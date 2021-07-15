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Технологии
DTF

Valve представила портативную консоль Steam Deck Статьи редакции

В странах «первой волны» она поступит в продажу в декабре 2021 года.

118 118 комментариев
4870 просмотров

Страница устройства с подробностями о нём появилась в Steam. Пока что можно лишь зарезервировать Deck для покупки, чтобы получить уведомление, когда оно поступит в продажу.

Общие подробности об устройстве

  • Стоимость портативного компьютера составит от 399 долларов (около 30 тысяч рублей). Региональные цены на данный момент неизвестны;
  • В Valve обещают, что на Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в аккаунт;
  • С устройства также можно будет пользоваться остальными функциями, привязанными к учётной записи — например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями;
  • Deck работает на специально адаптированной версии SteamOS и включает слой совместимости Proton — за счёт него «играм, скорее всего, не потребуется портирование»;
  • В системе специально переработали оверлей и различные меню для удобства управления на небольшом экране.

Технические характеристики

  • В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя: 64, 256 или 512 ГБ. Кроме того, в каждой будет слот для карты microSD;
  • Устройство оснащено гибридным процессором AMD, в котором используются микроархитектуры Zen 2 и RDNA 2. Центральный процессор работает на частоте 2,4-3,5 Ггц, а графический — на частоте 1,0-1,6 Ггц;
  • 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5;
  • В Deck будет семидюймовый дисплей с разрешением 1280x800 и частотой обновления 60 Гц;
  • Консоль оснащена портом USB-C и аудиоразъёмом на 3,5 мм, также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение;
  • Приблизительный вес устройства — 669 грамм, а размеры — 298 на 117 на 49 мм;
  • Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней обещают поделиться позже.

Стоимость и детали о покупке

Цены на три модели Steam Deck с разными накопителями будут отличаться примерно на 120 долларов:

  • 64 ГБ — 399 долларов
  • 256 ГБ — 529 долларов
  • 512 ГБ — 649 долларов

В декабре 2021 года продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. Позже список регионов планируют расширять, но раньше 2022 года в других странах Deck не появится.

На данный момент Valve предлагает лишь зарезервировать портативный ПК для жителей стран «первой волны» — для этого нужно внести специальный депозит в пять долларов. Для борьбы с перекупщиками действует специальная система, которая до 17 июля не позволит оставить собственную заявку пользователям, не покупавшим ничего в Steam за июнь 2021-го.

#новости #steam

118 118 комментариев
33
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118 комментариев
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Бюджетный звук

–12

Странный маркетинг для тупых нормисов. «Это консоль, на ней будет доступна вся библиотека Steam».
Это обычная пекарня в мобильном формате, работающая на линухе с протоном, естественно на ней работают все пека-игры.
Чип, по всей видимости, отбраковка от новых бокса и плойки, амд красавцы

Ответить

Транспортный будильник

Бюджетный
30

Вау, какой ты умный

Ответить

solawind

Транспортный
2

Но ведь и правда умный.

Ответить

Транспортный будильник

5

Так и умрет свитч

Ответить

Влад

Транспортный
5

нет, он начнет наконец развиваться. Так то у нинтендо главное это игры, поэтому их и любят

Ответить

Geni Alen

Влад
5

Поэтому они последние тридцать лет не выпустили ни одной и доят ремастеры? 

Ответить

Влад

Geni
1

ну что за бред, конечно они доят франшизы, но игры то все разные

Ответить

Geni Alen

Влад
1

Вооот, первая стадия пошла, ну ничего, ещё чуть чуть и нинтендобои наконец то признают, что их консоль с игорами это переваривание 4 (четырёх) франшиз бесконечное количество раз, чтобы продать их за 5к.

Ответить

Влад

Geni
1

У меня нет нинтендо, просто я адекватно оцениваю игры Нинтендо, и мне нравится их идеи. Суть не в том ,что цены высокие, а в том что у нас нет региональных цен.

Я расскажу тебе секрет , но в США игры шо на консоли , шо на
ПК стоят одинаковое количество долларов. Вот и все.  И поверь , мне кажется франшиз то побольше всеж будет

Ответить

Печальный кот

Влад
0

но если бы у нас не было региональных цен , они бы продавались в долларах США и мы бы покупали с конвертацией.
но мне кажется что прикол в том что в ешопе там УЖЕ региональные цены

Ответить

Николай

Печальн…
1

Или в йенах. Все зависит от издателя.

Ответить

Влад

Печальн…
0

Нет, цены закреплены к Европейскому региону. Прогугли. Те же картиджи даж дешевле стоят, так как именно на них российский отдел нинтендо устанавливает цены, но все равно у них руки по некоторым моментам связаны. И если что тот же iPhone в рублях, но цена закреплена к доллару.

Ответить

Понятный

Влад
0

цена закреплена к Евро

Ответить

Влад

Понятный
0

 ты не мне пиши об этом, а Мите Мурасову

Ответить

Geni Alen

Влад
0

А я игрался во все их консоли последних 20 лет, вии была хороша и только лишь потому, что на неё выходили ремейки (sic!) годных шутанов третьей свежести с японских аркад. 

Ответить

Миша

Geni
0

игры кардинально разные, то что они выходят в рамках популярных серий — ничего не означает, тк в рамках одной франшизы это могут быть абсолютно разные игры. так можно и про сони говорить, что они доят много лет свои ласт оф асы, анчартеды и год оф вары

Ответить

Geni Alen

Миша
0

Кардинально разные платформеры, гонки на картах и целых два опен ворлда содержание которых тупо не поменялось за последние 25 лет? Ну тут дааа.

Я ничего не забыл? Думаю нет. 

Ответить

Миша

Geni
0

Судя по твоей осведомленности в теме, дальше вести диалог бессмысленно(:

Ответить

Geni Alen

Миша
0

Не, я могу добавить ещё туда игоры сторонних компаний и ремейки с японских аркадных автоматов, но это будет читерство. 

Ответить

мЕдь

Влад
1

у нинтендо главное это игры

Это только люди с сычиком и понимают. Остальные что-то пукают про отсутсвие графона. 

Ответить

Влад

мЕдь
0

Одно другого не отменяет, я считаю. Но я ничего не имею против анимешной стилистики, не нравится просто не покупай, ведь никто не заставляет.

Ответить

Водный Даниль

мЕдь
0

Ну вот я в ботву поиграл, в смэш. Что там такого, чего нет у игр на пс4?

Ответить

Влад

Водный
0

Мне будто платят за этот пиар, многим людям нравится, и всеж не просто так, если ты не понимаешь почему, ну просто забей, но я не вижу смысла людей унижать за любовь к любым играм.

Ответить

Водный Даниль

Влад
0

Когда норм игры начнут портировать, тогда и поговорим

Ответить

Влад

Водный
0

Так странно говорить, что игры от нинтендо плохие. Я к тому, что кому что нравится пусть в то и играет, будто за кровяку дают кому то премию. Ну такое себе же

Ответить

Водный Даниль

Влад
0

Да я в смысле того, что даже недавнюю готи (лично по моему мнению) It Takes Two не портанули

Ответить

Понятный самолет

Водный
0

Что мешает портануть Ring Fit Adventure на PS5?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Водный Даниль

Понятный
0

Иди на реальный фитнес. Покупать свич ради фитнеса дело такое

Ответить

Понятный

Водный
0

Можно тогда и CS заменить на реальные перестрелки

Ответить

Печальный

Понятный
1

а доту на передачу "жди меня"

Ответить

Водный

Понятный
1

А че в страйкболе плохого?

Ответить

Понятный

Водный
0

*Роскомнадзор запретил данный комментарий"

Ответить

Влад

Водный
0

ну это не нинтендо портирует, а другие разрабы, какие вопросы по этому поводу к Нинтенто, к примеру если на Linux нет GTA 5 , типа это же не вопросы к Линукс, а просто Rockstar не хочет портировать на эту ось

Ответить

Водный Даниль

Влад
0

Так у ники роялти дикое, выше чем у сони и майков

Ответить

Влад

Водный
0

не понял к чему ты это , я не знаю какая там комиссия, сча не могу найти инфу, но уверен что там она выше 30% ну скорее всего не берет. Ну это вроде средняя ставка по рынку

Ответить

Водный

Влад
0

Я про комиссию. Она с нифига высокая, поэтому и цены на игры выше, и мало кто идет туда. Пора этих япошек спустить на землю, а то относятся к янки как к скоту

Ответить

Влад

Водный
0

Ну так ты скажи какая она, в РФ нет просто региональных цен, они привязаны к ценам в ЕВРО. Вот в чем и суть. Повторюсь игры от сторонних издателей в США стоят одинаково на всех платформах. Ну я не буду повторять ещё раз, сори

Ответить

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Влад

8

Я очень очень очень рад, наконец теперь будет конкуренция!!

И самый сок, это то что они представили её после того как Nintendo представила свою позорную Oled версию(

Ответить

Ёжик-под-левой-сисей

6

С таким железом время работы от батареи 30 минут?
У ней внутри линукс, поверх него запущен эмулятор wine, а на ней уже запускаются игры. Почти без оверхеда :)

Ответить

Хан Соло

Ёжик-под-левой…
4

Wine Is Not an Emulator

Ответить

мЕдь

6

Сычик лучше!

Ответить

Должный томагавк_два

–3

Гавной запахло

Ответить

Вынужденный магнит

Должный
–3

@Вахтёр 

Ответить

Должный томагавк_два

Вынужденный
9
Ответить

Вынужденный

Должный
1

Гений.

Ответить

Roman Sapon

Вынужденный
–1

Этим и запахло от продукта

Ответить

Иван Сидоров

5

надеюсь хоть вольво накажут сони за то что они забили хуй на лучшую консоль псп

Ответить

Печальный кот

4

Бля он охуенен, наконец то у меня появилась достойная цель для накопления

Ответить

Даша Лейзаренко

–3

какой урод 

Ответить

solawind

Даша
4

Бумерский старперский дизайн. Пахнуло кожаными пормоне и старыми пультами от телевизоров

Ответить

solawind

solawind
3

То ли дело поп ит

Ответить

Даша Лейзаренко

solawind
0

да

Ответить

Понятный самолет

solawind
0

Сумка-бананка - тоже топ

Ответить

ouxen

Понятный
0

бэк пэк?

Ответить

Печальный кот

solawind
1

я так понимаю девайс вы рассматриваете не для игр а для хвастовства в кругу хипстоты типа ляньте какая я богата цыца-дрица

Ответить

solawind

Печальн…
1

А зачем ещё нужен портатив? Поиграть я и дома могу.

Ответить

Печальный кот

solawind
0

в поездки/командировки/пригород/зарубежье не ездишь ?

Ответить

Понятный самолет

Печальн…
0

Когда уже зумеры придумают ноутбук?

Ответить

Печальный кот

Понятный
0

прости но чтобы комфортно играть в современное мне нужен анус матери, ой то есть асус рог. он стоит как две ночи с элитной проституткой

Ответить

solawind

Печальн…
0

Езжу, и мне вполне хватает накупленой индюшатины на рабочем ноуте

Ответить

hyposlasher

Даша
0

так для пекарей же

Ответить

Бюджетный каякер

3
Ответить

Иван Сидоров

Бюджетный
1

ну и в чем он не прав?

Ответить

solawind

3

Осталось сделать эмуль свитча который будет на ней выдавать приемлемый фпс. И свитч можно закапывать

Ответить

Игорь Корольков

3

Экран только 1280 пикселов по большой стороне и конские рамки вокруг дисплея, как у Свитча. Что-то все это стоит на месте, хоть железо точно должно быть мощнее, чем Свитч.

Ответить

solawind

Игорь
0

Зато тут нормальные джойстики курки и даже лепестки сзади, а не убожество как на свитче

Ответить

Р О Б А Т

3

Открылся портал в дтф

Ответить

Юный турник

2

Выглядит канеш, как портативки от китайцев с эмулятором сега на борту 

Ответить

Вынужденный магнит

1

Наконец-то анимешники смогут уютно играть в свои внки в постельке

Ответить

Иван Прохоров

1

Вместе с тем Steam Deck — это ПК, так что вы можете устанавливать сторонние ПО и ОС. 

офигенно!👍
В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя:

написано на слайдах про более быстрое хранилище и спец покрытие у модели 512г

Ответить

Бюджетный звук

Иван
1

больше чипов памяти - больше каналов сообщения с ними для контроллера, стандартная ситуация для ссд

Ответить

dead

1

 будут доступны все игры из библиотеки Steam

интересно как дотка на нём будет играться)

Ответить

ouxen

dead
1

как приёмная

Ответить

Кирилл Сосновский

dead
0

мой мидер

Ответить

dead

Кирилл
0

Во 1) я не твой, вовторых пашел на хуй я не мидер, а сапорт в третьих 3) что ты мне сделаешь, я доту бросил (почти) за мат извени

Ответить

Павел П

1

Ну что сказать... Клёво! Наконец-то нормальный портативный консоль-ПК не от китайцев и не на шиндоус, да ещё и гибридный, хоть и за отдельную плату. Подтолкнет Нинтендо к развитию сыча наконец-то. Осталось только узнать сколько фпс будет в ведьмачке

Ответить

Понятный самолет

Павел
0

Нинтендо никто не подтолкнёт.
Нинтендо сидит на берегу.
Рыбки в игре забавляют.

Ответить

ouxen

0

оверлей чего блеать

Ответить

Кирилл Сосновский

–2

ну это хотя бы не обречено на смерть до релиза, раз можно будет хотя бы поиграть в полуинди игры из стима.
В отличие от свича, где весь контент - казуальное дерьмище для умственно-отсталых

Ответить

Понятный самолет

Кирилл
0

Не гугли "Steam Machines"

Ответить

Борат Сагдиев

Понятный
1

Так он именно это и имеет ввиду.

Ответить

Понятный самолет

Борат
0

Блин, немного подвыпил и не выкупил сразу.

Ответить

Борат Сагдиев

Понятный
0

Четверг - это средних размеров пятница? ☺
Но да, я немного тоже подвыпил. В больших количествах.

Ответить

Понятный самолет

Борат
0

Четверг - это маленькая суббота.

Ответить

Борат Сагдиев

Понятный
0

А что, звучит хайпово

Ответить

Влад

Кирилл
0

Нинтендо самая продаваемая консоль за всю историю, о какой смерти можно говорить лол, ну глупо как то такое трепетать, не?

Ответить

Кирилл Сосновский

Влад
–1

не уважаю низкокачественные помойки, существование которых обеспечивается лишь непритязательностью её аудитории, которая готова вносить копеечку за очевидно халтурный продукт низкого качества (то же относится и к мобильному геймингу), что в итоге выливается в снижение качества продукта во всей игровой индустрии.

Ответить

Николай

Кирилл
0

Свич это продукт заново открывший для меня гейминг. О чем ты.

Ответить

Кирилл

Николай
0

чел

Ответить

Влад

Кирилл
0

Ну если для тебя все инди игры, это помойки, тогда ну это супер глупо, так как тысячи игр существуют, которые настолько удивительны, и подобных им нет.

Ну и я расскажу тебе секрет, 95% игр нинтендо это AAA. Ну такой вот супер интересный факт, который можно найти через поисковик google

Ответить

Кирилл

Влад
0

Ну если для тебя все инди игры, это помойки, тогда ну это супер глупо

я не говорил такого.

я говорил об донатный помойках, типа клеш оф кленс и рейд шедоу легендс в случае мобилок или просто халтурных играх на свич - инди по цене ААА.

Ответить

Влад

Кирилл
0

ну так прикол в том, что
1) Игры на свиче от нинтендо не содержат встроенные транзакции
2) Цена на игры на свиче (к примеру от сторонних издателей) равна цене на ПК или тех же Консолях. в РФ просто региональные цены от нинтендо не присутствуют.
Повторюсь, глупо говорить, что там все игры помойки, там есть хорошие игры, которые может быть тебе не по душе. Вот и все.

Ответить

Печальный кот

0

я так понимаю, из-за особенностей нашей страны у нас возможность купить это амазон/бандеролька и переплата при ввозе с налогом на таможенную пошлину . короче за самый дорогой выйдет все 800$

Ответить

Влад

Печальный
1

НДС 20% от 30 будет 6

36000 , думаю вот и твоя региональная цена. Уверен официально завезут и проблем не будет.

Ответить

Печальный кот

Влад
1

ну вот хз. вальв девайсы в россии официально дистрибуцируется через компанию "Бука" , посмотрим будут ли они делать закупки. ну и конечно суки перекупы, как без них же. окулус квест 2 мне было проще и дешевле купить самому на амазоне чем у авитовских хуесосов

Ответить

Влад

Печальн…
0

Не уверен что прям дешевле может выйти в таких моментах, увы

Ответить

Андрей Беликов

Влад
0

Стим контролер так и не доехал, а ведь взять такую диковинку очень хотелось 

Ответить

Влад

Андрей
1

надеюсь, что будет все окей, уверен такая штука будет популярна, хотяб из-за того что в РФ региональные цены в Steam

Ответить

Печальный кот

Печальный
1

Официальная док-станция будет продаваться отдельно

короче косарь баксов надо копить

Ответить

Неподвижный татарин

0

продам свич недорого

Ответить

Вынужденный магнит

Неподвижный
0

давай

Ответить

Неподвижный татарин

Вынужденный
1

Там только дрифт починить надо

Ответить

Roman Sapon

0

Есть в маркетинге понятие веры - в Сегу однажды не поверили - в чём фишка этого устройства, оно на Винде и оно готово предоставить перечень игр

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

А возможно оно на Proton е - ещё более удивительным вдаётся этот шаг

Ответить

Spid3r

0

Shiiiiiiit

Ответить

Картошка Фри

0

Смысол в x86 или в чем?

Ответить

Понятный самолет

0

Одно осталось узнать: время автономной работы.

Ответить

Печальный кот

Понятный
0

ну вот что в спеках

Ответить

solawind

Печальный
0

Хуясе разброс. Вангую что у большинстве игр будет все же 2, а то и ещё меньше (это наверное на минимальной яркости экрана замеряно)

Ответить

Николай

solawind
0

Почти уверен что в реальности не будет даже 2.

Ответить

ouxen

0

приятный дизайн, характерен для вальве

Ответить

Ruslan Nikiforov

0

Что за фигня с положением кнопок?
Все равно на этом нельзя будет играть в огромный кусок библиотеки Стима без клавомыши, особенно в самые популярные игры.
Без подключение к телеку и отдельных джойконов свитч очень так себе консоль и вот её теперь хотят продавать ещё и валв =\
Просто потому что играть на большем экране все равно удобнее и джойконы позволяют делать относительно дешёвый пати гейм

Ответить

Печальный кот

Ruslan
0

стим контроллером играл когда нибудь ? абсолютно всё можно через их Steam Input пройти на геймпадах, даже в цивку я играю на паде

Ответить

Влад

Ruslan
0

Некоторые Японские игры вообще не заточены под клаво мыш, какая-нибудь та же NieR, прост пальцы сломаешь.

Ответить

Гибкий браслет

0
Ответить

Дмитрий Орлов

0

вес устройства — 669 грамм

не кисло так, это как 5 телефонов в руке держать

Ответить

Алексей Иванов

–3

Портативная консоль в 2021 году
Ахах
Ахахах
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХА

Ответить

Печальный кот

Алексей
0

отныне и впредь ты будешь играть только на квантовых компьютерах))

Ответить
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