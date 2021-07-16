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Технологии
Никита Логинов

В Китае выпустили «умный» диктофон AI Recorder — он автоматически переводит речь в текст с точностью до 94% Статьи редакции

По словам производителя, AI Recorder — незаменимый помощник для журналистов и деловых людей.

35 35 комментариев
962 просмотров
Диктофон AI Recorder компании Mobvoi Изображение Mobvoi

Компания Mobvoi выпустила диктофон AI Recorder в Китае. Устройство весит 20 граммов и оснащено зажимом, магнитным креплением и отверстием для подвешивания.

AI Recorder записывает звук через два микрофона с шумоподавлением и сохраняет его в формате OGG или MP3 на флеш-накопитель объёмом 16 ГБ — на него вмещается до 500 часов речи. Также звукозаписи можно переслать на компьютер или смартфон через Wi-Fi и Bluetooth, или сохранить в облачном сервисе производителя.

Диктофон AI Recorder можно закрепить в кармане, на поясе или отвороте с помощью зажима, который идёт в комплекте Фото Mobvoi

Особенность диктофона — возможность задействовать онлайн-сервис транскрипции речи в текст. Сервис использует нейросети и работает с точностью до 94%, причём автоматически выделяет абзацы и ключевые слова, а также составляет краткую выжимку текста. Сейчас он поддерживает только английский и китайский языки, но Mobvoi обещает со временем добавить и другие.

Производитель считает, что AI Recorder будет полезен для студентов, журналистов, секретарей и предпринимателей. Устройство уже продаётся по цене 99,99 долларов — в эту сумму входит место в облачном хранилище и годовая подписка на сервис транскрипции. Далее её придётся покупать отдельно за 69,99 долларов в год.

#новости #гаджеты #электроника #нейросети

35 35 комментариев
23
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Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
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35 комментариев
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Подобный цветок

3

В России скоро в каждом доме

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Зарегистрировался только что

Подобный
8

давно уже, Алиса называется, правда все записи на серверах яндекса и доступа у владельца к ним нет

Ответить

Подобный цветок

Зарегистрировал…
4

зато обучают нейросети для перевода видео и полезного сервиса "балабол"

Ответить

Щячло Попячтса

Зарегистрировал…
1

У гугла, кстати, записи голосового управления доступны.

Ответить

Alexey Remizov

Щячло
1

Как получить?

Ответить

Голый кубок

Alexey
0

У всех фирм, уважающих GDPR можно оставить заявку на скачивание всех своих данных. Само собой, Яндекса в этом списке нет

Ответить

Николай

Голый
0

А у них Алиса работает за пределами РФ?

Ответить

Голый кубок

Николай
0

Вот вообще не знаю, думаю что официально нет, никакого резона это поддерживать у них точно нет

Ответить

Николай

Голый
0

Ну так и GDPR тогда на неё не будет распространяться 

Ответить

Подобный цветок

Подобный
5

Первыми устройства получат оппозиционные деятели

Ответить

Неприятный коктейль

3

такую хуйню грех не купить

Ответить

Неприятный коктейль

Неприятный
4

буду конфликты с батей записывать

Ответить

мЕдь

Неприятный
2

Купи камеру и записывай секс с отчимом.

Ответить

Неприятный коктейль

Неприятный
1

............... ясно нахуй

Ответить

Кирилл Вселенский

Неприятный
1

С батей своего парня

Ответить

мЕдь

3

О, это у тебя AI Recorder? Деловой ты человек!

Ответить

Никита Логинов

мЕдь
0

Или журналист...

Ответить

Ночной американец

3

Надеюсь на государственным уровне  обяжут купить ее всем тем кто любит бомбить голосовыми, ибо заебали блять 

Ответить

Водный мангал

1

мало  нам было голосовых сообщений. теперь как долбоебы все будут бегать с этой палкой , записывая каждый свой ржач

Ответить

Резиновый Кирилл

Водный
2

ржакс

Ответить

Stanislav Prokhorov

Водный
2

Rzhach

Ответить

Р О Б А Т

2

Плюс нефритовый рекордер

Ответить

Нижний интернет

2

Диктофон постоянно работает в фоновом режиме и если ловит что-то порочащие партию или великого XI, то отправляет логи куда надо.

Ответить

Andrew Muralov

1

Подозрительно дёшево. 

Ответить

Подозрительный Кот

Andrew
2

правильно, всякую херню с надписью AI нужно продавать в десять раз дороже.

Ответить

Andrew Muralov

Подозрительный
2

Al - это корпус из алюминия) 

Ответить

Московский спрей

1

Мой самсунк 2018 года так умеет

Ответить

Alexey Remizov

Московский
2

10 часов активной записи? 

Ответить

Московский спрей

Alexey
1

10, да

Ответить

Творческий инструмент

1

О, какая штука крутая. Я бы купил, мне пригодиться.

Ответить

Damir ReDevil

0

Ну и что я делаю на дуолинго

Ответить

Дмитрий Семёнов

0

Так, универсальный переводчик из "Star Trek" у нас теперь есть. Осталось изобрести репликатор, фазер и трикодер. Живите долго и процветайте!

Ответить

Знаменитый пришелец

0

Удобно, точность 94% - выше, чем у корявого почерка

Ответить

Tony Urban

0

Прям задизраптили рынок оборудования для журналистов

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

мне нада

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