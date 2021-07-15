Создатель Dogecoin: «Криптовалюты — афера богатых людей для ухода от налогов и получения прибыли от отчаявшихся» Статьи редакции
Джексон Палмер в серии постов объяснил, почему никогда не вернётся к криптовалютам и их обсуждению.
В 2013 году программисты Джексон Палмер и Билли Маркус создали криптовалюту Dogecoin, названную в честь мемной собаки Доге. Несмотря на откровенно шутливый характер, Dogecoin стал пользоваться высоким спросом среди энтузиастов криптовалют и простых пользователей интернета. На июль 2021 года капитализация Dogecoin превышает 25 миллиардов долларов — немалую роль в этом сыграл Илон Маск, который планирует оплатить этой криптовалютой миссию на Луну.
Сам Джексон Палмер в 2015 году «взял продолжительный отпуск» от криптовалют и с тех пор редко проявлял активность в этой сфере. 14 июля он опубликовал твиттер-тред, в котором раскритиковал криптовалюты и объяснил, почему никогда не вернётся к ним.
А вот критика от "инвестора" подъехала
Криптовалюты — афера богатых людей для ухода от налогов и получения прибыли от отчаявшихся
Чудовищный паркур
Получается всё в этом мире афера, а мы в ней лишь отчаявшиеся
Отчаялся о твоего комментария.
Не увидел ни одного достойного аргумента, в большинстве тезисов просто заменяешь «криптовалюты» на «фиатные деньги», суть не меняется. Сверхбогатые, имея армию адвокатов и огромное количество ресурсов, всегда уходят от налогов, и ещё больше богатеют, последние новости это подтверждают. При чём здесь криптовалюты – не понятно.
Про спекуляцию тоже спорно, чем больше людей вовлекается в эту сферу, тем меньше возможность спекуляций, сейчас такая волатильность только из-за малого числа участников, сфера совсем молодая. К тому же термин «криптовалюты» очень размыт, существует множество достойных проектов, токены которых служат просто акцией, ценной бумагой, и по сути не являются средством платежей.
Обсос, он и пишет то что это стало бесконтрольной хренью, обычной пирамидой.
Капитализм плохо, пнятненько? Коррупция и мошенничество это капитализм, пнятненько?
“free for all” capitalism
в данном случае не «бесплатный для всех», а «каждый сам за себя»
Закупайте, братья. На вершине пирамиды будет счастье для каждого и никто не уйдет обиженным
Я аплодирую тем, у кого хватает энергии задавать неудобные вопросы и смотреть на тему через призму строгого скептицизма, которому должны подвергаться все срачи в твиттере. Срачи в твиттере могут сделать мир лучше, но не в отдельности от присущей им политики или социальных последствий.
не отложил себе кругленькую сумму в самом начале, думая, что никто не вложится в доге коин и теперь порвался?)
Населенный Орзэмэс
Ну че как? Сколько уже бабла поднял, инвестор?
вывожу по 300к бачей в наносекунду и даже не потею. а как у тебя там на заводе дела?
Ну и в чём он неправ??
Немалый кран
Очередной борцун с капитализмом, пытающийся пилить ветку, на которой с комфортом и роскошью разместил свой зад
Всего-то надо было задать конечное число догекоинов, был бы сейчас мультимиллиардером и топил за крипту.