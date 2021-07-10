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Технологии
Новости vc.ru

Илон Маск показал в действии беспилотную плавучую посадочную станцию SpaceX Статьи редакции

Автономный корабль позволит производить «мягкую» посадку ракет-носителей Falcon 9.

Беспилотный корабль SpaceX

Судно называется A Shortfall of Gravitas. Это третий беспилотный корабль SpaceX.

Станция будет работать на Восточном побережье США вместо своей предшественницы OCISLY и будет поддерживать миссии Falcon 9 и Falcon Heavy.

Посадка Falcon 9 на беспилотные корабли вместо земли позволяет экономить топливо, что освобождает место для другого груза.

#новости #spacex

2041 просмотров
14 14 комментариев
26
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Пёс шерифа

15

Коипютерная Графика

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eepk yh

Пёс
7

Чушь, бумажки и компот

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Лысина Арика

Пёс
3

Это погромист, я фотошоп/

Ответить

Artyom Sidorov

6

SpaceX ещё параллельно занимаются Деймосом и Фобосом - огромными платформами, перепрофилированными для морских запусков Starship. Вторая - примерный рендер

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Artyom Sidorov

Artyom
4

Деймос сейчас выглядит вот так
Изображения большие, тж пережимает, открывайте отдельно

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Миша Копейкин

2

 Посадка Falcon 9 на беспилотные корабли вместо земли позволяет экономить топливо

Понятно, Маску лишь бы сэкономить. И этому человеку вы доверяете строить машины и космические корабли? Подумай о человеческих жизнях, Маск. Хватит думать о том лишь бы сэкономить

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Artyom Sidorov

Миша
16
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Automatique

7

Красивый батут

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Robo Krabe

0

При помощи Active track снять нельзя было?

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Р О Б А Т

0

Привет, я подсяду? 

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Елена Скрэтова

0

Гений

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Bobby HaveFun

0

Беспилотная значит бездушная. Нам таково нинада

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Red Baron

–1

А все отходы с остатками ракетного топлива будут сливаться в океан, он всё стерпит и доебаться некому. Збсь идея.

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Эпапа

Red
0

но ведь пиндосы не на гептиле летают, как некоторые)
и какие отходы, если для посадки топлива там впритык? 

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