Смартфон для преступников с прошивкой от ФБР начали продавать в интернете — как он устроен и чем интересен Статьи редакции
Обзор казалось бы обычного Google Pixel 4a, но со скрытыми возможностями и неприятным сюрпризом для любителей сэкономить на покупке смартфона.
Три года назад ФБР с полицией Австралии начали спецоперацию «Троянский щит» — они распространили в криминальной среде смартфоны с якобы защищённым мессенджером An0m, который на самом деле отсылал всю переписку полицейским. Благодаря собранным данным, в июне силовые органы 18 стран арестовали более 800 участников преступных группировок.
Примерно в то же время «анонимные» смартфоны от ФБР начали появляться в продаже на сайтах электронных объявлений вроде Craigslist. Журналистам издания Motherboard удалось купить такой смартфон и познакомиться с его особенностями.
Обычный Google Pixel со скрытой прошивкой
«Анонимный» смартфон производит впечатление обычного — не только на первый взгляд, но и при включении. После ввода PIN-кода запускается система с привычными приложениями вроде Tinder, Instagram, Facebook, Netflix и даже игры-головоломки Candy Crush. Но запустить эти приложения невозможно — нажатия на иконки не дают никакого эффекта.
Открываются только «Контакты», но на смартфоне, который попал в руки Motherboard, они содержали случайно сгенерированные имена и телефоны — ни по одному из них не удалось связаться с реальными людьми.
Реальная функциональность смартфона открывается при перезагрузке и вводе специального PIN-кода. На экране появляется логотип загрузки операционной системы ArcaneOS — модифицированной прошивки, о которой практически ничего неизвестно. Её экран приложений вместо изобилия иконок показывает всего три значка: калькулятор, часы и настройки устройства.
На Github есть репозиторий с одноимённым названием, описание которого гласит, что ArcaneOS это «операционная система для архитектуры х86, написанная на С и ассемблере». Вряд ли этот проект имеет какое-то отношение к прошивке ArcaneOS, потому что в смартфонах Google Pixel 4a стоят процессоры ARM, а не х86.
«Защищённый» мессенджер An0m скрывается под иконкой калькулятора. Если нажать на неё — появляется предложение ввести An0m-идентификатор и пароль. Всё сделано так, чтобы создать иллюзию полной приватности и защищённости — и преступники попадались в эту ловушку, свободно обсуждая в мессенджере свои планы и повседневную жизнь. С помощью An0m ФБР удалось собрать более 27 миллионов сообщений почти с 12 тысяч устройств.
Настройки смартфона тоже несколько отличаются от того, что можно увидеть на обычных Android-устройствах. Здесь нет опций, которые управляют геолокацией — как будто ArcaneOS вообще не умеет определять местоположение смартфона. Но логичнее предположить, что на самом деле умеет (и сообщает данные о местоположении в ФБР), просто эта функция глубоко спрятана и не представлена в интерфейсе прошивки.
Также в настройках есть опция перемешивания (скремблинга) PIN-кода, которая случайным образом переставляет цифры кода на экране входа в систему, чтобы человек поблизости не смог считать настоящий PIN. Наконец, в настройках и в верхней строке состояния содержится функция «безопасного» стирания данных с устройства. Её можно запустить вручную кликом по иконке, вводом «ошибочного» PIN-кода на экране входа, а также по расписанию.
Почему покупка заманчиво дешёвых Google Pixel с рук может принести проблемы
«Защищённые» смартфоны с ArcaneOS начали продаваться в интернете ещё до того, как о спецоперации ФБР стало широко известно — похоже, что владельцы этих смартфонов поняли, чем пользовались на самом деле, и начали избавляться от устройств. Так, ещё 1 июня один из участников форума XDA Developers пожаловался на странный Google Pixel 4a, который он купил через доску объявлений по «хорошей цене».
Пользователь mayday175 сообщил, что на смартфоне вместо обычного Android запускается некая ArcaneOS — видимо, продавец передал ему специальный PIN-код, который запускает настоящую прошивку вместо заглушки. Смартфон даже после полного сброса состояния запускал модифицированную прошивку, не давал открывать и устанавливать обычные программы, входить в режим разработчика и получать режим рута.
Все попытки перепрошить устройство, как и разблокировать загрузчик, также не дали никаких результатов. Один из старожилов форума удивился и сказал, что «это какая-то бессмыслица». Позже в топике появились другие обладатели таких же смартфонов, купленных с рук по дешёвке, и подтвердили, что никакие попытки перепрошить устройство не срабатывают.
Однако пользователь Shaitan667 сообщил, что ему удалось установить на такой смартфон чистый Android с помощью веб-установщика GrapheneOS. Установив эту модифицированную прошивку, Shaitan667 перевёл смартфон в режим быстрой загрузки и разблокировал загрузчик. После этого он всё же смог перепрошить устройство оригинальным Android в обычном режиме.
Смартфон на андроиде сливает данные товарищу майору. Какая неожиданность.
Мог бы уже и товарищу полковнику, как iPhone
на специальной секретной защищённой анонимной прошивке
на основе андроида.
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