124-летняя гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов — это выгоднее, чем продавать электроэнергию Статьи редакции
Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли на каждый киловатт-час.
Гидроэлектростанция в Механиквилле (штат Нью-Йорк) — одна из самых старых американских ГЭС, она построена в 1897 году. В 1980-х годах гидроэлектростанцию планировали закрыть, но вместо этого компания Albany Engineering Corp взяла её в аренду на 40 лет и превратила в музейный комплекс, а теперь начала использовать для майнинга биткоинов. Об этом пишет TechSpot.
Энергию вырабатывают семь турбин общей мощностью около пяти мегаватт — это полностью оригинальное оборудование, которое не менялось с 1897 года. Из-за его малой мощности главе компании Albany Engineering Corp Джиму Беша пришлось искать более доходные применения для вырабатываемой электроэнергии. Оказалось, что майнинг биткоинов приносит около девяти центов с каждого киловатт-часа, тогда как продажа электричества в национальную энергосеть — всего три цента.
Глава компании купил с рук оборудование для майнинга и разместил его в здании ГЭС. По его словам, это «лучший способ генерации биткоина», потому что гидроэнергия полностью возобновляема и экологически чиста. Добытые биткоины компания сразу продаёт — Джим Беша считает криптовалюты ненадёжным средством накопления из-за сильной нестабильности их курса.
Сейчас на генерацию биткоина уходит не вся вырабатываемая энергия — компания больше «экспериментирует с этим». Джим Беша опасается использовать майнинг как единственный источник дохода — в Нью-Йорке готовятся принять закон, полностью запрещающий добычу криптовалют на территории штата.
На чём только не майнят - кто на говне, кто на ГЭС
Я — на говне
На radeon что ли?
Вам помягче или покрепче табачок?
Мне на грудь насрите, пожалуйста
Редкостная бездуховность. Вот взяли бы его за задницу да посадили лет на десять, а элекространцию отняли - вот это был бы норм бизнес-подход.
А не слишком ли замкнутый круг? Предприятия вместо выпуска продукции майнят - получают прибыль - но тратить некуда, ведь все уже майнят и никто ничего не производит
Чем больше майнеров, тем менее это прибыльно для конечного майнера, а сама прибыль майнинга ограничена и периодически сокращается (halving). Ситуация, когда весь мир прибыльно майнит, просто невозможна.
это при условии, что спрос будет падать на биток или расти медленнее, чем количество майнеров
Менее 450 долларов в час. Хмм... неужели это выгодно? А обслуживание турбин? А зп персоналу?
еще раз докажут, что крипта не валюта, а цифровое золото
Крипта это цифровые наличные, а не цифровое золото. Потому что она не имеет ценности вне денежного обмена, а из золота можно ещё что-то делать. Именно как замену наличным Накамото презентовал биткоин в своём первом PDF
не думаю, что золото прям необходимо в производстве пиздец как, цена надута, как и биток. Все на вере.
Если оставить золото и оставить лишь производство техники и т.д., то окажется, что "реальная" стоимость в три раза меньше, а то и больше.
А биток держится на черном рынке, пока есть черный рынок и нет более удобных аналогов делать чёрные операции, биток будет иметь стоимость. Ну собственно как и золото)
А я и не спорю, что цена на золото надута. Но много чего без золота произвести нельзя, поэтому оно активно используется и производители электроники тоже страдают от биржевых колебаний золота
ну точно также нельзя сейчас отделять черный рынок от крипты.
И разве нет замены золоту? Я знаю, что оно почте везде есть, но замены нет?)
От него избавиться будет точно сложно, куча процессов отлажены именно с золотом, но все же, думаю, оно не является единственным вариантом и есть достойные аналоги