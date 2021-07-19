Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для создания и продвижения нового корпоративного продукта.

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По условиям сделки, акционеры Five9 получат 0,5533 обыкновенных акций класса A Zoom Video Communications за каждую акцию Five9 (по ценам на 16 июля 2021 года).

Обыкновенная акция Five9 будет стоить 200,28 долларов, а общая стоимость сделки составит 14,7 миллиарда. Стороны планируют закрыть её в первой половине 2022 года.

За счёт сделки Zoom хочет увеличить долю на корпоративном рынке и создать продукт для контакт-центров. Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для развития своей облачной телефонии Zoom Phone.

После слияния гендиректор Five9 Роуэн Троллоп станет президентом Zoom и продолжит работу в качестве гендиректора подразделения Five9, он будет в подчинении гендиректора и основателя Zoom Эрика Юаня.