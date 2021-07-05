Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном — «полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства Статьи редакции
Она выдвигается из верхней части смартфона и может работать отдельно от него.
Камера выдвигается сверху смартфона — раньше Vivo уже выпускала устройства линейки Nex с похожим механизмом. Главным отличием стало появление четырёх пропеллеров, которые позволяют модулю летать отдельно от смартфона. Пока устройство существует в виде патента на технологию: Vivo не показала прототипов и не подтвердила, что планирует выпустить подобный смартфон.
Производитель предложил встроить в небольшой квадрокоптер сразу две камеры — одну сбоку, а другую в нижней части. Таким образом он сможет делать снимки как сверху вниз, так и сбоку.
В документе также описаны инфракрасные датчики, которые планируют разместить на сторонах устройства. Они помогут избежать препятствий и столкновений с людьми.
В 2016 году британские конструкторы уже показывали прототип смартфона с дроном. Однако он размещался в отдельном чехле и питался от провода, который был подключён к основному устройству. Инженерам не удалось разместить аккумулятор и другие компоненты вместе с камерой в настолько маленьком устройстве.
Господи, эти китайцы уже не знают, что придумать!!!!!!!!!!! Скоро создадут телефон, из которого будет вылезать китаец и воровать лес в вологодской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет. Как дела? Одна здесь?
Здравствуйте, уважаемый кибер-пользователь! Во-1, я с вами на "ты" не переходила, и брудершафта мы с вами, извиняюсь, не пили. А во-вторых, думайте, что говорите!!!! Я вам в матери гожусь, а вы пристаёте с какими-то, извиняюсь, грязными намёками!!!!
Люблю женщин постарше. Они самые горячие
Я вам что, какая-то ГРЕЛКА???????? Хватит нести эти глупости!!! Я вообще-то замужем, хоть мой супруг и считается без вести пропавшим!!!!!!
Ну вот. А тут мужчина, готовый одарить жаркими поцелуями 😏
Да вы только поцелуями и можете одаривать, НЕуважаемый!!!!!! Хватит нести эту, извиняюсь, чушь, или я на вас нажалуюсь за, как сейчас можно говорить, "харрасмент", извиняюсь!!!!
Разве такой прекрасной женщине как вы, не хочется любви?
Хватит мне писать, извращенец!!!!! Я самоизолируюсь от вас!!!!
Я всего лишь хотел подарить немного нежности, прекрасной и одинокой женщине
Текущий вентилятор
скоро?
Очень скоро!!!! Вот увидите, уважаемый кибер-пользователь!!! Я уже начала учить китайский!!!!
Шапки чувак выбирать не умеет
«полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства
Если камеру хуёво закрепить в корпусе, то любая камера становится «полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства
Круто. А зачем?
Стоишь ты на концерте, купил самый дешевый билет - за колонной, нихуя не видно и не слышно. Достаешь такой мобильничек, запускаешь дрона, подлетаешь к певцу и смотришь на мобильнике как из первого ряда.
А похуй, что у дрона зараядка на пару десяток секунд
Долетит и короткий ролик для тик-тока запишет.
Боюсь, что за тикток можно снять на концерте
Извините, у меня включён режим душноты
Ничего, я перед заходом на TJ всегда открываю окошко.
Да и какие концерты во время чумы
Алые Паруса хотя бы
Во время санкционированных митингов ковид распространяется медленно...
Там глава минздрава Питера уже сказал, что ковид не распространяется на таких мероприятиях. Ну на таком посту идиотов держать не будут, поэтому верим.
Прикол такой. Приколдес, понимаешь?
Предлагаю смартфон в гандон засунуть. Прикол же!
Если есть деньги на патент — с радостью примем ваши зарисовки
Телефон вытянутой формы засовываем в изделие номер три
Нумерация изделий была немного утрачена, в 91 году
Патент
Потому что владельцы селфи-палок выглядят как даже большие мудаки, чем катальщики на гироскутерах.