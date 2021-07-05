Она выдвигается из верхней части смартфона и может работать отдельно от него.

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Изображение Vivo

Камера выдвигается сверху смартфона — раньше Vivo уже выпускала устройства линейки Nex с похожим механизмом. Главным отличием стало появление четырёх пропеллеров, которые позволяют модулю летать отдельно от смартфона. Пока устройство существует в виде патента на технологию: Vivo не показала прототипов и не подтвердила, что планирует выпустить подобный смартфон.

Производитель предложил встроить в небольшой квадрокоптер сразу две камеры — одну сбоку, а другую в нижней части. Таким образом он сможет делать снимки как сверху вниз, так и сбоку.

Изображение Vivo

В документе также описаны инфракрасные датчики, которые планируют разместить на сторонах устройства. Они помогут избежать препятствий и столкновений с людьми.