{"items":[{"comment_id":5873751,"subsite_id":245416,"user_id":272438,"type":"comment_add","id":5873751,"hash":"1020752c301f8bdb93be7f39717529e6","date":1625579761,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405715-v-krymu-iz-za-silnyh-livney-iz-beregov-vyshli-tri-reki-podtopilo-bolee-50-domov?comment=5873751","text":"\u0442\u044b \u043f\u0440\u043e \u043a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443? \u041d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043d\u044e \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0430 \u043f\u043e \u041a\u0440\u044b\u043c\u0443 \u0432 \u0420\u041e\u0421\u0421\u0418\u0418.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":272438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/272438-andrej","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a7b5b5e2-571f-37f6-1845-9836c97cc1da\/","name":"andrej","isVerified":false},"content":{"id":405715,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/405715-v-krymu-iz-za-silnyh-livney-iz-beregov-vyshli-tri-reki-podtopilo-bolee-50-domov","title":"\u0412 \u041a\u0440\u044b\u043c\u0443 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u0438\u0432\u043d\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0438 \u0440\u0435\u043a\u0438. \u041f\u043e\u0434\u0442\u043e\u043f\u0438\u043b\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873754,"subsite_id":214351,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":5873754,"hash":"00ee09468334726df96c636af94f0c93","date":1625579787,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova?comment=5873754","text":"\u0445\u0434\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":403730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova","title":"\u041f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043e\u043c\u0438\u0435\u043b\u0438\u0442\u0430, \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u044f\u0445, \u0447\u0443\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0440 \u043e\u0442 \u044d\u043d\u0446\u0435\u0444\u0430\u043b\u0438\u0442\u0430: \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0427\u0443\u043c\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873758,"subsite_id":232504,"user_id":340276,"type":"comment_add","id":5873758,"hash":"4fbbb421cedef3498cb1f55a8ce96e89","date":1625579805,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406685?comment=5873758","text":"\u042d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 90%.\u00a0



> \u0414\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u043c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e, \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442.\u00a0



\u041d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u043b\u044f\u0442\u044c \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u0438 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0435\u0439 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 90% \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d \u0434\u043b\u044f \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0442\u043e \u0435\u043c\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0430 \u044d\u0432\u0442\u0430\u043d\u0430\u0437\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340276-alexander-personazhe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/760b1f81-4a2b-3e2c-8f01-215299bd88e7\/","name":"Alexander Personazhe","isVerified":false},"content":{"id":406685,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406685","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873760,"subsite_id":232504,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5873760,"hash":"9b50288bf05f3598327f1eab54005983","date":1625579813,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406708?comment=5873760","text":"\u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u043e\u0448\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406708,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406708","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873763,"subsite_id":214351,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":5873763,"hash":"c59a39fe9faeeb10592e95fcd288ded5","date":1625579836,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova?comment=5873763","text":"\u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0443\u0431\u044b \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044b\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":403730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova","title":"\u041f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043e\u043c\u0438\u0435\u043b\u0438\u0442\u0430, \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u044f\u0445, \u0447\u0443\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0440 \u043e\u0442 \u044d\u043d\u0446\u0435\u0444\u0430\u043b\u0438\u0442\u0430: \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0427\u0443\u043c\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873767,"subsite_id":245416,"user_id":333514,"type":"comment_add","id":5873767,"hash":"2a226b94e19890a3d61c6535e19606bb","date":1625579858,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406695-kitayskiy-analog-lego-vypustil-nabor-s-kosmodromom-v-nem-est-tablichka-s-ugrozoy-kak-na-realnom-kosmodrome?comment=5873767","text":"\u043c\u0430\u043c\u043a\u0430 \u0442\u0432\u043e\u044f \u043a\u043b\u043e\u043d \u043b\u0435\u0433\u043e, \u0430 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043b\u0430\u0441\u0442\u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":333514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/333514-ilyuher-xxx","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/98a9e292-fe3d-5477-97f8-7214504dda2b\/","name":"\u0418\u043b\u044e\u0445\u0435\u0440 XXX","isVerified":false},"content":{"id":406695,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406695-kitayskiy-analog-lego-vypustil-nabor-s-kosmodromom-v-nem-est-tablichka-s-ugrozoy-kak-na-realnom-kosmodrome","title":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 Leg\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u0441\u00a0\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0434\u0440\u043e\u043c\u043e\u043c. \u0412\u00a0\u043d\u0451\u043c \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430 \u0441\u00a0\u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u043e\u0439\u00a0\u2014 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u00a0\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0434\u0440\u043e\u043c\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873769,"subsite_id":232504,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5873769,"hash":"0e3c125a5d8dd45cf1f59053b1d76895","date":1625579865,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406708?comment=5873769","text":"\u0431\u043b\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u043b\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406708,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406708","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873772,"subsite_id":232504,"user_id":340276,"type":"comment_add","id":5873772,"hash":"5c6ea1bb1e73cc9bd01f79ace3f23c2b","date":1625579889,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406682?comment=5873772","text":"\u0413\u043b\u0443\u0431\u0438\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340276-alexander-personazhe","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/760b1f81-4a2b-3e2c-8f01-215299bd88e7\/","name":"Alexander Personazhe","isVerified":false},"content":{"id":406682,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406682","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873773,"subsite_id":245417,"user_id":23048,"type":"comment_add","id":5873773,"hash":"5c99fafe6c7ba02881e5f5ff4612e052","date":1625579904,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/406186-prayd-v-gruzii-vmesto-predstaviteley-lgbt-na-ulicy-vyshli-ultranacionalisty?comment=5873773","text":"\u041c\u0443\u0445 \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0442\u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e.

\u041d\u0430\u0441\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0440\u0435\u0434.

\u041d\u0435\u043d\u0430\u0432\u0438\u0441\u0442\u044c \u043a \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0438 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442, \u0442\u043e \u0437\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435-\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f.

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435\u043d\u0430\u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0435\u0433\u043e \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u043b\u0438\u0446\u0430, \u0446\u0432\u0435\u0442 \u0433\u043b\u0430\u0437, \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043a\u043e\u0436\u0438, \u0432\u0435\u0440\u043e\u0438\u0441\u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0436\u0435, \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c, \u0434\u0440\u0435\u043c\u0443\u0447\u0438\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435\u043d\u0430\u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0433\u0435\u0435\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23048,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/23048-badkid","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c852230a-b968-5e60-8c81-8b8c8544cbe0\/","name":"badkid","isVerified":false},"content":{"id":406186,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/406186-prayd-v-gruzii-vmesto-predstaviteley-lgbt-na-ulicy-vyshli-ultranacionalisty","title":"\u041f\u0440\u0430\u0439\u0434 \u0432 \u0413\u0440\u0443\u0437\u0438\u0438: \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u041b\u0413\u0411\u0422 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u044b \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873774,"subsite_id":232504,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":5873774,"hash":"9a10c5bd9f47f525927e2d022097eb14","date":1625579918,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728?comment=5873774","text":"\u041f\u0437\u0434\u0446, \u0442\u0440\u0443\u0445\u0430\u043d\u044b \u043d\u0435\u0431\u043e\u0441\u044c \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u0445\u0430\u0442\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/36ab6db3-a4ce-5798-ac3b-8313307d358e\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":406728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873778,"subsite_id":232504,"user_id":401574,"type":"comment_add","id":5873778,"hash":"29fca9a039197ef71cf4ed7d3a607e4d","date":1625579950,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728?comment=5873778","text":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0430 \u0432 \u0441\u0443\u0434\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0444\u0430\u043a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":401574,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/401574-epapa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/16b6e0a3-d97d-5d08-80ce-c344c1404c4d\/","name":"\u042d\u043f\u0430\u043f\u0430","isVerified":false},"content":{"id":406728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873779,"subsite_id":214343,"user_id":15835,"type":"comment_add","id":5873779,"hash":"bf056523d145f6985f2d70a2aeff483f","date":1625579958,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/406635-deyting-prilozhenie-bumble-otkroet-restoran-v-nyu-yorke-chtoby-pomoch-lyudyam-nachat-vstrechatsya-oflayn?comment=5873779","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445. \u041c\u0443\u0436\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0442\u043a\u0438 x3 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0431\u043e\u043b\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0434\u0435\u0432\u043e\u0447\u043a\u0430\u043c\u0438 + \u0435\u0449\u0451 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":15835,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/15835-ivan-beloborodov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/749221f8-16de-dc31-47f5-71cc603a6619\/","name":"Ivan Beloborodov","isVerified":false},"content":{"id":406635,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/406635-deyting-prilozhenie-bumble-otkroet-restoran-v-nyu-yorke-chtoby-pomoch-lyudyam-nachat-vstrechatsya-oflayn","title":"\u0414\u0435\u0439\u0442\u0438\u043d\u0433-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 Bumble \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d \u0432 \u041d\u044c\u044e-\u0419\u043e\u0440\u043a\u0435, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0444\u043b\u0430\u0439\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873780,"subsite_id":214351,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":5873780,"hash":"800952297c7080926a805e76d001af6a","date":1625579959,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova?comment=5873780","text":"\u0440\u0430\u0437\u0432\u0435 \u043d\u0435\u0442?

https:\/\/ru.wikipedia.org\/wiki\/\u041a\u043e\u0432\u0438\u0412\u0430\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":403730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/403730-pomog-spasti-sssr-ot-poliomielita-testiroval-vakcinu-na-detyah-chut-ne-umer-ot-encefalita-istoriya-virusologa-chumakova","title":"\u041f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0421\u0421\u0421\u0420 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u043e\u043c\u0438\u0435\u043b\u0438\u0442\u0430, \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u044f\u0445, \u0447\u0443\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0440 \u043e\u0442 \u044d\u043d\u0446\u0435\u0444\u0430\u043b\u0438\u0442\u0430: \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043b\u043e\u0433\u0430 \u0427\u0443\u043c\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873784,"subsite_id":232504,"user_id":339949,"type":"comment_add","id":5873784,"hash":"8a13172112bcec4d5b11e7c43609b26e","date":1625579997,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728?comment=5873784","text":"\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":339949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/339949-slava-inzhenerov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c5d909e-ca07-aedd-14f5-c1e1d41a00c3\/","name":"\u0421\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0418\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":406728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/406728","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5873785,"subsite_id":245416,"user_id":340790,"type":"comment_add","id":5873785,"hash":"5c6b5fe01c4b5f8b907c4db6915536a9","date":1625580006,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406533-na-kube-u-52-izolirovannyh-rossiyan-podtverdilsya-koronavirus?comment=5873785","text":"\u042d\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e. \u0415\u0441\u0442\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0430\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u043e\u0431 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0435 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0438, \u0433\u0434\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0431\u044b\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0438 (\u0432\u0435\u0441\u044c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0441\u043e\u0432\u043e\u043a, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0442\u043e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0415\u0421) \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0430\u043f\u043f\u0435\u0442\u0435\u0442\u0438\u0442\u043e\u0432. \u0421\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340790,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340790-atv","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1e81be3a-a68b-eed6-acf7-1bc72aa34edd\/","name":"\u0410\u0422\u0412","isVerified":false},"content":{"id":406533,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/406533-na-kube-u-52-izolirovannyh-rossiyan-podtverdilsya-koronavirus","title":"\u041d\u0430 \u041a\u0443\u0431\u0435 \u0443 52 \u0438\u0437\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"},"isAnonymous":false}]}