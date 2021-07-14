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Технологии
Дамир Камалетдинов

Microsoft запустит облачную платформу по анализу углеродных выбросов для бизнеса Статьи редакции

Система работает с источниками данных в реальном времени и даёт советы по оптимизации выбросов — она будет доступна любым предприятиям.

19 19 комментариев
860 просмотров

Microsoft объявила о запуске Cloud for Sustainability — облачной платформы, которая измеряет выбросы углекислого газа для отдельных компаний. Система начнёт работать в 2021 году и позволит автоматизировать процесс снижения выбросов CO2. Об этом TJ сообщили в Microsoft.

Платформа собирает в реальном времени данные о выбросах в конкретном месте, сравнивает показатели со средними по рынку и даёт персонализированные советы по снижению углеродного следа. В систему включены SaaS-инструменты, которые позволяют подключаться к источникам данных в реальном времени, формировать отчётность, измерять эффективность достижения целей и ускорять интеграцию данных.

В Microsoft представили несколько сценариев применения платформы. С помощью платформы технические директора могут составить отчёты о выбросах углекислого газа при использовании облачных решений, устройств и приложений. Компании смогут предложить бизнес-клиентам оценочную шкалу устойчивого развития, а пользователи смогут точно определять конкретные источники выбросов — например, системы кондиционирования или отопления.

Платформа будет работать на базе других продуктов Microsoft — Azure, Dataverse, Power Platform и Power BI. Компания также планирует вовлечь экосистему партнёров Microsoft для интеграции специализированных сторонних приложений, источников данных и коннекторов.

Microsoft также объявила о новом экологическим обязательстве «100/100/0» — к 2030 году компания хочет добиться 100% энергопотребления в течение 100% времени на энергии с нулевым процентом углерода. Это дополнит уже существующие обещания компании по выкупу возобновляемой энергии для обеспечения работы дата-центров, зданий и кампусов. Microsoft уже подписала соглашения о покупке 5,8 гигаватт возобновляемой энергии в 10 странах по всему миру.

Компания также планирует перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. За первый год после объявления плана компания добилась снижения выбросов на 6% с 11,6 до 10,9 млн тонн.

По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), с учётом нынешней тенденции выбросов парниковых газов к концу 21 века глобальная температура повысится на 1-2 градуса Цельсия по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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К 2065 году эксперты прогнозируют повышение уровня моря на 24-30 сантиметров, а к 2100 году на 40-63 сантиметра по сравнению с уровнем 1986-2005 годов. При этом большинство последствий изменения климата сохранятся на несколько столетий, даже если полностью прекратить выбросы парниковых газов, отметили в МГЭИК.

#новости #microsoft #экология

19 19 комментариев
4
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Социальный огонь

3

Гейст вечно хуйней страдает
то анализ кала, то анализ ещё чего-то, а виндовс как был хуйней, так и остаётся

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Антигравитационный торт

Социальный
4

Ну анализ кала, это будущее, покакал дома намазал на смартфон, тебе результаты сразу, диагноз и рецепт какие таблетки купить, каеф

Ответить

CiZerin

Антигравитацион…
4

Помазал говной телефон, диагноз - шитпостер

Ответить

Миша Копейкин

Антигравитацион…
1

Ключ ко всему - какашка.
Болит голова или может быть ляшка.
С диагнозом может выйти промашка
Если не взять на анализ какашку.

Вот вас терзает геморой или рак прямой кишки
Смывая каки за собой - ответ смываешь ты!
И нам совсем не важно: запор или понос
Кал цветом и фактурой ответит на вопрос!

Ключ ко всему - какашки
С сердечком нервишки? Усталость и отдышка?
Вся нация едина в борьбе за дело смыва
Чтоб врачь нашел ответ не дергай смыв нет нет!

От хвори ты себя спаси, болезнь чтоб не согнула
Клетчатку ешь чтоб отнести врачу кусочек стула.

Ответить

Антигравитационный торт

Социальный
4

А ЭПИДЕМИЯ, А 5ДЖИ, А ЧИПИРОВАНИЕ?!!! 

Ответить

solawind

3

.. тем временем китайцы

Ответить

Astarte

1

которые могут привести к повышению температуры и уровня морей.

А могут не могут.

Ответить

Александр Гароев

1

В России просто хакнут приложение, и будет отображаться, что выбросов нет

Ответить

Р О Б А Т

1

Неведомая ёбаная хуйня 

Ответить

Владимир Климов

0

Херня всё эти ваши выбросы, потепления и подобное.

Ответить

Александр Гароев

Владимир
0

Ага, посмотри на изменение углекислого газа в атмосфере за последнии годы, и поймешь, что глобольное потепление происходит из-за антропогенных факторов

Ответить

Владимир Климов

Александр
1

Смешно.

Ответить

Александр Гароев

Владимир
0

К слову, если будет 1000 и выше, то человечеству гг

Ответить

Distortion

Алексан…
0

Всегда смешно с таких картинок, когда есть ТОЧНЫЕ модели на сотни тысяч лет назад, но при этом лучшие модели (general circulation model) прогнозирования ближайших десятков лет выглядят вот так

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Страстной Женя

Distort…
0

ТОЧНЫЕ модели на сотни тысяч лет назад

WAT?

Ответить

Александр Гароев

Distort…
0

Ну 5 градусов жо 2100, конечно, маловероятный результат. Ну и показатели прошлого проще узнать, т.к. это уже произошло, а будущее может измениться и точных данных, по определению быть не может.

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Антигравитационный торт

Владимир
0

Боитесь конкуренции 

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Владимир Климов

Антигравитацион…
0

Кто с кем конкурирует и в чём?

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Антигравитационн

Владимир
0

ЛГБТ и климатические переживатели 

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