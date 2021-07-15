В США создали речевой нейроимплант, который переводит мозговые импульсы в текст с точностью до 93% Статьи редакции
Ранние образцы часто ошибались и работали с точностью порядка 70%.
В Калифорнийском университете создали имплант, переводящий нейроимпульсы в голос с высокой точностью до 93%. Исследователи на протяжении 10 лет создавали прототипы технологии, но до сих пор она выдавала речь, которую сложно было разобрать. Об этом учёные сообщили на официальном сайте вуза и в рецензируемом журнале The New England Journal of Medicine.
Сначала учёные составили карту мозговой активности здоровых людей, на которой сопоставили нейроимпульсы с произносимыми звуками, словами и фразами. Затем технологию проверили на парализованных людях — первым из них стал 30-летний пациент с разрушенным стволом мозга из-за сильного инсульта. Он мог лишь немного двигать головой и общаться с окружающими с помощью лазерного указателя на козырьке кепки — указатель «нажимал» нужные клавиши на экранной клавиатуре.
Пациенту хирургическим путём имплантировали матрицу с электродами в моторную речевую кору — зону мозга, которая управляет голосовыми мышцами во время разговора. Матрица считывала нейронные импульсы и посылала их в компьютер, где нейросеть искала соответствия между мозговой активностью и словами, используя составленную ранее карту.
В результате нейропротез научился распознавать слова и целые фразы с точностью до 93%. Скорость перевода мыслей в письмо составила 18 слов в минуту — это мало на фоне обычного темпа человеческой речи в 150-200 слов в минуту, зато пациентам больше не придётся набирать текст по буквам. Побуквенный набор неудобен для общения, а его скорость заведомо ограничена 12 словами или 120 символами в минуту.
Прежние импланты этой же команды учёных работали по схожему принципу, но имели точность всего 70% и переводили нейроимпульсы не в письменную форму, а в синтезированную речь, которую зачастую трудно было понять.
Надеюсь технологию не направят на то, что бы подслушивать мои мысли.
Он озвучивает ВСЕ мысли?
привет коллега КАКИЕ ЖЕ КЛАССНЫЕ У НЕЕ СИСЬКИ я немного опоздал сегодня БЛЯ ТОЛЬКО БЫ НЕ СПАЛИТЬСЯ ЧТО НАЖРАЛСЯ В ГОВНО И ПРОСПАЛ хороший нынче денек ДЕНЕК ГОВНО ЕСЛИ ЧЕСТНО принес вот вам торт С ДЕРЬМОМ АХАХА
Можно поставить файерволл.
Вроде только то, что собираешься сказать
Пациенту хирургическим путём имплантировали матрицу с электродами в моторную речевую кору — зону мозга, которая управляет голосовыми мышцами во время разговора.
Хотя не уверен. Потому что я когда-то вроде читал, что когда что-то думаешь (вероятнее всего имелось в виду думаешь словами, а не образами), есть микродвижения на мимических мускулах, типо ты это на микроуровне проговариваешь. Так что возможно и когда просто думаешь, тоже в моторную речевую кору посылается инфа.
я такое только в одном фантастическом романе читал. Человек далеко не всегда мыслит конкретными словами. Часто образами, картинками, да просто кашей из всего. Так что мысли вряд ли читать будет.
Я вообще иногда могу в два слоя думать. Словами и образами, к примеру.
Впрочем, как сам процесс работает я тоже не знаю) Но судя по описанию видимо надо делать усилие как будто хочешь сказать вслух.
Вставили такой имплант парализованному человеку а на выходе:
KILL ME
KELL ME
KILL ME
KILLME
KILL ME
Я б мысли тжшников послушал