{"items":[{"comment_id":5844846,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":5844846,"hash":"925b3966a814b6ffeb5b53ee8fc0b0d3","date":1625162285,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru?comment=5844846","text":"\u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e, \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441 \u0432 \u0420\u0424 - \u044d\u0442\u043e \u0442\u0435 \u043a\u0442\u043e \u043f\u0438\u043b\u044f\u0442 \u0434\u0432\u0435\u0440\u044c...

\u0418 \u043e\u043d\u0438 \u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u044b.

\u0418 \u043e\u043d\u0438 \u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u044b.

\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0443 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u0434\u0432\u0435\u0440\u044c \u0437\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":404396,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru","title":"\u00ab\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u00a0\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f \u0432\u00a0\u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435\u00bb: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844847,"subsite_id":214343,"user_id":31607,"type":"comment_add","id":5844847,"hash":"e21852a4e8237af606e8bc0b5bc3e53d","date":1625162306,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404335-my-bolshe-ne-prilozhenie-dlya-obmena-foto-instagram-obyavil-o-planah-konkurirovat-s-youtube-i-tiktok-v-oblasti-video?comment=5844847","text":"\u042d\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0446. \u0421\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u0443\u044e \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443, \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0440\u0430\u043d\u0434\u043e\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u044f\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0448\u043b\u0430\u043a\u0430 \u0430\u0436 \u0432\u043e \u0432\u0434\u0443\u0445 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0430\u0445, \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0451\u0431\u043b\u0430, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0432\u0430\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d. \u0410 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u0444\u0430\u043d\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0430\u0439\u043c\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u0433\u0440\u0430\u043c\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0435 \u0430\u043f\u0434\u0435\u0439\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u044b \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0431\u0430\u043b \u0442\u0430\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31607,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31607-victor-ganin","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/e9\/76\/e4\/c6403af75faa6a.jpg","name":"Victor Ganin","isVerified":false},"content":{"id":404335,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404335-my-bolshe-ne-prilozhenie-dlya-obmena-foto-instagram-obyavil-o-planah-konkurirovat-s-youtube-i-tiktok-v-oblasti-video","title":"\u00ab\u041c\u044b\u00a0\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e\u00bb: Instagram \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 YouTube \u0438 TikTok \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844849,"subsite_id":246497,"user_id":325431,"type":"comment_add","id":5844849,"hash":"fd215a40e11117125e5f2d8ba444148b","date":1625162326,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404483?comment=5844849","text":"\u041e\u043a\u0435\u0439 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0434\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325431,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325431-andrey-dolg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9b57cfdc-2924-e3a6-179b-90c06d65b518\/","name":"Andrey Dolg","isVerified":false},"content":{"id":404483,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404483","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844850,"subsite_id":246497,"user_id":164215,"type":"comment_add","id":5844850,"hash":"fd2b113651ffa4befcf80913c8a177ca","date":1625162334,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404485?comment=5844850","text":"\u0412 \u0421\u0442\u0430\u043c\u0431\u0443\u043b\u0435 \u0434\u043e \u0445\u0443\u044f \u0431\u0440\u043e\u0434\u044f\u0447\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a, \u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0442\u044b\u0435, \u0445\u0437 \u0447\u0435\u0433\u043e \u043c\u0443\u0436\u0438\u043a \u0438\u0441\u043f\u0443\u0433\u0430\u043b\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":164215,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/164215-aristarh-znamenskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/68725e6e-2cd7-0a98-d1fd-2a54cb60f60a\/","name":"\u0410\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u0440\u0445 \u0417\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":404485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404485","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844853,"subsite_id":214343,"user_id":7046,"type":"comment_add","id":5844853,"hash":"3de28f99ffaa4746dd8103fc2ff5c742","date":1625162362,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404335-my-bolshe-ne-prilozhenie-dlya-obmena-foto-instagram-obyavil-o-planah-konkurirovat-s-youtube-i-tiktok-v-oblasti-video?comment=5844853","text":"\u0423 \u0442\u0438\u043a\u0442\u043e\u043a\u0430 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u043f\u043e\u0448\u0430\u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435, \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e, \u043f\u0438\u043f\u043b \u0445\u0430\u0432\u0430\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7046,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/7046-ilya-a-petya-a-s-bro","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cfe3c8e-b997-f06d-6751-c6979e223100\/","name":"Ilya.A\u2014Petya.A's bro","isVerified":false},"content":{"id":404335,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404335-my-bolshe-ne-prilozhenie-dlya-obmena-foto-instagram-obyavil-o-planah-konkurirovat-s-youtube-i-tiktok-v-oblasti-video","title":"\u00ab\u041c\u044b\u00a0\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e\u00bb: Instagram \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 YouTube \u0438 TikTok \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844854,"subsite_id":245416,"user_id":306835,"type":"comment_add","id":5844854,"hash":"e81a1cbb2fec52fb7e13c4614723ea69","date":1625162369,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru?comment=5844854","text":"\u0410 \u0437\u0430\u0442\u043e \u0432 \u041f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0442\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0443\u043c\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0447\u0435\u043a\u0438, \u0430 \u0432\u044b\u0441\u044b\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u043c\u0435\u0439\u043b. \u0428\u0430\u0445 \u0438 \u043c\u0430\u0442, \u044d\u043a\u043e-\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438\u0441\u0442\u044b \u0438\u0437 \u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":306835,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/306835-sergey-sergeich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b0c56e83-6a84-5648-a3f5-4cc518b88a05\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":404396,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru","title":"\u00ab\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u00a0\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f \u0432\u00a0\u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435\u00bb: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844855,"subsite_id":214344,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5844855,"hash":"98f42c6a3c37b78b3bfa49b82cdcec87","date":1625162374,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android?comment=5844855","text":">\u0425\u043e\u0442\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442 \u044d\u0442\u043e, \u043f\u043e \u0441\u0443\u0442\u0438, \u0430\u0440\u0445\u0438\u0432 \u0441 \u0440\u043e\u0441\u0441\u044b\u043f\u044c\u044e \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u0445 APK-\u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u2014 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0438\u0445 \u0432\u0440\u0443\u0447\u043d\u0443\u044e \u00ab\u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d \u043a\u043b\u0438\u043a\u00bb \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439 \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 APK \u043e\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445.

\u043a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435. \u044f \u043d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b \u044d\u0442\u0430 \u0438\u0434\u0435\u044f \u0432\u0437\u044f\u0442\u0430 \u0441\u043e snap \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043e\u0432. \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u043b \u0443\u043f\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d \u0432 \u0437\u0438\u043f\u043a\u0443 , \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 , \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043e\u043d \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u0435 \u0441 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044f\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":404342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android","title":"Google \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 APK \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 App Bundle \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0439 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 Android"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844856,"subsite_id":214343,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5844856,"hash":"58670f9c02a33edcf26814bda311fb7b","date":1625162395,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto?comment=5844856","text":"\u0437\u043e\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430: \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \/ \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":404383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto","title":"#InfosecBikini: \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844857,"subsite_id":214344,"user_id":307445,"type":"comment_add","id":5844857,"hash":"26123aaab1321939db50b453cfcc2ca4","date":1625162396,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android?comment=5844857","text":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0443. \u042d\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0441\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e \u0442\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e win11 Microsoft \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 Android.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":307445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/307445-aliftin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/addb805b-f8b7-1446-a722-6bf5fd6adf07\/","name":"aliftin","isVerified":false},"content":{"id":404342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android","title":"Google \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 APK \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 App Bundle \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0439 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 Android"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844858,"subsite_id":245416,"user_id":23048,"type":"comment_add","id":5844858,"hash":"5107c01011467e41cbceadf00152db10","date":1625162399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru?comment=5844858","text":"\u0412\u043e \u0412\u0412 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043a.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23048,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/23048-badkid","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c852230a-b968-5e60-8c81-8b8c8544cbe0\/","name":"badkid","isVerified":false},"content":{"id":404396,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru","title":"\u00ab\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u00a0\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f \u0432\u00a0\u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435\u00bb: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844859,"subsite_id":232504,"user_id":326331,"type":"comment_add","id":5844859,"hash":"1caea7d03a48383ae02e4430cf86db2a","date":1625162419,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/404336?comment=5844859","text":"\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044d\u0442\u0443 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u0438\u0431\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0440\u0443\u0433\u0430\u0445, \u043d\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u0435\u043d\u044c\u043a\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326331,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326331-dmitriy-m","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d68dee2e-3837-c609-4716-df068eb2ffe6\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041c","isVerified":false},"content":{"id":404336,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/404336","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844861,"subsite_id":214343,"user_id":255681,"type":"comment_add","id":5844861,"hash":"b7a7b711e5b44cfaa52328d4389a5534","date":1625162425,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto?comment=5844861","text":"\u042f \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0441\u044f, @aphyr, \u0430 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u0436\u0430\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0435\u043c\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0435\u0442\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":255681,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/255681-azat-adavebulivl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/62b54653-c963-5865-baac-1e35c7aaa08a\/","name":"\u0410\u0437\u0430\u0442 \u0410\u0434\u0430\u0432\u0435\u0431\u0443\u043b\u0438\u0432\u043b","isVerified":false},"content":{"id":404383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto","title":"#InfosecBikini: \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844862,"subsite_id":214344,"user_id":137510,"type":"comment_add","id":5844862,"hash":"ae3aa39256b79cec48b541235e52c466","date":1625162437,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android?comment=5844862","text":"\u041d\u0438\u0445\u0443\u044f \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440, \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":137510,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/137510-roman-sapon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7d6c5945-09d3-5c8e-b14b-a308625b2248\/","name":"Roman Sapon","isVerified":false},"content":{"id":404342,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/404342-google-otkazhetsya-ot-formata-apk-v-polzu-app-bundle-s-privyazkoy-k-svoemu-magazinu-chto-eto-znachit-i-chem-grozit-android","title":"Google \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0430 APK \u0432 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 App Bundle \u0441 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0439 \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0443. \u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0438 \u0447\u0435\u043c \u0433\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442 Android"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844865,"subsite_id":232504,"user_id":317174,"type":"comment_add","id":5844865,"hash":"8672545f34e0a2c03ddf4ffbbd2eb170","date":1625162448,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/404348?comment=5844865","text":"\u0414\u0430\u0432\u043d\u043e \u0443\u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":317174,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/317174-natalja","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ecd875c2-2545-5206-8b7b-996fb6f37b4e\/","name":"Natalja","isVerified":false},"content":{"id":404348,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/404348","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844868,"subsite_id":214343,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5844868,"hash":"1e8836fb6afe5788b6e6f1cb6450f8b8","date":1625162557,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto?comment=5844868","text":"\u043d\u0443 \u043d\u0430\u0445\u0435\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":404383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto","title":"#InfosecBikini: \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844869,"subsite_id":245416,"user_id":273399,"type":"comment_add","id":5844869,"hash":"82973b1b325c00273456173a4758f5e3","date":1625162562,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru?comment=5844869","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \"\u0447*\u0440\u043e\u043a\"?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":273399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/273399-shalom-slavyane","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad3f80c4-f07a-2022-e6cf-e64655dea13d\/","name":"\u0448\u0430\u043b\u043e\u043c \u0441\u043b\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":404396,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/404396-semya-ne-stolko-rodstvo-po-krovi-ili-shtamp-v-pasporte-vkusvill-v-reklame-pokazal-lgbt-paru","title":"\u00ab\u0421\u0435\u043c\u044c\u044f\u00a0\u2014 \u043d\u0435\u00a0\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u00a0\u043a\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043f \u0432\u00a0\u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435\u00bb: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844871,"subsite_id":214343,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5844871,"hash":"32636b9c3f4c35e05e8181fd630335bc","date":1625162629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto?comment=5844871","text":"\u043d\u0430\u0435\u0437\u0434\u043d\u0438\u0446\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":404383,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/404383-infosecbikini-specialistki-po-kiberbezopasnosti-podderzhali-snimkami-v-bikini-kollegu-kotoruyu-pristydili-za-takoe-foto","title":"#InfosecBikini: \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u044b\u0434\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5844872,"subsite_id":246497,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":5844872,"hash":"3e328ff5d325a5558ee53fef1610a2a7","date":1625162652,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404493?comment=5844872","text":"\u0411\u0430\u0431\u043a\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043c\u0430\u0445\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0443\u043d\u043e\u043c, \u043f\u043e\u0440\u0443\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0434\u0440\u043e\u0432\u0438\u0448\u043a\u0438:","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8b2b17bd-b85b-52c0-a338-2363b114a9a4\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/36ab6db3-a4ce-5798-ac3b-8313307d358e\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":404493,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/404493","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false}]}