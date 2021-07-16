«Яндекс» добавил перевод видео в «Браузер». Пользователи смогут смотреть ролики на иностранном языке с русской озвучкой Статьи редакции
Пока технология работает только с английским.
Технология объединяет в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи. В компании утверждают, что она не имеет аналогов в мире. Об этом TJ сообщили в «Яндексе».
Пользователи «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом. Пока прототип работает только с роликами на английском, но в будущем планируют добавить и другие языки, уточнили в компании.
Разработчики опробовали технологию на видеозаписях на разные темы, например, про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона. Посмотреть видео с закадровым переводом пользователи десктопного «Яндекс.Браузера» могут здесь. В ближайшее время они смогут сами выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.
Биометрия позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос. За темпом речи следит специальный алгоритм, так как в оригинале и переводе реплики часто не совпадают по длине. Поэтому переводчик делает паузы, где-то замедляет, а где-то ускоряет речь.
В апреле в «Яндекс.Браузер» добавили встроенный перевод картинок. Функция работает прямо на страницах сайтов — браузер сам находит картинки с иностранным текстом, а потом позволяет перевести их одним кликом.
Если будет работать, то это килфича. Я поставлю себе эти трусы
вот ФСБ и нашло к тебе ключик
Почему "дерьмо"?
Ночной американец
Забыл добавить "имхо". Слишком тяжелый и перегруженный Яндесовскими сервисами которые мне навязывают. Каждый ебанный клик сопровождается яндексовским дерьмом
Автоматическое предложение перевести текст на любом сайте, где превалирует иностранный язык, можно отключить. Дзен можно отключить. Расширение Советника можно удалить. Больше ничего нет, вроде.
Каждый ебанный клик сопровождается яндексовским дерьмом
Ничего подобного нет. Откуда ты это взял?
Там всё это отключается в настройках, лол.
Чтобы получать те же самые предложения, только от других компаний? А в чем смысл тогда?
В другом браузере нет переводчика текста на странице/картинок, не говоря уже о переводе выделенного тобой слова или предложения без необходимости открывать вкладку с вводом текста вручную или его копированием.
Смотрел я расширения, когда Оперу в прошлом году ради встроенного VPN ставил. Единственное более-менее норм расширение требовало бОльшего кол-ва кликов для перевода выделенного текста. Удобных расширений для перевода всего содержимого не было, а расширения для перевода по щелчку ПКМ не было вовсе.
Ночной
Вот ради интереса решил снова его поставить чтобы протестировать. НО ВОТ БЛЯТЬ КАКОГО ХУЯ у меня уже комп в мусор превращается?
Ночной
А чтобы сделать этот ебанный скриншот он мне еще одну хуйню установил для скриншотов
Их можно удалить.
отличный браузер если все сервисы отключить
главное что их можно отключать, пока
У меня нет Яндексовского дерьма в Яндекс.Браузере. Может у тебя такой вид садо-мазо просто?
Лично для меня он дерьмо после того, как вскрылся факт того, что он отправляет статистику посещений при снятой галочке. Спасибо папе с мамой, английский знаю хорошо и мне это не нужно
Погодите, при снятой галочке мы не отправляем статистику посещений. Можете уточнить, о чем конкретно речь?
Исправлено 6 лет назад.
Механический
Ну да, как и Chrome. Ты же и Chrome по этой причине не пользуешься?
Всё верно
Мы не можем переводить тексты на остросоциальные и политические темы.
Подобный цветок
через пару месяцев они будут переводить видео с европейскими спикерами, вставляя туда российскую пропаганду
Разработчики молодцы, сделано отлично, но пользоваться браузером пропутинской компании, которая сливает данные просто по запросу я не буду, уж простите.
используй его только для особых случаев
когда нужно посмотреть "голос америки"
клипы билли айлиш
клипы скриптонита
в них никто не разберется(
Ожидание - россияне наконец-то смогут приобщиться к заграничному инфополю что бы оценивать политическую ситуацию с разных сторон просматривая CNN, BBC и Euronews в оригинале
Реальность - казахский рэп в топе
Балаболка или как её там
Проверим, если работает, то пиздец как круто
Теперь все порно в ру-озвучке))
Конец бизнесу переводчиков и тем кто делает дубляж
Пизда если оно будет более менее работать, то это киллерфича
Недавно парень один запилил расширение для Ютуб:
Хм, у меня почему-то предложение перевода не появляется ни для одного видео из плейлиста...
Нужно обновить и/или перезапустить Яндекс.Браузер. Какая у вас версия?
На самом деле это многоходовочка. Яндекс как и другие IT компании испытывают кадровый голод и решили решить проблему на корню. Чтобы школьники не учили английский смотря западных ютуберов Яндекс им сразу сделал переводчика. Школьники не учат язык, остаются в рф и идут работать в яндексгалеру :^)
@Ольга Щербинина как пользоваться? Это обман чтобы набрать классы?
ожидаемо, но прикольно.
nlp годная тема
интересно, когда в ютуб появится
Я не знаб как у вас А у нас в Японии
нейросетка видео перевела - нихуя не поняли