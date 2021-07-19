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Технологии
Новости vc.ru

Zoom купит разработчика облачного ПО для колл-центров Five9 за 14,7 миллиарда долларов Статьи редакции

Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для создания и продвижения нового корпоративного продукта.

7 7 комментариев
130 просмотров

По условиям сделки, акционеры Five9 получат 0,5533 обыкновенных акций класса A Zoom Video Communications за каждую акцию Five9 (по ценам на 16 июля 2021 года).

Обыкновенная акция Five9 будет стоить 200,28 долларов, а общая стоимость сделки составит 14,7 миллиарда. Стороны планируют закрыть её в первой половине 2022 года.

За счёт сделки Zoom хочет увеличить долю на корпоративном рынке и создать продукт для контакт-центров. Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для развития своей облачной телефонии Zoom Phone.

После слияния гендиректор Five9 Роуэн Троллоп станет президентом Zoom и продолжит работу в качестве гендиректора подразделения Five9, он будет в подчинении гендиректора и основателя Zoom Эрика Юаня.

Five9 основана в 2001 году. Она разработала сервисы для колл-центров, которые помогают оптимизировать и анализировать их работу. Общее количество клиентов — более двух тысяч, по данным компании.

#новости #zoom

7 7 комментариев
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Мистер Блондин

2

Купите меня кто нибудь(

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Краткий цветок

Мистер
2

Ставлю сиську

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мЕдь

Краткий
0

Багбира?

Ответить

Краткий цветок

мЕдь
1
Ответить

Экспериментальный парфюмер

1

Нахуя нам это знать? У вас для этого есть VC
Лучше напишите про то как обнаружили частную подзеную тюрьму с крематорием под Питером

Ответить

Nurbolat Yerdikul

0

2000? Один клиент по 7,35 ляма? 

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Илья Гераськин

0

О, я туда почти собеседовался

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