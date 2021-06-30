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Технологии
Никита Логинов

Власти США обязали Tesla и других автопроизводителей отчитываться об авариях с участием автопилота Статьи редакции

Новое правило касается даже функции автоматического удержания полосы.

13 13 комментариев
635 просмотров
Демонстрация работы автопилота на Tesla Model S Фото Reuters

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) выпустило постановление, которое должно сделать более прозрачной статистику безопасности транспортных систем автоматического управления. Теперь производители беспилотных автомобилей должны отчитываться перед NHTSA обо всех инцидентах с участием автопилота в течение одного дня. Об этом управление сообщило в официальном пресс-релизе.

Речь идёт обо всех авариях с человеческими травмами и жертвами, а также более лёгких инцидентах с повреждениями автомобиля и срабатыванием подушек безопасности. Также компании обязаны посылать в NHTSA ежемесячные отчёты о всех сбоях систем автоматического управления и помощи водителю, в том числе систем удержания полосы движения и адаптивных круиз-контролей.

В случае неисполнения постановления компаниям грозит ежедневный штраф в размере 22 992 долларов, максимальная сумма штрафа может составить «более 100 миллионов долларов». Также NHTSA может обратиться в Министерство юстиции для дальнейших санкций в отношении компании-нарушителя.

NHTSA приняло постановление на фоне расследований аварий с участием автоматически управляемых Tesla. В ряде случаев было сложно определить степень участия автопилота перед аварией — компания давала очень мало информации и вольно интерпретировала данные.

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tjournal.ru

#tesla #автопилот #сша #новости

13 13 комментариев
8
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13 комментариев
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Елена Скрэтова

6

Тем временем водители-люди:

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Даулет Тургалиев

Елена
0

Чему равен 1 тиждень тому?

А 22 години тому это много?

Ответить

Громкий диод

Даулет
1

Неделя и 22 часа )

Ответить

Небольшой жёлтый робат

3

От фразы "власти обязали" уже подташнивает, сук

Ответить

Abylai Mustafa

Небольшой
2

власти запретили

Ответить

Abylai Mustafa

Abylai
2

власти ограничили

Ответить

Саша Фанкар

Abylai
0

Бастилии периодически приходится разбирать. По другому не работает -)

Ответить

alexferman

Небольшой
1

Власти обвязали

Ответить

Lofoten Forsake

Небольшой
1

Власти сильно-пресильно попросили.

Ответить

Madao

0

Зачем им собирать такую статистику? 

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Alex Volkov

0

А зачем это доверять производителям? Разве это не могут делать гос. органы?

Ответить

Алый инструмент

0

Любое происшествие с автомобилями Tesla итак на карандаше у всех журналистов.

Автопилот включит дворники, чтобы счистить птицу, влетевшую в лобовое стекло, так об этом напишут, как о «восстании машин против живой природы».

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Медный вентилятор

0

тесла стали заложниками своего маркетинга. Назови это не автопилот а круизконтроль (чем это и является) то не было бы столько новостей про то что люди дохнут или сбивают кого то.

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