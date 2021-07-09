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Технологии
Никита Логинов

В южнокорейском вузе создали туалет с «майнингом на фекалиях» — он начисляет электронную валюту за испражнения Статьи редакции

Начисленными монетами Ggool можно расплатиться в магазинах кампуса.

10 10 комментариев
176 просмотров
Создатель «майнингового туалета» доктор Чо Джэ Веон рядом со своим изобретением Фото Reuters

Экологически чистый туалет, который перечисляет электронную валюту посетителям, работает в Ульсанском национальном институте науки и технологий. Об этом сообщает The Straits Times.

Особенность института — его система электроснабжения и отопления, которая использует метан в качестве топлива. По расчётам создателя туалета, доктора Чо Джэ Веона, человек ежедневно производит примерно 500 граммов фекалий — их можно преобразовать в 50 литров метана и получить из них 0,5 киловатт-часов электроэнергии. А значит, преподаватели, студенты и гости вуза могут быть источником энергии для кампуса.

Студентки рассматривают список товаров, которые можно купить за электронную валюту Ggool Фото Reuters

Туалет использует оригинальный унитаз BeeVi с вакуумным насосом — он с минимальным расходом воды отправляет испражнения в подземный резервуар. Там специальные микробы вырабатывают из фекалий метан, который поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла и электричества.

Пользователи экологически чистого туалета каждый день получают по 10 электронных монет Ggool («мёд» в переводе с корейского). Этой валютой они могут расплатиться в магазинах кампуса за кофе, лапшу, фрукты, книги и прочие товары, отсканировав QR-код.

Один из аспирантов института сообщил, что всегда считал фекалии чем-то грязным, но теперь они кажутся ему сокровищем — ведь с их помощью он может купить любые книги, какие захочет.

#изобретения #новости

10 10 комментариев
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Михаил Михалыч

4

Дерьмовая валюта

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Никита Логинов

Михаил
2

Деньги не пахнут! Особенно электронные

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Р О Б А Т

2

Вам насрано 0.000055 шиткоинов

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Р О Б А Т

Р
0

человек ежедневно производит примерно 500 граммов фекалий — их можно преобразовать в 50 литров метана

Ахаха, кожаные пердунишки

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Владимир Филатов

1

То есть независимо от объёма сырья, всё равно получится 10 монет?

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Рациональный фонарь

1

Наконец-то конвертирую свои плюсики и комментарии с тж

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Владимир Климов

0

Такую штуку можно установить на российских телеканалах прямо в студиях "время покажет", "60 минут" и подобное.

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aliftin

0

Да Федя Чистяков ещё в бородатые времена про это песню написал:

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Llaren Hlaalo

0

Is that the Proof of Steak (from yesterday) that Vitalik was talking about, right ?
Nice. Take that Satoshi !

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Alexander Sh

0

Если кто не смотрел — смотрите) это именно оно)

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