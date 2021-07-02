Microsoft сменила «синий экран смерти» на чёрный в Windows 11 Статьи редакции
Это первое изменение экрана сообщения о системной ошибке с 2016 года.
Смена цвета с синего на чёрный — единственное изменение в облике сообщения о системном сбое Windows. Предположительно, Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера — в Windows 11 они также окрашены в чёрный цвет. Об этом пишет The Verge.
Это первое изменение BSOD с 2016 года, когда в его составе появился квадратик QR-кода. Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы помочь пользователям и администраторам установить причину системного сбоя. BSOD содержит код ошибки и служебные данные, а с выходом Windows 8 в 2012 году к ним добавился грустный смайл.
В память о Флойде.
Ну так они и должны бросаться. Это ж типа важная информация
Глухой инструмент
бля интересно сколько получает программист который закоммитил изменение css с синего на черный
Порцию карри
хочешь сказать, винда написана на веб технологиях?)
Глухой
Хочу сказать что css уже давно в десктопных технологиях в пачке идёт с пакетами для gui
Bsod lives matter
Все под мак, все cmd+c, cmd+v
Microsoft украла цвет 😱
Инновации
В Linux тоже черный, только там Kernel panic это
Да, знаю, но не рискнул обвинять, что шиндовс и у линуксов стырила идеи
Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера
Звучит как попытка замаскировать будущие ошибки вместо того чтобы их исправлять
@Nikita Loginov а зачем ты каждый комент под своим постом лайкаешь?)
Может, он еще и человек счастливый?
Да я не против, я смысл пытаюсь понять. В ТЖ ранжирование постов в зависимости от кол-ва коментов, что ли? И он таким образом стимулирует писать коменты? Илич то?