В России представили ноутбук «повышенной безопасности» Гравитон Н15И-К2 Статьи редакции
По заявлению производителя, это самый лёгкий российский ноутбук.
Компания 3Logic объявила о выпуске и старте продаж ноутбука Гравитон Н15И-К2. Он построен на базе материнской платы отечественного производства, но её характеристики не разглашаются.
На устройство можно установить как российские операционные системы, основанные на ядре Linux (Альт Рабочая станция, Astra), так и Windows 10 с последующим переходом на Windows 11.
По заявлению производителя, это самый лёгкий российский ноутбук — его масса составляет 1,69 кг. Собирают его на заводе «АЛТ мастер» в Зеленограде.
Характеристики у ноутбука такие:
- процессор — Intel Core i5-8259U или i5-10210U;
- графический контроллер — Intel Iris Plus Graphics 655;
- оперативная память — 8ГБ DDR4-2400 с возможностью расширения до 32 ГБ;
- накопитель — 256 ГБ SSD;
- слоты расширения — M.2 ключ M (SSD SATA/PCIe) и M.2 ключ E (WiFi/Bluetooth);
- габариты — 250,5 x 372,6 x 24,8 мм;
- дисплей — 15,6-дюймовый IPS с разрешением FHD (1920x1080);
- камера — 2 Мп с возможностью аппаратного отключения;
- аудио — 2 динамика по 1 Вт каждый;
- дополнительные опции — оптический привод, сканер отпечатков пальцев, СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
В комплект с ноутбуком также входят два модуля-кнопки — для аппаратного отключения камеры и аварийного завершения сеанса пользователя.
Рекомендованная розничная цена пока неизвестна. Модель сначала поставят госзаказчикам и коммерческим организациям, а также образовательным учреждениям. Средняя стоимость при таких отгрузках составляет около 70 тысяч рублей и варьируется в зависимости от комплектации.
В апреле российская компания GS Group объявила о производстве материнской платы на базе чипсета AMD B450. Технически это ребрендинг ASRock B450M, но со встроенным модулем аппаратной защиты.
Так и не понял, что там российского. Сборка? Так многие геймеры собирают себе сами ПК. Тоже российские, получается.
Проходит по стандартам фстэк или ещё какой организации. Его же не предоставляют как супер русский ноут, под сертификацию заточен. Новость не для ТЖ, здесь он не нужен никому, только похихикать, от непонимания.
Глухой инструмент
но он по сути китайский же
Там стоит АМДЗ местного производства, это всё, что нужно, для сертификации.
дополнительные опции — оптический привод, сканер отпечатков пальцев, СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
Аккорд шлёт пальчики с датчика товарищу майору. Российское ноухау.
Получается так.
Отечественные компухтерстроители. Силиконовая долина не нужна.
Аварийное завершение сеанса пользователя - это как? Блок катапультирования?
Художественный коктейль
самоликвидация ноутбука
А что в нём российского, кроме конской цены?
Сертификация и гарантия отсутствия аппаратных закладок. Несмотря на всё безумие российских властей, идея ставить в ведомства компьютеры «из магазина» может придти в голову только человеку, который привык доверять безопасности соцсетей. Азы безопасности никто не отменял, тот факт, что данные в РФ текут из всех щелей, не отменят их. Ну и бабла попилят, конечно, куда же без этого…
и гарантия отсутствия аппаратных закладок.
аппаратных
Ну и как вопрос с ME порешали? А, блять, точно - никак. Хаб же интел (а других то и нет с года 2006...).
так там же проц не православный как и чипы на материнке, видео и оператива тоже не православная
Повседневный Паша
70к
Давно в магазин ходил?
Британский торшер
Это конская цена.
Повседневный
Если у них сборка, как у HP, то конская. Если с качеством сборки всё более менее, то обычный ценник.
фанат apple детектед
Повседневный
Я нищий(
тогда непонятны предъявы к HP....
70к за что?
Не знаю
https://market.yandex.ru/product--noutbuk-acer-aspire-5-a514-54-58t9-intel-core-i5-1135g7-2400mhz-14-1920x1080-8gb-256gb-ssd-intel-iris-xe-graphics-windows-10-home/773516039?cpc=psagidd-5X0YGh3h4ILzDlekRnSiYTHj5bxfrCbE5_ZnIWdijgD5j2LJ99_cTUS5PQChbLwGenhJibwK-ZR1coHnZfm0eT61sYvAfcfVUrqxlAplivfBcTJ0NQXD3Yi3vc8YbrxDv3qlXiUTfZo1Kx8dcgxgsIceA3fRvs74eOFUcgpkxZ78Dg%2C%2C&sku=101122570889
Как там с троттлингом? Всё так же надо специальную утилиту от Acer качать, которая вентилятор на максимум разгоняет?
Тебе лишь бы написать? Я подобрал первый попавшийся ноут с таким же железом за цену в два раза ниже, если начать искать то можно за эти деньги взято, что то на порядок лучше
Повседневн
Ты подобрал какой-то первый попавшийся кусок говна и принёс сюда, чтобы показать, что ты прав, но написать лишь бы мне. Я тебе написал про реальный кейс, иллюстрирующий качество товара, но ты продолжаешь копротивляться. Сразу видно, не тупой.
ну на самом деле офисные серии ПК не совсем дешевые. Там обычно качественнее корпуса, больше портов, лучше экраны, 3 летняя гарантия и тп
И то что ты скинул на другой серии процессов совсем, а не на U.
Вот тебе пример сколько может стоить офисный ноут:
https://market.yandex.ru/product--noutbuk-dell-precision-3550-15-6-1920x1080-nvidia-quadro-p520-2gb-windows-10-pro-intel-core-i5-10210u-1600mhz-15-6-1920x1080-8gb-256gb-ssd-nvidia-quadro-p520-2gb-windows-10-pro/817508024?cpa=0
так это оверпрайснутое китайское овно.
И не надо мне рассказывать что 15 лет назад это был IBM. Да. Был...
Закон напишут, чтобы все бюджетные ведомства обязательно закупили себе такие
Главное, что портов больше чем у apple. Сразу видно нормальный ноутбук!!
Привык к геймерским 5ти килограммовым? Этот косит под бизнес ноут с низким энергопотреблением, без дискретной карты.
Правоохранительный хичхакер
это устаревший проц чувак
В смысле устаревший? i5 - это линейка
10-gen сейчас ставится на большинстве актуальных бизнесовых моделей топовых производителей.
На 11 поколении ноуты не сильно распространены.
Это просто линейка процессоров, которая не так часто обновляется. Почти все ноуты с i7 больше 45 ватт.
Новая серия которая 1065g7 и аналогичная 11ая 15 ватные. U тоже 15 ваттные.
Ну это только сам процессор, хотя мало, да. Но и дорого, наверное.
а в чем разница между i5 и i7 серии u?
Я не вижу никакой разницы по производительности.
У меня i7-8gen-U если что.
Новость не заслуживает внимания, какие-то чуваки впили доп. защиту, которая требуется по стандартам безопасности (фстэк и т.д.) в ряде экономических секторов. А тут щас начнут их обсывать, мол смотрите, очередной российский компуктер.
хоспади какая стыдоба
Согласен, стыдно, что ты не умеешь читать и не понимаешь для чего эта железка. Это же не выставляют так, что это супер русский ноут. Это ноутбук, который проходит сертификации от ФСТЭК и такой не только в госухе нужен.
Собирают его на заводе «АЛТ мастер» в Зеленограде.
Кто-нибудь, объясните им, что если ты в Зеленограде будешь клеить наклейки с серийниками на китайские ноуты, то это не тянет на "собирают".
На ноутбук какого производителя свою наклейку налепили?
а как тот факт , что он РОССИЙСКИЙ , влияет на технические показатели ? путин лично одобрил поправку в него на 4 ГГц ? а типа если бы он был бангладешский , то типа неправославно и нельзя пользоваться ? в чем прикол то этого мнимого патриотизма ? тем более мы не тупые , ну видно же что это дешевый асрок с встроенными зондами и напичканный по уровню ноутбука - печатной машинки
Голодный спрей
Так это не для тебя инфа. А для всяких госструктур, там никто разбирать не будет что за материнка и т.д.- в документе написано "отечественный", сертификаты ФСБ есть - значит можно впаривать на баланс госушных предприятий и не за 70К а за 700. И ведь самое главное что купят же. И - Импортозамещение.
Он построен на базе материнской платы отечественного производства
А проц почему импортный взяли? Байкал не влез?
Скорее всего из-за этого он будет стоить космос.
"СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ."
Цена написана же
Гавно какое-то. Нахер нужен такой комп? Новые маки сейчас на чипе, а этот комп походу на берёзовых дровах.
самый лёгкий российский ноутбук — его масса составляет 1,69 кг
Знаю легче. Странная история. Хотя там Российского как и в этом.
Почему глава ростеха не может прямо сказать, обосрались так особрались, а не собирать китайские платы выдавая их на "НАШИ"
>> В комплект с ноутбуком также входят два модуля-кнопки — для аппаратного отключения камеры
Скорее всего при нажатии кнопки включается не только камера, но и микрофон.
> повышенная безопасность
> работает на винде и галимых подвальных сборках
хотя да, он явно более защищён от кражи как минимум, ибо на такое никто не позарится
Все заебись, но нейминг как обычно совковый, опять какая-то ебучая аббревиатура говна
Если материнка действительно российская, а не переименованный китайский нонейм, то новость хорошая. Надо же с чего-то начинать.
Так падажи йобана, выглядит очень безопасно, им драться можно наверн:
VGA
Вход для для сетевого кабеля
Два USB(!)
Type-C(!)
И что это? (сьемка запрещено)
Как донести производителям о том, что в 2021-м году CD привод НАХЕР не нужен?