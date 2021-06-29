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Технологии
Никита Логинов

SoftBank прекратила выпуск «самого эмоционального в мире робота» Pepper — его плохо покупали Статьи редакции

Компания остановила производство ещё в 2020 году, а теперь сокращает отделение робототехники.

10 10 комментариев
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Робот Pepper прощается с пассажирами Eurostar в Лондоне в 2018 году Фото Reuters

Официально японский холдинг SoftBank прекратил выпуск Pepper из-за плохих продаж — 27 тысяч экземпляров с 2014 по 2020 год. Но реальной причиной может быть конфликт с французской робототехнической компанией Aldebaran, которую холдинг купил в 2012 году. Руководители SoftBank решили уволить 330 сотрудников Aldebaran из-за долгих разногласий «на культурной почве», а Pepper просто «попал под нож» — это следует из внутренних документов холдинга, которые попали в распоряжение Reuters.

Робот Pepper обнимает астрофизика Нила Деграсса Тайсона в 2015 году в Нью-Йорке Фото Reuters

Робопомощника Pepper высотой 1,2 метра представили в 2014 году как «первого в мире робота с сердцем» — он умел распознавать эмоции людей, поддерживать зрительный контакт, болтать и обниматься с окружающими. Робота можно было использовать для помощи в обслуживании клиентов, указания направлений и нехитрых игр — некоторым из этих задач Pepper обучался «на ходу». Когда робот поступил в продажу в 2015 году — первую тысячу штук раскупили за минуту.

Заказчики Pepper настраивали его для исполнения самых разных ролей — эти роботы успешно работали официантами в кафе, выполняли функции буддийских монахов на похоронах и даже выступали в британском парламенте. Впрочем, Pepper не всегда справлялся с возложенными на него задачами — в 2018 году робота даже «уволили» из супермаркета за то, что он вместо помощи клиентам предлагал им обняться.

В Шотландии робота «уволили» из супермаркета…
Он предлагал обняться, но не мог объяснить, где лежит пиво.
tjournal.ru
Робот Pepper общается с гостями на вечеринке в Сингапуре в 2015 году Фото Reuters

Pepper «знал» 15 языков и хорошо распознавал человеческую речь, что позволяло разговаривать с ним в естественном темпе. Робот широко использовал жестикуляцию при разговорах и никогда не отказывался от пожимания рук. За шесть лет своего существования Pepper успел встретиться и пообщаться с такими мировыми лидерами, как Ангела Меркель и Франуса Олланд.

Встреча робота Pepper и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине в 2017 году Фото Reuters

Возможно, дальнейшая модернизация Pepper могла бы сделать его более гибким и функциональным, но плохие продажи и конфликт SoftBank и Aldebaran поставили точку в истории «самого эмоционального в мире робота». Последний экземпляр Pepper сошёл с конвейера в августе 2020 года, а сотрудники французской робототехнической компании «пакуют чемоданы» и заканчивают переговоры о своём сокращении.

Роботы Pepper встречают посетителя токийского отеля в 2016 году Фото Reuters

#новости #роботы

10 10 комментариев
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10 комментариев
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Страховой фитиль

0

вот робот с синдромом туррета отлично бы зашел

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alexferman

Страховой
3

Такой робот твиттер Ройзмана ведёт

Ответить

Страховой фитиль

alexferman
1

у него был прототип от майкрософта, который за пару часов стал хейтить черных и вообще вести себя как художник

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Виталий Чухнов

1

плохо раскупали

Что значит сия фраза? 
Раскупали значит хорошо

Ответить

Народный шмель

0

Посмотрела 2 минуты 20 секунд видео с шариком, ожидая, когда самый эмоциональный в мире робот покажет эмоции. Спойлер: их не будет (

Ответить

Папуша

0

Кому нужен робот с эмоциями? Мне лично эмоций и от людей слишком много

Ответить

Василий Дробовский

0

Страшно в такой отель заходить.

Ответить

Миша Копейкин

0

Вот прикольно будет, если столько десятилетий все фантастические романы и фильмы рассказывали нам как в будущем роботы будут повсюду, а в реальности окажется, что эта технология нахер никому не нужна кроме узкоспециализированных областей и её забросят как VR.

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Al

0

Юзлес хуйня. 

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Перспективный Влад

–1

мне кажется российский аналог - Промобот от компании с таким же именем намного лучше описывает предназначение этого терминала с колесиками: кататься по мероприятию и развлекать народ. вот только ни мероприятий, ни народа не осталось, так что закономерный итог

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