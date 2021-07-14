Облачная Windows будет работать по подписке и сначала станет доступна бизнесу.

5651 просмотров Слушать

Изображение Microsoft

Microsoft запустила сервис Windows 365, который позволит запускать Windows 10 или 11 из облака компании. Подписка станет доступна предприятиям любого размера 2 августа. Об этом TJ рассказали в Microsoft после коференции Inspire 2021.

В Microsoft отметили, что Windows 365 создаёт «новую гибридную категорию ПК» Cloud PC — она использует и облако, и возможности устройства для достижения максимальной производительности. Технология позволяет переносить свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройства и продолжать работу с того же места при смене компьютера.

Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность работников.

В Microsoft также упростили внедрение Windows 365 для IT-отделов компаний. В отличие от других решений, новый сервис не потребует виртуализации, а для его развёртывания не нужно будет особых знаний.

Кто стоял за разработкой Windows 365 и чем сервис отличается от других решений

Директором по разработке Windows 365 выступил Скотт Манчестер — ветеран Microsoft, проработавший в компании около 20 лет. Во время работы над сервисов он и команда ориентирвались на ощущения от обычных ПК на Windows — пользователям хотели предоставить максимально привычный опыт.

Мы хотели, чтобы пользователи получили доступ к тем же корпоративным ресурсам, приложениям, базам данных и HR-инструментам, и в итоге делали те же вещи, что и в обычный рабочий день в офисе. При этом мы хотели дать им знакомый опыт — и Windows 365 не лишает пользователей ничего, что они любят в Windows. Скотт Манчестер директор по разработке Windows 365

Как отметил Манчестер, виртуализация решает те же проблемы, но она может вызвать трудности, особенно в организациях, где нет отдельных IT-отделов. Небольшие компании обычно нанимают консалтинговые фирмы, которые всё настраивают, а потом отвечают на бесконечные звонки сотрудников из-за проблем с технологией. Манчестер знает об этом непонаслышке: он работал над виртуализацией для Windows в Microsoft почти два десятка лет до разработки Windows 365.

Новый сервис придумали, когда Манчестера перевели на внутренний проект под названием «Аркадия» — это была потребительская тенхология для трансляции видеоигр из облака. В Microsoft нацеливались на геймеров, у которых нет IT-поддержки, которая бы решила возникающие проблемы. Это заставило Манчестера задуматься, можно ли сделать что-то, не требующее технических знаний, но масштабируемое на всех потребителей.

Как Microsoft создала облачную Windows, используя облачную Windows

До Windows 365 у Microsoft уже был Azure Virtual Desktop, который позволял полностью настраивать Windows через облако. Однако этот продукт подходил только клиентам, которым нужны конкретные конфигурации и у которых есть отдельный персонал для поддержки систем. Windows 365 разрабатывали с прицелом на 80% остального рынка, которому не нужна детальная настройка и у которого нет ресурсов на системных администраторов.

Манчестер привёл за собой лишь пару человек с опытом в технологиях виртуализации: большая часть команды до этого работала с Windows и другими потребительскими продуктами — это стало планкой, на которую ориентировались в Microsoft. После начала работы и найма первых сотрудников на проект произошла пандемия Covid-19, поэтому всю остальную команду нашли уже в разгар карантина.

Они работали удалённо и жили по всей Америке, в Австралии, в Европе, в Китае. Многие из них ни разу не видели наш офис, поэтому как только мы достаточно продвинулись в разработке, мы перевели всех на новый сервис.

Люди, не имевшие дел с виртуализацией до этого, не имели ожиданий — их планкой был обычный опыт работы с ноутбуком на Windows. Мы буквально использовали Windows 365, чтобы создать Windows 365. Скотт Манчестер

Где и как уже применяют Windows 365

В Microsoft рассказали о применении Windows 365 в канадском регионе Нунавут, где 39 тысяч человек живут в трёх часовых поясах на островах-фьордах без дорог и жд-путей. Территория покрывает площадь от Полярного круга до западного побережья Гренландии, а около 80% населения живут там из поколения в поколение тысячи лет.

Жители Нунавута используют для связи друг с другом и остальным миром спутниковый интернет с низкой пропускной способностью. Правительство региона полагается на соединение, чтобы предоставлять услуги здравоохранения, образования, ренты, финансов и не только для 25 сообществ.

Самая маленькая из коммун насчитывает около 130 человек, а крупнейшая — 8,5 тысяч. Около 3,1 тысяч человек работают в правительстве региона на постоянной основе, а ещё столько же выступают временными подрядчиками. Управление ИТ-инфраструктурой для такой рассредоточенной и эластичной рабочей силы всегда было проблемой, отметила Мартин Джой — директор по технологиям Нунавута.