Китайская компания показала прототип домашнего человекоподобного робота Статьи редакции
Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы, общаться голосом и световыми индикаторами.
Китайская компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Видео с презентацией опубликовано на YouTube-канале компании.
Конструкция Walker X повторяет строение человеческого тела: у него есть руки с пятью пальцами, ноги и голова, приводимые в движение 41 сервомотором. Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.
Walker X общается с людьми двумя способами:
- голосом, с помощью системы распознавания и синтеза речи;
- мимикой глаз — в голове робота установлен большой экран, он может имитировать 28 видов эмоций.
Также на его корпусе есть световые индикаторы, которые активизируются во время взаимодействий с предметами или людьми.
Walker X может обнаруживать препятствия и обходить их, отходить от подвижных объектов, если они окажутся слишком близко. Максимальная скорость ходьбы робота — три километра в час.
Точный его размер неизвестен, но рост предыдущей версии составлял 140 сантиметров. Судя по видео, новый прототип ростом с ребёнка трёх-четырёх лет.
По мнению разработчиков, в будущем такие роботы смогут помогать людям в быту и заменять специалистов-людей в опасных условиях.
Похож на странную штуку из 80-х
Довольно таки милый коллега
Когда уже ТЖ предъявит миру своего небольшого желтого человекоподобного робата?
почему он на полусогнутых ходит
Вероятно так проще сохранять равновесие и контролировать положение тела в пространстве. И меньше "мышц" для этого требуется, легче координировать из движения.
Тююю. Я-то думал, там какой-то человекоподобный андроид, коего можно под хвостик там баловать туда-сюда, а тут скорее ровно наоборот будет. Мьеееееех. т а к о е
Зато он умеет приносить пиво и открывать бутылки.
..со скоростью 3 километра в час
Конечно в Дикси его посылать не стоит. А до холодильника на кухне норм.
Норм будет тем, кто с детства будет расти среди всего такого.
И шаркает.
Какая-то Алиэкспресс версия Honda Asimo
Он может сжимать, захватывать предметы и даже выполнять сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки.
Вот это прорыв! Даже Робот Федор его отпиздит.
Вот вы смеетесь, а в 2038 он устроит протест в Пекине и роботов признают новой формой жизни
Дэвид Кейдж все предсказал, только городом ошибся