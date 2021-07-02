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Технологии
Дамир Камалетдинов

Киберпанк в Мурино: как «Яндекс» запустил доставку роботами в «муравейнике» под Петербургом Статьи редакции

TJ заказал пиццу ровером и даже попытался его украсть — репортаж и впечатления от робокурьера.

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Фото TJ

«Яндекс» запустил доставку еды роботами в Мурино — городе под Петербургом, который многие критикуют за отсутствие инфраструктуры и плотную застройку. Заказы привозят Роверы, которые работают на той же технологии, что и беспилотные машины. Редакторы TJ протестировали рободоставку «Яндекса», насколько безопасен ровер, почему не заменит курьеров и как работает рободоставка..

Материал подготовлен при участии Артёма Мазанова.

Как еду доставляют роботы — эксперимент TJ

«Яндекс» запустил доставку роботами в Мурино ещё за несколько дней до публичного объявления. У местных пользователей «Еды» появился новый вариант доставки на экране оплаты — «Ровер». Если его выбрать, то заказ привозят бесплатно, но за ним приходится выходить на улицу: роботы пока не умеют заезжать в парадные.

Роверы пока работают с ограниченным числом ресторанов, которые согласились на рободоставку. «Яндекс» предлагает новый формат многим заведениям, но из-за высокой нагрузки некоторые отказываются: сотрудникам некогда выходить на улицу, чтобы загрузить еду в робота, когда перед ними очередь из людей. Редакция TJ проверила доставку роботами на себе: в качестве эксперимента мы заказали пиццу к соседнему дому и прогулялись вместе с Ровером, который её вёз.

Беспилотный курьер сам прибыл к ресторану после оформления заказа и припарковался у входа рядом с велосипедами курьеров-людей Delivery Club и «Яндекс.Еды». Робот перешёл в режим ожидания на время готовки, которое неожиданно растянулось с 15 минут до более чем получаса.

Когда заказ приготовили, сотрудница заведения изменила статус в системе, и дверца Ровера открылась. Пиццу положили в единственный отсек размером с обычную сумку для курьеров, отделанный тем же термостойким материалом. После закрытия крышки ровер сразу же стартовал: он определил, где находится тротуар, вклинился в толпу людей и отправился на точку.

Роверы работают в Мурино около недели, но их всего несколько штук — для жителей города это всё ещё в диковинку. Чаще всего роботов воспринимают как локальную знаменитость: начинают снимать на телефоны и спрашивать у сотрудников «Яндекса», что это такое.

Муринцы пока не знают, как именно реагировать на Роверы, поэтому стараются не переходить им дорогу. Роботы работают примерно до восьми вечера, поэтому обычно не попадают в неприятные ситуации, но несколько случаев всё же было — обычно их пытаются повредить пьяные люди.

Украсть робота даже при желании очень непросто. Одно устройство весит около 70 килограммов и слишком массивное, чтобы унести его куда-то в одиночку. Проверка TJ показала, что Ровер проще нести вдвоём: его центр тяжести смещён к задней части, поэтому браться лучше по бокам.

Правда, даже если получится украсть робота, смысла в этом мало — он оснащён камерами по всей площади, поэтому незаметно к нему не подберёшься. Устройство начнёт издавать писк, а сотрудники «Яндекса» увидят его местоположение.

Зарядки одного Ровера хватает на 10-12 часов, потом они сами приезжают на станцию. Помимо камер роботы оснащены ещё двумя видами датчиков: лидаром — дальномером, который позволяет строить 3D-карту окружения в реальном времени, а также ультразвуковыми датчиками (парктрониками), чтобы вовремя останавливаться в случае препятствий.

Роверы могут разгоняться до 8 километров в час, но во время тестового заказа мы почти не заметили такую скорость. В потоке людей робот старается постоянно притормаживать и не мешать проходу, но иногда может резко остановится в непредсказуемый момент, если впереди пройдёт человек.

Пока что Роверы находятся в серой зоне ПДД, поэтому пропускают автомобили на переходах и сами перемещаются крайне осторожно. На зелёном свете робот может подождать лишние 10 секунд прежде чем стартовать. Поребрики Роверам не мешают: во время теста робот без проблем забрался даже на 3-5 сантиметровый бордюр.

После прибытия на место Ровер присылает пользователям уведомление в приложении «Яндекс.Еды». После этого нужно спуститься, нажать кнопку «открыть» и получить заказ. В открытом состоянии робот находится лишь 20 секунд, так что нужно быть оперативным: иначе потом придётся ловить его на следующей точке.

Почему Мурино, а не Петербург

Мурино стало третьей локацией в России, где работают Роверы — до этого их запустили в Москве и Иннополисе. В «Яндексе» рассказали TJ, что это не тестовая доставка, а роботы «останутся в Мурино навсегда». Компания выбрала город на границе Ленобласти и Петербурга не просто так, а из-за того, за что его ругают — плотной застройки.

Мурино — небольшой, но густонаселённый город. Он активно застраивается, всё больше людей начинают заказывать еду на дом из ресторанов, и нагрузка на службы доставки здесь постоянно растёт.

пресс-служба «Яндекса»

В «Яндексе» к Роверам относятся не как к замене курьеров, а скорее как к способу разгрузить районы, где на небольшой площади проживает сразу много людей. Пока за роботами следят инженеры, но скоро они будут передвигаться без надзора человека.

Чего ждать дальше

Роверов существует лишь несколько десятков штук, а «Яндекс» не раскрывает их стоимость. Но если учесть, что их изготавливают мелкими партиями, а в расходах нужно учесть опытно-конструкторские работы, то вероятно, каждое устройство обходится компании в лучше случае в несколько миллионов рублей.

Пока это несравнимо дороже любых курьеров и неясно, какой будет стоимость амортизации — сколько сможет проработать один робот без необходимости серьёзных вложений в ремонт и обслуживание. Поэтому курьерам сейчас не стоит волноваться, что роботы заберут у них работы: до этого ещё многие годы.

В «Яндексе» не раскрывают планы на Роверы: изначально они были сторонним проектом, который откололся от большого «беспилотника», но теперь их развивают независимо. Роботы работают на той же технологии, что и самоуправляемая машина компании, но с доработками для движения среди пешеходного трафика.

Сейчас Роверы привозят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в московских районах Сокол и Аэропорт, доставка также работает на Белой площади, Ходынском поле и в Хамовниках. В Мурино они пока доставляют только заказы из ресторанов, но в ближайшее время к ним добавится и «Лавка».

#роботы #яндекс #беспилотники #доставка #петербург

32 32 комментария
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Иванов Олег

6

Все правильно сделали, я бы в Мурино не рискнул разносить что либо.

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Художественный коктейль

Иванов
9

Питерских послушать, так там хуже, чем в глубоком Гарлеме

Ответить

Ольга Щербинина

Художественный
3

мне пяти минут в мурино хватило, чтобы ощутить приступ депрессии

Ответить

alexferman

Иванов
0

Кроме домов

Ответить

Глухой инструмент

2

Мурино это какой то привилегированный якобы крутой ( нет ) район типа новосибирского академа ?
ровер , конечно крутой. но одно дело асфальтик в мурино . а другое дело земляные дороги в частных секторах , да и не только

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Екатерина Кузнецова

Глухой
2

Мурино это жопа мира в жопе мира

Ответить

Федя Прозоров

Екатерина
0

Где жить простому работяге?

Ответить

Екатерина

Федя
0

да хоть бы и в мурино

Ответить

Федя Прозоров

Екатери…
0

Оки, переезжаю в Мурино

Ответить

Zero-one-one

Глухой
0

Митя,  ты меня насмешил. 

Ответить

Zero-one-one

Глухой
0

Посмотри ролик Варламова про Мурино, сразу всё поймёшь

Ответить

Глухой инструмент

Zero-one-one
0

да я прост никогда не слышал , а по фоткам вроде обычный застроенный спальник в миллионнике

Ответить

Ответный жар

2

Про вас с Мазановым нужно фанфик написать, уж больно вы сексуальные когда вместе

Ответить

Ложный кубок

2

Почему не позвали Елистратова, помочь поднять робота??????

Ответить

Меньший Петя

2

Так ведь теперь четверть муринского населения без работы останется. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

Когда гуляю по Хамовникам в Москве, встречаю роверы. Они такие милые, не могу... <3

Ответить

Серебряный пёс_анон

Екатерина
2

В хамовниках полно роверов, согласен, такие пусечки

Ответить

Федя Прозоров

Екатерина
0

А когда в Мурино, то сразу буэээ

Ответить

Екатерина Кузнецова

Федя
0

просто не нравятся районы типа мурино...

Ответить

Федя Прозоров

Екатери…
0

Я думаю, в какой район Питера лучше переехать. Чтобы снимать относительно недорого и чтобы не добираться до центра 2 часа

Ответить

Екатерина

Федя
0

подруга живёт в новом ЖК недалеко от Звёздной — быстро до центра добирается. хз че там по ценам, но вроде хорошую студию можно за 20-25к снимать

Ответить

Иван Дмитриев

0

После этого нужно спуститься, нажать кнопку «открыть» и получить заказ

Так в чем удобство, кроме тряски технологическими мудями?

Ответить

мЕдь

0

Заказываю иногда его из лавки.

Ответить

Al

0

А когда будет снег, лед, грязь и говно - так же будет кататься? А если обоссут или обосрут по дороге? 

Ответить

CiZerin

Al
0

А если обоссут или обосрут курьера?

Ответить

Правоохранительный хичхакер

0

в чем прикол такой доставки? очевидно что это топорно работать будет, медленно, может не доехать ваще, да и спускаться влом за жрачкой. обычный курьер намного удобнее и явно дешевле

Ответить

Серебряный пёс_анон

Правоохранитель…
0

дешевле до определенного момента, вроде как

Ответить

Федя Прозоров

0

Как не споткнуться об Ровер?

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Как не быть задавленным Ровером?

Ответить

FaroucheMn

Федя
0

Как не оставлять комментарии о Ровере?

Ответить

Федя Прозоров

Farouch…
0

Как можно не останавливаться и не писать комментарии о Ровере?

Ответить

Spid3r

0

Поребрики Роверам не мешают

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