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Технологии
Ольга Щербинина

«Яндекс» добавил перевод видео в «Браузер». Пользователи смогут смотреть ролики на иностранном языке с русской озвучкой Статьи редакции

Пока технология работает только с английским.

74 74 комментария
1741 просмотров

Технология объединяет в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи. В компании утверждают, что она не имеет аналогов в мире. Об этом TJ сообщили в «Яндексе».

Пользователи «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом. Пока прототип работает только с роликами на английском, но в будущем планируют добавить и другие языки, уточнили в компании.

Разработчики опробовали технологию на видеозаписях на разные темы, например, про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона. Посмотреть видео с закадровым переводом пользователи десктопного «Яндекс.Браузера» могут здесь. В ближайшее время они смогут сами выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.

Биометрия позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос. За темпом речи следит специальный алгоритм, так как в оригинале и переводе реплики часто не совпадают по длине. Поэтому переводчик делает паузы, где-то замедляет, а где-то ускоряет речь.

В апреле в «Яндекс.Браузер» добавили встроенный перевод картинок. Функция работает прямо на страницах сайтов — браузер сам находит картинки с иностранным текстом, а потом позволяет перевести их одним кликом.

#новости #яндекс #браузеры

74 74 комментария
13
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74 комментария
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Aleksandr Dolgikh

16

Если будет работать, то это килфича. Я поставлю себе эти трусы

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Корнелий Шнапс

Aleksandr
15

вот ФСБ и нашло к тебе ключик

Ответить

Люц Шнайдер

Корнелий
1

ФСБ уже всех чипировало Спутником. 

Ответить

Питерский клуб

Aleksandr
0

Чего только люди не делают, лишь бы не учить язык.

Ответить

Ночной американец

6

Спасибо Яндекс, но ваш браузер дерьмо. Я на это не куплюсь.....

Ответить

MangaloriANAL

Ночной
5

Почему "дерьмо"?

Ответить

Ночной американец

MangaloriANAL
9

Забыл добавить "имхо". Слишком тяжелый и перегруженный Яндесовскими сервисами которые мне навязывают. Каждый ебанный клик сопровождается яндексовским дерьмом 

Ответить

MangaloriANAL

Ночной
3

Автоматическое предложение перевести текст на любом сайте, где превалирует иностранный язык, можно отключить. Дзен можно отключить. Расширение Советника можно удалить. Больше ничего нет, вроде.

Каждый ебанный клик сопровождается яндексовским дерьмом

Ничего подобного нет. Откуда ты это взял?

Ответить

Vasya Pupkin

Ночной
1

Там всё это отключается в настройках, лол. 

Ответить

Вова Кот

Vasya
3

Зачем отключать, если можно поставить другой браузер, лол.

Ответить

Артем Гарбарт

Вова
1

Чтобы получать те же самые предложения, только от других компаний? А в чем смысл тогда?

Ответить

Вова Кот

Артем
2

Расскажу по секрету, но есть люди, которым не нужны сервисы Яндекса и они могут свободно пользоваться другими браузерами.

Ответить

MangaloriA

Вова
–4

Если тебе не нужны сервисы Яндекса - отключи их

Ответить

MangaloriANAL

Вова
0

В другом браузере нет переводчика текста на странице/картинок, не говоря уже о переводе выделенного тобой слова или предложения без необходимости открывать вкладку с вводом текста вручную или его копированием.

Ответить

Вова Кот

Mangalo…
0

Это можно сделать экстеншинами. Только разница в том, что экстеншины мне никто навязывает и я сам могу решить, надо оно мне или нет)

Ответить

MangaloriA

Вова
0

Смотрел я расширения, когда Оперу в прошлом году ради встроенного VPN ставил. Единственное более-менее норм расширение требовало бОльшего кол-ва кликов для перевода выделенного текста. Удобных расширений для перевода всего содержимого не было, а расширения для перевода по щелчку ПКМ не было вовсе.

Ответить

Alex P

Mangalo…
0

у google translate отличное расширение для хрома. а опера хз, я думал она уже сдохла

Ответить

Richie Vell

Mangalo…
0

в Edge все это есть

Ответить

Ночной

Vasya
1

Вот ради интереса решил снова его поставить чтобы протестировать. НО ВОТ БЛЯТЬ КАКОГО ХУЯ у меня уже комп в мусор превращается? 

Ответить

Ночной

Ночной
2

А чтобы сделать этот ебанный скриншот он мне еще одну хуйню установил для скриншотов 

Ответить

MangaloriANAL

Ночной
–5

Их можно удалить.

Ответить

Вова Кот

Mangalo…
4

А можно сразу не ставить)

Ответить

Vasya Pupkin

Ночной
0

Ну это ярлыки, взял да удалил с панели

Ответить

Сергей Сергеев

Ночной
0

отличный браузер если все сервисы отключить

главное что их можно отключать, пока

Ответить

Сергей Сергеич

Ночной
0

У меня нет Яндексовского дерьма в Яндекс.Браузере. Может у тебя такой вид садо-мазо просто?

Ответить

Имя И Фамилия

MangaloriANAL
3

Лично для меня он дерьмо после того, как вскрылся факт того, что он отправляет статистику посещений при снятой галочке. Спасибо папе с мамой, английский знаю хорошо и мне это не нужно

Ответить

Roman Ivanov

Имя
0

Погодите, при снятой галочке мы не отправляем статистику посещений. Можете уточнить, о чем конкретно речь?

Ответить

Имя И Фамилия

Roman
1

Уточняю https://m.habr.com/ru/post/262695/

Ответить

Roman Ivanov

Имя
0

Исправлено 6 лет назад.

Ответить

Вова Кот

Roman
0
Ответить

Имя И Фамилия

Roman
0

Исправлено на ручном управлении для одного того домена

Ответить

Roman

Имя
0

Нет. Проверьте сами.

Ответить

Механический

Имя
0

Ну да, как и Chrome. Ты же и Chrome по этой причине не пользуешься?

Ответить

Имя И Фамилия

Механич…
1

Всё верно

Ответить

alexferman

Имя
0

А каким пользуешься?

Ответить

Имя И Фамилия

alexfer…
0

Скайп

Ответить

Andrew Muralov

8

Мы не можем переводить тексты на остросоциальные и политические темы. 

Ответить

Подобный цветок

Andrew
8

через пару месяцев они будут переводить видео с европейскими спикерами, вставляя туда российскую пропаганду

Ответить

Седой коктейль

6

комментарий удалён по причине ненависти к инфоповодам от яндекса

Ответить

Evil Pechenka

4

Разработчики молодцы, сделано отлично, но пользоваться браузером пропутинской компании, которая сливает данные просто по запросу я не буду, уж простите.

Ответить

Корнелий Шнапс

Evil
0

используй его только для особых случаев

Ответить

Подобный цветок

Корнелий
0

когда нужно посмотреть "голос америки"

Ответить

Корнелий Шнапс

Подобный
1

клипы билли айлиш

Ответить

Подобный цветок

Корнелий
0

клипы скриптонита

Ответить

Корнелий Шнапс

Подобный
0

в них никто не разберется(

Ответить

Подобный цветок

Корнелий
0

нужно нанять судебную экспертизу

Ответить

Имя Фамилия

Evil
0

Было б что сливать. Как говорится - кому ты нужен.

Ответить

Корнелий Шнапс

3

Ожидание - россияне наконец-то смогут приобщиться к заграничному инфополю что бы оценивать политическую ситуацию с разных сторон просматривая CNN, BBC и Euronews в оригинале
Реальность - казахский рэп в топе

Ответить

Люциан Бужор

3

Наконец-то можно и дальше деградировать )))

Ответить

Люц Шнайдер

2

А вот это действительно круто. Яндекс молодцы.

Ответить

Р О Б А Т

1

Балаболка или как её там 

Ответить

Andrew Muralov

Р
2

Маромойка? 

Ответить

Антигравитационный торт

1

Проверим, если работает, то пиздец как круто

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
0

НАЧНЕМ ПОНИМАТЬ ИЛИТКУ

Ответить

infinity one

Антигравитацион…
0

Теперь все порно в ру-озвучке))
Конец бизнесу переводчиков и тем кто делает дубляж

Ответить

Корнелий Шнапс

infinity
0

посмотрим как быстро введут японский
#анидабживи 

Ответить

Павел Макров

1

Пизда если оно будет более менее работать, то это киллерфича

Ответить

Evil Pechenka

Павел
0

Недавно парень один запилил расширение для Ютуб: 

YouTube SubSound — автоматическая озвучка…
Расширение для браузера, которое озвучивает субтитры на YouTube.
vc.ru
Ответить

MangaloriANAL

1

Хм, у меня почему-то предложение перевода не появляется ни для одного видео из плейлиста...

Ответить

Roman Ivanov

MangaloriANAL
0

Нужно обновить и/или перезапустить Яндекс.Браузер. Какая у вас версия?

Ответить

Антигравитационный торт

Roman
0

у меня Версия 21.6.1.271, ничего нет 

Ответить

MangaloriANAL

Roman
0

А, да, версия старая. 

Ответить

Антигравитационный торт

MangaloriANAL
0

как запустить? я специально установил

Ответить

Образованный томагавк_два

1

На самом деле это многоходовочка. Яндекс как и другие IT компании  испытывают кадровый голод и решили решить проблему на корню. Чтобы школьники не учили английский смотря западных ютуберов Яндекс им сразу сделал переводчика. Школьники не учат язык, остаются в рф и идут работать в яндексгалеру :^)

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Ждём расширение для лисы

Ответить

Санитарный мангал

0

Инженерам респект

Ответить

Антигравитационный торт

0

@Ольга Щербинина как пользоваться? Это обман чтобы набрать классы?

Ответить

Vasya Pupkin

0

Но яндекс всё ещё нихуя нового не делает, ага

Ответить

Корнелий Шнапс

0

А голос Литвиновой как в навигаторе можно будет выбрать?

Ответить

Коровка говорит мууу

0

ожидаемо, но прикольно.
nlp годная тема
интересно, когда в ютуб появится

Ответить

мЕдь

0

Жду японский и пока куба77.

Ответить

Телефонный корабль

0

всё что угодно лишь бы не учить английский

Ответить

Андрей Галицкий

0

Я не знаб как у вас А у нас в Японии
нейросетка видео перевела - нихуя не поняли

Ответить

Владислав Микк

0

Озвучка порно. Найс

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