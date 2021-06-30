Власти США обязали Tesla и других автопроизводителей отчитываться об авариях с участием автопилота Статьи редакции
Новое правило касается даже функции автоматического удержания полосы.
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) выпустило постановление, которое должно сделать более прозрачной статистику безопасности транспортных систем автоматического управления. Теперь производители беспилотных автомобилей должны отчитываться перед NHTSA обо всех инцидентах с участием автопилота в течение одного дня. Об этом управление сообщило в официальном пресс-релизе.
Речь идёт обо всех авариях с человеческими травмами и жертвами, а также более лёгких инцидентах с повреждениями автомобиля и срабатыванием подушек безопасности. Также компании обязаны посылать в NHTSA ежемесячные отчёты о всех сбоях систем автоматического управления и помощи водителю, в том числе систем удержания полосы движения и адаптивных круиз-контролей.
В случае неисполнения постановления компаниям грозит ежедневный штраф в размере 22 992 долларов, максимальная сумма штрафа может составить «более 100 миллионов долларов». Также NHTSA может обратиться в Министерство юстиции для дальнейших санкций в отношении компании-нарушителя.
NHTSA приняло постановление на фоне расследований аварий с участием автоматически управляемых Tesla. В ряде случаев было сложно определить степень участия автопилота перед аварией — компания давала очень мало информации и вольно интерпретировала данные.
Тем временем водители-люди:
Чему равен 1 тиждень тому?
А 22 години тому это много?
От фразы "власти обязали" уже подташнивает, сук
власти запретили
власти ограничили