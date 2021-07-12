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Технологии
Никита Логинов

124-летняя гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов — это выгоднее, чем продавать электроэнергию Статьи редакции

Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли на каждый киловатт-час.

28 28 комментариев
3241 просмотров
Машинный зал гидроэлектростанции в Механиквилле Фото Albany Engineering Corp

Гидроэлектростанция в Механиквилле (штат Нью-Йорк) — одна из самых старых американских ГЭС, она построена в 1897 году. В 1980-х годах гидроэлектростанцию планировали закрыть, но вместо этого компания Albany Engineering Corp взяла её в аренду на 40 лет и превратила в музейный комплекс, а теперь начала использовать для майнинга биткоинов. Об этом пишет TechSpot.

Энергию вырабатывают семь турбин общей мощностью около пяти мегаватт — это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года. Из-за его малой мощности главе компании Albany Engineering Corp Джиму Беша пришлось искать более доходные применения для вырабатываемой электроэнергии. Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого киловатт-часа, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть — всего три цента.

Майнинговая ферма в одном из помещений гидроэлектростанции в Механиквилле Фото Albany Engineering Corp

Глава компании купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста. Добытые биткоины компания сразу продаёт — Джим Беша считает криптовалюты ненадёжным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса.

Сейчас на генерацию биткоина уходит не вся вырабатываемая энергия — компания больше «экспериментирует с этим». Джим Беша опасается использовать майнинг как единственный источник дохода — в Нью-Йорке готовятся принять закон, полностью запрещающий добычу криптовалют на территории штата.

#новости #криптовалюты #биткоин #сша

28 28 комментариев
25
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28 комментариев
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Р О Б А Т

10

На чём только не майнят - кто  на говне, кто на ГЭС

Ответить

AttentiveMilk

Р
5

Я — на говне

Ответить

Антигравитационный торт

AttentiveMilk
17

На radeon что ли? 

Ответить

AttentiveMilk

Антигра…
2

Ну, почти смешно

Ответить

Андрей Галицкий

AttentiveMilk
2

Вам помягче или покрепче табачок? 

Ответить

AttentiveMilk

Андрей
4

Мне на грудь насрите, пожалуйста

Ответить

Р О Б А Т

Attenti…
3

молоко с говном, коктейль дня на ТЖ

Ответить

AttentiveMilk

Р
2

Протеиновый. Советую

Ответить

Eugard

Attenti…
1

Хорошие стихи у Сорокина по этому поводу

Ответить

Неудачный фитиль

7
Ответить

Deerp Deerp

6

И охлаждение проточное сразу.

Ответить

Bobby HaveFun

3

Редкостная бездуховность. Вот взяли бы его за задницу да посадили лет на десять, а элекространцию отняли - вот это был бы норм бизнес-подход.

Ответить

Антигравитационный торт

Bobby
5

Ахахахахххахахахаха расскажи это Robinhood

Ответить

Алексей Штейн

2

А не слишком ли замкнутый круг? Предприятия вместо выпуска продукции майнят - получают прибыль - но тратить некуда, ведь все уже майнят и никто ничего не производит

Ответить

Distortion

Алексей
7

Чем больше майнеров, тем менее это прибыльно для конечного майнера, а сама прибыль майнинга ограничена и периодически сокращается (halving). Ситуация, когда весь мир прибыльно майнит, просто невозможна.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Distortion
1

это при условии, что спрос будет падать на биток или расти медленнее, чем количество майнеров

Ответить

Владимир Филатов

4

Можно на основании этого написать сценарий для безумного Макса

Ответить

Дизайнер Павленко

3

Менее 450 долларов в час. Хмм... неужели это выгодно? А обслуживание турбин? А зп персоналу? 

Ответить

Иван Иванович

–1

еще раз докажут, что крипта не валюта, а цифровое золото

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Иван
0

Крипта это цифровые наличные, а не цифровое золото. Потому что она не имеет ценности вне денежного обмена, а из золота можно ещё что-то делать. Именно как замену наличным Накамото презентовал биткоин в своём первом PDF

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аркадий
2

не думаю, что золото прям необходимо в производстве пиздец как, цена надута, как и биток. Все на вере.
Если оставить золото и оставить лишь производство техники и т.д., то окажется, что "реальная" стоимость в три раза меньше, а то и больше.

А биток держится на черном рынке, пока есть черный рынок и нет более удобных аналогов делать чёрные операции, биток будет иметь стоимость. Ну собственно как и золото)

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Дмитрий
1

А я и не спорю, что цена на золото надута. Но много чего без золота произвести нельзя, поэтому оно активно используется и производители электроники тоже страдают от биржевых колебаний золота

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Аркадий
1

ну точно также нельзя сейчас отделять черный рынок от крипты.

И разве нет замены золоту? Я знаю, что оно почте везде есть, но замены нет?)
От него избавиться будет точно сложно, куча процессов отлажены именно с золотом, но все же, думаю, оно не является единственным вариантом и есть достойные аналоги

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

криптоэлектростанция

Ответить

Добрый единорожек88

1

Мда. По настоящему странно видеть на ГЭС - воздушное охлаждение.

Ответить

Леха

1

Ура, опять спекулянты надувают пузырь 

Ответить

Andrew Kolochinsky

1

электроснабжение при анкапе

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АТВ

0

Вот если бы они сказали, что это снизит цены на видюхи, тогда я бы порадовался 

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