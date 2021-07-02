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Технологии
Никита Логинов

Microsoft сменила «синий экран смерти» на чёрный в Windows 11 Статьи редакции

Это первое изменение экрана сообщения о системной ошибке с 2016 года.

Новый BSOD чёрного цвета в Windows 11 Изображение The Verge

Смена цвета с синего на чёрный — единственное изменение в облике сообщения о системном сбое Windows. Предположительно, Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера — в Windows 11 они также окрашены в чёрный цвет. Об этом пишет The Verge.

Системная ошибка в Windows 11 и новый BSOD чёрного цвета Изображение The Verge

Это первое изменение BSOD с 2016 года, когда в его составе появился квадратик QR-кода. Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы помочь пользователям и администраторам установить причину системного сбоя. BSOD содержит код ошибки и служебные данные, а с выходом Windows 8 в 2012 году к ним добавился грустный смайл.

#новости #компьютеры #microsoft #windows

1476 просмотров
50 50 комментариев
20
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theLastLetters

24

В память о Флойде.

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Alexander Sh

theLastLetters
1

Флойд. Официальный амбассадор Пантон с 2020. 

Ответить

Ivan Bulychev

15

ну хотя бы аббревиатура не изменилась

Ответить

Глухой инструмент

4

но всратые синие квадраты оставили . они ж в глаза бросаются . не согласовали что ли ?

Ответить

Alexander Sh

Глухой
2

Ну так они и должны бросаться. Это ж типа важная информация

Ответить

Глухой инструмент

Alexander
2

бля интересно сколько получает программист который закоммитил изменение css с синего на черный

Ответить

Федя Прозоров

Глухой
7

Порцию карри

Ответить

Some Dude

Федя
3

миску карри и корово-жену?)

Ответить

Alexander Sh

Глухой
3
Ответить

Владимир Филатов

Глухой
0

хочешь сказать, винда написана на веб технологиях?) 

Ответить

Глухой

Владимир
2

Хочу сказать что css уже давно в десктопных технологиях в пачке идёт с пакетами для gui

Ответить

Федя Прозоров

Глухой
2

Лень было переделать

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Р О Б А Т

3

Bsod lives matter

Ответить

Some Dude

Р
3

о, ты подрос

Ответить

Р О Б А Т

Some
7
Ответить

Some Dude

Р
4

а, с колен просто встал, понятно

Ответить

Р О Б А Т

Some
4

Ахах, сук) 

Ответить

Arséniy Andréevich

2

Все под мак, все cmd+c, cmd+v

Ответить

Евгений Киров

Arséniy
5

Microsoft украла цвет 😱

Ответить

Федя Прозоров

Евгений
2

Они убили отличительную свою черту

Ответить

Ilya Martyanov

Евгений
1

Deep Black Panther

Ответить

Федя Прозоров

3

Инновации

Ответить

Дмитрий Чернов

Федя
1

В Linux тоже черный, только там Kernel panic это

Ответить

Федя Прозоров

Дмитрий
1

Да, знаю, но не рискнул обвинять, что шиндовс и у линуксов стырила идеи

Ответить

Закомплексованна

Федя
0

Так все знают, что за основу винды взят Линукс

Ответить

Художественный коктейль

3

Билли, мы всё проебали

Ответить

Алмаз Подольский

3

Вот и закончилась эра синих экранов ☹️

Ответить

Дмитрий Чернов

3

Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера

Звучит как попытка замаскировать будущие ошибки вместо того чтобы их исправлять

Ответить

Суходрищев

3

а qr ведет известно куда
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Ответить

Alexander Sh

2

@Nikita Loginov а зачем ты каждый комент под своим постом лайкаешь?)

Ответить

Some Dude

Alexander
2

может он просто рад, что ему пишут?

Ответить

Alexander Sh

Some
1

Может, он еще и человек счастливый?

Ответить

Some Dude

Alexand…
2

если ты ему пишешь, может это и делает его счастливым

Ответить

Никита Логинов

Some
1

Да :)

Ответить

Р О Б А Т

Alexander
1

Тебе жалко? 

Ответить

Alexander Sh

Р
1

Да я не против, я смысл пытаюсь понять. В ТЖ ранжирование постов в зависимости от кол-ва коментов, что ли? И он таким образом стимулирует писать коменты? Илич то? 

Ответить

Р О Б А Т

Alexand…
1

Просто добрый чел

Ответить

Alexander Sh

Р
2

Но я думал, он мои коменты любит особенно...

Ответить

Alexander Sh

Alexander
1

@Никита Логинов в смысле

Ответить

Никита Логинов

Alexander
0

Люблю когда все комменты в зелени!

Ответить

Густой корабль

1

Стало лучше, хотя бы глаза не будут вытекать

Ответить

Вторичный ихтиандр

Густой
4

Ты типа всматривался в bsod часами?

Ответить

Some Dude

Вторичный
2

у него обои такие. и не только на рабочем столе, да

Ответить

Argumenta Ambigua

2

черный ей к лицу

Ответить

Вторичный ихтиандр

1

Не беспокойтесь, под давлением общественности скоро вернут синий цвет взад.

Ответить

Maksim Derkach

1

ну теперь соответствует названию

Ответить

Richie Vell

1

Билд имени Юли Якубени

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Психологический файл

1

Вау, где то поменяли цвет, невероятно

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Картошка Фри

0

Черный меньше энергии потребляет

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Александр Борродач

0

Темная тема, что ты делаешь

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