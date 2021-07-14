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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft перенесла Windows в облако — теперь систему можно запустить с любого устройства, нужен только интернет Статьи редакции

Облачная Windows будет работать по подписке и сначала станет доступна бизнесу.

27 27 комментариев
3192 просмотров
Изображение Microsoft 

Microsoft запустила сервис Windows 365, который позволит запускать Windows 10 или 11 из облака компании. Подписка станет доступна предприятиям любого размера 2 августа. Об этом TJ рассказали в Microsoft после коференции Inspire 2021.

Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность работников.

В Microsoft отметили, что Windows 365 создаёт «новую гибридную категорию ПК» Cloud PC — она использует и облако, и возможности устройства для достижения максимальной производительности. Технология позволяет переносить свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройства и продолжать работу с того же места при смене компьютера.

Как заявили в компании, инженеры также упростили внедрение Windows 365 для IT-отделов компаний. В отличие от других решений, новый сервис не потребует виртуализации, а для его развёртывания не нужно будет особых знаний.

#новости #microsoft #windows

27 27 комментариев
14
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Непростой микроскоп

14

Милениалы изобрели vps

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Дамир Камалетдинов

Непростой
5

Для этого нужны специфические знания и ресурсы, винда в облаке просто работает сразу
Virtualization, he noted, can be challenging to set up and maintain, especially for organizations without dedicated IT resources. IT consulting firms do brisk business working with companies to set up virtualization solutions and staffing help desks to field calls from employees when they run into complications. Manchester knows this because he worked on Microsoft’s Windows virtualization technologies for nearly two decades prior to leading the development of Windows 365.

Ответить

Непростой микроскоп

Дамир
3

Ну да ну да, а ещё на vps надо винду самому устанавливать (нет) смешно

Ответить

Дамир

Непрост…
1

Ну конечно тебе за деньги всё сделают. Тут кейс про максимальное упрощение для массовых консьюмеров

Ответить

Виноватый

Дамир
0

тебе за деньги всё сделают

Windows 365

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Непростой
3

Понимал бы ты ещё что такое впс

Ответить

alexferman

Непростой
2

Это загрузка по сети, PXE типа - система с сервака грузится тебе в комп и работает на твоём компе

Ответить

solawind

alexferman
0

Я думаю в данном случае речь просто про РДП, а у тебя на ПК ничего не работает.

Ответить

Egor Pronin

3

А секретные ключики реестра будут?

Ответить

Artyom Sidorov

Egor
8

кто первым попробует накатить kms

Ответить

Миша Копейкин

Artyom
22

Два любителя чёрно-белых фотографий и белых рубашек общаются. Не буду вам мешать, я не из ваших.

Ответить

ilowen

Миша
2

И английского алфавита ::)

Ответить

Печальный Валера

ilowen
0

Еще один черно белый

Ответить

Artyom Sidorov

Миша
1

готовлюсь хорошо выглядеть на надгробии

Ответить

Александр Борродач

6

Windows 11

Windows 365

Будет ещё 354 версии винды?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Александр
0

У них просто есть куча сервисов с приставкой 365 — и это очередное расширение семейства

Ответить

Вадим Ков

Дамир
4

*приоткрыл форточку*

Ответить

Nagibator RusPro

Вадим
0

Не сри

Ответить

Виноватый корабль

Дамир
0

Дамир, больше кофе не пей, съешь конфетку.

Ответить

Роман Новиков

0

Игрули потянет?

Ответить

Грузовой Макс

Роман
17

Через GeForce Now.

Ответить

Александр Чеглов

Грузовой
0

У майкрософтов же есть свой клауд гейминг

Ответить

test

2

Чипировался, и загружаешь винду где бы ты ни был.

Ответить

Грузовой Макс

1

А сколько это удовольствие будет стоит, не пишут?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Грузовой
1

Вроде нет пока данных. Но для консьюмеров вряд ли дорого будет — основной фокус на enterprise-сегмент

Ответить

Nagibator RusPro

1

Да, используй """облако""", тут никаких бэкдоров и не нужно

Ответить

Р О Б А Т

0

Облачный торрент

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