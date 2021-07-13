Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 Статьи редакции
В России будет стоить 9490 рублей.
Аккумулятор доступен на сайте компании для предзаказа. Устройство представлено в белом цвете.
Производитель рекомендует использовать порты USB-C мощностью 20 Вт или выше и USB-C Lightning. Устройство может работать ещё быстрее, когда он дополнительно подключён к зарядному устройству повышенной мощности — 27 Вт или больше, как у MacBook.
Также, подключив кабель Lightning можно использовать аккумулятор мощностью 15 Вт для беспроводной зарядки другого устройства.
Статус заряда можно отслеживать на экране блокировки. Беспроводной аккумулятор Apple стоит 99 долларов, что дороже аналогов сторонних производителей Anker и Mophie на 5000 мА·ч, которые стоят 45-50 долларов. На сайте Apple в России устройство есть и стоит 9 490 рублей, но доставка пока недоступна.
Ради этой хуйни бы уже айфон себе обновил. Да и вот крепление в авто адекватное тоже радует, потому что за все эти годы я так и не захотел наклеивать себе магнит уродский