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Технологии
Даша Лейзаренко

Nintendo представила обновлённую Switch c OLED-экраном Статьи редакции

Про-версия так и называется — «модель с OLED». Консоль выпустят 8 октября.

31 31 комментарий
2920 просмотров

Обновлённая версия получила 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p (диагональ экрана оригинальной консоли составляет 6,2 дюйма, Switch Lite — 5,5 дюйма). Об этом компания сообщила на своём ютуб-канале.

У модели также будут улучшенная звуковая система, 64 гигабайта памяти (в оригинальном Switch – 32 ГБ), новая док-станция с LAN-портом и более широкая подставка для портативной игры на столе. Разрешение на обновлённой модели в портативном (1280x720) и в ТВ-режиме (1080p) не изменится.

Контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих ревизий Switch можно будет использовать с обновлённой. Обновлённая консоль также получит поддержку всех игр для Switch

Новые модели поступят в продажу в двух расцветках: белой и неоново-красной/неоново-синей. Стоимость консоли составит 349 долларов (около 25 тысяч рублей). Старт продаж назначен на 8 октября.

Как обратил внимание DTF, судя по данным магазина «Мир Nintendo», в России устройство будет продаваться по цене в 30 499 рублей. Предзаказы должны открыть 15 июля.

Слухи о разработке новой версии Switch ходили с 2020 года. Ожидалось, что Nintendo расскажет о консоли на выставке E3, но компания посвятила её новым играм для Switch. Многие также предполагали, что про-версия будет поддерживать 4K в ТВ-режиме.

#новости #nintendo

31 31 комментарий
19
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Бывший магнит

27

Наконец-то, теперь смогу в 100 раз пройти зельду с 20 частями Марио. Пойду попрошу ебаря моей жены, чтобы купил мне.

Ответить

Alex Volkov

Бывший
1

Да фиг тебе. Ты не заслужил.

Ответить

Stanley H. Tweedle

9

Каждый раз не могу с того как япошки наёбывают гайжинов продавая им плохие китайские планшеты

Ответить

Nike RossXP

Stanley
1

странно, что ты еще не в минусах. Тут такую правду не любят.

Ответить

Антигравитационный торт

3

Зачем они воруют? Если у них такие интерьеры 

Ответить

Армейский фонарь

Антигравитацион…
7

Это после воровства

Ответить

Армейский фонарь

Армейский
2

А вообще это расистская шутка, осуждаю

Ответить

Дмитрий Грибоедов

3
Ответить

Р О Б А Т

2

Пасиба, я в тетрич поиграю

Ответить

AttentiveMilk

0

Обновлённая версия получила 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p, LAN-порт

LAN-порт не в док-станции, случайно?

Ответить

Секретный теркин30см

AttentiveMilk
1

VGA с LTP не хватает.
В приставке.

Ответить

Корнелий Шнапс

Секретный
1

а как без SCART`а ? как я должен по ихнему записать стрим на своем vhs-магнитофоне?

Ответить

ggg123

Корнелий
0

Через колокольчики

Ответить

Даша Лейзаренко

AttentiveMilk
0

пофиксила, спос

Ответить

Коровка говорит мууу

0

подожду 8к

Ответить

Антигравитационный торт

Коровка
1

Дешевле же стоит

Ответить

Коровка говорит мууу

Антигравитацион…
1

у меня и эта свитч валяется с накупленными играми, полгода не включал

Ответить

AttentiveMilk

Коровка
0

Отдай африканским детям

Ответить

Коровка говорит

Attenti…
0

как раз через пару домов

Ответить

N.N.

0

т.е. я правильно понимаю - старая версия свича с новой док станцией не совместима?

*upd* походу, поддерживает

Ответить

мЕдь

N.N.
1

А какая разница? Они же их вместе продают.

Ответить

мЕдь

0

Уф, уже хочу, а то мой сычушка первой ревизии.

Ответить

Влад Зубарев

0

В новую модель также встроили обновленный чип от Nvidia, который позволит выводить изображение с консоли в 4K при подключении к телевизору.

Там нет 4К, всё так же 1080р в доке

Ответить

Даша Лейзаренко

Влад
0

да, дезинфа, убрала сразу почти 

Ответить

Антонъ Юрьевичъ

0

который позволит выводить изображение с консоли в 4K при подключении к телевизору

Это не так, про обновление железа вообще не сказали

Ответить

Николай Николаевич

0

Ну и как теперь дождаться 08/10/2021

Ответить

Независимый рубин

0

ну наконец-то дождались, можно брать

Ответить

Arthur Sergeev

–1

А разве OLED экран - это не технология прошлого? Я просто помню какие плохие экраны ставили в ds. А вообще нитенда топ.

Ответить

Армейский фонарь

Arthur
0

OLED экран - это не технология прошлого

не шариш

Ответить

ggg123

Arthur
0

OLED имеет как ряд серьезных недостатков, так и плюсов. Дорогой, а если не очень, то там вырвиглазный ШИМ на низких яркостях. Дисплей уничтожается если хотя бы немного его повредить, достаточно чуть чуть кокнуть экран (но так чтобы проник воздух).
С другой стороны гораздо более яркие и насыщенные цвета, а так же натуральный черный - у OLED это действительно просто отсутствие цвета.

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Наружный нос

–1

Когда прошьют?

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