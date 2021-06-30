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Новости vc.ru

Microsoft и Open AI представили GitHub Copilot — ИИ-сервис, который подсказывает, как улучшить код Статьи редакции

Он просматривает существующий код и предлагает дописать его.

GitHub Copilot использует исходный код, загруженный на сервис совместного использования кода GitHub, который Microsoft приобрела в 2018 году, пишет CNBC. Copilot работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.

По мере того, как программист принимает или отклоняет предложения, модель обучается и со временем становится более сложной. По словам гендиректора GitHub Ната Фридмана, сотни разработчиков на GitHub уже оценили возможности сервиса и не отключают его в течение всего рабочего дня.

GitHub Copilot поддерживает почти все языки программирования, но лучше всего работает с JavaScript, Python и TypeScript. По мнению компании, он сможет упростить программирование и сделать его более доступным. Сначала Copilot появится в бесплатном продукте с открытым исходным кодом Microsoft Visual Studio Code. Затем компания планирует включить его в коммерческую версию Visual Studio, но не уточняет сроки.

Подсказки к коду от Copilot

#новости #программирование #microsoft

612 просмотров
24 24 комментария
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24 комментария
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Коровка говорит мууу

9

когда сделают ИИсус сервис, который будет подсказывать?

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alexferman

5

Скоро кодеришки пойдут улицы подметать, найс.

Ответить

Первоначальный дебаркадер

4

JavaScript, Python и TypeScript

Когда сделают версии для натуралов?

Ответить

мЕдь

Первоначальный
3

Для C99?

Ответить

Первоначальный дебаркадер

мЕдь
0

Сук)))

Ответить

Решающий фитиль

Первоначальный
0

Например, пиэшпи. А вообще

The technical preview does especially well for Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, and Go

Ответить

Пластиковое Окно

Решающий
2

 пиэшпи

Это не натуралы, это трансы какие-то.

Ответить

Первоначальный

Пластик…
0

Поляки

Ответить

Федя Прозоров

Первоначальный
0

Это кто?

Ответить

Первоначальный дебаркадер

Федя
1
Ответить

Федя Прозоров

Первона…
0

Я бы ещё понял, если бы это был Страуструп

Ответить

Первоначальный

Федя
0

Это странная шутка про скандал с ним

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Те, кто кодил на бейсике и турбо паскале, уже мертвы

Ответить

Ann Partovi

2

Когда эта штука ИИ будет сама вычленять идеи для стартапа и писать код приложений, которыми захотят пользоваться все?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Кожаные мешки уже не вывозят, даёшь машинный код

Ответить

Alex Fielding

1

Хорошо, что я сфокусировался на софт-скилах. Пейсать код скоро будет, как заполнять БД, а командовать и улыбаться на митингах как-то по-приятнее

Ответить

Николай Николаевич

1

 По мере того, как программист принимает или отклоняет предложения, модель обучается и со временем становится более сложной

Все для того чтобы использовать человека как обратную связь для своих моделей.

Ответить

Федя Прозоров

Николай
0

Разве ии не так работает? 

Ответить

Американский фонарь

0

Очередная бесполезная хуета, сделанная только для того, чтобы какой-нибудь менеджер смог продвинутся в Microsoft-е за счёт релиза проекта в хайповом machine learning.

Ответить

alexferman

Американский
1

Погромист порвался

Ответить

Роман Новиков

0

Есть уже такие штуки, Kite например, правда они не таких масштабов. 

Ответить

Пластиковое Окно

Роман
0

 Kite

Если этот продукт будет работать как Kite, то нахуй оно не нужно. Более отбитых подсказок никогда не видел.

Ответить

AshleyNightingale

0

Когда уже ИИ будет сам писать код?

Ответить

Сережа Семенов

0

Насколько это может ударить по программистам?Насколько я понимаю, если это ИИ понимает, где можно улучшить код, значит , что через какое-то время оно само сможет его писать или нет?

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