Компания применит видеорегистраторы Axon Body, которые широко использует полиция в США, рассказали сотрудники компании.

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Согласно отчёту портала FrontPageTech, Apple пытается остановить распространение утечек об устройствах и технологиях путём внедрения обязательных нагрудных камер для некоторых групп сотрудников.

Речь идёт о видеорегистраторах Axon Body — такие модели широко применяются правоохранительными органами в США.

Шаг направлен в том числе на ограничение доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилившемся за последние недели давлении Apple.

Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.

Я никогда не платил источнику. Ни разу не передавал деньги в руки. Никаких транзакций не было. И я всегда давал понять сотрудникам, что они не обязаны предоставлять мне информацию. Джон Проссер Инсайдер

Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными.