В Сеуле анонсировали проект по внедрению ИИ в городские камеры для выявления потенциальных самоубийц на мостах Статьи редакции
Новую систему раскритиковали из-за нарушения конфиденциальности.
Власти анонсировали пилотный проект, разработанный специалистами экстренных служб совместно с Сеульским технологическим институтом, пишет Reuters.
Необходимость введения системы объяснили ростом числа самоубийств в стране. В 2019 году Южная Корея вышла на первое место в мире по количеству суицидов среди развитых стран — там за год покончили с собой больше 13 тысяч человек. В 2020 году ситуация ухудшилась из-за пандемии. Только в Сеуле на 27 городских мостах за год совершили больше 500 попыток суицида.
По задумке авторов проекта, искусственный интеллект будет выявлять потенциальных самоубийц на основе нескольких типов данных:
- записи с городских камер видеонаблюдения;
- данные датчиков на мостах;
- информация из базы о людях, пытавшихся покончить с собой ранее;
- содержание телефонных звонков и сообщений.
Систему планируют внедрить на всех мостах города к концу 2021 года.
Бывший Уполномоченный по информации и конфиденциальности Онтарио Энн Кавукян считает, что проект «посягает на конфиденциальность граждан».
Юрист, специализирующийся на вопросах конфиденциальности, Дэвид Фрейзер из Северной Каролины уверен, что проект «очевидно предназначен для сокращения человеческих жертв и спасения людей». Однако он также думает, что «есть веская причина паниковать и очень внимательно изучать разработку».
С 2015 по 2018 год сеульское правительство инвестировало около 10,3 миллиона долларов в расширение городской системы видеонаблюдения. Камеры установили на десяти мостах, за ними круглосуточно следят спасатели. Всего в Южной Корее установлено более 1,15 миллиона видеокамер.
Нужно просто запретить самоубийц, глупышки
Сажать самоубийц в тюрьму.
Дай человеку идеальный мир, он найдет по какому поводу загнаться.
Тот случай, когда проще бороться с симптомами и действовать реактивно.
ну так можно сказать про парочку индивидуумов. систему вводят видимо потому что явление массовое. очевидно что то не очень идеально
Одна из причин, скорее всего, постоянное сравнение своей жизни с той, которую постят друзья и знакомые в соцсетях. Как ты решишь эту проблему?
Расскажешь человеку, что не надо воспринимать это всерьёз.
Думаешь сработает?
введу программу по обмену опыту россиян с корейцами. пусть поживут полгода в омске и поймут где их проблемы а где наши
Человек хочет убить себя, не хочет помощи. Вот доебались блять. Это как с наркотиками бороться. Жизнь она не принадлежит ни мне, ни родителям, никому. Это личное дело человека договориться с собой. Если он не хочет получать помощь, то ничто его не пробьет
Линейный Илья
Если они суицидятся так, что подвергают жизни других людей опасности или просто нарушают работу инфраструктуры, то это уже не только личное дело желающего принять ислам.
Лучше тогда уж поставить будки для суицидов.
Какая же это ебань. Вкладывайте в возможности самореализации человека. А не ищите где и как он почему себя убить хочет. Да потому что у вас в Корее стресс это нормально. Вы там как ебена бубуны впахиваете заучиваете бесполезную информацию, а не учитесь учиться. Тупая система образования выводит на края тех, кто не имеет сильной нервной системы и им ничего больше не остаётся. Сука. Блядь. В России то же самое, но для бедных. Родись в бедной семье и не найди способ выплыть, считай что обречён обосраться в самодепрессии. Идите нахуй, пидорасы айтишные, которые коряво пытаюься свои ебанутые разработки внедрить. Работа нужна, обеспечение базовых потребностей, там и появится желание к творчеству. А блять, когда нахуй выхиваешь в этой ебаный сука школе 11 лет, какую-то ебань сдаешь, ловишь себя каждый день на мысли, что жизнь бессмысленная, вечная погоня за зубрежкой. Тебе изначально исказили метод обучения. В сраку все. Пошли вы пизду, твари. Ебал ваши системы образования, пошли нахуй. Ублюдки бесчеловечные. Сука
Дайте мне шею министров образования, я буду ее душить. Я им все мозги просверлю разговором с той кучкой недомозга, что эта шея держит. Блядуны ебучие, которые за охуенный деньги не выполняют работу. Приемственность власти у них. Паскуды ебаные. Миллионы детей с ума сходят, так и не окрепнув. Мразоты. Своих деток отправляют на запад в теплые хорошие условия для развития. А нас блять с говном месят в ЕГЭ и уроках физики без экспериментов блядь. Сука химия без эксперимента. Сука блядь суньте себе проекторы в жопу пидорасы ебаные. Я хочу добраться до какого-либо министра, чиновника в сфере образования и заебать его до смерти своими аргументами. Нихуя не делают. Никаких подвижек. Мразоты. Мерзости. Падлы.
А что они делают? Успевают выстрелить и убить до того как человек самоубился?
Будет включаться большой экран с котиками
для выявления потенциальных самоубийц на мостах
При попытке спрыгнуть с моста самонаводящиеся орудия будут просто отстреливать самоубийц. Нехуй статистику портить.
Да уж, вместо помощи людям лучше завести армейский режим.
А не спрыгнут с моста, повесятся, вскроют Вены и тд. Или в квартире тоже понавешают камер?