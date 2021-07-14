Microsoft перенесла Windows в облако — теперь систему можно запустить с любого устройства, нужен только интернет Статьи редакции
Облачная Windows будет работать по подписке и сначала станет доступна бизнесу.
Microsoft запустила сервис Windows 365, который позволит запускать Windows 10 или 11 из облака компании. Подписка станет доступна предприятиям любого размера 2 августа. Об этом TJ рассказали в Microsoft после коференции Inspire 2021.
Как утверждают в компании, Windows 365 построена на принципе Zero Trust — вся информация защищена и хранится в облаке. Это затрудняет кражу корпоративных секретов и повышает продуктивность работников.
В Microsoft отметили, что Windows 365 создаёт «новую гибридную категорию ПК» Cloud PC — она использует и облако, и возможности устройства для достижения максимальной производительности. Технология позволяет переносить свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройства и продолжать работу с того же места при смене компьютера.
Как заявили в компании, инженеры также упростили внедрение Windows 365 для IT-отделов компаний. В отличие от других решений, новый сервис не потребует виртуализации, а для его развёртывания не нужно будет особых знаний.
Это загрузка по сети, PXE типа - система с сервака грузится тебе в комп и работает на твоём компе
Я думаю в данном случае речь просто про РДП, а у тебя на ПК ничего не работает.
А секретные ключики реестра будут?
кто первым попробует накатить kms
Два любителя чёрно-белых фотографий и белых рубашек общаются. Не буду вам мешать, я не из ваших.
Windows 11
Windows 365
Будет ещё 354 версии винды?
Игрули потянет?
Грузовой Макс
Через GeForce Now.