

Ответить

марат котляров

1

Эмм....майонез

Ответить

Трансгендолёт

1

однако в твиттере их изобретение раскритиковали

Твиттерские порвались на пустом месте, никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Октябрьский дебаркадер

1
Ответить

Октябрьский дебаркадер

Октябрьский
0
Ответить

Automatique

0

дежавю 

Ответить

Руководящий дым

0

Суки

Ответить

Андрей

0

Сейчас бы проблемы башки лечить замками, потом к психиатру ходить

Ответить

Computer dragon

0

Если сломать челюсть, то эффект будет такой же

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Russell Burkov

0
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Doktor Streyndzhlav

0

И это не новость ИА Панорама.
Казалось бы, что может быть проще - следи за калориями, не ешь больше нормы.
Нет, бля, вот вам замок магнитный.

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