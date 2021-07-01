Пользователи «ВКонтакте» массово пожаловались на сбои в работе сайта Статьи редакции
В компании не сказали причину, но заверили, что решают проблему.
К 11:48 на сбои пожаловались уже почти 16 тысяч человек, следует из данных Downdetector.
С проблемой столкнулись жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. 63% пользователей пожаловались на сбои в работе сайта, 33% — на невозможность отправить сообщения, 4% не могут зайти в свою учётную запись.
«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу», — сказали TJ в пресс-службе социальной сети.
Близкий ящик
на фоне инсты, фейсбука и прочего, вк - это идеальная соцсеть просто
Идеальное состояние вк, так и оставляйте
Ахахахахахахаха down типа прочёл как даун ахахахахахахахахааа а даун это типа тупой поняли???? вк пользуются ТУПЫЕ ахахахахахахахаха
Газовый Илья
Ты тоже пользуешься?
так у пиндосов-то вообще, что не дорога, то ДАУН ТАУН ну понял да (таун это город для bydlo, кто если не знает, значит даун город т.е. тупой город НУ ВАЩЕ))) )
Кому он нужен?
Миллионам пользователей, например
Главное тж жив
Командный цвет
ни одного ВК в Украине
Веселый Макс
и в Крыму тоже, получается что Крым это Украина!🦾🦾🦾
Меньше студентов с горящими на сессии жопами будет писать, найс
так они сейчас для себя тж еще не дай бог откроют
Тут мне в личку написать тяжелее, нужно сначала сдиванить
почему тебе в вк пишут студенты с горящими жопами?????
Я препод
Зачем гепардиху обидел?
Это локальное что-то?
Возможно
студентки присылают нюдсы?
Сессия неделю назад закончилась
Писал челу херовый месседж, вк отрубило перед отправкой. Видимо судьба решила нас не сорить
ВК чуть больше двух часов не работал. Новостей нигде вообще не было. А когда заработал через несколько минут в СМИ посыпались «актуальные» новости в том числе на ТЖ слоупок-помойке.
Соловей тот еще балабол, конеш, но всеж
"Я могу сказать, что Кремль довольно этого опасается, поэтому будут летом проводить учения по отключению социальных сетей. Не просто по замедлению скорости – по отключению", - отметил политолог."
https://www.mk.ru/politics/2021/06/11/politolog-valeriy-solovey-ne-isklyuchil-otklyucheniya-socsetey-pered-vyborami.html