The Verge: Google пытался помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции Статьи редакции
«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».
Согласно антимонопольному иску, который к Google подали 36 штатов и Вашингтон, компания пыталась «уничтожить» магазин приложений Samsung Galaxy Store, чтобы он не успел стать конкурентом Google Play, пишет The Verge.
Как следует из документа, Google «почувствовала угрозу», когда Samsung стала улучшать Galaxy Store. Чтобы помешать ему стать конкурентом, Google, например, использовал соглашение о разделении выручки с производителями телефонов на Android — оно запрещало предустановку других магазинов приложений.
Кроме того, в иске утверждается, что Google пытался напрямую заплатить Samsung, чтобы та отказалась сотрудничать с ведущими разработчиками. «Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить», — говорится в документе.
Google также предлагал разработчикам деньги, чтобы те не распространяли свои приложения за пределами Google Play. Как пишет The Verge, это стало одной из причин, по которой Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play.
В блоге Google назвал иск необоснованным, так как он «игнорирует открытость Android».
Решающий ключ
Как дела?
Должностной Мика
Как ещё могут быть дела у человека, который выёбывается наличием айфона в 21-м году
Материальный
У меня 12 pro, все не могу говорить, пока
Привет. Очень лестно находиться на одном сайте с человеком такого уровня
Служебный историк
виндоус фон - для настоящих success man
аппле - это вакцина против него?
Материальный звук
Apple - это вирус, который распространяется на самые глупые слои населения
какие ещё есть вирусы?
Японский Валера
Аденоассоциированный вирус
Аденовирусы
Альфагерпесвирусы
Аренавирусы
Астровирусы
Афтовирусы
Б
Бактериофаги
Бакуловирусы
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В
Виргавирусы
Вироид веретеновидности клубней картофеля
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Вирус Андес
Вирус африканской чумы свиней
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Вирус Зика
Вирус иммунодефицита человека
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Вирусы
Вирусы архей
Вирусы герпеса человека 6 типа
Вирусы гриппа
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Вирусы-сателлиты
Г
Гаммагерпесвирусы
Гепаднавирусы
Герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши
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Гигантские вирусы
Д
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З
Замилон
И
Иридовирусы
К
Колимовирусы
Коронавирус человека 229E
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Коронавирусы
Крупные ядерно-цитоплазматические ДНК-содержащие вирусы
Л
Лентивирусы
М
Мегавирус
Метапневмовирус человека
Мимивирус
Миовирусы
О
Онковирус
Ортомиксовирусы
П
Папилломавирусы
Папилломавирусы человека
Паповавирусы
Парамиксовирусы
Парвовирус B19
Парвовирусы
Парэховирусы
Пикорнавирусы
Поксвирусы
Полиомавирус клеток Меркеля
Полиомавирусы
Р
Рабдовирусы
Реовирусы
Респираторно-синцитиальный вирус человека
Ретровирусы
Риновирусы
Ротавирусы
С
Сателлиты (биология)
Спутник (вирофаг)
Т
Т-лимфотропный вирус человека
Ф
Фаг лямбда
Фаг Т4
Филовирусы
Ц
Цитомегаловирус
Э
Энтеровирусы
Эховирусы
Ну наконец-то ты признался
будь как аппле
Великолепным во всём?
синк дифферент ёпта
Google пытался помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции
Трусишка. Не бойся, у тебя всё получится ( ͡° ͜ʖ ͡°)