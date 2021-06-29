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Технологии
DTF

СМИ: сотрудников Apple обяжут носить нагрудные камеры для предотвращения утечек Статьи редакции

Компания применит видеорегистраторы Axon Body, которые широко использует полиция в США, рассказали сотрудники компании.

42 42 комментария
1567 просмотров

Согласно отчёту портала FrontPageTech, Apple пытается остановить распространение утечек об устройствах и технологиях путём внедрения обязательных нагрудных камер для некоторых групп сотрудников.

Речь идёт о видеорегистраторах Axon Body — такие модели широко применяются правоохранительными органами в США.

Шаг направлен в том числе на ограничение доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилившемся за последние недели давлении Apple.

Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.

Я никогда не платил источнику. Ни разу не передавал деньги в руки. Никаких транзакций не было. И я всегда давал понять сотрудникам, что они не обязаны предоставлять мне информацию.

Джон Проссер
Инсайдер

Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.

#apple #новости #безопасность

42 42 комментария
13
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Трезвый американец

9

великолепный план

Ответить

ouxen

Трезвый
5

надежный

Ответить

Иван Касаткин

ouxen
12

Как Apple Watch в бронестекле

Ответить

Arthur Sergeev

Трезвый
0

А срать как ходить?

Ответить

Трезвый американец

Arthur
3

я хожу на тж в комменты

Ответить

Arthur Sergeev

Трезвый
1

Правильный ответ: На работе не срут.

Ответить

умный человек

Arthur
0

Будут фотографировать причиндалы при устройстве на работу чтобы нечего было скрывать

Ответить

Страховой фитиль

7

контора пидорасов

Ответить

мЕдь

Страховой
12
Ответить

Александр Борродач

мЕдь
1
Ответить

Народный шмель

7

Во избежание утечек информации будем записывать все на видео ))

Ответить

Страховой фитиль

Народный
1
Ответить

Сладкий яд

4

спиздили идею

Ответить

Сладкий яд

Сладкий
6

Америка сосатб

Ответить

Сладкий яд

Сладкий
4

Русские опять были ПЕРВЫЕ!

Ответить

Многий корабль

3

скоро и всем владельцам айфонов повесят)))0

Ответить

Рыночный жар

Многий
4

Что значит скоро повесят??

Ответить

ouxen

Рыночный
1

эпплолошки даже не подозревают

Ответить

умный человек

ouxen
0

Что все под колпаком

Ответить

Eugard

Многий
0

Висит с двух сторон айфона

Ответить

I S

4

"Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple."
Тест не пройден

Ответить

Украденная жизнь

0

Сидишь такой в полоборота, Ctrl+C/Ctrl+V нажимаешь.

Ответить

ouxen

Украденная
6

cmd+C/cmd+V ☝🏿

Ответить

Октябрьский дебаркадер

ouxen
1

👌🏻

Ответить

FUNGAME

Октябрь…
0

👉👌

Ответить

Октябрьский

FUNGAME
0

👉🏿👌🏻

Ответить

мЕдь

2

Они же жить с ними не будут, выйдут из офиса и сольют всё.

Ответить

thekitakun

2

а как какать

Ответить

Эпапа

1

Интересно, когда конкуренты и это решение скопируют?

Ответить

ouxen

Эпапа
0

у них нечего пиздить, всем похуй что они там клепают)

Ответить

Александр Борродач

1

Компания, у которой рекламная модель построена на сливвх, говорит о борьбе с утечками. Лал.

Ответить

ouxen

Александр
2

это бизнес самсунга построен на сливах эппла)

Ответить

Федя Прозоров

1

Уже жду, когда русские хакеры будут транслировать видео с этих камер в интернете

Ответить

Al

1

А будет канал с записью с этих камер? 

Ответить

Рыночный жар

0

К-А-П-И-Т-А-Л-И=З-М

Ответить

умный человек

Рыночный
1

Странное уравнение

Ответить

ouxen

0

ну и что этот просёр наванговал ранее?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Для предотвращения роскомнадзоров

Ответить

Vasily Mordovin

0

Не думаю, что сливы происходят в рабочее время. Так что совершенно ничего не изменится

Ответить

Василий Дробовский

0

Вот ужас, вооруженные Apple. Wylsa не пройдёт.
Хотя Axon - кошмарное FHD передаёт, ничего и никто не похож на себя.

Ответить

Роман Новиков

0

Толку-то? Современные кирпичи все  одинаковые, выпендриваются только у кого камер больше.

Ответить

Al

0

Пф, еще легко отделались 

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