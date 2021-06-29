Роботы Boston Dynamics станцевали с BTS — так Hyundai отпраздновала покупку компании Статьи редакции
Автопроизводитель ищет новые маркетинговые ходы для воздействия на миллениалов и поколение Z.
21 июня корейский автопроизводитель Hyundai завершил приобретение контрольного пакета акций Boston Dynamics. Теперь корейской компании принадлежит 80% производителя роботов, ещё 20% остались у SoftBank.
В честь покупки Hyundai выпустила клип «Добро пожаловать в семью с BTS». В видео роботы Spot и Atlas танцуют вместе с участниками k-pop группы под песню IONIQ: I’m On It, вышедшую в прошлом году к запуску специализированного бренда электромобилей Hyundai Motor, IONIQ.
«С приобретением Boston Dynamics хотим серьёзно расширить наш новый бизнес по производству роботов и обеспечить наших клиентов более высоким уровнем мобильности. Мы ищем возможности изучить новые маркетинговые ходы для общения с миллениалами и поколением Z», — сказал официальный представитель Hyundai Motor Томас Схемера.
Boston Dynamics выпустила клип Spot's On It, в котором семь робопсов танцуют под трек корейских музыкантов.
«Мы рады стать частью Hyundai Motor Group! И мы празднуем это танцем под песню BTS "IONIQ: I'm On It"», — написали Boston Dynamics в описании к видео.
Hyundai официально объявил о покупке производителя роботов Boston Dynamics в декабре 2020 года. Компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Совместные разработки собираются использовать в сервисных и логистических целях.
Роботов Boston Dynamics учат танцевать не в первый раз. Например, в 2018 году Spot Mini показал свои хореографические навыки в клипе под «Uptown Funk» Бруно Марса.
Несчастный спрей
покупка передовой технологической компании одним из крупнейших и стремительно развивающихся технологических конгломератов мира? или продвижение корейских приобретений с помощью самой популярной в мире корейской группы?
кроме танцев они показывали какую то еще технологичность?
пёкюпкя пейедовой техноогической компянии одним из кьюпнийших и стьемитейно лязьвивяюсихся техноогических гангломийятёв мийя? ии пьодвизение койейских пьиопьетений с пёмёсью сямой пёпюяйной в мийе гойейской гьюппы?
Я вот недавно узнал, что ВВП России такой же как ВВП Южной Кореи. При том что площадь России больше в 171 раз. Может кто подробно объяснить почему так?
а какая корреляция между площадью страны и ввп? У нас нынче площади сами по себе богатства аккумулируют, без участия людей?
Скорее может быть обратная корреляция, потому что большие площади ухудшают логистику и коммуникацию между людьми
большие площади ухудшают логистику и коммуникацию между людьми
Как ты ловко нашёл минусы у больших площадей. А сможешь так же ловко плюсы найти?
Климат плохой
Не, размер контакта и размер заработной платы несравнимые величины от слова совсем. Даже если зп учителя увеличить в 10 раз, все равно будет не ровня.
Ну справедливости ради, футболист или тренер не виноваты, что им могут предложить такой контакт. Да и в целом, размеры контрактов вполне адекватны и в целом сравнимы со среднемировыми в других лигах.
В целом, я никогда не понимал, когда кто-то пытается сравнить заработок спортсмена с окладом госслужащего.
Ну да, больше в 100 раз. И чё?
Да к тому же ты сравниваешь размер контакта тренера главной сборной с окладом сельского учителя в первый год работы. Зачем?
С таким бессмысленным успехом можно сравнивать твой доход с доходами Илона Маска.
Это бизнес. Это индустрия развлечений. Это вполне нормально.
Надеюсь, ты не упадешь в обморок, когда узнаешь, сколько зарабатывают стримеры. Или тиктокеры за 15сек кривляние под музычку.
Это же не их проблемы, что им предлагают такие деньги.
Почемуто закупки государства и гос компаний идут по тендерам, 44фз и 223фз уже в почках сидят..
А както как тренера нанять /уволить, я чего то не вижу аналогичных процедур.
ну и трене сборной это тоже госслужащий - ящитаю, так что сравнение вполне уместное.
У тренера контракт. Ты опять сравниваешь несравнимое.
Погугли.
Почему я должен объяснять очевидное?
Наверно потому что это разные сферы деятельности?
Ты же щас не будешь скатываться до уровня " у обоих одна голова и две руки, но почему то разница в доходах больше чем в 100раз"?
В чем вобще претензия к заработку людей в футбольной, хоккейной, баскетбольной сфере? Ну да, суммы просто бешеные в договорах у людей. Но так это общемировые значения.
Что российского производства покупают и чем массово пользуются в мире? Ну, кроме вооружения.
Южнокорейскими, очень многими продуктами пользуется весь мир, от туда растет и ВВП.
1) Климат другой
2) Корею освободили солдаты НАТО, после оккупации рф россияне заживут в мире, законе и достатке.
Может кто подробно объяснить почему так?
А с чего ты вообще взял, что ВВП и размер территории напрямую связаны? В современном мире, компаниям, которые создают наибольшую добавленную стоимость, территория практически не нужна
Южную корею накачали США и Англия чтобы насолить японцам и китайцам..
Ну и просто повезло..
Какой раз уже продают, то у Гугла был, то у Софт банка, теперь у Хендай. Тяжко видимо прибыль выжать из этих роботов. Собственно сейчас сколько мелкая их собака-робот стоит, $70к? И за такой прайс куда её присобачить непонятно. Да и китайцы уже в бизнес во всю включились, тот же AlphaDog за $2.5к их Unitree Go1 за $3к.
Так-то Альфу не должны выпустить за пределы Китая из-за патентов. Может я не прав, но кажись там чистой воды копипаста с бостонов.
А Хундай это в первую очередь куча фабрик по всему миру. Я думаю, что на своих предприятиях они смогут им найти занятие + хуйдай может подскажут как снизить кост за собаку и оптимизировать производство
Отпраздновали порабощение новой партии кожаных мешков
Железные роботы станцевали с медийными биороботами. Добро пожаловать в семью рабов корпораций, лукистов, эйджистов и прочих истов