Летающая машина AirCar совершила первый межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции
Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.
AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».
AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.
Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.
Во Франции такси 20 лет назад так летали.
Линейный Илья
Даже раньше, в Фантомасе еще
Сейчас смотрится конечно не так впечатляюще как раньше_)
Летишь такой над Беларусью и тут истребитель вырисовывается сбоку
Уж если шутишь, то шути хотя б смешно. Можно было написать типа «милицейская лада с крыльями» или че у них там.
Трудовой Кирилл
Буханка
Это конечно очень сложная технологическая штука, но абсолютно бесполезная на практике. Пока летающие «автомобили» не смогут взлетать с места, умещаясь при этом в стандартные габариты легкового автомобиля, эта идея всегда будет лишь на уровне прототипа.
Тебе каждый полёт надо согласовывать с Росавиацией по времени, маршруту и медосмотру перед самым вылетом. То есть писать официальный письменный запрос каждый раз и выполнять остальные бюрократические заморочки.
Тюремный мангал
Про остальные страны не знаю, но в ФРГ примерно так же.
Тут появляются издержки ввиде аварийности на дорогах. То есть если какой-нибудь старичок тебя поцарапает или слегка бампер помнёт, то надо уже делать полное исследование машины, что бы из-за подобной темы в полете что-то не отказало. А это время и деньги, даже при наличии страховки.
Посмотри у птушкина выпуск про францию, там гражданская авиация настолько развита что на самолёте полетать не сложнее чем машину в прокат взять.
Молчаливый холод
Посмотри птушкина про путешествия по европе на самолете легкомоторном.
Для европы норм тема. Перелетел на дальняк, и из аэродрома на тачке едешь куда хочешь.
Ну только если так позиционировать, то ок. Но это не летающий автомобиль, а мобильный самолет.
Пока не изобретут двигатели на антигравитации – вообще все такие машинки просто экспериметальный и имиджевый продукт
Молчаливый холод
Даже в рф ты можешь собрать в гараже самолет и летать на нем на законных основаниях
Масштабируем до 60.000 таких самолетиков в небе между Москвой и Тулой. Там же должна быть система автопилота, ибо людям доверять разгоны до таких скоростей нельзя. А между Питером и Москвой сколько будет? Пусть они неожиданно подешевеют до Хендай Солярис. Это ж при неисправности падение с высоты. Не верю, чтобы люди всегда проходили ТО вовремя. Там такое жёсткое регулирвоание должно быть. А с воздушными ямами будут бороться как? Или будут дешевы технологии автопилота при таких масштабах? А экстренные случаи? Каждый ли умеет прыгать с парашютом? И водитель, и пассажир? Гравитация всех притянет в случае поломки.
Красиво, классно, но что за романтика? Реальность такая, какая она есть, люди в 2021 году все такие же ёбнутые. Это охуенно опасное дело и если автопилот для автомобилей "на плоскости" не одобряют, то "в ТриДЭ" такое еще лет 100 займет
не нужно 2 авто в точке отлета и назначения, не нужен самолет в точке отлета
Такое не может стать массовым, а значит, окупиться. Чем он лучше обычного самолета и такси до него? Это как тренога, но с четырьмя ногами. Я не могу понять, что оно даёт. Эмоции как Тесла Плейд? Или веру в комбинирование технологий?
Разнообразный
Не знаю кто как, но я в новости прочёл что: Кляйн потратил на разработку авто с крыльями ВСЕГО 2млн евро, и оно блять реально ЛЕТАЕТ!
При штучном производстве осядут в числе пры-тройки сотен в гаражах автоколлекционеров и уже здорово.
А могут и венчурные фонды впечатлиться, тогда пару-тройку ярдов инвестиций накидают (фраза про объём рынка в 40тыс. штук в США- для них).
Целых две минуты пятнадцать секунд? Поди, еще и останавливаться, вылезать из салона для этого надо? Пфф. Проектировайте дальше.
интересно как все остальное устроено, подвеска например. И получается у него один двигатель для винта, другой для движения по дороге? наверное сильно на весе сказывается.
Т.е. Гранд Тура? )
Увидел флаг РФ на хвосте, подумал ОГОГО
Прочитал "Братислава", а не, все ок.
У Словакии и Словении почти такие же флаги как у РФ, только с блямбами ). Раньше и у Черногории был схожий флаг.
ну как бы я о том же
Изначально глаз все лишнее с флага откидывает, только полоски оставляя, есть такое ).
Хз зачем это нужно на практике. Аэродинамически и вообще по ТТХ это поделие проигрывает легкомоторным самолётам. Есть подозрение, что в плане управляемости это тоже летающий балкон. Зачем эти страдания ради возможности доехать от точки до точки по земле, если на земле можно арендовать машину?