Microsoft запустит облачную платформу по анализу углеродных выбросов для бизнеса Статьи редакции
Система работает с источниками данных в реальном времени и даёт советы по оптимизации выбросов — она будет доступна любым предприятиям.
Microsoft объявила о запуске Cloud for Sustainability — облачной платформы, которая измеряет выбросы углекислого газа для отдельных компаний. Система начнёт работать в 2021 году и позволит автоматизировать процесс снижения выбросов CO2. Об этом TJ сообщили в Microsoft.
Платформа собирает в реальном времени данные о выбросах в конкретном месте, сравнивает показатели со средними по рынку и даёт персонализированные советы по снижению углеродного следа. В систему включены SaaS-инструменты, которые позволяют подключаться к источникам данных в реальном времени, формировать отчётность, измерять эффективность достижения целей и ускорять интеграцию данных.
В Microsoft представили несколько сценариев применения платформы. С помощью платформы технические директора могут составить отчёты о выбросах углекислого газа при использовании облачных решений, устройств и приложений. Компании смогут предложить бизнес-клиентам оценочную шкалу устойчивого развития, а пользователи смогут точно определять конкретные источники выбросов — например, системы кондиционирования или отопления.
Платформа будет работать на базе других продуктов Microsoft — Azure, Dataverse, Power Platform и Power BI. Компания также планирует вовлечь экосистему партнёров Microsoft для интеграции специализированных сторонних приложений, источников данных и коннекторов.
Microsoft также объявила о новом экологическим обязательстве «100/100/0» — к 2030 году компания хочет добиться 100% энергопотребления в течение 100% времени на энергии с нулевым процентом углерода. Это дополнит уже существующие обещания компании по выкупу возобновляемой энергии для обеспечения работы дата-центров, зданий и кампусов. Microsoft уже подписала соглашения о покупке 5,8 гигаватт возобновляемой энергии в 10 странах по всему миру.
Компания также планирует перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. За первый год после объявления плана компания добилась снижения выбросов на 6% с 11,6 до 10,9 млн тонн.
По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), с учётом нынешней тенденции выбросов парниковых газов к концу 21 века глобальная температура повысится на 1-2 градуса Цельсия по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.
К 2065 году эксперты прогнозируют повышение уровня моря на 24-30 сантиметров, а к 2100 году на 40-63 сантиметра по сравнению с уровнем 1986-2005 годов. При этом большинство последствий изменения климата сохранятся на несколько столетий, даже если полностью прекратить выбросы парниковых газов, отметили в МГЭИК.
Ну анализ кала, это будущее, покакал дома намазал на смартфон, тебе результаты сразу, диагноз и рецепт какие таблетки купить, каеф
Ключ ко всему - какашка.
Болит голова или может быть ляшка.
С диагнозом может выйти промашка
Если не взять на анализ какашку.
Вот вас терзает геморой или рак прямой кишки
Смывая каки за собой - ответ смываешь ты!
И нам совсем не важно: запор или понос
Кал цветом и фактурой ответит на вопрос!
Ключ ко всему - какашки
С сердечком нервишки? Усталость и отдышка?
Вся нация едина в борьбе за дело смыва
Чтоб врачь нашел ответ не дергай смыв нет нет!
От хвори ты себя спаси, болезнь чтоб не согнула
Клетчатку ешь чтоб отнести врачу кусочек стула.
В России просто хакнут приложение, и будет отображаться, что выбросов нет
Херня всё эти ваши выбросы, потепления и подобное.
Ага, посмотри на изменение углекислого газа в атмосфере за последнии годы, и поймешь, что глобольное потепление происходит из-за антропогенных факторов
Смешно.
К слову, если будет 1000 и выше, то человечеству гг
Всегда смешно с таких картинок, когда есть ТОЧНЫЕ модели на сотни тысяч лет назад, но при этом лучшие модели (general circulation model) прогнозирования ближайших десятков лет выглядят вот так
Ну 5 градусов жо 2100, конечно, маловероятный результат. Ну и показатели прошлого проще узнать, т.к. это уже произошло, а будущее может измениться и точных данных, по определению быть не может.
Боитесь конкуренции
Кто с кем конкурирует и в чём?