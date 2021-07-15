Valve представила портативную консоль Steam Deck Статьи редакции
В странах «первой волны» она поступит в продажу в декабре 2021 года.
Страница устройства с подробностями о нём появилась в Steam. Пока что можно лишь зарезервировать Deck для покупки, чтобы получить уведомление, когда оно поступит в продажу.
Общие подробности об устройстве
- Стоимость портативного компьютера составит от 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Региональные цены на данный момент неизвестны;
- В Valve обещают, что на Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в аккаунт;
- С устройства также можно будет пользоваться остальными функциями, привязанными к учётной записи — например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями;
- Deck работает на специально адаптированной версии SteamOS и включает слой совместимости Proton — за счёт него «играм, скорее всего, не потребуется портирование»;
- В системе специально переработали оверлей и различные меню для удобства управления на небольшом экране.
Технические характеристики
- В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя: 64, 256 или 512 ГБ. Кроме того, в каждой будет слот для карты microSD;
- Устройство оснащено гибридным процессором AMD, в котором используются микроархитектуры Zen 2 и RDNA 2. Центральный процессор работает на частоте 2,4-3,5 Ггц, а графический — на частоте 1,0-1,6 Ггц;
- 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5;
- В Deck будет семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц;
- Консоль оснащена портом USB-C и аудиоразъёмом на 3,5 мм, также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение;
- Приблизительный вес устройства — 669 грамм, а размеры — 298 на 117 на 49 мм;
- Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней обещают поделиться позже.
Стоимость и детали о покупке
Цены на три модели Steam Deck с разными накопителями будут отличаться примерно на 120 долларов:
- 64 ГБ — 399 долларов
- 256 ГБ — 529 долларов
- 512 ГБ — 649 долларов
В декабре 2021 года продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. Позже список регионов планируют расширять, но раньше 2022 года в других странах Deck не появится.
На данный момент Valve предлагает лишь зарезервировать портативный ПК для жителей стран «первой волны» — для этого нужно внести специальный депозит в пять долларов. Для борьбы с перекупщиками действует специальная система, которая до 17 июля не позволит оставить собственную заявку пользователям, не покупавшим ничего в Steam за июнь 2021-го.
Странный маркетинг для тупых нормисов. «Это консоль, на ней будет доступна вся библиотека Steam».
Это обычная пекарня в мобильном формате, работающая на линухе с протоном, естественно на ней работают все пека-игры.
Чип, по всей видимости, отбраковка от новых бокса и плойки, амд красавцы
Транспортный будильник
Вау, какой ты умный
нет, он начнет наконец развиваться. Так то у нинтендо главное это игры, поэтому их и любят
У меня нет нинтендо, просто я адекватно оцениваю игры Нинтендо, и мне нравится их идеи. Суть не в том ,что цены высокие, а в том что у нас нет региональных цен.
Я расскажу тебе секрет , но в США игры шо на консоли , шо на
ПК стоят одинаковое количество долларов. Вот и все. И поверь , мне кажется франшиз то побольше всеж будет
но если бы у нас не было региональных цен , они бы продавались в долларах США и мы бы покупали с конвертацией.
но мне кажется что прикол в том что в ешопе там УЖЕ региональные цены
Нет, цены закреплены к Европейскому региону. Прогугли. Те же картиджи даж дешевле стоят, так как именно на них российский отдел нинтендо устанавливает цены, но все равно у них руки по некоторым моментам связаны. И если что тот же iPhone в рублях, но цена закреплена к доллару.
Водный Даниль
Ну вот я в ботву поиграл, в смэш. Что там такого, чего нет у игр на пс4?
Когда норм игры начнут портировать, тогда и поговорим
Да я в смысле того, что даже недавнюю готи (лично по моему мнению) It Takes Two не портанули
Понятный самолет
Что мешает портануть Ring Fit Adventure на PS5?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Водный Даниль
Иди на реальный фитнес. Покупать свич ради фитнеса дело такое
Так у ники роялти дикое, выше чем у сони и майков
Водный
Я про комиссию. Она с нифига высокая, поэтому и цены на игры выше, и мало кто идет туда. Пора этих япошек спустить на землю, а то относятся к янки как к скоту
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Я очень очень очень рад, наконец теперь будет конкуренция!!
И самый сок, это то что они представили её после того как Nintendo представила свою позорную Oled версию(
С таким железом время работы от батареи 30 минут?
У ней внутри линукс, поверх него запущен эмулятор wine, а на ней уже запускаются игры. Почти без оверхеда :)
Должный томагавк_два
надеюсь хоть вольво накажут сони за то что они забили хуй на лучшую консоль псп
какой урод
я так понимаю девайс вы рассматриваете не для игр а для хвастовства в кругу хипстоты типа ляньте какая я богата цыца-дрица
в поездки/командировки/пригород/зарубежье не ездишь ?
Понятный самолет
Когда уже зумеры придумают ноутбук?
прости но чтобы комфортно играть в современное мне нужен анус матери, ой то есть асус рог. он стоит как две ночи с элитной проституткой
Осталось сделать эмуль свитча который будет на ней выдавать приемлемый фпс. И свитч можно закапывать
Экран только 1280 пикселов по большой стороне и конские рамки вокруг дисплея, как у Свитча. Что-то все это стоит на месте, хоть железо точно должно быть мощнее, чем Свитч.
Вместе с тем Steam Deck — это ПК, так что вы можете устанавливать сторонние ПО и ОС.
офигенно!👍
В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя:
написано на слайдах про более быстрое хранилище и спец покрытие у модели 512г
Бюджетный звук
больше чипов памяти - больше каналов сообщения с ними для контроллера, стандартная ситуация для ссд
будут доступны все игры из библиотеки Steam
интересно как дотка на нём будет играться)
Ну что сказать... Клёво! Наконец-то нормальный портативный консоль-ПК не от китайцев и не на шиндоус, да ещё и гибридный, хоть и за отдельную плату. Подтолкнет Нинтендо к развитию сыча наконец-то. Осталось только узнать сколько фпс будет в ведьмачке
Понятный самолет
Нинтендо никто не подтолкнёт.
Нинтендо сидит на берегу.
Рыбки в игре забавляют.
ну это хотя бы не обречено на смерть до релиза, раз можно будет хотя бы поиграть в полуинди игры из стима.
В отличие от свича, где весь контент - казуальное дерьмище для умственно-отсталых
Понятный самолет
Не гугли "Steam Machines"
Так он именно это и имеет ввиду.
Блин, немного подвыпил и не выкупил сразу.
Четверг - это средних размеров пятница? ☺
Но да, я немного тоже подвыпил. В больших количествах.
Четверг - это маленькая суббота.
не уважаю низкокачественные помойки, существование которых обеспечивается лишь непритязательностью её аудитории, которая готова вносить копеечку за очевидно халтурный продукт низкого качества (то же относится и к мобильному геймингу), что в итоге выливается в снижение качества продукта во всей игровой индустрии.
Ну если для тебя все инди игры, это помойки, тогда ну это супер глупо, так как тысячи игр существуют, которые настолько удивительны, и подобных им нет.
Ну и я расскажу тебе секрет, 95% игр нинтендо это AAA. Ну такой вот супер интересный факт, который можно найти через поисковик google
ну так прикол в том, что
1) Игры на свиче от нинтендо не содержат встроенные транзакции
2) Цена на игры на свиче (к примеру от сторонних издателей) равна цене на ПК или тех же Консолях. в РФ просто региональные цены от нинтендо не присутствуют.
Повторюсь, глупо говорить, что там все игры помойки, там есть хорошие игры, которые может быть тебе не по душе. Вот и все.
ну вот хз. вальв девайсы в россии официально дистрибуцируется через компанию "Бука" , посмотрим будут ли они делать закупки. ну и конечно суки перекупы, как без них же. окулус квест 2 мне было проще и дешевле купить самому на амазоне чем у авитовских хуесосов
Стим контролер так и не доехал, а ведь взять такую диковинку очень хотелось
Печальный кот
Официальная док-станция будет продаваться отдельно
короче косарь баксов надо копить
Вынужденный магнит
давай
Есть в маркетинге понятие веры - в Сегу однажды не поверили - в чём фишка этого устройства, оно на Винде и оно готово предоставить перечень игр
Что за фигня с положением кнопок?
Все равно на этом нельзя будет играть в огромный кусок библиотеки Стима без клавомыши, особенно в самые популярные игры.
Без подключение к телеку и отдельных джойконов свитч очень так себе консоль и вот её теперь хотят продавать ещё и валв =\
Просто потому что играть на большем экране все равно удобнее и джойконы позволяют делать относительно дешёвый пати гейм
вес устройства — 669 грамм
не кисло так, это как 5 телефонов в руке держать
Портативная консоль в 2021 году
Ахах
Ахахах
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА