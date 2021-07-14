Микроавтобус будет курсировать по маршруту длиной около шести километров в городе Седжон, по пути будет 20 остановок. Пассажиры смогут «заказать» маршрутку через приложение Shucle. Система с помощью искусственного интеллекта определит, к какой остановке лучше подойти пассажиру, и как транспорт может доехать быстрее.