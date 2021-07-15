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Технологии
Никита Логинов

В США создали речевой нейроимплант, который переводит мозговые импульсы в текст с точностью до 93% Статьи редакции

Ранние образцы часто ошибались и работали с точностью порядка 70%.

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Нейропротез позволяет парализованному человеку писать на экране целые слова и фразы вместо того, чтобы набирать их по буквам Изображение Калифорнийского университета

В Калифорнийском университете создали имплант, переводящий нейроимпульсы в голос с высокой точностью до 93%. Исследователи на протяжении 10 лет создавали прототипы технологии, но до сих пор она выдавала речь, которую сложно было разобрать. Об этом учёные сообщили на официальном сайте вуза и в рецензируемом журнале The New England Journal of Medicine.

Сначала учёные составили карту мозговой активности здоровых людей, на которой сопоставили нейроимпульсы с произносимыми звуками, словами и фразами. Затем технологию проверили на парализованных людях — первым из них стал 30-летний пациент с разрушенным стволом мозга из-за сильного инсульта. Он мог лишь немного двигать головой и общаться с окружающими с помощью лазерного указателя на козырьке кепки — указатель «нажимал» нужные клавиши на экранной клавиатуре.

Пациенту хирургическим путём имплантировали матрицу с электродами в моторную речевую кору — зону мозга, которая управляет голосовыми мышцами во время разговора. Матрица считывала нейронные импульсы и посылала их в компьютер, где нейросеть искала соответствия между мозговой активностью и словами, используя составленную ранее карту.

В результате нейропротез научился распознавать слова и целые фразы с точностью до 93%. Скорость перевода мыслей в письмо составила 18 слов в минуту — это мало на фоне обычного темпа человеческой речи в 150-200 слов в минуту, зато пациентам больше не придётся набирать текст по буквам. Побуквенный набор неудобен для общения, а его скорость заведомо ограничена 12 словами или 120 символами в минуту.

Прежние импланты этой же команды учёных работали по схожему принципу, но имели точность всего 70% и переводили нейроимпульсы не в письменную форму, а в синтезированную речь, которую зачастую трудно было понять.

Учёные из США создали устройство, которое…
Пока оно работает неидеально, но в большинстве случаев результат поддаётся пониманию.
tjournal.ru

#новости #изобретения #медицина #нейросети

20 20 комментариев
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36
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20 комментариев
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Alex Volkov

5

Надеюсь технологию не направят на то, что бы подслушивать мои мысли.

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Никита Логинов

Alex
20

Конечно, направят. Google сделает нейроимплант для перевода мыслей в комменты — и привет. Как от такого откажешься?

Ответить

Золотой алмаз

Никита
4

Кажется, его уже тестируют на добровольцах

Ответить

Sail

Alex
19

Получены первые результаты прослушки мыслей комментаторов на tj

Ответить

Anton NS

Alex
13
Ответить

Корнелий Шнапс

Alex
2

путин теперь будет точно знать что ты думаешь о нем

Ответить

Andrew Muralov

7

Чувствую себя прекрасно. 

Ответить

Маринеску

1

Он озвучивает ВСЕ мысли?

Ответить

Корнелий Шнапс

Маринеску
11

привет коллега КАКИЕ ЖЕ КЛАССНЫЕ У НЕЕ СИСЬКИ я немного опоздал сегодня БЛЯ ТОЛЬКО БЫ НЕ СПАЛИТЬСЯ ЧТО НАЖРАЛСЯ В ГОВНО И ПРОСПАЛ хороший нынче денек ДЕНЕК ГОВНО ЕСЛИ ЧЕСТНО принес вот вам торт С ДЕРЬМОМ АХАХА

Ответить

Andrew Muralov

Маринеску
4

Можно поставить файерволл. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
2

пейволл

Ответить

Миша Копейкин

Маринеску
2

Вроде только то, что собираешься сказать
 Пациенту хирургическим путём имплантировали матрицу с электродами в моторную речевую кору — зону мозга, которая управляет голосовыми мышцами во время разговора.

Хотя не уверен. Потому что я когда-то вроде читал, что когда что-то думаешь (вероятнее всего имелось в виду думаешь словами, а не образами), есть микродвижения на мимических мускулах, типо ты это на микроуровне проговариваешь. Так что возможно и когда просто думаешь, тоже в моторную речевую кору посылается инфа.

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FaroucheMn

Миша
1

я такое только в одном фантастическом романе читал. Человек далеко не всегда мыслит конкретными словами. Часто образами, картинками, да просто кашей из всего. Так что мысли вряд ли читать будет. 
Я вообще иногда могу в два слоя думать. Словами и образами, к примеру. 

Впрочем, как сам процесс работает я тоже не знаю) Но судя по описанию видимо надо делать усилие как будто хочешь сказать вслух. 

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Нижний интернет

4

Вставили такой имплант парализованному человеку а на выходе:

KILL ME
KELL ME
KILL ME
KILLME
KILL ME

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Pavel Vakhrushev

3

Щитпостеры с ТЖ уже встали в очередь

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Olegio Dr

1

Алиса, миелофон уменя,они меня пытали, но я им ничего не сказал

Ответить

Золотой алмаз

1

Так-то даже оставшиеся 7% могут перевернуть все до наоборот.  Тот случай, где главное - что именно они перепутали, а не процент ошибок

Ответить

Товарный Филипп

1
Ответить

Р О Б А Т

0

 Я б мысли тжшников послушал 

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Корнелий Шнапс

Р
0

фу(

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