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Технологии
Дамир Камалетдинов

Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном — «полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства Статьи редакции

Она выдвигается из верхней части смартфона и может работать отдельно от него.

52 52 комментария
1898 просмотров
Изображение Vivo

Камера выдвигается сверху смартфона — раньше Vivo уже выпускала устройства линейки Nex с похожим механизмом. Главным отличием стало появление четырёх пропеллеров, которые позволяют модулю летать отдельно от смартфона. Пока устройство существует в виде патента на технологию: Vivo не показала прототипов и не подтвердила, что планирует выпустить подобный смартфон.

Производитель предложил встроить в небольшой квадрокоптер сразу две камеры — одну сбоку, а другую в нижней части. Таким образом он сможет делать снимки как сверху вниз, так и сбоку.

Изображение Vivo

В документе также описаны инфракрасные датчики, которые планируют разместить на сторонах устройства. Они помогут избежать препятствий и столкновений с людьми.

В 2016 году британские конструкторы уже показывали прототип смартфона с дроном. Однако он размещался в отдельном чехле и питался от провода, который был подключён к основному устройству. Инженерам не удалось разместить аккумулятор и другие компоненты вместе с камерой в настолько маленьком устройстве.

#смартфоны #vivo #китай #новости

52 52 комментария
24
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Людмилочка

39

Господи, эти китайцы уже не знают, что придумать!!!!!!!!!!! Скоро создадут телефон, из которого будет вылезать китаец и воровать лес в вологодской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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AttentiveMilk

Людмилочка
1

Привет. Как дела? Одна здесь?

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Людмилочка

AttentiveMilk
5

Здравствуйте, уважаемый кибер-пользователь! Во-1, я с вами на "ты" не переходила, и брудершафта мы с вами, извиняюсь, не пили. А во-вторых, думайте, что говорите!!!! Я вам в матери гожусь, а вы пристаёте с какими-то, извиняюсь, грязными намёками!!!!

Ответить

AttentiveMilk

Людмило…
5

Люблю женщин постарше. Они самые горячие

Ответить

Устойчивый блик

Attenti…
5

и быстро остывают, удобно

Ответить

Людмилочка

Attenti…
1

Я вам что, какая-то ГРЕЛКА???????? Хватит нести эти глупости!!! Я вообще-то замужем, хоть мой супруг и считается без вести пропавшим!!!!!!

Ответить

AttentiveMilk

Людмило…
1

Ну вот. А тут мужчина, готовый одарить жаркими поцелуями 😏

Ответить

Людмилочка

Attenti…
1

Да вы только поцелуями и можете одаривать, НЕуважаемый!!!!!! Хватит нести эту, извиняюсь, чушь, или я на вас нажалуюсь за, как сейчас можно говорить, "харрасмент", извиняюсь!!!!

Ответить

AttentiveM

Людмило…
1

Разве такой прекрасной женщине как вы, не хочется любви?

Ответить

Немецкий

Attenti…
3

Сведи её с ВитальИванычем срочно

Ответить

Людмилочка

Attenti…
1

Хватит мне писать, извращенец!!!!! Я самоизолируюсь от вас!!!!

Ответить

AttentiveM

Людмило…
2

Я всего лишь хотел подарить немного нежности, прекрасной и одинокой женщине

Ответить

Роман

Людмило…
0

Чёрт, эти нейросети уже не отличить от настоящих людей

Ответить

Текущий вентилятор

Людмилочка
0
Ответить

Прекрасный паук например

Текущий
2
Ответить

Владимир Филатов

Людмилочка
0

скоро?

Ответить

Людмилочка

Владимир
0

Очень скоро!!!! Вот увидите, уважаемый кибер-пользователь!!! Я уже начала учить китайский!!!!

Ответить

Владимир Филатов

Людмило…
0

не, я о том, что у вас это уже происходит

Ответить

Аня Шалина

Людмило…
–1

加油加油吧！

Ответить

Р О Б А Т

11
Ответить

AttentiveMilk

Р
11

Шапки чувак выбирать не умеет

Ответить

Р О Б А Т

AttentiveMilk
3

Не то, что ты)

Ответить

AttentiveMilk

Р
2

😜

Ответить

Миша Копейкин

3

 «полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства

Если камеру хуёво закрепить в корпусе, то любая камера становится «полётной селфи-камерой», которая вылетает из устройства

Ответить

Обратный Абдужаббор

3
Ответить

Федя Прозоров

1

Круто. А зачем?

Ответить

Вася Пражкин

Федя
1

Стоишь ты на концерте, купил самый дешевый билет - за колонной, нихуя не видно и не слышно. Достаешь такой мобильничек, запускаешь дрона, подлетаешь к певцу и смотришь на мобильнике как из первого ряда.

Ответить

Федя Прозоров

Вася
1

А похуй, что у дрона зараядка на пару десяток секунд

Ответить

Вася Пражкин

Федя
3

Долетит и короткий ролик для тик-тока запишет.

Ответить

Федя Прозоров

Вася
0

Боюсь, что за тикток можно снять на концерте

Ответить

Федя Прозоров

Федя
2

Извините, у меня включён режим душноты

Ответить

Вася Пражкин

Федя
2

Ничего, я перед заходом на TJ всегда открываю окошко.

Ответить

Федя

Вася
2

Правильно. Иногда так воняет от набросов, что приходится час проветривать помещение

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Да и какие концерты во время чумы

Ответить

Вася Пражкин

Федя
0

Алые Паруса хотя бы

Ответить

Федя Прозоров

Вася
0

Во время санкционированных митингов ковид распространяется медленно...

Ответить

Вася Пражкин

Федя
1

Там глава минздрава Питера уже сказал, что ковид не распространяется на таких мероприятиях. Ну на таком посту идиотов держать не будут, поэтому верим.

Ответить

AttentiveMilk

Федя
0

Прикол такой. Приколдес, понимаешь?

Ответить

Федя Прозоров

AttentiveMilk
0

Предлагаю смартфон в гандон засунуть. Прикол же!

Ответить

AttentiveMilk

Федя
0

Если есть деньги на патент — с радостью примем ваши зарисовки

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
1

Телефон вытянутой формы засовываем в изделие номер три

Ответить

AttentiveMilk

Федя
0

Нумерация изделий была немного утрачена, в 91 году

Ответить

Федя Прозоров

Attenti…
0

Это айфон 34 в кредит

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
0

Кек

Ответить

Николай Николаевич

Федя
0

Патент

Ответить

Федя Прозоров

Николай
0

Хуент

Ответить

Сознательный франт

Федя
0

Потому что владельцы селфи-палок выглядят как даже большие мудаки, чем катальщики на гироскутерах. 

Ответить

Федя Прозоров

Сознательный
0

А такъ будутъ уѣбаны съ квадрокоптеромъ

Ответить

Иван Прохоров

1

главное, чтоб стоил не как дрон

Ответить

Параллельный цветок

1

Большая часть патенов полная хуйня, они никогда не будут реализованы, т.к. нахуй просто никому не нужны. 

Ответить

Alexander Personazhe

–1

Интересный смартфон. 
Производить его мы, конечно же, не будем.

Ответить

Иван Сидоров

–1

Айфонобляди опять соснули, лучшие инновации только на ведре

Ответить
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