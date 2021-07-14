Hyundai запустит в Южной Корее беспилотные маршрутки по требованию Статьи редакции
Микроавтобус можно будет заказать через приложение.
Hyundai Motor запустит пилотный проект беспилотного общественного транспорта RoboShuttle 9 августа 2021 года.
Микроавтобус будет курсировать по маршруту длиной около шести километров в городе Седжон, по пути будет 20 остановок. Пассажиры смогут «заказать» маршрутку через приложение Shucle. Система с помощью искусственного интеллекта определит, к какой остановке лучше подойти пассажиру, и как транспорт может доехать быстрее.
Компания использует в проекте микроавтобус Hyundai H350. Технологии беспилотного вождения соответствуют четвёртому уровню автономности, они могут работать при определённых условиях. В салоне будет находиться водитель для безопасности.
ШАХ И МАТ ВАРЛАМОВЦЫ
МАТ И КАЦ
если маршрутка беспилотная, то кто включит радио с песней "за тебя колым отдам"? а так отличные новости конечно
Лол, газель Некст и та получше. Чё за отстой у них ездит
А в северной?
Желающий шмель
«Jong-un-dai запустит в Северной Корее беспалачные казни по требованию (партии)»
если она не будет вся ржавая грязная и убитая в хлам гонять как шакал то зачем она нужна такая?