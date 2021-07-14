Американские инженеры создали «пластырь», генерирующий электричество из пота даже во сне Статьи редакции
Устройство крепится на кончики пальцев и может зарядить смарт-часы за одну ночь.
Команда инженеров Калифорнийского университета создала первое устройство, которое вырабатывает электроэнергию из пота, пока человек спокойно сидит или даже спит. Подробное описание изобретения доступно в рецензируемом журнале Joule.
Биотопливные элементы, работающие от человеческого пота — давно не новинка. Например, та же команда инженеров в марте создала рубашку, которая переводит пот в электричество. Но все подобные устройства требуют от человека интенсивных движений, чтобы вырабатывать заметное количество электроэнергии. Поэтому использовать их нет смысла — человек тратит больше энергии, чем получает.
Инженеры смогли обойти это неудобство, найдя участок тела, который сильно потеет даже в спокойном состоянии — это кончики пальцев. Они круглые сутки выделяют в 100-1000 раз больше пота, чем любая другая часть тела. Люди не замечают этого, потому что пот с кончиков пальцев быстро испаряется. Но с помощью биотопливного «пластыря» из него за 10 часов сна можно получить достаточно энергии, чтобы питать смарт-часы в течение суток.
Помимо биотопливного элемента, устройство содержит пьезоматериал, который вырабатывает электричество из давления — когда человек печатает на клавиатуре или играет на пианино, «пластырь» даёт дополнительную энергию. Инженеры называют своё изобретение «крайне эффективным биоэнергетическим комбайном», который можно будет использовать для питания гаджетов и прочей электроники.
И это только начало, как я понимаю
кончики пальцев круглые сутки выделяют в 100-1000 раз больше пота, чем любая другая часть тела
Кто-то в курсе зачем они это делают?
вздрочнул и зарядил пауэрбанк, часы, телефон, электроплиту и ближайшую АЭС
Матрица: начало
Через пару веков: просыпаешься после зарядки часов и такой fuuuuuuuuuuuuuu