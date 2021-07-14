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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft перенесла Windows в облако — систему можно запустить с любого устройства, нужен только интернет Статьи редакции

Облачная Windows будет работать по подписке и сначала станет доступна бизнесу.

45 45 комментариев
5651 просмотров
Изображение Microsoft 

Microsoft запустила сервис Windows 365, который позволит запускать Windows 10 или 11 из облака компании. Подписка станет доступна предприятиям любого размера 2 августа. Об этом TJ рассказали в Microsoft после коференции Inspire 2021.

В Microsoft отметили, что Windows 365 создаёт «новую гибридную категорию ПК» Cloud PC — она использует и облако, и возможности устройства для достижения максимальной производительности. Технология позволяет переносить свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройства и продолжать работу с того же места при смене компьютера.

Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность работников.

В Microsoft также упростили внедрение Windows 365 для IT-отделов компаний. В отличие от других решений, новый сервис не потребует виртуализации, а для его развёртывания не нужно будет особых знаний.

Кто стоял за разработкой Windows 365 и чем сервис отличается от других решений

Директором по разработке Windows 365 выступил Скотт Манчестер — ветеран Microsoft, проработавший в компании около 20 лет. Во время работы над сервисов он и команда ориентирвались на ощущения от обычных ПК на Windows — пользователям хотели предоставить максимально привычный опыт.

Мы хотели, чтобы пользователи получили доступ к тем же корпоративным ресурсам, приложениям, базам данных и HR-инструментам, и в итоге делали те же вещи, что и в обычный рабочий день в офисе. При этом мы хотели дать им знакомый опыт — и Windows 365 не лишает пользователей ничего, что они любят в Windows.

Скотт Манчестер
директор по разработке Windows 365

Как отметил Манчестер, виртуализация решает те же проблемы, но она может вызвать трудности, особенно в организациях, где нет отдельных IT-отделов. Небольшие компании обычно нанимают консалтинговые фирмы, которые всё настраивают, а потом отвечают на бесконечные звонки сотрудников из-за проблем с технологией. Манчестер знает об этом непонаслышке: он работал над виртуализацией для Windows в Microsoft почти два десятка лет до разработки Windows 365.

Новый сервис придумали, когда Манчестера перевели на внутренний проект под названием «Аркадия» — это была потребительская тенхология для трансляции видеоигр из облака. В Microsoft нацеливались на геймеров, у которых нет IT-поддержки, которая бы решила возникающие проблемы. Это заставило Манчестера задуматься, можно ли сделать что-то, не требующее технических знаний, но масштабируемое на всех потребителей.

Как Microsoft создала облачную Windows, используя облачную Windows

До Windows 365 у Microsoft уже был Azure Virtual Desktop, который позволял полностью настраивать Windows через облако. Однако этот продукт подходил только клиентам, которым нужны конкретные конфигурации и у которых есть отдельный персонал для поддержки систем. Windows 365 разрабатывали с прицелом на 80% остального рынка, которому не нужна детальная настройка и у которого нет ресурсов на системных администраторов.

Манчестер привёл за собой лишь пару человек с опытом в технологиях виртуализации: большая часть команды до этого работала с Windows и другими потребительскими продуктами — это стало планкой, на которую ориентировались в Microsoft. После начала работы и найма первых сотрудников на проект произошла пандемия Covid-19, поэтому всю остальную команду нашли уже в разгар карантина.

Они работали удалённо и жили по всей Америке, в Австралии, в Европе, в Китае. Многие из них ни разу не видели наш офис, поэтому как только мы достаточно продвинулись в разработке, мы перевели всех на новый сервис.
Люди, не имевшие дел с виртуализацией до этого, не имели ожиданий — их планкой был обычный опыт работы с ноутбуком на Windows. Мы буквально использовали Windows 365, чтобы создать Windows 365.

Скотт Манчестер

Где и как уже применяют Windows 365

В Microsoft рассказали о применении Windows 365 в канадском регионе Нунавут, где 39 тысяч человек живут в трёх часовых поясах на островах-фьордах без дорог и жд-путей. Территория покрывает площадь от Полярного круга до западного побережья Гренландии, а около 80% населения живут там из поколения в поколение тысячи лет.

Жители Нунавута используют для связи друг с другом и остальным миром спутниковый интернет с низкой пропускной способностью. Правительство региона полагается на соединение, чтобы предоставлять услуги здравоохранения, образования, ренты, финансов и не только для 25 сообществ.

Самая маленькая из коммун насчитывает около 130 человек, а крупнейшая — 8,5 тысяч. Около 3,1 тысяч человек работают в правительстве региона на постоянной основе, а ещё столько же выступают временными подрядчиками. Управление ИТ-инфраструктурой для такой рассредоточенной и эластичной рабочей силы всегда было проблемой, отметила Мартин Джой — директор по технологиям Нунавута.

Обычно нам нужно отправить само устройство или почту с ним каждому новому пользователю, но в Нунавуте нет дорог и логистики для дешёвой доставки, поэтому всё привозят на самолёте.
Из-за этого каждый груз может очень долго добираться до получателя — от отправки до подключения нового сотрудника к сети может пройти 2-3 недели. С Windows 365 мы можем сделать это меньше чем за час с момента создания аккаунта.

Мартин Джой

#новости #microsoft #windows

45 45 комментариев
26
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45 комментариев
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Непростой микроскоп

18

Милениалы изобрели vps

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Дамир Камалетдинов

Непростой
8

Для этого нужны специфические знания и ресурсы, винда в облаке просто работает сразу
Virtualization, he noted, can be challenging to set up and maintain, especially for organizations without dedicated IT resources. IT consulting firms do brisk business working with companies to set up virtualization solutions and staffing help desks to field calls from employees when they run into complications. Manchester knows this because he worked on Microsoft’s Windows virtualization technologies for nearly two decades prior to leading the development of Windows 365.

Ответить

Непростой микроскоп

Дамир
2

Ну да ну да, а ещё на vps надо винду самому устанавливать (нет) смешно

Ответить

Дамир

Непрост…
3

Ну конечно тебе за деньги всё сделают. Тут кейс про максимальное упрощение для массовых консьюмеров

Ответить

Виноватый

Дамир
3

тебе за деньги всё сделают

Windows 365

Ответить

Владимир Сон

Дамир
0

Вот только в этом кейсе, ни за какие деньги не исправить, мой дерьмовый интернет.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Непростой
5

Понимал бы ты ещё что такое впс

Ответить

Непростой микроскоп

Aleksandr
0

Я написал некорректно но все поняли

Ответить

alexferman

Непростой
2

Это загрузка по сети, PXE типа - система с сервака грузится тебе в комп и работает на твоём компе

Ответить

solawind

alexferman
3

Я думаю в данном случае речь просто про РДП, а у тебя на ПК система не работает.

Ответить

alexferman

solawind
–1

Может и так, но оно ж не очень быстро будет работать

Ответить

solawind

alexfer…
1

Зато безопасно, поскольку на самом устройстве пользователя вообще ничего кроме клиента терминала нет. И обслуживания на стороне заказчика практически не нужно

Ответить

Подозрительный Кот

Непростой
0

не мешай майкрософт внедряет идиократию полным ходом, эта система максимально для дебилов, где не нужно думать и где все твои данные как на ладони у корпорации.

Ответить

Октябрьский бокал

Непростой
0

скорее уж тогда rds

Ответить

Александр Борродач

9

Windows 11

Windows 365

Будет ещё 354 версии винды?

Ответить

Amre Askarov

Александр
7

Windows 366 - Visokosnyy god edition

Ответить

Дамир Камалетдинов

Александр
0

У них просто есть куча сервисов с приставкой 365 — и это очередное расширение семейства

Ответить

Вадим Ков

Дамир
10

*приоткрыл форточку*

Ответить

Nagibator RusPro

Вадим
0

Не сри

Ответить

Виноватый корабль

Дамир
2

Дамир, больше кофе не пей, съешь конфетку.

Ответить

Дамир

Виноват…
0

Я щас на диете, выпил протеина

Ответить

Роман Новиков

0

Игрули потянет?

Ответить

Грузовой Макс

Роман
33

Через GeForce Now.

Ответить

Александр Чеглов

Грузовой
0

У майкрософтов же есть свой клауд гейминг

Ответить

Egor Pronin

3

А секретные ключики реестра будут?

Ответить

Artyom Sidorov

Egor
12

кто первым попробует накатить kms

Ответить

Миша Копейкин

Artyom
33

Два любителя чёрно-белых фотографий и белых рубашек общаются. Не буду вам мешать, я не из ваших.

Ответить

ilowen

Миша
2

И английского алфавита ::)

Ответить

Печальный Валера

ilowen
0

Еще один черно белый

Ответить

Artyom Sidorov

Миша
2

готовлюсь хорошо выглядеть на надгробии

Ответить

test

4

Чипировался, и загружаешь винду где бы ты ни был.

Ответить

XNicON

3

Теперь я включаю виндовс, чтобы запустить виндовс, хорошо...

Ответить

Грузовой Макс

1

А сколько это удовольствие будет стоит, не пишут?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Грузовой
1

Вроде нет пока данных. Но для консьюмеров вряд ли дорого будет — основной фокус на enterprise-сегмент

Ответить

Nagibator RusPro

1

Да, используй """облако""", тут никаких бэкдоров и не нужно

Ответить

solawind

Nagibator
1

Нууу дело же в уровне безопасности. Я например тоже думаю что у мс больше квалификации в защите чем у любой средней конторы с своими рабочими станциями.

Ответить

Nagibator RusPro

solawind
0

В плане изолировать систему от юзера это они сейчас семимильными шагами набивают лапу - то TPM в "принципиально новой версии" бимбовс требуют (ещё стоит почитать про Microsoft Pluton), то теперь к себе переносят. 

Ответить

Р О Б А Т

1

Облачный торрент

Ответить

Вечный танк88

0

Осталось только начать массово делать ноутбуки аля "тонкий клиент"

Ответить

Упоротый Голубь

0

В принципе тема норм, щас мелкомягкие оттяпают рыночек любителей работать из офиса по рдп (в основном защита от пативэна, разумеется).

Любопытно как это будет работать в эрэфии. Локализуют сервера здесь и будут выдавать снапшоты по желанию пятки любого погононоса? Или забьют на это дело и получат втык за отсутствие локализации данных юзеров + добротный значения по пингу? 

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Ебать как же долго я ентого ждал. Пошёл на хуй буткэмп ебучий

Ответить

Граф Лан'рас

0

Ну да... 
Читал как-то, как автора террарии в гугле забанили :/

А ведь он им неплохие бабки привозил, та плюс еще не последим человеком был, а автором одной из лучших 2D игр десятилетия.
Но как тока пукнул на публику лишнего, так сразу пошел в расход, без каких либо объяснений

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

0

Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust

Лучше названия не придумать

Ответить

sf

0

Это на самом деле не совсем новинка. Ещё до 11 версии облачная версия предлагалась в Azure

Ответить

Pavel Averyanov

0

на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность

очень грубое упрощение на грани некорректности 

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