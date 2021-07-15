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Никита Логинов

Создатель Dogecoin: «Криптовалюты — афера богатых людей для ухода от налогов и получения прибыли от отчаявшихся» Статьи редакции

Джексон Палмер в серии постов объяснил, почему никогда не вернётся к криптовалютам и их обсуждению.

33 33 комментария
2593 просмотров
Джексон Палмер, создатель «меметичной» криптовалюты Dogecoin Фото The Wall Street Journal

В 2013 году программисты Джексон Палмер и Билли Маркус создали криптовалюту Dogecoin, названную в честь мемной собаки Доге. Несмотря на откровенно шутливый характер, Dogecoin стал пользоваться высоким спросом среди энтузиастов криптовалют и простых пользователей интернета. На июль 2021 года капитализация Dogecoin превышает 25 миллиардов долларов — немалую роль в этом сыграл Илон Маск, который планирует оплатить этой криптовалютой миссию на Луну.

Сам Джексон Палмер в 2015 году «взял продолжительный отпуск» от криптовалют и с тех пор редко проявлял активность в этой сфере. 14 июля он опубликовал твиттер-тред, в котором раскритиковал криптовалюты и объяснил, почему никогда не вернётся к ним.

Jackson Palmer @ummjackson
I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…
Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалютам или начну ли снова регулярно делиться своими мыслями на эту тему. Мой ответ — искреннее «нет», и чтобы не повторяться, я здесь кратко поясню, почему
Jackson Palmer @ummjackson
After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity.
После многих лет изучения я считаю, что криптовалюты — это по своей сути правая, гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счёт сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита
Jackson Palmer @ummjackson
Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.
Несмотря на заявления о «децентрализации», криптовалютная индустрия контролируется мощным картелем богатых людей, которые со временем слились со многими институтами централизованной финансовой системы, которую они якобы собирались заменить
Jackson Palmer @ummjackson
The cryptocurrency industry leverages a network of shady business connections, bought influencers and pay-for-play media outlets to perpetuate a cult-like “get rich quick” funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive.
Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, подкупленных влиятельных лиц и продажных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения прибылей из наивных и финансово отчаявшихся людей
Jackson Palmer @ummjackson
Financial exploitation undoubtedly existed before cryptocurrency, but cryptocurrency is almost purpose built to make the funnel of profiteering more efficient for those at the top and less safeguarded for the vulnerable.
Финансовая эксплуатация, конечно, существовала и до появления криптовалюты, но криптовалюта создана только для того, чтобы сделать спекуляцию более эффективной для тех, кто находится наверху, и более опасной для уязвимых слоёв населения
Jackson Palmer @ummjackson
Cryptocurrency is like taking the worst parts of today's capitalist system (eg. corruption, fraud, inequality) and using software to technically limit the use of interventions (eg. audits, regulation, taxation) which serve as protections or safety nets for the average person.
Криптовалюта — это смесь худших частей сегодняшней капиталистической системы (вроде коррупции, мошенничества и неравенства) и программного обеспечения для технического ограничения контроля (вроде аудита, регулирования и налогов), который призван защищать обычного человека
Jackson Palmer @ummjackson
Lose your savings account password? Your fault.
Fall victim to a scam? Your fault.
Billionaires manipulating markets? They’re geniuses.

This is the type of dangerous “free for all” capitalism cryptocurrency was unfortunately architected to facilitate since its inception.
Потерял пароль от кошелька? Сам виноват. Стал жертвой аферы? Сам виноват. Миллиардеры манипулируют рынками? Да они гении. К сожалению, опасный, «бесплатный для всех» криптовалютный капитализм спроектирован так, чтобы способствовать развитию всех этих пороков
Jackson Palmer @ummjackson
But these days even the most modest critique of cryptocurrency will draw smears from the powerful figures in control of the industry and the ire of retail investors who they’ve sold the false promise of one day being a fellow billionaire. Good-faith debate is near impossible.
Но в наши дни даже самая скромная критика криптовалют вызовет клевету от влиятельных фигур, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которые купились на ложное обещание стать однажды очередным миллиардером. Добросовестное обсуждение практически невозможно
Jackson Palmer @ummjackson
For these reasons, I simply no longer go out of my way to engage in public discussion regarding cryptocurrency. It doesn't align with my politics or belief system, and I don't have the energy to try and discuss that with those unwilling to engage in a grounded conversation.
Потому я просто больше не участвую в публичном обсуждении криптовалют. Это не согласуется с моими убеждениями, у меня нет сил пытаться обсудить это с теми, кто не желает вступать в аргументированный разговор
Jackson Palmer @ummjackson
I applaud those with the energy to continue asking the hard questions and applying the lens of rigorous skepticism all technology should be subject to. New technology can make the world a better place, but not when decoupled from its inherent politics or societal consequences.
Я аплодирую тем, у кого хватает энергии задавать неудобные вопросы и смотреть на тему через призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все технологии. Новые технологии могут сделать мир лучше, но не в отдельности от присущей им политики или социальных последствий

#интернет #twitter #криптовалюты #dogecoin #биткоин

33 33 комментария
27
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33 комментария
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Социальный огонь

26

когда неудачно зафиксировал прибыль

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Andy

Социальный
9

А вот критика от "инвестора" подъехала

Ответить

Anton Silaev

Andy
0

кекнул

Ответить

Anton Silaev

Социальный
0

кекнул с ника

Ответить

мЕдь

14

Криптовалюты — афера богатых людей для ухода от налогов и получения прибыли от отчаявшихся

Ответить

Чудовищный паркур

мЕдь
4

Получается всё в этом мире афера, а мы в ней лишь отчаявшиеся

Ответить

мЕдь

Чудовищный
1

Отчаялся о твоего комментария.

Ответить

Чудовищный

мЕдь
1

Ты медь ещё и в России живёшь?

Ответить

мЕдь

Чудовищ…
1

Не, я в Москве.

Ответить

Чудовищный

мЕдь
1

Тогда не все так плохо, хотя как у тебя дела по квартирному вопросу?

Ответить

мЕдь

Чудовищ…
1

Картотеку подбиваешь??

Ответить

Чудовищный

мЕдь
1

Обкашливаю вопросики

Ответить

FeraFeru

7

Не увидел ни одного достойного аргумента, в большинстве тезисов просто заменяешь «криптовалюты» на «фиатные деньги», суть не меняется. Сверхбогатые, имея армию адвокатов и огромное количество ресурсов, всегда уходят от налогов, и ещё больше богатеют, последние новости это подтверждают. При чём здесь криптовалюты – не понятно.
Про спекуляцию тоже спорно, чем больше людей вовлекается в эту сферу, тем меньше возможность спекуляций, сейчас такая волатильность только из-за малого числа участников, сфера совсем молодая. К тому же термин «криптовалюты» очень размыт, существует множество достойных проектов, токены которых служат просто акцией, ценной бумагой, и по сути не являются средством платежей.

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Максим Козаченко

FeraFeru
1

+ фантазии о том, что крипта не поддается аудиту

Ответить

Ахмед Шахидов

FeraFeru
–2

Обсос, он и пишет то что это стало бесконтрольной хренью, обычной пирамидой.

Ответить

Максим Козаченко

5

Капитализм плохо, пнятненько? Коррупция и мошенничество это капитализм, пнятненько?

Ответить

Amkazan Amkazan

6

“free for all” capitalism
в данном случае не «бесплатный для всех», а «каждый сам за себя»

Ответить

Rodion Kutsaev

6

Продал Dogecoin по 0.0001 вот и бесится.

Ответить

Eugene

4

Закупайте, братья. На вершине пирамиды будет счастье для каждого и никто не уйдет обиженным 

Ответить

Леха

1

Все так. А ещё оно дико неэкологичное, так как потребляет дохера электроэнергии

Ответить

Даша Лейзаренко

2

Я аплодирую тем, у кого хватает энергии задавать неудобные вопросы и смотреть на тему через призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все срачи в твиттере. Срачи в твиттере могут сделать мир лучше, но не в отдельности от присущей им политики или социальных последствий.

Ответить

Some Dude

1

не отложил себе кругленькую сумму в самом начале, думая, что никто не вложится в доге коин и теперь порвался?)

Ответить

Населенный Орзэмэс

Some
0

Ну че как? Сколько уже бабла поднял, инвестор?

Ответить

Some Dude

Населенный
0

вывожу по 300к бачей в наносекунду и даже не потею. а как у тебя там на заводе дела?

Ответить

alexferman

Some
1

Кинь мне жалкий штукарь баксов на карту, если такой богач

Ответить

Населенный

Some
0

Вывожу 300 тонн меди в наносекунду и везу на лом. Вот это я понимаю актив, а не токены ваши обоссаные.

Ответить

Some Dude

Населен…
0

тоже неплохо, да

Ответить

Автоматический жар

1

ха-ха

Ответить

Коровка говорит мууу

1

деньги - к деньгам

Ответить

alexferman

1

Ну и в чём он неправ??

Ответить

Немалый кран

alexferman
0

Очередной борцун с капитализмом, пытающийся пилить ветку, на которой с комфортом и роскошью разместил свой зад

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Печальный кот

–1

брат прям с языка снял

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Александр Борродач

0

Всего-то надо было задать конечное число догекоинов, был бы сейчас мультимиллиардером и топил за крипту.

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