Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».
AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.
Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.
Во Франции такси 20 лет назад так летали.
Летишь такой над Беларусью и тут истребитель вырисовывается сбоку
Уж если шутишь, то шути хотя б смешно. Можно было написать типа «милицейская лада с крыльями» или че у них там.