Джексон Палмер в серии постов объяснил, почему никогда не вернётся к криптовалютам и их обсуждению.

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Джексон Палмер, создатель «меметичной» криптовалюты Dogecoin Фото The Wall Street Journal

В 2013 году программисты Джексон Палмер и Билли Маркус создали криптовалюту Dogecoin, названную в честь мемной собаки Доге. Несмотря на откровенно шутливый характер, Dogecoin стал пользоваться высоким спросом среди энтузиастов криптовалют и простых пользователей интернета. На июль 2021 года капитализация Dogecoin превышает 25 миллиардов долларов — немалую роль в этом сыграл Илон Маск, который планирует оплатить этой криптовалютой миссию на Луну.

Сам Джексон Палмер в 2015 году «взял продолжительный отпуск» от криптовалют и с тех пор редко проявлял активность в этой сфере. 14 июля он опубликовал твиттер-тред, в котором раскритиковал криптовалюты и объяснил, почему никогда не вернётся к ним.

Jackson Palmer @ummjackson I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here… Меня часто спрашивают, вернусь ли я к криптовалютам или начну ли снова регулярно делиться своими мыслями на эту тему. Мой ответ — искреннее «нет», и чтобы не повторяться, я здесь кратко поясню, почему

Jackson Palmer @ummjackson After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity. После многих лет изучения я считаю, что криптовалюты — это по своей сути правая, гиперкапиталистическая технология, созданная в первую очередь для увеличения благосостояния ее сторонников за счёт сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита

Jackson Palmer @ummjackson Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace. Несмотря на заявления о «децентрализации», криптовалютная индустрия контролируется мощным картелем богатых людей, которые со временем слились со многими институтами централизованной финансовой системы, которую они якобы собирались заменить

Jackson Palmer @ummjackson The cryptocurrency industry leverages a network of shady business connections, bought influencers and pay-for-play media outlets to perpetuate a cult-like “get rich quick” funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive. Криптовалютная индустрия использует сеть сомнительных деловых связей, подкупленных влиятельных лиц и продажных СМИ, чтобы увековечить культовую воронку быстрого обогащения, предназначенную для извлечения прибылей из наивных и финансово отчаявшихся людей

Jackson Palmer @ummjackson Financial exploitation undoubtedly existed before cryptocurrency, but cryptocurrency is almost purpose built to make the funnel of profiteering more efficient for those at the top and less safeguarded for the vulnerable. Финансовая эксплуатация, конечно, существовала и до появления криптовалюты, но криптовалюта создана только для того, чтобы сделать спекуляцию более эффективной для тех, кто находится наверху, и более опасной для уязвимых слоёв населения

Jackson Palmer @ummjackson Cryptocurrency is like taking the worst parts of today's capitalist system (eg. corruption, fraud, inequality) and using software to technically limit the use of interventions (eg. audits, regulation, taxation) which serve as protections or safety nets for the average person. Криптовалюта — это смесь худших частей сегодняшней капиталистической системы (вроде коррупции, мошенничества и неравенства) и программного обеспечения для технического ограничения контроля (вроде аудита, регулирования и налогов), который призван защищать обычного человека

Jackson Palmer @ummjackson Lose your savings account password? Your fault.

Fall victim to a scam? Your fault.

Billionaires manipulating markets? They’re geniuses.



This is the type of dangerous “free for all” capitalism cryptocurrency was unfortunately architected to facilitate since its inception. Потерял пароль от кошелька? Сам виноват. Стал жертвой аферы? Сам виноват. Миллиардеры манипулируют рынками? Да они гении. К сожалению, опасный, «бесплатный для всех» криптовалютный капитализм спроектирован так, чтобы способствовать развитию всех этих пороков

Jackson Palmer @ummjackson But these days even the most modest critique of cryptocurrency will draw smears from the powerful figures in control of the industry and the ire of retail investors who they’ve sold the false promise of one day being a fellow billionaire. Good-faith debate is near impossible. Но в наши дни даже самая скромная критика криптовалют вызовет клевету от влиятельных фигур, контролирующих отрасль, и гнев розничных инвесторов, которые купились на ложное обещание стать однажды очередным миллиардером. Добросовестное обсуждение практически невозможно

Jackson Palmer @ummjackson For these reasons, I simply no longer go out of my way to engage in public discussion regarding cryptocurrency. It doesn't align with my politics or belief system, and I don't have the energy to try and discuss that with those unwilling to engage in a grounded conversation. Потому я просто больше не участвую в публичном обсуждении криптовалют. Это не согласуется с моими убеждениями, у меня нет сил пытаться обсудить это с теми, кто не желает вступать в аргументированный разговор