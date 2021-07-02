Киберпанк в Мурино: как «Яндекс» запустил доставку роботами в «муравейнике» под Петербургом Статьи редакции
TJ заказал пиццу ровером и даже попытался его украсть — репортаж и впечатления от робокурьера.
«Яндекс» запустил доставку еды роботами в Мурино — городе под Петербургом, который многие критикуют за отсутствие инфраструктуры и плотную застройку. Заказы привозят Роверы, которые работают на той же технологии, что и беспилотные машины. Редакторы TJ протестировали рободоставку «Яндекса», насколько безопасен ровер, почему не заменит курьеров и как работает рободоставка.
Материал подготовлен при участии Артёма Мазанова.
Как еду доставляют роботы — эксперимент TJ
«Яндекс» запустил доставку роботами в Мурино ещё за несколько дней до публичного объявления. У местных пользователей «Еды» появился новый вариант доставки на экране оплаты — «Ровер». Если его выбрать, то заказ привозят бесплатно, но за ним приходится выходить на улицу: роботы пока не умеют заезжать в парадные.
Роверы пока работают с ограниченным числом ресторанов, которые согласились на рободоставку. «Яндекс» предлагает новый формат многим заведениям, но из-за высокой нагрузки некоторые отказываются: сотрудникам некогда выходить на улицу, чтобы загрузить еду в робота, когда перед ними очередь из людей. Редакция TJ проверила доставку роботами на себе: в качестве эксперимента мы заказали пиццу к соседнему дому и прогулялись вместе с Ровером, который её вёз.
Беспилотный курьер сам прибыл к ресторану после оформления заказа и припарковался у входа рядом с велосипедами курьеров-людей Delivery Club и «Яндекс.Еды». Робот перешёл в режим ожидания на время готовки, которое неожиданно растянулось с 15 минут до более чем получаса.
Когда заказ приготовили, сотрудница заведения изменила статус в системе, и дверца Ровера открылась. Пиццу положили в единственный отсек размером с обычную сумку для курьеров, отделанный тем же термостойким материалом. После закрытия крышки ровер сразу же стартовал: он определил, где находится тротуар, вклинился в толпу людей и отправился на точку.
Роверы работают в Мурино около недели, но их всего несколько штук — для жителей города это всё ещё в диковинку. Чаще всего роботов воспринимают как локальную знаменитость: начинают снимать на телефоны и спрашивать у сотрудников «Яндекса», что это такое.
Муринцы пока не знают, как именно реагировать на Роверы, поэтому стараются не переходить им дорогу. Роботы работают примерно до восьми вечера, поэтому обычно не попадают в неприятные ситуации, но несколько случаев всё же было — обычно их пытаются повредить пьяные люди.
Украсть робота даже при желании очень непросто. Одно устройство весит около 70 килограммов и слишком массивное, чтобы унести его куда-то в одиночку. Проверка TJ показала, что Ровер проще нести вдвоём: его центр тяжести смещён к задней части, поэтому браться лучше по бокам.
Правда, даже если получится украсть робота, смысла в этом мало — он оснащён камерами по всей площади, поэтому незаметно к нему не подберёшься. Устройство начнёт издавать писк, а сотрудники «Яндекса» увидят его местоположение.
Зарядки одного Ровера хватает на 10-12 часов, потом они сами приезжают на станцию. Помимо камер роботы оснащены ещё двумя видами датчиков: лидаром — дальномером, который позволяет строить 3D-карту окружения в реальном времени, а также ультразвуковыми датчиками (парктрониками), чтобы вовремя останавливаться в случае препятствий.
Роверы могут разгоняться до 8 километров в час, но во время тестового заказа мы почти не заметили такую скорость. В потоке людей робот старается постоянно притормаживать и не мешать проходу, но иногда может резко остановится в непредсказуемый момент, если впереди пройдёт человек.
Пока что Роверы находятся в серой зоне ПДД, поэтому пропускают автомобили на переходах и сами перемещаются крайне осторожно. На зелёном свете робот может подождать лишние 10 секунд прежде чем стартовать. Поребрики Роверам не мешают: во время теста робот без проблем забрался даже на 3-5 сантиметровый бордюр.
После прибытия на место Ровер присылает пользователям уведомление в приложении «Яндекс.Еды». После этого нужно спуститься, нажать кнопку «открыть» и получить заказ. В открытом состоянии робот находится лишь 20 секунд, так что нужно быть оперативным: иначе потом придётся ловить его на следующей точке.
Почему Мурино, а не Петербург
Мурино стало третьей локацией в России, где работают Роверы — до этого их запустили в Москве и Иннополисе. В «Яндексе» рассказали TJ, что это не тестовая доставка, а роботы «останутся в Мурино навсегда». Компания выбрала город на границе Ленобласти и Петербурга не просто так, а из-за того, за что его ругают — плотной застройки.
В «Яндексе» к Роверам относятся не как к замене курьеров, а скорее как к способу разгрузить районы, где на небольшой площади проживает сразу много людей. Пока за роботами следят инженеры, но скоро они будут передвигаться без надзора человека.
Чего ждать дальше
Роверов существует лишь несколько десятков штук, а «Яндекс» не раскрывает их стоимость. Но если учесть, что их изготавливают мелкими партиями, а в расходах нужно учесть опытно-конструкторские работы, то вероятно, каждое устройство обходится компании в лучшем случае в несколько миллионов рублей.
Пока это несравнимо дороже любых курьеров и неясно, какой будет стоимость амортизации — сколько сможет проработать один робот без необходимости серьёзных вложений в ремонт и обслуживание. Поэтому курьерам сейчас не стоит волноваться, что роботы заберут у них работы: до этого ещё многие годы.
В «Яндексе» не раскрывают планы на Роверы: изначально они были сторонним проектом, который откололся от большого «беспилотника», но теперь их развивают независимо. Роботы работают на той же технологии, что и самоуправляемая машина компании, но с доработками для движения среди пешеходного трафика.
Сейчас Роверы привозят заказы из ресторанов и продукты из магазинов и «Лавки» в московских районах Сокол и Аэропорт, доставка также работает на Белой площади, Ходынском поле и в Хамовниках. В Мурино они пока доставляют только заказы из ресторанов, но в ближайшее время к ним добавится и «Лавка».
Примечание автора: изначально в заметке было видео, на котором редакция TJ поднимает Ровер, но мы удалили его из материала из опасений, что это станет массовым развлечением. Редакция не рекомендует повторять эксперимент.
Все правильно сделали, я бы в Мурино не рискнул разносить что либо.
Художественный коктейль
Питерских послушать, так там хуже, чем в глубоком Гарлеме
мне пяти минут в мурино хватило, чтобы ощутить приступ депрессии
У вас железные нервы. Обычно люди на подступах падают замертво.
Мурино это жопа мира в жопе мира
Где жить простому работяге?
Посмотри ролик Варламова про Мурино, сразу всё поймёшь
Глухой инструмент
да я прост никогда не слышал , а по фоткам вроде обычный застроенный спальник в миллионнике
Когда гуляю по Хамовникам в Москве, встречаю роверы. Они такие милые, не могу... <3
Серебряный пёс_анон
В хамовниках полно роверов, согласен, такие пусечки
Общественный Мурод
Это ровер для доставки индивидуалок.
А когда в Мурино, то сразу буэээ
просто не нравятся районы типа мурино...
Я думаю, в какой район Питера лучше переехать. Чтобы снимать относительно недорого и чтобы не добираться до центра 2 часа
Снимаем с женой однушку за 25+свет в адмиралтейском районе. До м.технологический институт 12 минут пешком, до Балтийский вокзал 10.
По моим наблюдениям в Хамовниках роботов скоро больше чем людей будет, беспилотники их там круги нарезают без остановки
В потоке людей робот старается постоянно притормаживать и не мешать проходу, но иногда может резко остановится в непредсказуемый момент, если впереди пройдёт человек.
Забавно, что на приложенном ролике первое, что делает робот, оказавшись на тротуаре - пытается наехать на девушку. Благо та оказалась расторопнее )
н - нативочка
Нет. Я заметил роботов в Мурино еще несколько дней назад, мы решили сами написать про них, к нам Яндекс сам не приходил
значит сам стелишься перед ними чтобы чемоданы получить жаль
Правоохранительный хичхакер
зачем им помогать пиариться) они и без волонтеров прекрасно спамят везде где можно про себя
А когда будет снег, лед, грязь и говно - так же будет кататься? А если обоссут или обосрут по дороге?
Общественный Мурод
Обычный день курьера в Мурино.
После этого нужно спуститься, нажать кнопку «открыть» и получить заказ
Так в чем удобство, кроме тряски технологическими мудями?
В том, что не нужно платить 100-200 рублей за то, что тебе на этаж поднимут еду.
Поребрики Роверам не мешают
Дабы не накинулись на чувака сверху, прикреплю пикчу
Такое отличие — вымышленное. В узусе никто разницы не делает, а в ГОСТах всё равно "бордюрный камень"
Как не споткнуться об Ровер?
Как не быть задавленным Ровером?
Как не оставлять комментарии о Ровере?
Как можно не останавливаться и не писать комментарии о Ровере?
Серебряный пёс_анон
дешевле до определенного момента, вроде как
Правоохранительный хичхакер
кризис полупроводников сейчас)
Ровер выбросился из окна в Мурино, испытывая полупроводниковый кризис.
Думаю что просто интересно
Заказываю иногда его из лавки.
В девелопин кантри пытаться заменить человеческую дешевую рабочую силу KEKL
Я не дизайнер, но что мешало сделать этот ровер менее уродским? Например, убрать колеса под корпус, чтобы их не было видно? А то выглядит как сын лунохода и коляски
В Мурино поток людей лютый, вангую вечные задержки этих роботов
А по пятницам алкашей ещё куча, так что не то место выбрали
Киберпанк, который мы заслужили.
Когда в Мурино появится ровер от гидры, который будет развозить закладки?