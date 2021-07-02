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Технологии
DTF

В России представили ноутбук «повышенной безопасности» Гравитон Н15И-К2 Статьи редакции

По заявлению производителя, это самый лёгкий российский ноутбук.

93 93 комментария
2631 просмотров

Компания 3Logic объявила о выпуске и старте продаж ноутбука Гравитон Н15И-К2. Он построен на базе материнской платы отечественного производства, но её характеристики не разглашаются.

На устройство можно установить как российские операционные системы, основанные на ядре Linux (Альт Рабочая станция, Astra), так и Windows 10 с последующим переходом на Windows 11.

По заявлению производителя, это самый лёгкий российский ноутбук — его масса составляет 1,69 кг. Собирают его на заводе «АЛТ мастер» в Зеленограде.

Характеристики у ноутбука такие:

  • процессор — Intel Core i5-8259U или i5-10210U;
  • графический контроллер — Intel Iris Plus Graphics 655;
  • оперативная память — 8ГБ DDR4-2400 с возможностью расширения до 32 ГБ;
  • накопитель — 256 ГБ SSD;
  • слоты расширения — M.2 ключ M (SSD SATA/PCIe) и M.2 ключ E (WiFi/Bluetooth);
  • габариты — 250,5 x 372,6 x 24,8 мм;
  • дисплей — 15,6-дюймовый IPS с разрешением FHD (1920x1080);
  • камера — 2 Мп с возможностью аппаратного отключения;
  • аудио — 2 динамика по 1 Вт каждый;
  • дополнительные опции — оптический привод, сканер отпечатков пальцев, СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ.

В комплект с ноутбуком также входят два модуля-кнопки — для аппаратного отключения камеры и аварийного завершения сеанса пользователя.

Рекомендованная розничная цена пока неизвестна. Модель сначала поставят госзаказчикам и коммерческим организациям, а также образовательным учреждениям. Средняя стоимость при таких отгрузках составляет около 70 тысяч рублей и варьируется в зависимости от комплектации.

В апреле российская компания GS Group объявила о производстве материнской платы на базе чипсета AMD B450. Технически это ребрендинг ASRock B450M, но со встроенным модулем аппаратной защиты.

#новости #ноутбуки

93 93 комментария
7
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93 комментария
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Alexandr Blokhin

33

Так и не понял, что там российского. Сборка? Так многие геймеры собирают себе сами ПК. Тоже российские, получается.

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Иванов Олег

Alexandr
6

Проходит по стандартам фстэк или ещё какой организации. Его же не предоставляют как супер русский ноут, под сертификацию заточен. Новость не для ТЖ, здесь он не нужен никому, только похихикать, от непонимания.

Ответить

Глухой инструмент

Иванов
2

но он по сути китайский же

Ответить

Сергей

Глухой
2

когда то покупал китайские телефоны без названия и логотипов?)

Ответить

Глухой

Сергей
0

слышал байку что во владивостоке можно купить на развес чб телефонов какой хочешь марки

Ответить

Сергей

Глухой
3

ну китайцы на такие устройства что угодно напишут, за доп плату

Ответить

Иванов Олег

Глухой
0

Там стоит АМДЗ местного производства, это всё, что нужно, для сертификации.

Ответить

Андрей Рядькин

Иванов
0

Что дают эти стандарты?

Ответить

Alexander Golovnin

Alexandr
2

Ох уж эти геймеры- паяющие себе мат платы.

Ответить

Суходрищев

Alexandr
1

дополнительные опции — оптический привод, сканер отпечатков пальцев, СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ.

Аккорд шлёт пальчики с датчика товарищу майору. Российское ноухау.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Alexandr
1

Получается так. 

Отечественные компухтерстроители. Силиконовая долина не нужна. 

Ответить

Глухой инструмент

28

не-не, спасибо , мы еще походим посмотрим

Ответить

Ann Partovi

Глухой
6
Ответить

Артём Душин

11

Аварийное завершение сеанса пользователя - это как? Блок катапультирования?

Ответить

Глухой инструмент

Артём
18

вызов Росгвардии

Ответить

Художественный коктейль

Артём
6

самоликвидация ноутбука

Ответить

Ваша Закладко

Художественный
0

зыс нотбук вил селфдистракт ин ..

Ответить

Вася Пражкин

Артём
1

Ну может они так кнопку "Power" назвали.

Ответить

Повседневный Паша

Артём
0

Весь мир в труху

Ответить

Павел Фролов

8

А что в нём российского, кроме конской цены?

Ответить

Dmitry Pasyutin

Павел
5

СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ

Ответить

Товарищ Колбасный

Павел
2

Сертификация и гарантия отсутствия аппаратных закладок. Несмотря на всё безумие российских властей, идея ставить в ведомства компьютеры «из магазина» может придти в голову только человеку, который привык доверять безопасности соцсетей. Азы безопасности никто не отменял, тот факт, что данные в РФ текут из всех щелей, не отменят их. Ну и бабла попилят, конечно, куда же без этого…

Ответить

Leanne Morel

Товарищ
2

и гарантия отсутствия аппаратных закладок.

аппаратных

Ну и как вопрос с ME порешали? А, блять, точно - никак. Хаб же интел (а других то и нет с года 2006...).

Ответить

Сергей Дворниченко

Товарищ
1

так там же проц не православный как и чипы на материнке, видео и оператива тоже не православная

Ответить

Глухой инструмент

Павел
2

об его крышку тушил бычок русский чекист

Ответить

Повседневный Паша

Павел
0

70к

Давно в магазин ходил?

Ответить

Британский торшер

Повседневный
2

Это конская цена.

Ответить

Повседневный

Британс…
0

Если у них сборка, как у HP, то конская. Если с качеством сборки всё более менее, то обычный ценник.

Ответить

Madegghead

Повседн…
1

фанат apple детектед

Ответить

Повседневный

Madeggh…
1

Я нищий(

Ответить

Madegghead

Повседн…
0

тогда непонятны предъявы к HP....

Ответить

Повседневн

Madeggh…
0

Сборка, исполнение плат, охлаждение, bga вообще кошмар какой-то

Ответить

Павел Фролов

Повседневный
0

70к за что?

Ответить

Повседневный

Павел
2

Не знаю

Ответить

Павел Фролов

Повседн…
0

https://market.yandex.ru/product--noutbuk-acer-aspire-5-a514-54-58t9-intel-core-i5-1135g7-2400mhz-14-1920x1080-8gb-256gb-ssd-intel-iris-xe-graphics-windows-10-home/773516039?cpc=psagidd-5X0YGh3h4ILzDlekRnSiYTHj5bxfrCbE5_ZnIWdijgD5j2LJ99_cTUS5PQChbLwGenhJibwK-ZR1coHnZfm0eT61sYvAfcfVUrqxlAplivfBcTJ0NQXD3Yi3vc8YbrxDv3qlXiUTfZo1Kx8dcgxgsIceA3fRvs74eOFUcgpkxZ78Dg%2C%2C&sku=101122570889

Ответить

Повседневный

Павел
0

Как там с троттлингом? Всё так же надо специальную утилиту от Acer качать, которая вентилятор на максимум разгоняет?

Ответить

Павел Фролов

Повседн…
0

Тебе лишь бы написать? Я подобрал первый попавшийся ноут с таким же железом за цену в два раза ниже, если начать искать то можно за эти деньги взято, что то на порядок лучше

Ответить

Повседневн

Павел
1

Ты подобрал какой-то первый попавшийся кусок говна и принёс сюда, чтобы показать, что ты прав, но написать лишь бы мне. Я тебе написал про реальный кейс, иллюстрирующий качество товара, но ты продолжаешь копротивляться. Сразу видно, не тупой.

Ответить

Madegghead

Павел
0

ну на самом деле офисные серии ПК не совсем дешевые. Там обычно качественнее корпуса, больше портов, лучше экраны, 3 летняя гарантия и тп
И то что ты скинул на другой серии процессов совсем, а не на U.
Вот тебе пример сколько может стоить офисный ноут:
https://market.yandex.ru/product--noutbuk-dell-precision-3550-15-6-1920x1080-nvidia-quadro-p520-2gb-windows-10-pro-intel-core-i5-10210u-1600mhz-15-6-1920x1080-8gb-256gb-ssd-nvidia-quadro-p520-2gb-windows-10-pro/817508024?cpa=0

Ответить

Рыжий

Madeggh…
0

Пру лет назад офисные стоили по 30к ((

Ответить

Madegghead

Рыжий
0

нет.
Эта серия ноутов никогда дешево не стоила.
Может 70-80 вместо 100.

Ответить

Павел

Madeggh…
0

Ну и че ты его скинул? там тандерболт есть, видюха отдельно от проца

Ответить

Madegghead

Повседн…
0

так это оверпрайснутое китайское овно.
И не надо мне рассказывать что 15 лет назад это был IBM. Да. Был...

Ответить

Действующий пистолет

Павел
0

Шильдик и дурацкое название?

Ответить

Ann Partovi

Павел
0

Закон напишут, чтобы все бюджетные ведомства обязательно закупили себе такие

Ответить

мЕдь

6

Главное, что портов больше чем у apple. Сразу видно нормальный ноутбук!!

Ответить

Голодный спрей

мЕдь
4

Там даже VGA есть!

Ответить

мЕдь

Голодный
2

Вот именно! Давно думаю куда бы свой пузатый монитор подключить. 

Ответить

Правоохранительный хичхакер

5

i5 ясно понятно удачи

Ответить

Иванов Олег

Правоохранитель…
0

Привык к геймерским 5ти килограммовым? Этот косит под бизнес ноут с низким энергопотреблением, без дискретной карты.

Ответить

Правоохранительный хичхакер

Иванов
–2

это устаревший проц чувак

Ответить

Madegghead

Правоох…
0

В смысле устаревший? i5 - это линейка
10-gen сейчас ставится на большинстве актуальных бизнесовых моделей топовых производителей.
На 11 поколении ноуты не сильно распространены.

Ответить

Иванов Олег

Правоох…
0

Это просто линейка процессоров, которая не так часто обновляется. Почти все ноуты с i7 больше 45 ватт.

Ответить

Правоохранительн

Иванов
0

я про то же

Ответить

Madegghead

Иванов
0

Новая серия которая 1065g7 и аналогичная 11ая 15 ватные. U тоже 15 ваттные.

Ответить

Иванов Олег

Madeggh…
0

Ну это только сам процессор, хотя мало, да. Но и дорого, наверное.

Ответить

Madegghead

Иванов
0

i7 тем более серии H не нужен в офисном ноуте...

Ответить

Madegghead

Правоохранитель…
0

а в чем разница между i5 и i7 серии u?
Я не вижу никакой разницы по производительности.
У меня i7-8gen-U если что.

Ответить

Иванов Олег

5

Новость не заслуживает внимания, какие-то чуваки впили доп. защиту, которая требуется по стандартам безопасности (фстэк и т.д.) в ряде экономических секторов. А тут щас начнут их обсывать, мол смотрите, очередной российский компуктер.

Ответить

Александр Гонтарев

2

хоспади какая стыдоба

Ответить

Иванов Олег

Александр
1

Согласен, стыдно, что ты не умеешь читать и не понимаешь для чего эта железка. Это же не выставляют так, что это супер русский ноут. Это ноутбук, который проходит сертификации от ФСТЭК и такой не только в госухе нужен.

Ответить

Собственный Влад

3

Самый лёгкий ноутбук назвали Гравитон. Фантазия как у прапорщика.
Из той же серии что «Тяжёлая огнемётная система Буратино»

Ответить

Alexander Personazhe

3

2021 год. 
Абсолютно никто: 
Русский ноутбук: ВОТ ВАМ ПОРТ VGA.

Ответить

Alexander Personazhe

3

 Собирают его на заводе «АЛТ мастер» в Зеленограде. 

Кто-нибудь, объясните им, что если ты в Зеленограде будешь клеить наклейки с серийниками на китайские ноуты, то это не тянет на "собирают".

Ответить

Andy

2

На ноутбук какого производителя свою наклейку налепили?

Ответить

Сергей Дворниченко

Andy
1

к нему бы подошел внешний белорусский монитор

Ответить

NavaGava

2

Будет сам стучать в ФСБ на хозяев

Ответить

Сергей Дворниченко

2

хоть бы влепили эльбрус или байкал туда

Ответить

Глухой инструмент

1

а как тот факт , что он РОССИЙСКИЙ , влияет на технические показатели ? путин лично одобрил поправку в него на 4 ГГц ? а типа если бы он был бангладешский , то типа неправославно и нельзя пользоваться ? в чем прикол то этого мнимого патриотизма ? тем более мы не тупые , ну видно же что это дешевый асрок с встроенными зондами и напичканный по уровню ноутбука - печатной машинки

Ответить

Голодный спрей

Глухой
2

Так это не для тебя инфа. А для всяких госструктур, там никто разбирать не будет что за материнка и т.д.- в документе написано "отечественный", сертификаты ФСБ есть - значит можно впаривать на баланс госушных предприятий и не за 70К а за 700. И ведь самое главное что купят же. И - Импортозамещение.

Ответить

Вася Пражкин

1

Он построен на базе материнской платы отечественного производства

А проц почему импортный взяли? Байкал не влез?

Ответить

Pavel Nikitin

1

Самый легкий, потому что единственный российский ноутбук.

Ответить

AZP

1

это самый лёгкий российский ноутбук

И самый тяжёлый китайский

Ответить

Алексей Иванов

0

Скорее всего из-за этого он будет стоить космос.
"СДЗ «Аккорд-АМДЗ», сертификаты ФСТЭК и ФСБ."

Ответить

Иванов Олег

Алексей
0

Цена написана же

Ответить

Голодный спрей

Иванов
1

Мы не знаем за сколько его реально будут закупать. 

Ответить

Великий кубок

0

дорого, можно такой же за 12 000 рублей?

Ответить

Zoid Q

0

Гавно какое-то. Нахер нужен такой комп? Новые маки сейчас на чипе, а этот комп походу на берёзовых дровах.

Ответить

мЕдь

0

самый лёгкий российский ноутбук — его масса составляет 1,69 кг

Знаю легче. Странная история. Хотя там Российского как и в этом. 

Ответить

Ник Хартман

0

Почему глава ростеха не может прямо сказать, обосрались так особрались, а не собирать китайские платы выдавая их на "НАШИ"

Ответить

Dmitry Fadeev

0

>> В комплект с ноутбуком также входят два модуля-кнопки — для аппаратного отключения камеры

Скорее всего при нажатии кнопки включается не только камера, но и микрофон.

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Как дела с Intel ME?)))))))))

Ответить

Stolik Strigil

0

> повышенная безопасность

> работает на винде и галимых подвальных сборках


хотя да, он явно более защищён от кражи как минимум, ибо на такое никто не позарится

Ответить

thekitakun

0

Все заебись, но нейминг как обычно совковый, опять какая-то ебучая аббревиатура говна

Ответить

Константин Г.

0

Если материнка действительно российская, а не переименованный китайский нонейм, то новость хорошая. Надо же с чего-то начинать.

Ответить

Антон Лисин

0

Дисковода нет 

Ответить

Научно-Технический нос

0

Думал дороже будет

Ответить

Robo Krabe

0

Товарищ майор теперь одобряет 

Ответить

Денис Ваймс

0

Так падажи йобана, выглядит очень безопасно, им драться можно наверн:
VGA 
Вход для для сетевого кабеля 
Два USB(!)
Type-C(!)
И что это? (сьемка запрещено)

Ответить

Robo Krabe

0

Как донести производителям о том, что в 2021-м году CD привод НАХЕР не нужен? 

Ответить

Madegghead

Robo
0

а где ты видел в продаже ноуты с ним?

Ответить

Денис Ваймс

Robo
0

Выезжающий привод? 

Ответить

Р О Б А Т

0

на заводе «АЛТ мастер»

Старые мастера

Ответить
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