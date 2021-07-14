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Технологии
yannlll

Hyundai запустит в Южной Корее беспилотные маршрутки по требованию Статьи редакции

Микроавтобус можно будет заказать через приложение.

Микроавтобус Hyundai H350 для беспилотного общественного транспорта Hyundai

Hyundai Motor запустит пилотный проект беспилотного общественного транспорта RoboShuttle 9 августа 2021 года.

Микроавтобус будет курсировать по маршруту длиной около шести километров в городе Седжон, по пути будет 20 остановок. Пассажиры смогут «заказать» маршрутку через приложение Shucle. Система с помощью искусственного интеллекта определит, к какой остановке лучше подойти пассажиру, и как транспорт может доехать быстрее.

Компания использует в проекте микроавтобус Hyundai H350. Технологии беспилотного вождения соответствуют четвёртому уровню автономности, они могут работать при определённых условиях. В салоне будет находиться водитель для безопасности.

#новости #hyundai #беспилотники

769 просмотров
17 17 комментариев
8
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Photuum

10

"пилотный проект беспилотного транспорта"

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Корнелий Шнапс

5

ШАХ И МАТ ВАРЛАМОВЦЫ

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Корнелий
5

МАТ И КАЦ

Ответить

Корнелий Шнапс

Coronadoden
2

МЕТ И ШКЕТ

Ответить

Photuum

Корнелий
0

кеды и полукеды

Ответить

Иван Иванович

3

если маршрутка беспилотная, то кто включит радио с песней "за тебя колым отдам"? а так отличные новости конечно

Ответить

Evil Pechenka

Иван
0

Просто зациклят «Владимирский централ».

Ответить

Связанный Мурод

1

Беспилотные по требованию…
То есть, можно потребовать, чтобы водитель пошел нах и он пойдет.

Ответить

Llaren Hlaalo

0

А, гроб на колёсах теперь и беспилотный. Найс.

Ответить

Магомед Шереметьев

0

Лол, газель Некст и та получше. Чё за отстой у них ездит

Ответить

Photuum

Магомед
0

хюндай какой-то серийный переделали

Ответить

Р О Б А Т

0

А в северной? 

Ответить

Желающий шмель

Р
2

«Jong-un-dai запустит в Северной Корее беспалачные казни по требованию (партии)»

Ответить

Грэм Грэмский

0

Пилоты беспилотники, добро пожаловать на трап

Ответить

Саша Александров

0

Главное, чтобы собак больше ели.

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Акакий Федосович

0

если она не будет вся ржавая грязная и убитая в хлам гонять как шакал то зачем она нужна такая?

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Майка Ника

0

"беспилотные маршрутки по требованию"
 
Может, все-таки, по вызову? 🤔

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