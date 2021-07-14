Microsoft перенесла Windows в облако — систему можно запустить с любого устройства, нужен только интернет Статьи редакции
Облачная Windows будет работать по подписке и сначала станет доступна бизнесу.
Microsoft запустила сервис Windows 365, который позволит запускать Windows 10 или 11 из облака компании. Подписка станет доступна предприятиям любого размера 2 августа. Об этом TJ рассказали в Microsoft после коференции Inspire 2021.
В Microsoft отметили, что Windows 365 создаёт «новую гибридную категорию ПК» Cloud PC — она использует и облако, и возможности устройства для достижения максимальной производительности. Технология позволяет переносить свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройства и продолжать работу с того же места при смене компьютера.
Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность работников.
В Microsoft также упростили внедрение Windows 365 для IT-отделов компаний. В отличие от других решений, новый сервис не потребует виртуализации, а для его развёртывания не нужно будет особых знаний.
Кто стоял за разработкой Windows 365 и чем сервис отличается от других решений
Директором по разработке Windows 365 выступил Скотт Манчестер — ветеран Microsoft, проработавший в компании около 20 лет. Во время работы над сервисов он и команда ориентирвались на ощущения от обычных ПК на Windows — пользователям хотели предоставить максимально привычный опыт.
Как отметил Манчестер, виртуализация решает те же проблемы, но она может вызвать трудности, особенно в организациях, где нет отдельных IT-отделов. Небольшие компании обычно нанимают консалтинговые фирмы, которые всё настраивают, а потом отвечают на бесконечные звонки сотрудников из-за проблем с технологией. Манчестер знает об этом непонаслышке: он работал над виртуализацией для Windows в Microsoft почти два десятка лет до разработки Windows 365.
Новый сервис придумали, когда Манчестера перевели на внутренний проект под названием «Аркадия» — это была потребительская тенхология для трансляции видеоигр из облака. В Microsoft нацеливались на геймеров, у которых нет IT-поддержки, которая бы решила возникающие проблемы. Это заставило Манчестера задуматься, можно ли сделать что-то, не требующее технических знаний, но масштабируемое на всех потребителей.
Как Microsoft создала облачную Windows, используя облачную Windows
До Windows 365 у Microsoft уже был Azure Virtual Desktop, который позволял полностью настраивать Windows через облако. Однако этот продукт подходил только клиентам, которым нужны конкретные конфигурации и у которых есть отдельный персонал для поддержки систем. Windows 365 разрабатывали с прицелом на 80% остального рынка, которому не нужна детальная настройка и у которого нет ресурсов на системных администраторов.
Манчестер привёл за собой лишь пару человек с опытом в технологиях виртуализации: большая часть команды до этого работала с Windows и другими потребительскими продуктами — это стало планкой, на которую ориентировались в Microsoft. После начала работы и найма первых сотрудников на проект произошла пандемия Covid-19, поэтому всю остальную команду нашли уже в разгар карантина.
Где и как уже применяют Windows 365
В Microsoft рассказали о применении Windows 365 в канадском регионе Нунавут, где 39 тысяч человек живут в трёх часовых поясах на островах-фьордах без дорог и жд-путей. Территория покрывает площадь от Полярного круга до западного побережья Гренландии, а около 80% населения живут там из поколения в поколение тысячи лет.
Жители Нунавута используют для связи друг с другом и остальным миром спутниковый интернет с низкой пропускной способностью. Правительство региона полагается на соединение, чтобы предоставлять услуги здравоохранения, образования, ренты, финансов и не только для 25 сообществ.
Самая маленькая из коммун насчитывает около 130 человек, а крупнейшая — 8,5 тысяч. Около 3,1 тысяч человек работают в правительстве региона на постоянной основе, а ещё столько же выступают временными подрядчиками. Управление ИТ-инфраструктурой для такой рассредоточенной и эластичной рабочей силы всегда было проблемой, отметила Мартин Джой — директор по технологиям Нунавута.
Непростой микроскоп
Ну да ну да, а ещё на vps надо винду самому устанавливать (нет) смешно
Вот только в этом кейсе, ни за какие деньги не исправить, мой дерьмовый интернет.
Понимал бы ты ещё что такое впс
Это загрузка по сети, PXE типа - система с сервака грузится тебе в комп и работает на твоём компе
Я думаю в данном случае речь просто про РДП, а у тебя на ПК система не работает.
Может и так, но оно ж не очень быстро будет работать
не мешай майкрософт внедряет идиократию полным ходом, эта система максимально для дебилов, где не нужно думать и где все твои данные как на ладони у корпорации.
Windows 11
Windows 365
Будет ещё 354 версии винды?
Игрули потянет?
Грузовой Макс
Через GeForce Now.
А секретные ключики реестра будут?
кто первым попробует накатить kms
Два любителя чёрно-белых фотографий и белых рубашек общаются. Не буду вам мешать, я не из ваших.
Да, используй """облако""", тут никаких бэкдоров и не нужно
В плане изолировать систему от юзера это они сейчас семимильными шагами набивают лапу - то TPM в "принципиально новой версии" бимбовс требуют (ещё стоит почитать про Microsoft Pluton), то теперь к себе переносят.
В принципе тема норм, щас мелкомягкие оттяпают рыночек любителей работать из офиса по рдп (в основном защита от пативэна, разумеется).
Любопытно как это будет работать в эрэфии. Локализуют сервера здесь и будут выдавать снапшоты по желанию пятки любого погононоса? Или забьют на это дело и получат втык за отсутствие локализации данных юзеров + добротный значения по пингу?
Ну да...
Читал как-то, как автора террарии в гугле забанили :/
А ведь он им неплохие бабки привозил, та плюс еще не последим человеком был, а автором одной из лучших 2D игр десятилетия.
Но как тока пукнул на публику лишнего, так сразу пошел в расход, без каких либо объяснений
Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust
Лучше названия не придумать
Это на самом деле не совсем новинка. Ещё до 11 версии облачная версия предлагалась в Azure
на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность
очень грубое упрощение на грани некорректности