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Технологии
Никита Логинов

Google «за несколько секунд» обучил поисковик отвечать на запросы про вакцины на 50 языках с помощью нейросети MUM Статьи редакции

Обучение «вручную» заняло бы несколько сотен часов.

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Пример выдачи на русском Изображение Google

Google научила поисковик выдавать информацию о вакцинах от Covid-19 по вольным запросам вроде «Coronavaccin Pfizer», «mRNA-1273», «CoVaccine». Систему обучили «всего за несколько секунд» с помощью новой нейросети MUM, которая работает с контекстом информации. Об этом компания рассказала в официальном блоге.

В общей сложности Google распознала более 800 вольных вариаций названий вакцин на более чем 50 языках. Специалисты проверили результаты и перенесли их в поисковик — обучение заняло «несколько секунд» вместо сотен часов.

Распознавание вакцин стало одним из первых применений MUM, которую Google представил в мае на I/O 2021. Нейросеть способна «осознавать» тексты более чем на 75 языках, причём ей не требуется отдельное обучение по каждой новой функции на каждом языке. MUM работает подобно мозгу полиглота, который может пересказать содержимое прочитанной книги, но сразу на множестве языков.

В отличие от существующих нейросетей, MUM способна «смотреть глубже» словесных конструкций — по крайней мере, так заявляют сотрудники Google. По их словам, MUM способна изучать изображения и тексты на 75 языках, связывая их в идеи и знания. Например, если у MUM спрашивают о восхождении на гору ­— она «понимает», что человеку нужна информация о высоте гор, известных тропах, снаряжении и даже фитнес-тренировках.

Изображение из официального блога Google

Также MUM учитывает время запроса и может, например, посоветовать водонепроницаемую куртку в сезон дождей. Тем не менее, главным достоинством нейросети представители Google считают её мультиязычность. По их мнению, MUM способна сломать языковой барьер в поиске информации: если какие-то ценные знания представлены только на одном языке, она сделает их доступными для большинства пользователей.

#google #нейросети #новости

4 4 комментария
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Ну мам

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ouxen

Вечерний
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mum your like to fuck

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Р О Б А Т

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Muuuuuuum!.. 

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Великий кубок

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врачей уже можно увольнять?

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