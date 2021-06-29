СМИ: сотрудников Apple обяжут носить нагрудные камеры для предотвращения утечек Статьи редакции
Компания применит видеорегистраторы Axon Body, которые широко использует полиция в США, рассказали сотрудники компании.
Согласно отчёту портала FrontPageTech, Apple пытается остановить распространение утечек об устройствах и технологиях путём внедрения обязательных нагрудных камер для некоторых групп сотрудников.
Речь идёт о видеорегистраторах Axon Body — такие модели широко применяются правоохранительными органами в США.
Шаг направлен в том числе на ограничение доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилившемся за последние недели давлении Apple.
Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.
Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.
А срать как ходить?
Трезвый американец
я хожу на тж в комменты
Будут фотографировать причиндалы при устройстве на работу чтобы нечего было скрывать
"Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple."
Тест не пройден
Сидишь такой в полоборота, Ctrl+C/Ctrl+V нажимаешь.
Интересно, когда конкуренты и это решение скопируют?
Компания, у которой рекламная модель построена на сливвх, говорит о борьбе с утечками. Лал.
Уже жду, когда русские хакеры будут транслировать видео с этих камер в интернете
Не думаю, что сливы происходят в рабочее время. Так что совершенно ничего не изменится
Вот ужас, вооруженные Apple. Wylsa не пройдёт.
Хотя Axon - кошмарное FHD передаёт, ничего и никто не похож на себя.
Толку-то? Современные кирпичи все одинаковые, выпендриваются только у кого камер больше.