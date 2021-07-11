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Технологии
yannlll

Китайская компания показала прототип домашнего человекоподобного робота Статьи редакции

Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы, общаться голосом и световыми индикаторами.

37 37 комментариев
1460 просмотров
Робот Walker X UBTECH Education Global / YouTube

Китайская компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Видео с презентацией опубликовано на YouTube-канале компании.

Конструкция Walker X повторяет строение человеческого тела: у него есть руки с пятью пальцами, ноги и голова, приводимые в движение 41 сервомотором. Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.

Walker X общается с людьми двумя способами:

  • голосом, с помощью системы распознавания и синтеза речи;
  • мимикой глаз — в голове робота установлен большой экран, он может имитировать 28 видов эмоций.

Также на его корпусе есть световые индикаторы, которые активизируются во время взаимодействий с предметами или людьми.

Walker X может обнаруживать препятствия и обходить их, отходить от подвижных объектов, если они окажутся слишком близко. Максимальная скорость ходьбы робота — три километра в час.

Точный его размер неизвестен, но рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров. Судя по видео, новый прототип ростом с ребёнка трёх-четырёх лет.

По мнению разработчиков, в будущем такие роботы смогут помогать людям в быту и заменять специалистов-людей в опасных условиях.

#новости #роботы

37 37 комментариев
14
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Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
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37 комментариев
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AttentiveMilk

12

Похож на странную штуку из 80-х

Ответить

Павел Мухунов

AttentiveMilk
3
Ответить

Иван Прохоров

AttentiveMilk
1

*из фильмов 80-х

Ответить

Andrew Muralov

AttentiveMilk
1

В которой дафт панк выступали. 

Ответить

Р О Б А Т

4

Довольно таки милый коллега

Ответить

Р О Б А Т

Р
6

минус кошка жена плюс муж робат

Ответить

Andrew Muralov

Р
0

Мечтают ли роботы быть геями? 

Ответить

Р О Б А Т

Andrew
0

почему нет!

Ответить

Христианский меч

5
Ответить

Владислав Быков

5

Когда уже ТЖ предъявит миру своего небольшого желтого человекоподобного робата?

Ответить

Огромный микроскоп

3

Миллениалы изобрели жену

Ответить

Martinx ~(‾⌣‾~)

2

Западный Тайвань нашел чем заменить кошка жена

Ответить

Coronadoden van Voronezj

2

Дайте уже ему такую штуку, больно смотреть

Ответить

Игорь Стецкевич

1

почему он на полусогнутых ходит

Ответить

Andrew Muralov

Игорь
2

Вероятно так проще сохранять равновесие и контролировать положение тела в пространстве. И меньше "мышц" для этого требуется, легче координировать из движения. 

Ответить

Ваша Закладко

Игорь
1

присевший

Ответить

Христианский меч

Игорь
1

китайский же , с гордо поднятой головой соцрейтинг не позволяет

Ответить

Зеленый волк

Игорь
1

Чтобы владелец чувствовал себя хозяином

Ответить

Вячеслав Парамонов

0

Тююю. Я-то думал, там какой-то человекоподобный андроид, коего можно под хвостик там баловать туда-сюда, а тут скорее ровно наоборот будет. Мьеееееех. т а к о е

Ответить

Andrew Muralov

Вячеслав
2

Зато он умеет приносить пиво и  открывать бутылки. 

Ответить

Виктор Ганелес

Andrew
0

..со скоростью 3 километра в час

Ответить

Andrew Muralov

Виктор
0

Конечно в Дикси его посылать не стоит. А до холодильника на кухне норм. 

Ответить

Зеленый волк

0

На видео даже мило, но по мне как-то неуютно, если такой ходит по твоему дому

Ответить

Евгений Мельников

Зеленый
3

Норм будет тем, кто с детства будет расти среди всего такого.

Ответить

Зеленый волк

Евгений
0

А их родителям придется потерпеть (

Ответить

Andrew Muralov

Зеленый
1

И шаркает. 

Ответить

Виктор Ганелес

Andrew
0
Ответить

Христианский меч

Зеленый
0

будет кого позвать подать туалетку когда закончится

Ответить

Таблетка Галоперидола

1

Какая-то Алиэкспресс версия Honda Asimo

Ответить

Таблетка Галоперидола

Таблетка
0

Топ за свои деньги

Ответить

аятомат

0

На видеороликах муз.фоном надо было врубить Daft punk- derezzed с 10 сек 😂

Ответить

Yuriy Klyahin

0

Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.

Вот это прорыв! Даже Робот Федор его отпиздит.

Ответить

Petr

0

Походка как будто он срать хочет

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Кого то он напоминает

Ответить

марат котляров

0

Робот-дед.

Ответить

Andre Macareno

0

Вот вы смеетесь, а в 2038 он устроит протест в Пекине и роботов признают новой формой жизни
Дэвид Кейдж все предсказал, только городом ошибся

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Денис Старовойтов

0

Растет замена ментам. Мозгов нет, зарплату платить не нужно. Идеально. 

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