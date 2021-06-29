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Технологии
yannlll

Роботы Boston Dynamics станцевали с BTS — так Hyundai отпраздновала покупку компании Статьи редакции

Автопроизводитель ищет новые маркетинговые ходы для воздействия на миллениалов и поколение Z.

43 43 комментария
1705 просмотров
Фото Hyundai

21 июня корейский автопроизводитель Hyundai завершил приобретение контрольного пакета акций Boston Dynamics. Теперь корейской компании принадлежит 80% производителя роботов, ещё 20% остались у SoftBank.

В честь покупки Hyundai выпустила клип «Добро пожаловать в семью с BTS». В видео роботы Spot и Atlas танцуют вместе с участниками k-pop группы под песню IONIQ: I’m On It, вышедшую в прошлом году к запуску специализированного бренда электромобилей Hyundai Motor, IONIQ.

«С приобретением Boston Dynamics хотим серьёзно расширить наш новый бизнес по производству роботов и обеспечить наших клиентов более высоким уровнем мобильности. Мы ищем возможности изучить новые маркетинговые ходы для общения с миллениалами и поколением Z», — сказал официальный представитель Hyundai Motor Томас Схемера.

Boston Dynamics выпустила клип Spot's On It, в котором семь робопсов танцуют под трек корейских музыкантов.

«Мы рады стать частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под песню BTS "IONIQ: I'm On It"», — написали Boston Dynamics в описании к видео.

Hyundai официально объявил о покупке производителя роботов Boston Dynamics в декабре 2020 года. Компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Совместные разработки собираются использовать в сервисных и логистических целях.

Роботов Boston Dynamics учат танцевать не в первый раз. Например, в 2018 году Spot Mini показал свои хореографические навыки в клипе под «Uptown Funk» Бруно Марса.

#новости #hyundai #bostondynamics #роботы

43 43 комментария
16
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43 комментария
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Рыночный жар

15

ясно, ничем хорошим это не закончится

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Несчастный спрей

Рыночный
1

покупка передовой технологической компании одним из крупнейших и стремительно развивающихся технологических конгломератов мира? или продвижение корейских приобретений с помощью самой популярной в мире корейской группы?

Ответить

God Damn

Несчастный
0

кроме танцев они показывали какую то еще технологичность? 

Ответить

Несчастный спрей

God
1

а ты хотел шоб они в ролике броню борца с годзиллами сконструировали?

Ответить

God Damn

Несчаст…
0

давно уже пора, а то сколько лет одними танцами и восхищаемся.. вообще этот бд больше на фейк технологичности похож) 

Ответить

Хан Соло

Несчастный
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Несчастный
0

пёкюпкя пейедовой техноогической компянии одним из кьюпнийших и стьемитейно лязьвивяюсихся техноогических гангломийятёв мийя? ии пьодвизение койейских пьиопьетений с пёмёсью сямой пёпюяйной в мийе гойейской гьюппы?

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Миша Копейкин

3

Я вот недавно узнал, что ВВП России такой же как ВВП Южной Кореи. При том что площадь России больше в 171 раз. Может кто подробно объяснить почему так?

Ответить

walkindizaster

Миша
15

а какая корреляция между площадью страны и ввп? У нас нынче площади сами по себе богатства аккумулируют, без участия людей?
Скорее может быть обратная корреляция, потому что большие площади ухудшают логистику и коммуникацию между людьми

Ответить

Миша Копейкин

walkindizaster
5

 большие площади ухудшают логистику и коммуникацию между людьми

Как ты ловко нашёл минусы у больших площадей. А сможешь так же ловко плюсы найти?

Ответить

walkindizaster

Миша
3

Ну, не знаю, кукурузы много влезет?

Ответить

Necronomicon

Миша
8

Климат плохой

Ответить

Alexey Remizov

Necronomicon
0

Климат нейтральный. На охлаждение летом меньше надо тратить

Ответить

Yuri Polu

Миша
2

Пока зарплата футбольного тренера 2,5 млн евро, а учителя 25К рублей - на твой вопрос ответа не найти.

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Владимир Земсков

Yuri
–1

Не, размер контакта и размер заработной платы несравнимые величины от слова совсем. Даже если зп учителя увеличить в 10 раз, все равно будет не ровня.
Ну справедливости ради, футболист или тренер не виноваты, что им могут предложить такой контакт. Да и в целом, размеры контрактов вполне адекватны и в целом сравнимы со среднемировыми в других лигах.

В целом, я никогда не понимал, когда кто-то пытается сравнить заработок спортсмена с окладом госслужащего.

Ну да, больше в 100 раз. И чё?
Да к тому же ты сравниваешь размер контакта тренера главной сборной с окладом сельского учителя в первый год работы. Зачем?
С таким бессмысленным успехом можно сравнивать твой доход с доходами Илона Маска.

Ответить

Yuri Polu

Владимир
2

Я тоже не понимаю какого хуя те, кто ничего не создают стока получают.
Притом в чеспионате рф спонсоры - это гос компании, которые типа принадлежат народу.
С какого хуя?
ну и трене сборной это тоже госслужащий - ящитаю, так что сравнение вполне уместное.

Ответить

Владимир Земсков

Yuri
0

Это бизнес. Это индустрия развлечений. Это вполне нормально.
Надеюсь, ты не упадешь в обморок, когда узнаешь, сколько зарабатывают стримеры. Или тиктокеры за 15сек кривляние под музычку.
Это же не их проблемы, что им предлагают такие деньги.

Ответить

Alexey Remizov

Владимир
1

Почемуто закупки государства и гос компаний идут по тендерам, 44фз и 223фз уже в почках сидят..
А както как тренера нанять /уволить, я чего то не вижу аналогичных процедур.

Ответить

Владимир Земсков

Yuri
0

ну и трене сборной это тоже госслужащий - ящитаю, так что сравнение вполне уместное.

У тренера контракт. Ты опять сравниваешь несравнимое.

Ответить

Yuri Polu

Владимир
–1

Объясни почему это несравнимо?
И то и другое зарплата.
И тот и другой учат людей.
Стримеры и тиктокеры получают донаты от людей добровольно.
А тут государственные деньги.

Ответить

Владимир Земсков

Yuri
0

Погугли.
Почему я должен объяснять очевидное?
Наверно потому что это разные сферы деятельности?
Ты же щас не будешь скатываться до уровня " у обоих одна голова и две руки, но почему то разница в доходах больше чем в 100раз"?

В чем вобще претензия к заработку людей в футбольной, хоккейной, баскетбольной сфере? Ну да, суммы просто бешеные в договорах у людей. Но так это общемировые значения.

Ответить

Luchano Spaguetti

Миша
2

Что российского производства покупают и чем массово пользуются в мире? Ну, кроме вооружения. 
Южнокорейскими, очень многими продуктами пользуется весь мир, от туда растет и ВВП.

Ответить

социальныирудимент

Миша
1

1) Климат другой
2) Корею освободили солдаты НАТО, после оккупации рф россияне заживут в мире, законе и достатке.

Ответить

Distortion

Миша
1

Может кто подробно объяснить почему так?

А с чего ты вообще взял, что ВВП и размер территории напрямую связаны? В современном мире, компаниям, которые создают наибольшую добавленную стоимость, территория практически не нужна 

Ответить

Alexey Remizov

Миша
1

Южную корею накачали США  и Англия чтобы насолить японцам и китайцам..
Ну и просто повезло.. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Миша
0

Место такое. 

Ответить

Nuckelavee

6
Ответить

Смутный фитиль

Nuckelavee
3

где кринж то?
офигенно танцуют

Ответить

Anton NS

4

Какой раз уже продают, то у Гугла был, то у Софт банка, теперь у Хендай. Тяжко видимо прибыль выжать из этих роботов. Собственно сейчас сколько мелкая их собака-робот стоит, $70к? И за такой прайс куда её присобачить непонятно. Да и китайцы уже в бизнес во всю включились, тот же AlphaDog за $2.5к их Unitree Go1 за $3к.

Ответить

Огурцы

Anton
0

Так-то Альфу не должны выпустить за пределы Китая из-за патентов. Может я не прав, но кажись там чистой воды копипаста с бостонов.

А Хундай это в первую очередь куча фабрик по всему миру. Я думаю, что на своих предприятиях они смогут им найти занятие + хуйдай может подскажут как снизить кост за собаку и оптимизировать производство

Ответить

Страховой фитиль

3

Бля я ж говорил что для кпоп будет

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Отпраздновали порабощение новой партии кожаных мешков 

Ответить

мЕдь

Небольшой
2

Вот они слева направо.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

мЕдь
2

*тонцует*

Ответить

thekitakun

1

Железные роботы станцевали с медийными биороботами. Добро пожаловать в семью рабов корпораций, лукистов, эйджистов и прочих истов

Ответить

Смутный фитиль

0

признаюсь, я не знал что это BTS  и трек показался нормальным

Ответить

Смутный фитиль

Смутный
2

uptown funk  на минималках
p.s омг, я не прочёл последний абзац

Ответить

Смутный фитиль

Смутный
0

я гей получается?

Ответить

Небольшой

Смутный
3

Не волнуйся, тут не осудят 

Ответить

Небольшой

Небольш…
0

Чай не басманный суд 

Ответить

Василий Дробовский

0

Сильно.
Называется - что мы знали о Корейской Hyundai ...

Ответить

мЕдь

0

.

Ответить

Перспективный Влад

0

Даешь по Spotу с каждым новым Hyundai

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