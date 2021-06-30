Microsoft и Open AI представили GitHub Copilot — ИИ-сервис, который подсказывает, как улучшить код Статьи редакции
Он просматривает существующий код и предлагает дописать его.
GitHub Copilot использует исходный код, загруженный на сервис совместного использования кода GitHub, который Microsoft приобрела в 2018 году, пишет CNBC. Copilot работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
По мере того, как программист принимает или отклоняет предложения, модель обучается и со временем становится более сложной. По словам гендиректора GitHub Ната Фридмана, сотни разработчиков на GitHub уже оценили возможности сервиса и не отключают его в течение всего рабочего дня.
GitHub Copilot поддерживает почти все языки программирования, но лучше всего работает с JavaScript, Python и TypeScript. По мнению компании, он сможет упростить программирование и сделать его более доступным. Сначала Copilot появится в бесплатном продукте с открытым исходным кодом Microsoft Visual Studio Code. Затем компания планирует включить его в коммерческую версию Visual Studio, но не уточняет сроки.
Для C99?
Решающий фитиль
Например, пиэшпи. А вообще
The technical preview does especially well for Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, and Go
пиэшпи
Это не натуралы, это трансы какие-то.
Это кто?
Первоначальный дебаркадер
Я бы ещё понял, если бы это был Страуструп
Когда эта штука ИИ будет сама вычленять идеи для стартапа и писать код приложений, которыми захотят пользоваться все?
Хорошо, что я сфокусировался на софт-скилах. Пейсать код скоро будет, как заполнять БД, а командовать и улыбаться на митингах как-то по-приятнее
По мере того, как программист принимает или отклоняет предложения, модель обучается и со временем становится более сложной
Все для того чтобы использовать человека как обратную связь для своих моделей.
Есть уже такие штуки, Kite например, правда они не таких масштабов.
Kite
Если этот продукт будет работать как Kite, то нахуй оно не нужно. Более отбитых подсказок никогда не видел.
Насколько это может ударить по программистам?Насколько я понимаю, если это ИИ понимает, где можно улучшить код, значит , что через какое-то время оно само сможет его писать или нет?