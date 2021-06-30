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Технологии
Никита Логинов

Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

11 11 комментариев
408 просмотров
Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Фото Klein Vision

AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».

Летающая машина AirCar в форме автомобиля Фото Klein Vision

AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.

Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.

#новости #изобретения #летающие_автомобили

11 11 комментариев
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Николай Николаевич

7
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Миша Копейкин

5

Во Франции такси 20 лет назад так летали.

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Никита Логинов

Миша
1

И продолжали летать при падении девушки сверху. Хотя это вроде в Нью-Йорке было.

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Линейный Илья

Миша
1

Даже раньше, в Фантомасе еще

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Небольшой жёлтый робат

1

Летишь такой над Беларусью и тут истребитель вырисовывается сбоку 

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имя мне легион

Небольшой
2

Уж если шутишь, то шути хотя б смешно. Можно было написать типа «милицейская лада с крыльями» или че у них там. 

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Eugen T

имя
0

Там если только милицейский воздушный шар на перехват вылетит. Через час. Когда огонь разожгут

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сироп от щекотки

2

это что-то на языке гта-онлайн

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Dmitry Yashin

1

Охуительно

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Sample Name

0

Не взлетит.

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Антон Пострунин

0

Самолёт косплеит автомобиль. Бесполезная фигня, как и все остальные. 

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