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Технологии
Никита Логинов

Американские инженеры создали «пластырь», генерирующий электричество из пота даже во сне Статьи редакции

Устройство крепится на кончики пальцев и может зарядить смарт-часы за одну ночь.

14 14 комментариев
790 просмотров
«Пластырь», генерирующий электричество из пота, который выделяют кончики пальцев Фото Калифорнийского университета

Команда инженеров Калифорнийского университета создала первое устройство, которое вырабатывает электроэнергию из пота, пока человек спокойно сидит или даже спит. Подробное описание изобретения доступно в рецензируемом журнале Joule.

Биотопливные элементы, работающие от человеческого пота — давно не новинка. Например, та же команда инженеров в марте создала рубашку, которая переводит пот в электричество. Но все подобные устройства требуют от человека интенсивных движений, чтобы вырабатывать заметное количество электроэнергии. Поэтому использовать их нет смысла — человек тратит больше энергии, чем получает.

Инженеры смогли обойти это неудобство, найдя участок тела, который сильно потеет даже в спокойном состоянии — это кончики пальцев. Они круглые сутки выделяют в 100-1000 раз больше пота, чем любая другая часть тела. Люди не замечают этого, потому что пот с кончиков пальцев быстро испаряется. Но с помощью биотопливного «пластыря» из него за 10 часов сна можно получить достаточно энергии, чтобы питать смарт-часы в течение суток.

Помимо биотопливного элемента, устройство содержит пьезоматериал, который вырабатывает электричество из давления — когда человек печатает на клавиатуре или играет на пианино, «пластырь» даёт дополнительную энергию. Инженеры называют своё изобретение «крайне эффективным биоэнергетическим комбайном», который можно будет использовать для питания гаджетов и прочей электроники.

#новости #электроника #изобретения

14 14 комментариев
12
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Antony Divnich

15

Я летом

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Люц Шнайдер

12

И это только начало, как я понимаю 

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Ёршик Золотой

Люц
3

Думаешь криптовые скоро начнут на людях майнить? =)

Ответить

Миша Копейкин

5

 кончики пальцев круглые сутки выделяют в 100-1000 раз больше пота, чем любая другая часть тела

Кто-то в курсе зачем они это делают?

Ответить

Никита Логинов

Миша
5

Ну надо.

Ответить

Александр Борродач

Миша
0
Ответить

Владимир Филатов

4

рабы смарт-часов)

Ответить

Корнелий Шнапс

3

вздрочнул и зарядил пауэрбанк, часы, телефон, электроплиту и ближайшую АЭС

Ответить

Майка Ника

2

Матрица: начало

Через пару веков: просыпаешься после зарядки часов и такой fuuuuuuuuuuuuuu

Ответить

Люц Шнайдер

Майка
0

Зачем ты украл мой комментарий? Вор!

Ответить

мЕдь

2

Ух, я бы сейчас всю Москву за ночь зарядил.

Ответить

Р О Б А Т

1

Проблемы кожаных мешков с костями! 

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KSA

1

Готовятся к настоящей чипизации

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Aleksandr Dolgikh

1

Если не наёб, то ахуенно!!!

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