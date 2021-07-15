Ранние образцы часто ошибались и работали с точностью порядка 70%.

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Нейропротез позволяет парализованному человеку писать на экране целые слова и фразы вместо того, чтобы набирать их по буквам Изображение Калифорнийского университета

В Калифорнийском университете создали имплант, переводящий нейроимпульсы в голос с высокой точностью до 93%. Исследователи на протяжении 10 лет создавали прототипы технологии, но до сих пор она выдавала речь, которую сложно было разобрать. Об этом учёные сообщили на официальном сайте вуза и в рецензируемом журнале The New England Journal of Medicine.

Сначала учёные составили карту мозговой активности здоровых людей, на которой сопоставили нейроимпульсы с произносимыми звуками, словами и фразами. Затем технологию проверили на парализованных людях — первым из них стал 30-летний пациент с разрушенным стволом мозга из-за сильного инсульта. Он мог лишь немного двигать головой и общаться с окружающими с помощью лазерного указателя на козырьке кепки — указатель «нажимал» нужные клавиши на экранной клавиатуре.

Пациенту хирургическим путём имплантировали матрицу с электродами в моторную речевую кору — зону мозга, которая управляет голосовыми мышцами во время разговора. Матрица считывала нейронные импульсы и посылала их в компьютер, где нейросеть искала соответствия между мозговой активностью и словами, используя составленную ранее карту.

В результате нейропротез научился распознавать слова и целые фразы с точностью до 93%. Скорость перевода мыслей в письмо составила 18 слов в минуту — это мало на фоне обычного темпа человеческой речи в 150-200 слов в минуту, зато пациентам больше не придётся набирать текст по буквам. Побуквенный набор неудобен для общения, а его скорость заведомо ограничена 12 словами или 120 символами в минуту.