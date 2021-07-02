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Технологии
Дамир Камалетдинов

Facebook открыла исходный код к нейросетям, прогнозирующим распространение Covid-19 Статьи редакции

Они учитывают темпы вакцинации и ограничительные меры в отдельных регионах.

19 19 комментариев
458 просмотров

Facebook выпустила собственные модели прогнозирования распространения Covid-19 под открытым исходным кодом — разработки опубликовали на GitHub. Таким образом компания хочет помочь органам здравоохранения планировать распределение ресурсов. Об этом представители Facebook рассказали TJ.

Компания начала разрабатывать модели для прогнозирования Covid-19 ещё в апреле 2020 года совместно с Курантовским институтом математических наук, Политехническим университетом Каталонии и Факультетом математики и Data Science в Венском университете. В компании утверждают, что добились успехов в точности прогнозирования распространения заболевания в США, а теперь модели начали активно применять в Евросоюзе — особенно хорошо они показывают себя на больших временных промежутках до двух недель.

Оценка качества модели искусственного интеллекта Facebook с другими современными прогнозными моделями, где 0 — наилучший рейтинг, а 1 — наихудший Изображение Facebook

Центральная часть модели Facebook — механизм предсказания будущих случаев заболевания в конкретном округе или районе на основе статистики о недавних заболеваниях в похожих местах страны. Как отметили исследователи, особой важной деталью системы оказалась взаимосвязанность разных американских округов.

В Facebook учли эту особенность, добавив в модель «индекс социальной связи», который измеряет взаимосвязи между двумя территориями на основе социального графа пользователей соцсети. Исследователи нашли закономерность: в схожих районах люди были связаны от двух до восьми раз сильнее, чем в несвязанных округах — это отражалось на заболеваемости.

Распространение вакцины тоже повлияло на Covid-19, поэтому в Facebook учли этот фактор. Модель стала лишь временно стала немного менее эффективной после того, как в США начали распространять вакцины. После появления общедоступных данных точность прогнозирования вернулась к изначальным значения. В Facebook утверждают, что точность нейросетей превысила самые эффективные прогнозы в феврале и марте.

Сравнение модели Facebook с другими прогнозными моделями по критерию средней ошибки  Изображение Facebook 

Теперь компания надеется, что исследователи со всего мира будут применять, расширять и дорабатывать модель совместно, чтобы ещё сильнее повысить её точность.

#новости #facebook #covid19

19 19 комментариев
5
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19 комментариев
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Екатерина Табуреткина

–11

А шо вакцина больше не закончит пандемию. Сказали бы это лохам, которые в это веря идут колоться 

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Дамир Камалетдинов

Екатерина
6

Как приятно видеть умных людей в комментариях

Ответить

Великий кубок

Дамир
3

а тупых ослов?????

Ответить

Густой корабль

Великий
1

Остекление

Ответить

Р О Б А Т

Великий
1

Тебя всегда приятно видеть

Ответить

Дамир

Великий
0

Только если у тебя так в паспорте написано

Ответить

Умерший волк

Дамир
1

значит да

Ответить

Великий кубок

Дамир
1

куда важнее психологический возраст, истинный гендер и выбранное имя

@alexferman, подтверди

Ответить

Дополнительный

Великий
0

только ослих

Ответить

Екатерина Табуреткина

Дамир
–4

❤️ 
великий Фейсбук конечно намного лучшая инстанция, алгоритмы пандемии которая должна кончится с вакцинами, но не кончится, поэтому юзайте алгоритмы 

Ответить

Великий кубок

Екатерина
1

я хожу колоться не в надежде на конец пандемии...

Ответить

мЕдь

Великий
3

А для удовольствия?

Ответить

Густой корабль

мЕдь
0

Туда со своим можно?

Ответить

мЕдь

Густой
0

Если поделишься с остальными.

Ответить

Ухудшанский

мЕдь
0

Для ковидовольствия

Ответить

Имя И Фамилия

Екатерина
0

Спасибо за полезный комментарий

Ответить

Благополучный Илья

Екатерина
0

Ты хотела сказать русская вакцина

Ответить

Р О Б А Т

1

Сеть, бля, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи

Ответить

ouxen

Р
2

товарищу майору

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