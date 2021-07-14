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Технологии
Никита Логинов

Хакерская группировка REvil отключила свои сайты и исчезла из сети. Среди её жертв — подрядчик Apple и сотни компаний Статьи редакции

Причины пока неизвестны — это может быть распад группировки, её «ребрендинг», атака спецслужб или недавние переговоры Байдена и Путина.

18 18 комментариев
2256 просмотров
Основной сайт хакерской группировки REvil в даркнете Скриншот CNBC

Инфраструктура хакерской группировки REvil перестала работать ещё во вторник утром — недоступны все сайты в даркнете, через которые взломщики взаимодействовали с жертвами своих атак и журналистами, сообщает Reuters.

Lawrence Abrams @LawrenceAbrams
All REvil sites are down, including the payment sites and data leak site. 🤔

The public ransomware gang represenative, Unknown, is strangely quiet.
Все сайты REvil не работают, включая те, через которые проходили платежи и на которых публиковались похищенные данные. 🤔 Публичный представитель группировки — Unknown — на удивление молчалив.

Хакерская группировка REvil известна громкими взломами частных компаний и государственных организаций с последующим вымогательством денег. Например, в апреле REvil атаковала тайваньского подрядчика Apple и потребовала 50 миллионов долларов за похищенные чертежи, в мае её жертвой стал крупнейший в мире поставщик мяса JBS, а в начале июля хакеры взломали до 1500 предприятий в десятках стран через Kaseya — американского производителя корпоративного ПО.

Группировки REvil и DarkSide, которая в начале мая вывела из строя крупнейший в США нефтепровод, связывают с Россией — они работают по схожим методам, их вредоносный код во многом унифицирован и всегда проверяет, не расположен ли объект взлома в странах СНГ. Поэтому в интернете начали появляться предположения, что «исчезновение» REvil связано с недавними переговорами Байдена и Путина — хакерские атаки занимали немалую часть их повестки.

Главное о встрече Путина и Байдена: «этот…
«Через полгода мы узнаем, удалось ли нам чего-то добиться».
tjournal.ru

Также группировка REvil сама могла стать жертвой компьютерного взлома со стороны спецслужб — на тех же переговорах Байден говорил, что американские власти могут предпринять ответные атаки на хакеров. Впрочем, это может быть и простое «переформатирование» группировки со сменой названия и методов работы — хакеры нередко так делают после того, как привлекут к себе слишком много внимания.

#новости #безопасность #взломы

18 18 комментариев
15
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18 комментариев
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Вечный танк88

14

TJ попытался связаться с REvil, но не получил оперативного ответа.

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Александр Гароев

13

Решили в России официально зарегистрироваться, у нас же даркнет запрещен

Ответить

Связанный Мурод

Александр
1

Схера ли?

Ответить

Р О Б А Т

5

Раша ивил

Ответить

Alex Blake

Р
9

Робат нас раскрыл! Уходим!!

Ответить

Владислав Васильев

Р
2

ИВЛ

Ответить

DarkFire

Владислав
2

На 

Ответить

Валерий Парыгин

5

В отпуск люди поехали, че непонятного

Ответить

Связанный Мурод

Валерий
6

Не поехали, а убыли, шпак штатский!

Ответить

Готовый шмель

2

теперь придут на тж постить мемы

Ответить

Photuum

Готовый
4
Ответить

Оперативный самолет

3

Рязанцев Евгений Ильич, старший командир взвода хакеров , служебный никнейм REvil

Ответить

IO

3

Получили бабки и отправились по своим делам, или журналисты ждут когда они в кино начнут сниматься?

Ответить

KSA

1

Зачем адрес сайта зацензурили?

Ответить

Coronadoden van Voronezj

1

На xss.is уже забанили

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Василий Дробовский

1

Наверное сильная группировка была.
1500 предприятий взломать - это серьёзно, это реальный уровень доступа безо всяких фейков.

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Дмитрий Юров

0

а в голову редактору ТЖ не могло прийти, что с компаний в СНГ просто нехуй взять? 

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Ilya.A—Petya.A's bro

Дмитрий
0

Почему же? Куча богатых фирм, но "кто работает по .ru, к тем приходят поутру" (c)

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