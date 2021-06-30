Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками — прямо с самолёта Boeing 747 Статьи редакции
Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.
Ракета стартовала с модифицированного самолёта Boeing 747 под названием Cosmic Girl, а затем достигла космоса. На борту LauncherOne находится семь спутников для трёх клиентов: военный спутник для Нидерландов, четыре спутника для программы Минобороны США и два спутника из 14 запланированных для польской компании SatRevolution для наблюдения за Землей.
В 2021 году Virgin Orbit планирует ещё минимум одну миссию, пишет The Verge со ссылкой на гендиректора Дэна Харта. Конкретную дату он не назвал; в 2022 году компания ожидает шесть запусков.
Подход Virgin Orbit отличается от традиционного вертикального запуска ракет, который используют, например, SpaceX и Rocket Lab, отмечает TechCrunch. Компания рассчитывает, что это даст ей больше гибкости, поскольку она сможет запускать спутники практически с любой взлётно-посадочной полосы.
Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету LauncherOne с самолёта Boeing 747 в январе 2021 года. Тогда компания вывела десять спутников NASA на орбиту.
Да вообще похуй. Меня больше волнует то, какой офис Роскосмоса в виде ракеты в итоге получится. Забугорные вообще охуеют и пасасут.
Это что, у Польши есть космическая программа?
Откровенный диод
Видать, несовершенство технологий до сего дня - что точности навигационных систем ракеты и/или необходимых размеров для неё, что массы орбитальной ракеты к грузоподъёмности самолёта, плюс - требований для ракетного топлива (в идеале - такого, которым можно было бы заправить на земле, а не в полёте до высоты запуска).
Девственная орбита или орбита девственницы
Вкусно как орбит девственница
Почему Мрия не удел? Это идеальная платформа для таких ракетных пусков,
Кредитный утюг
Потому что оно одна на свете, возможно, да и все кто знает как это работает в какой-то непонятной стране