В Китае выпустили «умный» диктофон AI Recorder — он автоматически переводит речь в текст с точностью до 94% Статьи редакции
По словам производителя, AI Recorder — незаменимый помощник для журналистов и деловых людей.
Компания Mobvoi выпустила диктофон AI Recorder в Китае. Устройство весит 20 граммов и оснащено зажимом, магнитным креплением и отверстием для подвешивания.
AI Recorder записывает звук через два микрофона с шумоподавлением и сохраняет его в формате OGG или MP3 на флеш-накопитель объёмом 16 ГБ — на него вмещается до 500 часов речи. Также звукозаписи можно переслать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth, или сохранить в облачном сервисе производителя.
Особенность диктофона — возможность задействовать онлайн-сервис транскрипции речи в текст. Сервис использует нейросети и работает с точностью до 94%, причём автоматически выделяет абзацы и ключевые слова, а также составляет краткую выжимку текста. Сейчас он поддерживает только английский и китайский языки, но Mobvoi обещает со временем добавить и другие.
Производитель считает, что AI Recorder будет полезен для студентов, журналистов, секретарей и предпринимателей. Устройство уже продаётся по цене 99,99 долларов — в эту сумму входит место в облачном хранилище и годовая подписка на сервис транскрипции. Далее её придётся покупать отдельно за 69,99 долларов в год.
давно уже, Алиса называется, правда все записи на серверах яндекса и доступа у владельца к ним нет
Подобный цветок
зато обучают нейросети для перевода видео и полезного сервиса "балабол"
У гугла, кстати, записи голосового управления доступны.
Как получить?
Голый кубок
У всех фирм, уважающих GDPR можно оставить заявку на скачивание всех своих данных. Само собой, Яндекса в этом списке нет
буду конфликты с батей записывать
Диктофон постоянно работает в фоновом режиме и если ловит что-то порочащие партию или великого XI, то отправляет логи куда надо.
Подозрительно дёшево.
правильно, всякую херню с надписью AI нужно продавать в десять раз дороже.
10 часов активной записи?
Так, универсальный переводчик из "Star Trek" у нас теперь есть. Осталось изобрести репликатор, фазер и трикодер. Живите долго и процветайте!