{"items":[{"comment_id":5908599,"subsite_id":232504,"user_id":409276,"type":"comment_add","id":5908599,"hash":"ebc8500f5c03617c4a41ea7462ef2a89","date":1626092059,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409324?comment=5908599","text":"\u041d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e \u0447\u0442\u043e \u0420\u0443\u043c\u044b\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u043d\u0438\u0449\u0430\u044f \u041c\u043e\u043b\u0434\u043e\u0432\u0430, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u041f\u0440\u0438\u0434\u043d\u0435\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435\u043c (\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":409276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/409276-leha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e941e5f7-eb1e-5ae0-89f2-503a6a958626\/","name":"\u041b\u0435\u0445\u0430","isVerified":false},"content":{"id":409324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/409324","title":"Entry in the subsite Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908600,"subsite_id":241657,"user_id":196682,"type":"comment_add","id":5908600,"hash":"242db7c6d5890143171f4415ac552acc","date":1626092067,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/spb\/409276-vlasti-peterburga-alye-parusa-ne-povliyali-na-rost-zabolevaemosti-covid-19-v-gorode?comment=5908600","text":"\u041d\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e.... \u0421\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":196682,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/196682-nikita-polyanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2f46c2a4-c8c4-9ca2-9afa-12738e0c1c10\/","name":"Nikita Polyanov","isVerified":false},"content":{"id":409276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/spb\/409276-vlasti-peterburga-alye-parusa-ne-povliyali-na-rost-zabolevaemosti-covid-19-v-gorode","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430: \u00ab\u0410\u043b\u044b\u0435 \u043f\u0430\u0440\u0443\u0441\u0430\u00bb \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043b\u0438\u044f\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0442 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 Covid-19\u00a0\u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908606,"subsite_id":245416,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":5908606,"hash":"9fa784c65c1acb8079d135b7e0964ee0","date":1626092149,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409147-rogozin-posle-poleta-brensona-vyrazil-nadezhdu-chto-rossiyskie-oligarhi-nachnut-tratit-dengi-na-kosmicheskie-tehnologii?comment=5908606","text":"\u043d\u0435 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0430 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \ud83d\ude02\ud83d\ude02\ud83e\udd23","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":409147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409147-rogozin-posle-poleta-brensona-vyrazil-nadezhdu-chto-rossiyskie-oligarhi-nachnut-tratit-dengi-na-kosmicheskie-tehnologii","title":"\u0420\u043e\u0433\u043e\u0437\u0438\u043d \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442\u0430 \u0411\u0440\u044d\u043d\u0441\u043e\u043d\u0430 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0437\u0438\u043b \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435 \u00ab\u043e\u043b\u0438\u0433\u0430\u0440\u0445\u0438 \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438\u00bb \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908610,"subsite_id":214343,"user_id":12824,"type":"comment_add","id":5908610,"hash":"174e05c0d98f8131f0a612343ec0116d","date":1626092174,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020?comment=5908610","text":"\u0430 \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u043c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0410\u043d\u0433\u043b\u0438\u044f \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430, \u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0431\u044b \u0441\u043c\u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \"3 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u043a\u043e\u0436\u0438\u0445 \u043b\u044c\u0432\u0430 \u0441\u043f\u0430\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0443\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0410\u043b\u044c\u0431\u0438\u043e\u043d\", \u043d\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u043e \u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u0431\u0430\u0442\u044c, \u0442\u0430\u043a \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435-\u043d\u0435, \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u043a\u043e\u0436\u0438\u0439. \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0438\u0437\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/12824-sf","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77ced934-0489-3824-c27c-23a6b55741e4\/","name":"sf","isVerified":false},"content":{"id":409199,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020","title":"\u0420\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441: \u0424\u0438\u043d\u0430\u043b \u0415\u0432\u0440\u043e-2020"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908611,"subsite_id":214343,"user_id":45524,"type":"comment_add","id":5908611,"hash":"655bcda26757b602b78bc73a326c8353","date":1626092178,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020?comment=5908611","text":"\u042f \u0431\u044b\u043b \u0434\u0432\u0430\u0436\u0434\u044b \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u043e\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438 sold out - \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u0442\u0443\u0440\u0435 \u0430\u043f\u043b \u0438 \u043d\u0430 \u0411\u0430\u0440\u0441\u0435\u043b\u043e\u043d\u0435. \u0412\u0441\u0435 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442 \u043e\u0437\u0443\u0435\u043d\u043d\u043e \u043a\u0440\u0443\u0442\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e. \u0411\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u0432\u043e\u0448\u043b\u0438, \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438. \u0427\u0438\u043f\u0441\u044b \u043f\u0438\u0432\u043e \u043f\u043e\u043f\u0438\u043b\u0438. \u0428\u0430\u0440\u0444 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438. \u041b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u043e\u044e\u0442, \u043d\u0435 \u0440\u0443\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f. \u0414\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0447\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0435 \u043a \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0437 80\u043a \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043f\u043e\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043c\u043e\u0439, \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442, \u0431\u0435\u0437 \u0434\u0430\u0432\u043a\u0438. \u0422\u0443\u0442 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0442\u0430 \u0445\u0443\u0439\u043d\u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0439 \u044f\u0432\u043d\u043e \u0433\u0434\u0435 \u0442\u043e \u043e\u0431\u043e\u0441\u0440\u0430\u043b\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":45524,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/45524-andrey-ryadkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b9cbbfc-2aac-5cf9-d0ac-4a753dec04ad\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0420\u044f\u0434\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":409199,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020","title":"\u0420\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441: \u0424\u0438\u043d\u0430\u043b \u0415\u0432\u0440\u043e-2020"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908618,"subsite_id":214343,"user_id":1833,"type":"comment_add","id":5908618,"hash":"dff131964caf82d0b3c172194139acce","date":1626092239,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409217-v-socsetyah-boykotiruyut-smotrim-ru-servis-vgtrk-kotoryy-neskolko-raz-padal-vo-vremya-matchey-evro-2020?comment=5908618","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0430\u043a \u0432\u0441\u0435 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u043c\u0430\u0442\u0447\u0430\u043c\u0438. \u041d\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u044f - \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u044f \u043d\u043e\u0440\u043c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b, \u0430 \u0432\u0447\u0435\u0440\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1833,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/1833-andrey-luzin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b90c8827-199f-5ef8-a183-1c89432c1545\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041b\u0443\u0437\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":409217,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409217-v-socsetyah-boykotiruyut-smotrim-ru-servis-vgtrk-kotoryy-neskolko-raz-padal-vo-vremya-matchey-evro-2020","title":"\u0412 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 \u0431\u043e\u0439\u043a\u043e\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u00ab\u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c.\u0440\u0443\u00bb \u2014 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0412\u0413\u0422\u0420\u041a, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u00ab\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u00bb \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u0430\u0442\u0447\u0435\u0439 \u0415\u0432\u0440\u043e-2020"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908621,"subsite_id":214343,"user_id":300996,"type":"comment_add","id":5908621,"hash":"eca31ada570d31fcdf6dcf519ec1f608","date":1626092285,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409255-google-zapustil-v-rossii-servis-shorts-eto-analog-tiktok-vnutri-youtube?comment=5908621","text":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044e \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":300996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/300996-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":409255,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409255-google-zapustil-v-rossii-servis-shorts-eto-analog-tiktok-vnutri-youtube","title":"Google \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 Shorts \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 YouTube"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908623,"subsite_id":245416,"user_id":409276,"type":"comment_add","id":5908623,"hash":"58a5c763958eb7e111966dd50e80d3da","date":1626092327,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409323-zaharova-diplomat-ssha-ukral-zheleznodorozhnuyu-strelku-pod-tveryu?comment=5908623","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/26b2328c-1b1a-53a3-a542-3f9ff4d05b76\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":409276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/409276-leha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e941e5f7-eb1e-5ae0-89f2-503a6a958626\/","name":"\u041b\u0435\u0445\u0430","isVerified":false},"content":{"id":409323,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409323-zaharova-diplomat-ssha-ukral-zheleznodorozhnuyu-strelku-pod-tveryu","title":"\u0417\u0430\u0445\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430: \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u0443\u043a\u0440\u0430\u043b \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434 \u0422\u0432\u0435\u0440\u044c\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908624,"subsite_id":214343,"user_id":12824,"type":"comment_add","id":5908624,"hash":"f631e0acad950d7c56ea3bca9538218d","date":1626092329,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020?comment=5908624","text":"\u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440\u043a\u0443

https:\/\/twitter.com\/lanakss\/status\/1414457301616955394","media":[{"type":"tweet","value":"lanakss"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/12824-sf","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77ced934-0489-3824-c27c-23a6b55741e4\/","name":"sf","isVerified":false},"content":{"id":409199,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/409199-rezonans-final-evro-2020","title":"\u0420\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441: \u0424\u0438\u043d\u0430\u043b \u0415\u0432\u0440\u043e-2020"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5908625,"subsite_id":245416,"user_id":291738,"type":"comment_add","id":5908625,"hash":"ad7b04269b0fdcc7ef858aeba0d0e26f","date":1626092334,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409323-zaharova-diplomat-ssha-ukral-zheleznodorozhnuyu-strelku-pod-tveryu?comment=5908625","text":">\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u041c\u0418\u0414 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438

\u041c\u0430\u0448\u043a\u0430 - \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u0438\u0447\u043a\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":291738,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/291738-azp","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7cd15fc9-df63-536d-bc81-620e0ed71051\/","name":"AZP","isVerified":false},"content":{"id":409323,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/409323-zaharova-diplomat-ssha-ukral-zheleznodorozhnuyu-strelku-pod-tveryu","title":"\u0417\u0430\u0445\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430: \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0421\u0428\u0410 \u0443\u043a\u0440\u0430\u043b \u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434 \u0422\u0432\u0435\u0440\u044c\u044e"},"isAnonymous":false}]}