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Технологии
Новости vc.ru

The Verge: Google пытался помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции Статьи редакции

«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».

Согласно антимонопольному иску, который к Google подали 36 штатов и Вашингтон, компания пыталась «уничтожить» магазин приложений Samsung Galaxy Store, чтобы он не успел стать конкурентом Google Play, пишет The Verge.

Как следует из документа, Google «почувствовала угрозу», когда Samsung стала улучшать Galaxy Store. Чтобы помешать ему стать конкурентом, Google, например, использовал соглашение о разделении выручки с производителями телефонов на Android — оно запрещало предустановку других магазинов приложений.

Кроме того, в иске утверждается, что Google пытался напрямую заплатить Samsung, чтобы та отказалась сотрудничать с ведущими разработчиками. «Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить», — говорится в документе.

Google также предлагал разработчикам деньги, чтобы те не распространяли свои приложения за пределами Google Play. Как пишет The Verge, это стало одной из причин, по которой Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play.

В блоге Google назвал иск необоснованным, так как он «игнорирует открытость Android».

#новости #технологии #google #samsung

204 просмотров
26 26 комментариев
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Материальный звук

1

Android - это вирус, который распространяется на бедные слои населения

Ответить

Решающий ключ

Материальный
1

Как дела? 

Ответить

Должностной Мика

Решающий
4

Как ещё могут быть дела у человека, который выёбывается наличием айфона в 21-м году

Ответить

Материальный

Должнос…
1

У меня 12 pro, все не могу говорить, пока

Ответить

Должностной Мика

Материа…
0

А чё не про макс, нищеброд что ли? 

Ответить

AttentiveMilk

Материа…
0

Привет. Очень лестно находиться на одном сайте с человеком такого уровня

Ответить

Служебный историк

Материальный
0

виндоус фон - для настоящих success man

Ответить

Владимир Филатов

Служебный
2

блекбыри же

Ответить

Служебный

Владимир
2

симбиан ос

Ответить

Владимир Филатов

Материальный
0

аппле - это вакцина против него?

Ответить

Материальный звук

Владимир
2

Apple - это вирус, который распространяется на самые глупые слои населения

Ответить

Владимир Филатов

Материа…
0

какие ещё есть вирусы?

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Японский Валера

Владимир
1

Аденоассоциированный вирус
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Альфагерпесвирусы
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Ротавирусы
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Спутник (вирофаг)
Т
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Ф
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Фаг Т4
Филовирусы
Ц
Цитомегаловирус
Э
Энтеровирусы
Эховирусы

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Служебный

Японский
0

Спутник (вирофаг)

АХАХАХАХАХА

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Должностной Мика

Материа…
0

Ну наконец-то ты признался

Ответить

Владимир Филатов

Должнос…
0

я позвонил ч-ч, он признался

Ответить

Сухой браслет

1

Смеюся и смеются все кто хоть раз видел этот Galaxy Store.
Так что я согласен с гуглом, это вполне себе вирус который мешает пользоваться самсунгом.

Ответить

Служебный историк

0

гугл не будь ссыклом конкурируй как мужик , хуль ты как телка чиновничков подмазываешь

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Владимир Филатов

Служебный
1

будь как аппле

Ответить

AttentiveMilk

Владимир
0

Великолепным во всём?

Ответить

Владимир Филатов

Attenti…
0

синк дифферент ёпта

Ответить

AttentiveMilk

Владимир
0

Знаю только: сынк эбаут ит

Ответить

Миша Копейкин

0

 Google пытался помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции

Трусишка. Не бойся, у тебя всё получится  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Владимир Филатов

Миша
0

типа надо смотреть на апле?

Ответить

Имя И Фамилия

0

Вспомните это, когда на следующем I/O гугл будет затирать про открытость:)

Ответить

Р О Б А Т

0

смешно

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