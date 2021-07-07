Компания выпустила «заплатку» даже для неподдерживаемой Windows 7.

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Уязвимость PrintNightmare обнаружили в конце июня исследователи из компании Sangfor. Они опубликовали на Github образец кода для эксплуатации уязвимости (эксплойт) — видимо, случайно, потому что быстро удалили его. Но код успел разойтись по интернету, в результате чего Microsoft пришлось работать над срочными обновлениями для исправления уязвимости. Об этом пишет The Verge.

zhiniang peng @edwardzpeng We deleted the POC of PrintNightmare. To mitigate this vulnerability, please update Windows to the latest version, or disable the Spooler service. For more RCE and LPE in Spooler, stay tuned and wait our Blackhat talk. https://twitter.com/edwardzpeng/status/1395631794561552385 Мы удалили образцовый эксплойт для PrintNightmare. Чтобы защититься от этой уязвимости, пожалуйста, обновите Windows до последней версии или отключите службу печати. Чтобы узнать больше об уязвимостях в службе печати, следите за обновлениями и ждите нашего выступления на конференции Black Hat.

PrintNigthmare — крупная уязвимость в системной службе печати, которой подвержены все версии Windows, выпущенные с 2008 года:

Windows 7

Windows Server 2008

Windows Server 2012/2012 R2



Windows 8.1/RT 8.1



Windows 10

Windows Server 2016



Windows Server 2019



Используя эту уязвимость, взломщик может удалённо выполнить любой код — установить или удалить программы, скопировать, изменить или удалить данные, создать новые учётные записи с правами администратора. Microsoft присвоила PrintNigthmare высшую степень опасности, потому что служба печати по умолчанию запущена во всех версиях Windows, а использовать уязвимость относительно несложно.

Компания рекомендует как можно скорее установить обновления безопасности, выпущенные 6 июля 2021 года или позже. Они уже доступны для всех перечисленных выше версий системы, кроме Windows Server 2012, Windows Server 2016 и Windows 10 версии 1607. Также можно отключить службу с помощью следующих команд в PowerShell:

Stop-Service -Name Spooler -Force Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled