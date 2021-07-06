Nintendo представила обновлённую Switch c OLED-экраном Статьи редакции
Про-версия так и называется — «модель с OLED». Консоль выпустят 8 октября.
Обновлённая версия получила 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p (диагональ экрана оригинальной консоли составляет 6,2 дюйма, Switch Lite — 5,5 дюйма). Об этом компания сообщила на своём ютуб-канале.
У модели также будут улучшенная звуковая система, 64 гигабайта памяти (в оригинальном Switch – 32 ГБ), новая док-станция с LAN-портом и более широкая подставка для портативной игры на столе. Разрешение на обновлённой модели в портативном (1280x720) и в ТВ-режиме (1080p) не изменится.
Контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих ревизий Switch можно будет использовать с обновлённой. Обновлённая консоль также получит поддержку всех игр для Switch
Новые модели поступят в продажу в двух расцветках: белой и неоново-красной/неоново-синей. Стоимость консоли составит 349 долларов (около 25 тысяч рублей). Старт продаж назначен на 8 октября.
Как обратил внимание DTF, судя по данным магазина «Мир Nintendo», в России устройство будет продаваться по цене в 30 499 рублей. Предзаказы должны открыть 15 июля.
Слухи о разработке новой версии Switch ходили с 2020 года. Ожидалось, что Nintendo расскажет о консоли на выставке E3, но компания посвятила её новым играм для Switch. Многие также предполагали, что про-версия будет поддерживать 4K в ТВ-режиме.
Каждый раз не могу с того как япошки наёбывают гайжинов продавая им плохие китайские планшеты
Зачем они воруют? Если у них такие интерьеры
Армейский фонарь
Это после воровства
Обновлённая версия получила 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p, LAN-порт
LAN-порт не в док-станции, случайно?
Секретный теркин30см
VGA с LTP не хватает.
В приставке.
а как без SCART`а ? как я должен по ихнему записать стрим на своем vhs-магнитофоне?
подожду 8к
Дешевле же стоит
у меня и эта свитч валяется с накупленными играми, полгода не включал
Отдай африканским детям
т.е. я правильно понимаю - старая версия свича с новой док станцией не совместима?
*upd* походу, поддерживает
В новую модель также встроили обновленный чип от Nvidia, который позволит выводить изображение с консоли в 4K при подключении к телевизору.
Там нет 4К, всё так же 1080р в доке
который позволит выводить изображение с консоли в 4K при подключении к телевизору
Это не так, про обновление железа вообще не сказали
А разве OLED экран - это не технология прошлого? Я просто помню какие плохие экраны ставили в ds. А вообще нитенда топ.
OLED имеет как ряд серьезных недостатков, так и плюсов. Дорогой, а если не очень, то там вырвиглазный ШИМ на низких яркостях. Дисплей уничтожается если хотя бы немного его повредить, достаточно чуть чуть кокнуть экран (но так чтобы проник воздух).
С другой стороны гораздо более яркие и насыщенные цвета, а так же натуральный черный - у OLED это действительно просто отсутствие цвета.