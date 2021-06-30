Новую систему раскритиковали из-за нарушения конфиденциальности.

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Власти анонсировали пилотный проект, разработанный специалистами экстренных служб совместно с Сеульским технологическим институтом, пишет Reuters.

Необходимость введения системы объяснили ростом числа самоубийств в стране. В 2019 году Южная Корея вышла на первое место в мире по количеству суицидов среди развитых стран — там за год покончили с собой больше 13 тысяч человек. В 2020 году ситуация ухудшилась из-за пандемии. Только в Сеуле на 27 городских мостах за год совершили больше 500 попыток суицида.

По задумке авторов проекта, искусственный интеллект будет выявлять потенциальных самоубийц на основе нескольких типов данных:

записи с городских камер видеонаблюдения;

данные датчиков на мостах;

информация из базы о людях, пытавшихся покончить с собой ранее;

содержание телефонных звонков и сообщений.

Систему планируют внедрить на всех мостах города к концу 2021 года.

Мы думаем, что проект позволит спасателям быстрее замечать экстренные ситуации и реагировать на них. Ким Хён Гиль один из авторов разработки, наблюдатель на мосту через реку Ханган в Сеуле

Бывший Уполномоченный по информации и конфиденциальности Онтарио Энн Кавукян считает, что проект «посягает на конфиденциальность граждан».

Ни о какой конфиденциальности не будет идти и речи. Люди должны будут чётко понимать: когда они идут по мосту, система собирает всю информацию об их личности и том, что они делают. Энн Кавукян Бывший Уполномоченный по информации и конфиденциальности Онтарио

Юрист, специализирующийся на вопросах конфиденциальности, Дэвид Фрейзер из Северной Каролины уверен, что проект «очевидно предназначен для сокращения человеческих жертв и спасения людей». Однако он также думает, что «есть веская причина паниковать и очень внимательно изучать разработку».