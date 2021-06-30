Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Технологии
Никита Логинов

Летающая машина AirCar совершила первый межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

82 82 комментария
6518 просмотров
Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Фото Klein Vision

AirCar успешно совершил испытательный перелёт длительностью 35 минут между словацкими аэропортами в Нитре и Братиславе. Машина приехала в город с взлётно-посадочной полосы, за рулём находился создатель Стефан Кляйн. Об этом сообщает «Би-би-си».

Летающая машина AirCar в форме автомобиля Фото Klein Vision

AirCar превращается из автомобиля в самолёт за две минуты 15 секунд, после чего может взлететь с небольшой взлётно-посадочной полосы с двумя людьми на борту. По словам профессора Кляйна, AirCar способен пролететь почти 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров.

Представители Klein Vision сообщили, что на разработку и создание летающего авто ушло около двух лет и «меньше двух миллионов евро». Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.

#новости #изобретения #летающие_автомобили

82 82 комментария
2
84
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0435\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435_\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438","\u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f"], "comments": 82, "likes": 84, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 403697, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 11:19:06 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
82 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Миша Копейкин

55

Во Франции такси 20 лет назад так летали.

Ответить

Линейный Илья

Миша
23

Даже раньше, в Фантомасе еще

Ответить

Gabbo

Линейный
5

Деды тут!

Ответить

Вера Елизарова

Линейный
0

Ладно, не только одно

Ответить

Cерьёзный Валера

Миша
7
Ответить

Andrey Dolg

Cерьёзный
4

Сейчас смотрится конечно не так впечатляюще как раньше_)

Ответить

Иван Грозный

Andrey
2

все еще офигительно.

Ответить

Никита Логинов

Миша
4

И продолжали летать при падении девушки сверху. Хотя это вроде в Нью-Йорке было.

Ответить

Вера Елизарова

Миша
0

Да только одно такси так летало. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

14

Летишь такой над Беларусью и тут истребитель вырисовывается сбоку 

Ответить

имя мне легион

Небольшой
17

Уж если шутишь, то шути хотя б смешно. Можно было написать типа «милицейская лада с крыльями» или че у них там. 

Ответить

Трудовой Кирилл

имя
8

Буханка

Ответить

Николай

Трудовой
6

Буханке с ее аэродинамикой придется двигатель от falcon9 вешать.

Ответить

Сергей Лукин

Николай
6

Всякий раз при слове "аэродинамика" вспоминаю это 

Ответить

Eugene Arbatsky

имя
6

Милицейский истребитель с мигалкой

Ответить

Иван Иванович

имя
3

Geely

Ответить

Eugen T

имя
2

Там если только милицейский воздушный шар на перехват вылетит. Через час. Когда огонь разожгут

Ответить

Ignat Goldman

имя
2

А это и не шутка... 🥲

Ответить

Партийный холод

имя
0

джили 

Ответить

Николай Николаевич

14
Ответить

Al

Николай
6

Ну а вы говорите еще форсажу некуда расти. 

Ответить

Андрей Фурцев

Николай
3

В Just Cause 4 еще есть летающая тачка

Ответить

Дизайнер Павленко

4

Это конечно очень сложная технологическая штука, но абсолютно бесполезная на практике. Пока летающие «автомобили» не смогут взлетать с места, умещаясь при этом в стандартные габариты легкового автомобиля, эта идея всегда будет лишь на уровне прототипа.

Ответить

Neketa Fo

Дизайнер
22

схуяли. Ты авиалюбитель, зачем тебе снимать дорогой ангар для своего самолетика, если можно своим ходом уехать на этом же самолете до дома и обратно

Ответить

Тюремный мангал

Neketa
1

Тебе каждый полёт надо согласовывать с Росавиацией по времени, маршруту и медосмотру перед самым вылетом. То есть писать официальный письменный запрос каждый раз и выполнять остальные бюрократические заморочки.

Ответить

Zzzzzzz

Тюремный
1

Это в России. Вряд ли эта компания нацелена на российский рынок

Ответить

Тюремный мангал

Zzzzzzz
0

Про остальные страны не знаю, но в ФРГ примерно так же.

Ответить

Neketa Fo

Тюремный
1

А зачем эту тачку рассматривать как какой-то транспорт будущего. Это же просто удобный самолёт способный доехать до дома, вместо того чтобы оплачивать парковку самолета в аэропорту. Это типа складного велосипеда, который можно пронести в метро

Ответить

Дизайнер

Neketa
0

Ну если так позиционировать, то ок, да. Я говорил именно про позиционирование как «летающий автомобиль». Сейчас это скорее «мобильный самолет».

Ответить

Тюремный мангал

Neketa
0

Тут появляются издержки ввиде аварийности на дорогах. То есть если какой-нибудь старичок тебя поцарапает или слегка бампер помнёт, то надо уже делать полное исследование машины, что бы из-за подобной темы в полете что-то не отказало. А это время и деньги, даже при наличии страховки.

Ответить

Andrey Utrysko

Дизайнер
8

Посмотри у птушкина выпуск про францию, там гражданская авиация настолько развита что на самолёте полетать не сложнее чем машину в прокат взять.

Ответить

Никита Логинов

Дизайнер
4

Такой аппарат может даже с прямого участка дороги взлететь, я думаю.

Ответить

Дизайнер Павленко

Никита
0

Это никогда не согласуют ни в одной нормальной стране мира. 

Ответить

Молчаливый холод

Дизайнер
2

Посмотри птушкина про путешествия по европе на самолете легкомоторном.
Для европы норм тема. Перелетел на дальняк, и из аэродрома на тачке едешь куда хочешь.

Ответить

Дизайнер Павленко

Молчаливый
0

Ну только если так позиционировать, то ок. Но это не летающий автомобиль, а мобильный самолет.

Ответить

Pigeon Duck

Дизайнер
1

птушкина посмотри!

Ответить

Alex Blake

Дизайнер
0

Пока не изобретут двигатели на антигравитации – вообще все такие машинки просто экспериметальный и имиджевый продукт

Ответить

Dmitry Yashin

10

Охуительно

Ответить

сироп от щекотки

9

это что-то на языке гта-онлайн

Ответить

Максим Манчестер

5

Теперь алкаши, и наркоманы будут прям тебе в форточку врезаться.

Ответить

Neketa Fo

4

прикольно! Особенно крылья круто придумали прятать 

Ответить

Могучий чувак

3

Идея интересная, но ее, естественно, зарегулируют и придушат на корню, без пары десятков справок и лицензий, доказывающих, что ты не верблюд, к этой штуке даже близко подходить запретят, а налоги будут драть такие, что машина и регулярные авиаперелеты дешевле обойдутся

Ответить

Молчаливый холод

Могучий
3

Даже в рф ты можешь собрать в гараже самолет и летать на нем на законных основаниях

Ответить

Neketa Fo

Могучий
1

а зачем подобные технологии сразу в уме масштабировать до Яндекс.Таксоперелеты? Вполне прикольный вариант для летчиков любителей на замену громоздкого самолета

Ответить

Ann Partovi

2

Масштабируем до 60.000 таких самолетиков в небе между Москвой и Тулой. Там же должна быть система автопилота, ибо людям доверять разгоны до таких скоростей нельзя. А между Питером и Москвой сколько будет? Пусть они неожиданно подешевеют до Хендай Солярис. Это ж при неисправности падение с высоты. Не верю, чтобы люди всегда проходили ТО вовремя. Там такое жёсткое регулирвоание должно быть. А с воздушными ямами будут бороться как? Или будут дешевы технологии автопилота при таких масштабах? А экстренные случаи? Каждый ли умеет прыгать с парашютом? И водитель, и пассажир? Гравитация всех притянет в случае поломки. 

Красиво, классно, но что за романтика? Реальность такая, какая она есть, люди в 2021 году все такие же ёбнутые. Это охуенно опасное дело и если автопилот для автомобилей "на плоскости" не одобряют, то "в ТриДЭ" такое еще лет 100 займет 

Ответить

Neketa Fo

Ann
5

а в чем проблема? Сейчас у тебя есть автомобильные права, и самолетные. Ты едешь на своей тачке до взлетной полосы, забираешь свою цесну из ангара и летишь на ней в другой город. Тут тоже самое только самолет тебе не надо хранить в ангаре и бросать машину на стоянке

Ответить

Шило

Neketa
2

Но до аэродрома ехать все равно придется, взлетать откуда ни поподя тебе не разрешат. Так и в чем смысл тогда?

Ответить

Neketa Fo

Шило
2

в чем смысл малой авиации? У птушкина кстати был охренный выпуск на эту тему 

Ответить

Шило

Neketa
1

Нет, в чем смысл автомобиля-самолета, если тебе все равно нужно ехать на нем на аэродром чтобы куда-то улететь?

Ответить

Neketa Fo

Шило
2

в этом и смысл чувак, ты же сам ответил) если взлетать ты можешь только с взлетной полосы, то до этой полосы тебе нужно как-то добраться. А тут у тебя два в одном 

Ответить

Шило

Neketa
1

Да, но за это ты расплачиваешься меньшей скоростью полета, меньшей дальностью, повышенной сложностью агрегатов, а следовательно стоимостью обслуживания и меньшей пасожировместимостью. При этом как автомобиль он тоже будет уступать другим автомобилям примерно во всем.

Ответить

Артур Мудрик

Шило
1

не нужно 2 авто в точке отлета и назначения, не нужен самолет в точке отлета

Ответить

Andrey Dolg

Шило
1

В какой-нибудь Канаде или Аляске вполне себе и удобный вариант_)

Ответить

Ann Partovi

Neketa
0

Такое не может стать массовым, а значит, окупиться. Чем он лучше обычного самолета и такси до него? Это как тренога, но с четырьмя ногами. Я не могу понять, что оно даёт. Эмоции как Тесла Плейд? Или веру в комбинирование технологий? 

Ответить

Neketa Fo

Ann
3

цесны же окупаются. Почему такой самолет не может отбить себе часть целевой аудитории любителей легкой авиации?

Ответить

Ann Partovi

Neketa
1

я не знаю

Ответить

Шило

Neketa
1

Думаю что он дороже цесны, сложнее в устройстве, управлении, дороже в обслуживании и менее надежный.

Ответить

Разнообразный

Ann
2

Не знаю кто как, но я в новости прочёл что: Кляйн потратил на разработку авто с крыльями ВСЕГО 2млн евро, и оно блять реально ЛЕТАЕТ!
При штучном производстве осядут в числе пры-тройки сотен в гаражах автоколлекционеров и уже здорово.
А могут и венчурные фонды впечатлиться, тогда пару-тройку ярдов инвестиций накидают (фраза про объём рынка в 40тыс. штук в США- для них).

Ответить

Bibba La Bibba

Ann
3

Москвой и Тулой 

Ошибка в первом предложении, в России их запретят 

Ответить

Head Hunter

3
Ответить

Sample Name

2

Не взлетит.

Ответить

Никита Логинов

Sample
3

А вот и взлетел! 😛

Ответить

Антон Пострунин

2

Самолёт косплеит автомобиль. Бесполезная фигня, как и все остальные. 

Ответить

Роман Гавриль

2

Целых две минуты пятнадцать секунд? Поди, еще и останавливаться, вылезать из салона для этого надо? Пфф. Проектировайте дальше.

Ответить

Neketa Fo

1

интересно как все остальное устроено, подвеска например. И получается у него один двигатель для винта, другой для движения по дороге? наверное сильно на весе сказывается. 

Ответить

Никита Логинов

Neketa
2

Мне кажется, там один движок на всё, просто переключается.

Ответить

Neketa Fo

Никита
0

Посмотреть бы выпуск топ гира где кларксон будет смешно крехтеть катаясь и летая на этом летучем авто

Ответить

Громкий диод

Neketa
0

Т.е. Гранд Тура? )

Ответить

Neketa Fo

Громкий
0

а, топ Гир закрылся? Там вроде теперь какое-то другое шоу с прежней концепцией, ты про него? 

Ответить

Громкий диод

Neketa
1

Не, там новые ведущие. А Гранд Тур (с легендарной троицей) вышел на амазон прайм (на торрентах есть), уже 3 сезона и должен быть 4-й. Мне зашло.

Ответить

Евгений Долгий

1

Увидел флаг РФ на хвосте, подумал ОГОГО

Прочитал "Братислава", а не, все ок.

Ответить

Громкий диод

Евгений
0

У Словакии и Словении почти такие же флаги как у РФ, только с блямбами ). Раньше и у Черногории был схожий флаг.

Ответить

Евгений Долгий

Громкий
1

ну как бы я о том же

Ответить

Громкий диод

Евгений
0

Изначально глаз все лишнее с флага откидывает, только полоски оставляя, есть такое ).

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

И давно у нас машины летают?

Ответить

Многие огонь

1

Красота!

Ответить

Шило

1

Сообщение удалено

Ответить

Roma Dmitriev

1

сначала прочит "профессор Кляйнер"

Ответить

Резиновый татарин

1

Да у нас и с такими пробки придумают. 

Ответить

Резиновый татарин

1

На советских картинках про будущее такие штуки рисовали на ещё более ранние годы. Интересно, вдруг потом действительно люди на подобных летать будут?

Ответить

Ahmed Ahmed

1

Какие новости прелестные 

Ответить

Аркадий Мочульский

0

Хз зачем это нужно на практике. Аэродинамически и вообще по ТТХ это поделие проигрывает легкомоторным самолётам. Есть подозрение, что в плане управляемости это тоже летающий балкон. Зачем эти страдания ради возможности доехать от точки до точки по земле, если на земле можно арендовать машину?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 82 комментария
Обсуждаемое
Интернет
Резонанс: Первый день работы QR-кодов в московском общепите
Пустые кафе, очереди перед заведениями, проблемы с сайтом Госуслуг и продажа поддельных кодов — как город переживает локдаун.
164
Новости
Работники закрывающегося завода в надежде спасти его записали видео Путину. Их обвинили в несогласованном митинге
Предприятие по розливу воды «Новотерская» может закрыться из-за дорожного конфликта.
193
Новости
Медики из Иркутска попросили у губернатора ввести локдаун, «чтобы третья волна стала последней»
По их словам, даже ускорение массовой вакцинации не помогает справиться с ростом числа заболевших.
334
Популярное за три дня
Интернет
Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о травле и нападении за шутку про русских в юмористическом шоу на ютубе
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить его слова по статье о возбуждении ненависти.
621
Разборы
Расследование «Проекта»: что стало известно о главе МВД в день, когда у журналистов издания прошли обыски
По данным издания, Владимир Колокольцев владеет недвижимостью на сумму около двух миллиардов рублей.
58
Новости
Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге. В центре города собирались тысячи людей
Задержания активисток во время одиночных пикетов на празднике комментировать отказались.
161
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Madegghead

СМИ: сотрудников Apple обяжут…

Михаил Станкеев

После обрушения 12-этажного…

ggg123

Запись в подсайте Twitter

Федя Прозоров

Типа не умные

Vitalii Lepeshev

Сборная Украины обыграла…

Укрошофист

Типа не умные

шалом славяне

Сборная Украины обыграла…

Егор Ниглов

Лавров: в западных школах учат…

супрематизм 2.0

Два года «домашней химии» дали…

шалом славяне

Сборная Украины обыграла…

Егор Ниглов

Путин: я вакцинировался…

Ушёл в закат

Гватемала попросила Россию…

Иван Эртель

Летающая машина AirCar…

Митя Мурасов

Типа не умные

Иван Эртель

Летающая машина AirCar…

Ilya Filin

После обрушения 12-этажного…

Последствия…

Entry in the subsite Twitter
null