Компания остановила производство ещё в 2020 году, а теперь сокращает отделение робототехники.

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Робот Pepper прощается с пассажирами Eurostar в Лондоне в 2018 году Фото Reuters

Официально японский холдинг SoftBank прекратил выпуск Pepper из-за плохих продаж — 27 тысяч экземпляров с 2014 по 2020 год. Но реальной причиной может быть конфликт с французской робототехнической компанией Aldebaran, которую холдинг купил в 2012 году. Руководители SoftBank решили уволить 330 сотрудников Aldebaran из-за долгих разногласий «на культурной почве», а Pepper просто «попал под нож» — это следует из внутренних документов холдинга, которые попали в распоряжение Reuters.

Робот Pepper обнимает астрофизика Нила Деграсса Тайсона в 2015 году в Нью-Йорке Фото Reuters

Робопомощника Pepper высотой 1,2 метра представили в 2014 году как «первого в мире робота с сердцем» — он умел распознавать эмоции людей, поддерживать зрительный контакт, болтать и обниматься с окружающими. Робота можно было использовать для помощи в обслуживании клиентов, указания направлений и нехитрых игр — некоторым из этих задач Pepper обучался «на ходу». Когда робот поступил в продажу в 2015 году — первую тысячу штук раскупили за минуту.

Заказчики Pepper настраивали его для исполнения самых разных ролей — эти роботы успешно работали официантами в кафе, выполняли функции буддийских монахов на похоронах и даже выступали в британском парламенте. Впрочем, Pepper не всегда справлялся с возложенными на него задачами — в 2018 году робота даже «уволили» из супермаркета за то, что он вместо помощи клиентам предлагал им обняться.

Робот Pepper общается с гостями на вечеринке в Сингапуре в 2015 году Фото Reuters

Pepper «знал» 15 языков и хорошо распознавал человеческую речь, что позволяло разговаривать с ним в естественном темпе. Робот широко использовал жестикуляцию при разговорах и никогда не отказывался от пожимания рук. За шесть лет своего существования Pepper успел встретиться и пообщаться с такими мировыми лидерами, как Ангела Меркель и Франуса Олланд.

Встреча робота Pepper и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине в 2017 году Фото Reuters

Возможно, дальнейшая модернизация Pepper могла бы сделать его более гибким и функциональным, но плохие продажи и конфликт SoftBank и Aldebaran поставили точку в истории «самого эмоционального в мире робота». Последний экземпляр Pepper сошёл с конвейера в августе 2020 года, а сотрудники французской робототехнической компании «пакуют чемоданы» и заканчивают переговоры о своём сокращении.