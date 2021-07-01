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yannlll

Пользователи «ВКонтакте» массово пожаловались на сбои в работе сайта Статьи редакции

В компании не сказали причину, но заверили, что решают проблему.

64 64 комментария
2506 просмотров
Скриншот сайта сервиса Downdetector

К 11:48 на сбои пожаловались уже почти 16 тысяч человек, следует из данных Downdetector.

С проблемой столкнулись жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. 63% пользователей пожаловались на сбои в работе сайта, 33% — на невозможность отправить сообщения, 4% не могут зайти в свою учётную запись.

никтольник @niktolnik
#вкживи у меня раздел с сообщениями лег
mishkorotish @nothing120303
Думала у меня интернет завис, а это оказывается Вк снова начал шалить…#вкживи
взгрущёнка @vzgrushchonka
#вкживи
ОБРАЩЕНИЕ К ВК КОТОРЫЙ УМЕР В СЕРЕДИНЕ ДИАЛОГА https://t.co/cyEh6pre6G
Soul Gem @Miss_Dark_Chan
#вкживи
Здравствуйте. Вижу не у меня у одной вк глючит https://t.co/YsrhQtRd8o

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу», — сказали TJ в пресс-службе социальной сети.

#вконтакте #новости

64 64 комментария
1
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Партийный супер_стар

47

*типичный комментарий тжшного нормиса о том какой вк помойка*

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Близкий ящик

Партийный
10

на фоне инсты, фейсбука и прочего, вк - это идеальная соцсеть просто

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MEGAtraXXXer666

Близкий
10

Согласен, есть порно

Ответить

Леха

Близкий
2

На фоне цукерберговского дерьма да, на фоне остального уже спорно 

Ответить

Близкий ящик

Леха
2

чего - остального? твиттер? что там еще есть?

Ответить

Леха

Близкий
0

Тж

Ответить

Ev Vane

Партийный
3

Как два лайка тебе поставить?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Ev
1

С твинка

Ответить

Функциональный диод

20

Товарищ майор куда-то нажал и все пропало.

Ответить

Близкий ящик

Функциональный
5

хотел удалить экстремистские материалы

Ответить

Дмитрий Орлов

13

Идеальное состояние вк, так и оставляйте

Ответить

Федя Прозоров

Дмитрий
2

Хорошо, что я подрочить на бывшую успел

Ответить

Газовый Илья

2

на сбои пожаловались уже почти 16 тысяч человек, следует из данных Downdetector.

Даун детектор обнаружил 16 тысяч даунов

Ответить

Имя И Фамилия

Газовый
15

Ахахахахахахаха down типа прочёл как даун ахахахахахахахахааа а даун это типа тупой поняли???? вк пользуются ТУПЫЕ ахахахахахахахаха

Ответить

Газовый Илья

Имя
2

Ты тоже пользуешься?

Ответить

Имя И Фамилия

Газовый
2

Вот это ты DOWN ДЕТЕКТОР

Ответить

Газовый Илья

Газовый
5

16 001

Ответить

Nagibator RusPro

Газовый
0

так у пиндосов-то вообще, что не дорога, то ДАУН ТАУН ну понял да (таун это город для bydlo, кто если не знает, значит даун город т.е. тупой город НУ ВАЩЕ))) )

Ответить

мЕдь

5

Кому он нужен?

Ответить

Андрей Охапкин

мЕдь
0

Миллионам пользователей, например 

Ответить

мЕдь

Андрей
0

*мух

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Кто-то вообще в фб сидит. 

Ответить

Андрей Охапкин

мЕдь
0

Миллиарды пользователей

Ответить

мЕдь

Андрей
0

Нормальные все на тж. 

Ответить

Леха

мЕдь
0

Тинькоф журнале, да?

Ответить

мЕдь

Леха
0

То "Т — Ж". 

Ответить

Юный яд

4

вконтакте параша, а его добровольные пользователи заслуживают страданий

Ответить

Небольшой жёлтый робат

4

Кинулись вычищать мемы с дедушкой 

Ответить

Финский нос

4

Это Орлова потому что забанили, он туда пошёл срать и все упало

Ответить

Владислав Микк

2

Главное тж жив

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Владислав
2

Во-во, остальное похуй ваще

Ответить

Веселый Макс

1

и что, ни одного сбоя в Украине что ли?

Ответить

Командный цвет

Веселый
5

ни одного ВК в Украине

Ответить

Веселый Макс

Командный
0

и в Крыму тоже, получается что Крым это Украина!🦾🦾🦾

Ответить

Joel Miller

Веселый
0

Крым = Украина.

Ответить

Влад Валов

Joel
0

Русско-польская граница

Ответить

Имя И Фамилия

1

Меньше студентов с горящими на сессии жопами будет писать, найс

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Близкий ящик

Имя
2

так они сейчас для себя тж еще не дай бог откроют

Ответить

Имя И Фамилия

Близкий
1

Тут мне в личку написать тяжелее, нужно сначала сдиванить

Ответить

Близкий ящик

Имя
2

почему тебе в вк пишут студенты с горящими жопами?????

Ответить

Имя И Фамилия

Близкий
2

Я препод

Ответить

Necronomicon

Имя
4

Зачем гепардиху обидел?

Ответить

Имя И Фамилия

Necrono…
0

Это локальное что-то?

Ответить

Necronomic

Имя
0

Возможно

Ответить

Имя И

Necrono…
0

Ну просто яннп

Ответить

Necronomic

Имя
0

Жаль

Ответить

Имя И

Necrono…
0

Не особо

Ответить

Близкий ящик

Имя
2

студентки присылают нюдсы?

Ответить

Имя И Фамилия

Близкий
0

Конечно

Ответить

Близкий

Имя
3

Кайф, не зря учился))

Ответить

Федя Прозоров

Имя
0

Сессия неделю назад закончилась

Ответить

Имя И Фамилия

Федя
0

У кого как

Ответить

Ev Vane

1

У меня и TJ прихрамывал немного, кстати

Ответить

Владимир Филатов

1

вк нужен только для контента

Ответить

Скрытый хот-дог

1

@yannlll
Починили

Ответить

Литературный каякер

1

Ой да и пусть катятся к хуям говноеды.

Ответить

Федя Прозоров

1

*место для шутки, что обородувание фсб для прослушки обвалило сервера*

Ответить

Дима Орлов

1

Писал челу херовый месседж, вк отрубило перед отправкой. Видимо судьба решила нас не сорить

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Влад Валов

0

ВК чуть больше двух часов не работал. Новостей нигде вообще не было. А когда заработал через несколько минут в СМИ посыпались «актуальные» новости в том числе на ТЖ слоупок-помойке.

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Spid3r

0
Ответить

Командный цвет

0

К 11:48 на сбои пожаловались уже почти 16 тысяч человек,

что составляет 95% пользователей соцсети

Ответить

Алексей Нахальный

0

А что вы вконтакте делаете помимо дрочки на порно?

Ответить

Леха

0

В Беларуси уже не пользуются ВК?

Ответить

Семен Петров

0

Соловей тот еще балабол, конеш, но всеж
"Я могу сказать, что Кремль довольно этого опасается, поэтому будут летом проводить учения по отключению социальных сетей. Не просто по замедлению скорости – по отключению", - отметил политолог."
https://www.mk.ru/politics/2021/06/11/politolog-valeriy-solovey-ne-isklyuchil-otklyucheniya-socsetey-pered-vyborami.html

Политолог Валерий Соловей не исключил отключения…
Политолог Валерий Соловей считает, что в преддверии выборов в Госдуму в России, которые намечены…
www.mk.ru
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