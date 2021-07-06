Про-версия так и называется — «модель с OLED». Консоль выпустят 8 октября.

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Обновлённая версия получила 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 720p (диагональ экрана оригинальной консоли составляет 6,2 дюйма, Switch Lite — 5,5 дюйма). Об этом компания сообщила на своём ютуб-канале.

У модели также будут улучшенная звуковая система, 64 гигабайта памяти (в оригинальном Switch – 32 ГБ), новая док-станция с LAN-портом и более широкая подставка для портативной игры на столе. Разрешение на обновлённой модели в портативном (1280x720) и в ТВ-режиме (1080p) не изменится.

Контроллеры Joy-Con и док-станцию предыдущих ревизий Switch можно будет использовать с обновлённой. Обновлённая консоль также получит поддержку всех игр для Switch

Новые модели поступят в продажу в двух расцветках: белой и неоново-красной/неоново-синей. Стоимость консоли составит 349 долларов (около 25 тысяч рублей). Старт продаж назначен на 8 октября.

Как обратил внимание DTF, судя по данным магазина «Мир Nintendo», в России устройство будет продаваться по цене в 30 499 рублей. Предзаказы должны открыть 15 июля.

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