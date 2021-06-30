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Технологии
Новости vc.ru

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками — прямо с самолёта Boeing 747 Статьи редакции

Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.

18 18 комментариев
2136 просмотров
Модифицированный Boeing 747 сбрасывает ракету-носитель LauncherOne Фото Virgin Orbit

Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса. На борту LauncherOne находится семь спутников для трёх клиентов: военный спутник для Нидерландов, четыре спутника для программы Минобороны США и два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.

Virgin Orbit @VirginOrbit
LauncherOne has once again successfully reached orbit. #TubularBells

В 2021 году Virgin Orbit планирует ещё минимум одну миссию, пишет The Verge со ссылкой на гендиректора Дэна Харта. Конкретную дату он не назвал; в 2022 году компания ожидает шесть запусков.

Прямая трансляция миссии Tubular Bells: Part One

Подход Virgin Orbit отличается от традиционного вертикального запуска ракет, который используют, например, SpaceX и Rocket Lab, отмечает TechCrunch. Компания рассчитывает, что это даст ей больше гибкости, поскольку она сможет запускать спутники практически с любой взлётно-посадочной полосы.

Richard Branson @richardbranson
Anticipating rocket drop from @VirginOrbit 747 at ~7:47 PDT. Fitting! #TubularBells https://t.co/Ru6Ip67AOv

Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту.

#новости #космос

18 18 комментариев
31
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18 комментариев
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Luchano Spaguetti

22

Да вообще похуй. Меня больше волнует то, какой офис Роскосмоса в виде ракеты в итоге получится. Забугорные вообще охуеют и пасасут. 

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Школьный Слава

3

к р а с и в о

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Дима Щербаков

2

Это что, у Польши есть космическая программа?

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Король Вареник

Дима
1

Польша Стронг

Ответить

Илья Гераськин

Дима
0

Ширяев накодил

Ответить

Semen Semenov

1

Галя вперёд

Ответить

Школьный хичхакер

0

это ж вроде довольно напрашивающаяся идея, почему раньше так не сделали?

Ответить

Andy Bezbozhny

Школьный
1

Гугли Northrop Grumman Pegasus

Ответить

Откровенный диод

Школьный
0

Видать, несовершенство технологий до сего дня - что точности навигационных систем ракеты и/или необходимых размеров для неё, что массы орбитальной ракеты к грузоподъёмности самолёта, плюс - требований для ракетного топлива (в идеале - такого, которым можно было бы заправить на земле, а не в полёте до высоты запуска).

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Девственная орбита или орбита девственницы

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

Вкусно как орбит девственница

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Небольшой
0

Жевать не пережевать

Ответить

Roman Sapon

0

Почему Мрия не удел? Это идеальная платформа для таких ракетных пусков,

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Обидно, что она как грузовоз сейчас служит.

Ответить

Кредитный утюг

Roman
0

Потому что оно одна на свете, возможно, да и все кто знает как это работает в какой-то непонятной стране

Ответить

Genesi5 ­

Roman
0

Потому что она нарасхват и так

Ответить

Саша Александров

0

Кек и он тоже собрался обогнать Роскосмос по количеству запусков?

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Устал листать 3-х часовую трансляцию в поисках момента запуска

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