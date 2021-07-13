В Японии создали оптоволокно с рекордной скоростью и дальностью работы — 319 терабит в секунду на 3001 километр Статьи редакции
Он может в разы увеличить пропускную способность сетей на том же оборудовании.
Оптоволоконный кабель с рекордными параметрами создали и испытали исследователи Национального института информационных и коммуникационных технологий в Токио. Учёные представили своё изобретение на Международной конференции по оптоволоконной связи (OFC 2021) и на официальном сайте вуза.
Кабель состоит из четырёх оптических волокон с примесями редкоземельных металлов — эрбия и тулия. Эти примеси создают в жилах определённые оптические искажения, которые проводят сигнал (импульсы лазера) по 552 изолированным каналам и усиливают его. Такой подход позволил передать сигнал со скоростью 319 терабит в секунду более чем на три тысячи километров.
До сих пор никому не удавалось передать данные на такой скорости и на такое расстояние по оптоволокну стандартного размера. Обычно такие кабели либо выдают высокую скорость, либо работают на большое расстояние. Кабель нового типа в 2,7 раз эффективнее предыдущего рекордсмена, который состоит из трёх оптических волокон.
Оптическими кабелями стандартного размера (0,125 миллиметра) очень удобно модернизировать сети — под них не нужно делать отдельное оборудование. Авторы достижения полагают, что их кабель будет полезен в модернизации инфраструктуры под мобильные сети стандарта 5G.
319 терабит в секунду на 3001 километр
Люди на 3002 километре: Ну да, ну да, пошли мы нахер
Опять эти западные педерасты изобретают средства экстремизма для развала великой России.
Он может в разы увеличить пропускную способность сетей на том же оборудовании.
Я могу ошибаться, но разве самое дорогое в магистралях - это не прокладка или замена кабеля? А тут как раз его и придётся заменять. Да и оконечное оборудование заодно, чтобы скорости задействовать.
Ну так при/вместо замены положат новый, зато один такой заменит пучок других. Инет-трафик то растет конскими темпами, и явно снижаться не будет в прогнозируемом будущем. И оборудование тоже придется модернизировать или множить, независимо от.
MOFOS еще не успеют снять новый ролик, а ты его уже скачал
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
3 админа волокно глядели - нихуя не поняли
2021 год...Я всё ещё сижу на АДСЛ 10/0,5...Какой же пиздец. В "час-пик" я даже поиграть онлайн не могу из-за пинга.