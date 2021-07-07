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Технологии
Никита Логинов

Microsoft выпустила срочные обновления Windows для защиты от PrintNightmare — опасной уязвимости в службе печати Статьи редакции

Компания выпустила «заплатку» даже для неподдерживаемой Windows 7.

17 17 комментариев
949 просмотров

Уязвимость PrintNightmare обнаружили в конце июня исследователи из компании Sangfor. Они опубликовали на Github образец кода для эксплуатации уязвимости (эксплойт) — видимо, случайно, потому что быстро удалили его. Но код успел разойтись по интернету, в результате чего Microsoft пришлось работать над срочными обновлениями для исправления уязвимости. Об этом пишет The Verge.

zhiniang peng @edwardzpeng
We deleted the POC of PrintNightmare. To mitigate this vulnerability, please update Windows to the latest version, or disable the Spooler service. For more RCE and LPE in Spooler, stay tuned and wait our Blackhat talk. https://twitter.com/edwardzpeng/status/1395631794561552385
Мы удалили образцовый эксплойт для PrintNightmare. Чтобы защититься от этой уязвимости, пожалуйста, обновите Windows до последней версии или отключите службу печати. Чтобы узнать больше об уязвимостях в службе печати, следите за обновлениями и ждите нашего выступления на конференции Black Hat.

PrintNigthmare — крупная уязвимость в системной службе печати, которой подвержены все версии Windows, выпущенные с 2008 года:

  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2012/2012 R2
  • Windows 8.1/RT 8.1
  • Windows 10
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019

Используя эту уязвимость, взломщик может удалённо выполнить любой код — установить или удалить программы, скопировать, изменить или удалить данные, создать новые учётные записи с правами администратора. Microsoft присвоила PrintNigthmare высшую степень опасности, потому что служба печати по умолчанию запущена во всех версиях Windows, а использовать уязвимость относительно несложно.

Компания рекомендует как можно скорее установить обновления безопасности, выпущенные 6 июля 2021 года или позже. Они уже доступны для всех перечисленных выше версий системы, кроме Windows Server 2012, Windows Server 2016 и Windows 10 версии 1607. Также можно отключить службу с помощью следующих команд в PowerShell:

Stop-Service -Name Spooler -Force Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Это не первая серьёзная уязвимость в службе печати Windows — израильский вирус Stuxnet, который в 2010 году повредил около тысячи иранских центрифуг для обогащения урана, также использовал ошибки в коде Windows Print Spooler.

#компьютеры #безопасность #взломы #microsoft #windows

17 17 комментариев
7
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17 комментариев
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alexferman

4

РЕШЕТО

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Илья Синица

alexferman
1

Как говорил один пользователь TJ

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alexferman

Илья
2

Всё верно. Видимо, этот пользователь - очень умный человек.

Ответить

Илья Синица

alexfer…
1

Видимо да. А ты не посоветуешь ОС, какую поставить, чтобы не ловить такие проблемы, как в посте?

Ответить

Процессуальный

Илья
5

Систему Дениса Попова

Ответить

Ипполит

Процесс…
2

Мне в ней больше нравятся нескучные обои.

Ответить

Закомплексованна

Илья
1

FreeBSD

Ответить

Ипполит

Закомпл…
1

её патчить под kde нужно

Ответить

Психологический

Ипполит
1

Наоборот жеж

Ответить

Ипполит

Психоло…
1

Можно и наоборот. По желанию.

Ответить

alexferman

Илья
1

Смотря чем ты занимаешься за компом

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Положенный ихтиандр

2

Качайте 
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-34527

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Психологический химик

Положенный
1

В статье эта ссылка есть, но не так явно

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Положенный ихтиандр

Психологический
3

да вообще не очевидно!
я предполоджил, что там линк на новость из другого издания и соотвтественно нихуя не кликнул

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Психологический химик

1

А я думаю: сегодня ещё не второй вторник месяца для обновлений с перезагрузкой, но домашний комп сразу с утра просится.

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Ипполит Воробьянинов

Психологический
1

...а у меня кошка с утра орёт

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Психологический химик

Ипполит
1

Ждите новенький помёт

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