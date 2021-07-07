Microsoft выпустила срочные обновления Windows для защиты от PrintNightmare — опасной уязвимости в службе печати Статьи редакции
Компания выпустила «заплатку» даже для неподдерживаемой Windows 7.
Уязвимость PrintNightmare обнаружили в конце июня исследователи из компании Sangfor. Они опубликовали на Github образец кода для эксплуатации уязвимости (эксплойт) — видимо, случайно, потому что быстро удалили его. Но код успел разойтись по интернету, в результате чего Microsoft пришлось работать над срочными обновлениями для исправления уязвимости. Об этом пишет The Verge.
PrintNigthmare — крупная уязвимость в системной службе печати, которой подвержены все версии Windows, выпущенные с 2008 года:
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Server 2012/2012 R2
- Windows 8.1/RT 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
Используя эту уязвимость, взломщик может удалённо выполнить любой код — установить или удалить программы, скопировать, изменить или удалить данные, создать новые учётные записи с правами администратора. Microsoft присвоила PrintNigthmare высшую степень опасности, потому что служба печати по умолчанию запущена во всех версиях Windows, а использовать уязвимость относительно несложно.
Компания рекомендует как можно скорее установить обновления безопасности, выпущенные 6 июля 2021 года или позже. Они уже доступны для всех перечисленных выше версий системы, кроме Windows Server 2012, Windows Server 2016 и Windows 10 версии 1607. Также можно отключить службу с помощью следующих команд в PowerShell:
Это не первая серьёзная уязвимость в службе печати Windows — израильский вирус Stuxnet, который в 2010 году повредил около тысячи иранских центрифуг для обогащения урана, также использовал ошибки в коде Windows Print Spooler.
РЕШЕТО
Как говорил один пользователь TJ
Всё верно. Видимо, этот пользователь - очень умный человек.
Видимо да. А ты не посоветуешь ОС, какую поставить, чтобы не ловить такие проблемы, как в посте?
Процессуальный
Систему Дениса Попова
FreeBSD
Психологический химик
В статье эта ссылка есть, но не так явно
Положенный ихтиандр
да вообще не очевидно!
я предполоджил, что там линк на новость из другого издания и соотвтественно нихуя не кликнул
...а у меня кошка с утра орёт