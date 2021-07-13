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Технологии
Никита Логинов

В Японии создали оптоволокно с рекордной скоростью и дальностью работы — 319 терабит в секунду на 3001 километр Статьи редакции

Он может в разы увеличить пропускную способность сетей на том же оборудовании.

Оптоволоконный кабель с рекордными параметрами создали и испытали исследователи Национального института информационных и коммуникационных технологий в Токио. Учёные представили своё изобретение на Международной конференции по оптоволоконной связи (OFC 2021) и на официальном сайте вуза.

Кабель состоит из четырёх оптических волокон с примесями редкоземельных металлов — эрбия и тулия. Эти примеси создают в жилах определённые оптические искажения, которые проводят сигнал (импульсы лазера) по 552 изолированным каналам и усиливают его. Такой подход позволил передать сигнал со скоростью 319 терабит в секунду более чем на три тысячи километров.

Сравнение показателей работы различных типов оптоволоконных кабелей Изображение Национального института информационных и коммуникационных технологий

До сих пор никому не удавалось передать данные на такой скорости и на такое расстояние по оптоволокну стандартного размера. Обычно такие кабели либо выдают высокую скорость, либо работают на большое расстояние. Кабель нового типа в 2,7 раз эффективнее предыдущего рекордсмена, который состоит из трёх оптических волокон.

Оптическими кабелями стандартного размера (0,125 миллиметра) очень удобно модернизировать сети — под них не нужно делать отдельное оборудование. Авторы достижения полагают, что их кабель будет полезен в модернизации инфраструктуры под мобильные сети стандарта 5G.

#новости #интернет

1228 просмотров
15 15 комментариев
10
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Миша Копейкин

21

 319 терабит в секунду на 3001 километр

Люди на 3002 километре: Ну да, ну да, пошли мы нахер

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❌ Товарищ Маузер ❌

Миша
0

Повторители: вышли из чата

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AttentiveMilk

9

Заебись. Богоугодная хуйня

Ответить

Джон Кроули

4

Опять эти западные педерасты изобретают средства экстремизма для развала великой России. 

Ответить

Р О Б А Т

Джон
3

Восточные жы

Ответить

Повышенный паук например

Р
3

да все они там пидарасы!

Ответить

IceNight

Р
0

если долго идти/плыть на запад то всё равно придешь на восток +_+

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mt

2

Он может в разы увеличить пропускную способность сетей на том же оборудовании.

Я могу ошибаться, но разве самое дорогое в магистралях - это не прокладка или замена кабеля? А тут как раз его и придётся заменять. Да и оконечное оборудование заодно, чтобы скорости задействовать.

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Ethan Hunt

mt
0

Ну так при/вместо замены положат новый, зато один такой заменит пучок других. Инет-трафик то растет конскими темпами, и явно снижаться не будет в прогнозируемом будущем. И оборудование тоже придется модернизировать или множить, независимо от.

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mt

Ethan
1

Ну да, но в посте написано "на том же оборудовании" - потому и вопрос.

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solawind

mt
1

Имеется ввиду, в всяких коробках, каналах и прочей коммутационной поебени не нужен будет новый тип разъемов и размеры, поэтому можно использовать что есть. Оконечное оборудование и само волокно офк другое

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сироп от щекотки

2

MOFOS еще не успеют снять новый ролик, а ты его уже скачал

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Колючий корабль

сироп
0

кто?

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Р О Б А Т

1

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
3 админа волокно глядели - нихуя не поняли

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Сергей Мардс

0

2021 год...Я всё ещё сижу на АДСЛ 10/0,5...Какой же пиздец. В "час-пик" я даже поиграть онлайн  не могу из-за пинга.

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