Илон Маск показал в действии беспилотную плавучую посадочную станцию SpaceX Статьи редакции
Автономный корабль позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9.
Судно называется A Shortfall of Gravitas. Это третий беспилотный корабль SpaceX.
Станция будет работать на Восточном побережье США вместо своей предшественницы OCISLY и будет поддерживать миссии Falcon 9 и Falcon Heavy.
Посадка Falcon 9 на беспилотные корабли вместо земли позволяет экономить топливо, что освобождает место для другого груза.
Коипютерная Графика
SpaceX ещё параллельно занимаются Деймосом и Фобосом - огромными платформами, перепрофилированными для морских запусков Starship. Вторая - примерный рендер
Деймос сейчас выглядит вот так
Изображения большие, тж пережимает, открывайте отдельно
Посадка Falcon 9 на беспилотные корабли вместо земли позволяет экономить топливо
Понятно, Маску лишь бы сэкономить. И этому человеку вы доверяете строить машины и космические корабли? Подумай о человеческих жизнях, Маск. Хватит думать о том лишь бы сэкономить